Volkswagen: versiunea de serie a conceptului ID.2all va fi denumită ID.Polo
Automarket.ro, 3 septembrie 2025 17:20
Constructorul german tocmai a anunțat o nouă strategie cu privire la denumirea modelelor sale din viitorul apropiat. Toate numele celor mai bine vândute modele ale mărcii vor purta numele ID.Primul model care va fi lansat sub noua strategie se va numi ID. Polo. Acesta va fi lansat în 2026 și va înlocui actuala denumire a prototipului, ID.2all. Noua strategie de redenumire a modelelor presupune renunțarea la denumirile alfanumerice, precum ID.3 sau ID.4 și...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 30 minute
17:20
Constructorul german tocmai a anunțat o nouă strategie cu privire la denumirea modelelor sale din viitorul apropiat. Toate numele celor mai bine vândute modele ale mărcii vor purta numele ID.Primul model care va fi lansat sub noua strategie se va numi ID. Polo. Acesta va fi lansat în 2026 și va înlocui actuala denumire a prototipului, ID.2all. Noua strategie de redenumire a modelelor presupune renunțarea la denumirile alfanumerice, precum ID.3 sau ID.4...
17:20
Constructorul german tocmai a anunțat o nouă strategie cu privire la denumirea modelelor sale din viitorul apropiat. Toate numele celor mai bine vândute modele ale mărcii vor purta numele ID.Primul model care va fi lansat sub noua strategie se va numi ID. Polo. Acesta va fi lansat în 2026 și va înlocui actuala denumire a prototipului, ID.2all. Noua strategie de redenumire a modelelor presupune renunțarea la denumirile alfanumerice, precum ID.3 sau ID.4 și...
Acum 2 ore
15:50
Constructorul japonez va produce în curând un viitor model electric pe Bătrânul Continent. Mai precis, Toyota va fabrica acest viitor model, despre care nu se cunosc detalii pentru moment, în Cehia.Marca niponă produce la uzina de la Kolin două modele: Aygo X și Yaris Hybrid, cele mai mici modele din gama europeană Toyota. În prezent, fabrica din Cehia are o capacitate de producție de 220.000 de mașini pe an. Odată cu anunțul producției unui viitor...
Acum 4 ore
15:00
REPORTAJ: Am participat la Transfăgărășan Getaway alături de peste 100 de mașini Porsche # Automarket.ro
După aventura Tribute to Transăfăgărășan de anul trecut, care a marcat cele cinci decenii împlinite de celebrul drum montan care străbate Carpații, Automarket s-a întors pe Transfăgărășan pentru o nouă experiență memorabilă: Transfăgărășan Getaway. Desigur, tot la invitația Porsche România și Porsche Club România.Caravana de anul acesta a fost formată din aproximativ 100 de mașini Porsche, atât din România cât și din...
14:20
Constructorul suedez tocmai a confirmat data lansării următorului său model electric. Mai exact, este vorba despre noul Volvo EX60, omologul pur electric al lui XC60. Noul model va avea un design asemănător cu XC60, însă va fi bazat pe o platformă diferită, complet nouă, numită SPA3.Despre viitorul SUV electric nu se cunosc foarte multe detalii pentru moment. Ceea ce știm până acum este că viitorul EX60 va fi produs în Suedia, la uzina Volvo de la Torslanda....
Acum 6 ore
12:50
Au mai rămas doar câteva zile până când vom face cunoștință cu primul BMW din noua generație de modele electrice Neue Klasse. Primul astfel de model din partea bavarezilor va fi noul iX3. Înainte de lansarea oficială, care va avea loc la Salonul Auto de la Munchen, BMW a publicat o imagine teaser oficială cu grila iluminată a noului model.Noul design al grilei iluminate a fost anterior văzut la mai multe concepte electrice BMW prezentate în ultimii doi...
12:20
Constructorul sud-coreean va prezenta un nou concept la Salonul Auto de la Munchen, care va avea loc între 9 și 14 septembrie. Până atunci, Hyundai ne oferă prima schiță oficială cu noul Concept THREE, un viitor concept al unei mașini electrice de dimensiuni compacte.Schița oficială arată puțin din aspectul noului concept, care va fi desenat conform limbajului de design Art of Steel. Conceptul va avea o caroserie cu numeroase muchii ascuțite și suprafețe sculptate,...
Acum 8 ore
11:10
Noul Audi Concept C anunță o viitoare mașină sport electrică și un limbaj de design nou # Automarket.ro
După ce ieri am văzut prima imagine "scursă" accidental pe internet cu noul concept, Audi a dezvăluit acum noua sa creație în toată splendoarea sa. Cu această ocazie, aflăm că noua mașină este botezată Concept C și anunță un viitor model de performanță pur electric. De altfel, acest concept ne oferă o idee despre cum va arăta următoarea generație Audi TT sau chiar Audi R8.DESIGN NOU, REDUS LA ESENȚIALNoul concept Audi Concept C este prima mașină desenată...
10:30
Rivian sărbătorește deschiderea oficială a celui mai nou spațiu al său în Mary Brickell Village din Miami. Pentru a marca acest moment, Rivian a decis să prezinte un model R1S special conceput, care aduce un omagiu orașului Miami.În acest caz, modelul se inspiră din anii ’80 și adoptă o paletă de culori îndrăzneață, clasică pentru acea epocă. SUV-ul electric are o caroserie albă, completată de accente negre, dungi laterale albastre și turcoaz. ...
Acum 12 ore
09:20
Cele două vehicule unicat sunt bazate pe cele mai noi versiuni JCW și JCW Electric, fiecare fiind reinterpretat cu elemente de design unice și interioare realizate manual. Machina se inspiră din lumea circuitelor, în timp ce Skeg adoptă o estetică relaxată, inspirată de surfing.Începând cu Machina, hatchback-ul e vopsit într-o schemă de culori roșu, alb și negru. Modificările exterioare includ niște aripi evazate, faruri retro, o grilă personalizată, un...
Ieri
16:50
Luna asta, Volvo urmează să-și ia rămas bun de la modelul V90. Break-ul de clasă mare va fi retras definitiv din producție după 9 ani de fabricație. Informația a fost confirmată de către Volvo și de către fostul CEO al mărcii, Jim Rowan.Decizia de a retrage acest model din producție face parte din planul mărcii de a-și reîmprospăta gama cu modele electrice noi, în special SUV-uri și crossovere. Pe piața britanică, Volvo V90 a fost la un moment dat retras de la...
16:20
Constructorul bavarez a confirmat oficial că va avea în gamă un model de serie alimentat cu hidrogen. Mai precis, este vorba despre următoarea generație BMW X5, care va primi o asemenea versiune începând din 2028.Noua generație a SUV-ului de dimensiuni mari va fi lansat în 2026. Cel de-al 5-lea X5, în versiunea cu motor cu hidrogen, va primi un nou sistem de pile de combustie dezvoltat în colaborare cu Toyota. A treia generație a acestui sistem...
14:50
Noul BYD Seal 6 DM-i: model hibrid cu autonomie electrică de 105 kilometri și preț de 36.500 euro # Automarket.ro
Constructorul chinez de mașini electrificate își extinde gama europeană cu un nou model. De această dată, cel mai nou membru al familiei BYD este botezat Seal 6 DM-i și este un model de clasă compactă care are sub capotă un motor hibrid.PRIMUL BREAK BYD PENTRU EUROPA Pe piața europeană, noul BYD Seal 6 DM-i este oferit în două variante de caroserie: berlină și break. Este pentru prima dată când BYD pune la vânzare un break pe Bătrânul Continent....
14:50
13:10
Luna august a fost una foarte bună pentru vânzările de mașini noi pe piața din România. În ultima lună a verii, românii au cumpărat 15.125 de mașini noi, potrivit noilor date ale celor de la ACAROM. Asta înseamnă o creștere de 51.67% a vânzărilor față de aceeași perioadă din 2024.Deși piața auto românească a crescut semnificativ în august, același lucru nu poate fi spus pentru ultimele 8 luni. De la începutul lui 2025...
12:40
Constructorul german de mașini electrice își va extinde gama cu un model nou în 2026. Noul model se va numi Smart #2 și va fi succesorul vechiului ForTwo. Vechiul model de oraș, care a fost și primul model din istoria mărcii, a fost retras din producție anul trecut după o producție care a durat 26 de ani.Viitorul Smart #2 va fi cel mai mic model din gamă și va fi plasat ca dimensiuni sub Smart #1. Succesorul lui ForTwo va fi proiectat de către Mercedes-Benz și va fi...
11:40
Constructorul german pregătește pentru lansare o nouă versiune a lui 911. Prezentarea va avea loc în această săptămână, însă până atunci, Porsche a publicat prima imagine cu noua versiune a modelului de performanță.Potrivit informațiilor din presă, ar putea fi vorba despre un facelift pentru 911 Turbo S. Porsche a confirmat anterior că va lansa o versiune actualizată a lui Turbo S în acest an și va avea un motor hibrid preluat de la 911 GTS....
10:30
În urmă cu 2 ani, Audi TT a fost "pensionat" după 25 de ani de fabricație și 3 generații lansate. Modelul sportiv al germanilor de la Ingolstadt va rămâne pentru totdeauna un model emblematic, iar acum Audi pregătește revenirea lui TT sub o formă diferită față de modelul original.Mai devreme în acest an au apărut mai multe informații cu privire la prezentarea unui nou concept al lui Audi TT. Iată că acum putem vedea prima imagine "scursă" pe internet cu...
09:30
BMW Motorrad a dezvăluit noul concept Vision CE, înainte de debutul său la Salonul Auto de la München, pe 8 septembrie. Este vorba despre un scuter electric cu scaun și structură de protecție tip roll cage, care elimină nevoia de cască, precum și de îmbrăcăminte de protecție.Noul scuter dispune de o parte frontală clasică. Aceasta este conectată la două bare cu formă aproape pătrată care înconjoară pilotul. Conceptul este echipat și cu faruri...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Constructorul chinez de mașini electrice Leapmotor vrea să intre pe piața vehiculelor compacte cu noul model B05. Acesta este un viitor model electric care urmează să fie dezvăluit oficial în cadrul Salonului Auto de la Munchen. Până atunci, Leapmotor ne oferă primele imagini oficiale cu noul model.Imaginile oficiale relevă silueta de hatchback a noului model. Leapmotor B05 promite să fie un concurent pentru modele ca Volkswagen ID.3 și ar urma să primească un motor...
16:40
În 2022, Mercedes-Benz a lansat două modele electrice în segmentul mașinilor de clasă mare. Mai exact, cele două modele sunt EQE și EQE SUV. Deși cele două modele se află în gamă de puțin timp, producția lor urmează să ia sfârșit chiar anul viitor.Asta pentru că marca germană urmează să lanseze o generație nouă de modele electrice, care să înlocuiască actualele modele din gama producătorului de la Stuttgart. Potrivit publicației britanice...
16:30
15:00
Constructorul german se pregătește să lanseze un nou model electric cu ocazia Salonului Auto de la Munchen. Pentru asta, Volkswagen tocmai a dezvăluit două schițe oficiale care arată un viitor SUV electric de dimensiuni compacte.Pentru moment, numele noului model rămâne un mister, însă Volkswagen spune despre acesta că va fi cel mai accesibil SUV electric al mărcii. Schițele oficiale dezvăluie câteva dintre detaliile vizuale ale viitorului model, cum ar fi...
14:20
F1: Oscar Piastri, victorie în Olanda. Abandon pentru Norris, primul podium pentru Isack Hadjar # Automarket.ro
După 3 săptămâni de pauză, Formula 1 a revenit pe meleagurile olandeze pentru Marele Premiu al Țărilor de Jos. Pe tărâmul lui Max Verstappen, Oscar Piastri a obținut o victorie crucială în lupta sa pentru titlul din acest an. Campionul mondial en-titre s-a mulțumit cu locul 2, însă cursa de la Zandvoort a marcat și primul podium pentru debutantul Isack Hadjar, după o performanță extraordinară.PRIMĂ LINIE MCLAREN ÎN CALIFICĂRIÎn...
12:30
Constructorul sud-coreean tocmai a dezvăluit oficial noua generație Stonic. Cea de-a doua generație a crossover-ului compact propune o abordare vizuală nouă și aduce și mai multă tehnologie la bord cu numeroase dotări noi.LIMBAJ VIZUAL NOUNoua Kia Stonic este cel mai nou model al mărcii asiatice care este desenat conform limbajului de design Opposites United. Modelul introduce o parte frontală nouă, care integrează semnătura luminoasă Kia Star Map, o grilă mai ascuțită...
11:50
Începând de astăzi, Dacia are un CEO nou. Această confirmare oficială apare la câteva zile după ce au apărut în presă zvonuri despre o posibilă plecare din funcție a lui Denis Le Vot, cel care a fost la conducerea mărcii de la Mioveni până astăzi.Noul CEO Dacia este Katrin Adt. Oficialul german în vârstă de 53 de ani a fost anterior la conducerea mărcii Smart între 2018 și 2020 și a fost până recent și vicepreședintele...
10:10
Renault Clio este pe cale să intre în cea de-a șasea generație. Constructorul francez a confirmat oficial că noua generație a modelului de clasă subcompactă va fi dezvăluită oficial în această toamnă, cu ocazia Salonului Auto de la Munchen.Renault nu a oferit niciun detaliu și nicio imagine sugestivă cu viitorul model. La Salonul Auto de la Munchen, care va avea loc între 9 și 14 septembrie, Renault va fi prezent cu mai multe modele și concepte lansate...
31 august 2025
11:00
Această creație unică este rezultatul unei colaborări cu Lee Kun-Yong, considerat unul dintre cei mai influenți artiști din Coreea de Sud. Cunoscut pentru spectacolele sale în care își folosește propriul corp ca mijloc artistic, Kun-Yong transpune mișcarea în abstracții puternice, cel mai celebru exemplu fiind seria Bodyscape.Un BMW i7 a devenit pânza mobilă a artistului în vârstă de 83 de ani. El a creat un design special bazat pe o nuanță...
09:40
Liniuță AMG de peste 3.200 CP! Duel între GTR, C63, E63 și GLC63 Britanicii de la carwow au realizat o liniuță exclusiv cu modele Mercedes-AMG. Mai mult decât atât, toate cele 4 modele au fost tunate. Prin urmare, avem o liniuță cu peste 3.200 CP. Aflați în video care model a câștigat. drag race, car wow, mercedes, mercedes-benz, mercedes-amg, amg, amg gtr, amg c63, amg e63, amg glc63, glc, e63, amg drag race...
30 august 2025
11:40
Povestea barei Targa se bazează pe previziune tehnologică, inovație stilistică și o soluție curajoasă la noile provocări din industria auto. Chiar în timpul dezvoltării modelului Porsche 901 (devenit ulterior 911), era deja clar că trebuia să existe o versiune decapotabilă care să completeze varianta Coupé.Reprezentanți ai Porsche, Karosseriewerk Reutter și Karmann s-au întâlnit în 1962 pentru a discuta diferite abordări. Au fost luate în...
09:00
Aston Martin a înlocuit modelul precedent Vantage, introdus sezonul trecut, cu noul Vantage S, care oferă performanțe superioare. Acesta își face debutul pe circuitul de la Zandvoort în cadrul Marelui Premiu al Olandei din acest weekend.Constructorul auto afirmă că Vantage S poate atinge o viteză maximă de 325 km/h, cu 11 km/h mai mult decât predecesorul său. Potrivit Aston Martin, mașina poate accelera de la 0 la 100 km/h în 3.4 secunde. Este echipată...
29 august 2025
17:40
VIDEO: Duelul celor mai rapide SUV-uri! Liniuță între Aston Martin DBX707 și Lamborghini ... # Automarket.ro
Duelul celor mai rapide SUV-uri! Liniuță între Aston Martin DBX707 și Lamborghini Urus Performante Cei de la CarExpert au realizat o liniuță pentru a afla care este cel mai rapid SUV de performanță la ora actuală. Prin urmare au luat un Aston Martin DBX707 și l-au pus față în față cu un Lamborghini Urus Performante. Aflați în video care model a câștiga drag race, liniuta, aston martin, aston martin dbx, dbx, dbx707, lamborghini, urus, lamborghini urus, urus performante, aston martin drag race, l...
15:40
Ford a raportat că unele modele, inclusiv SUV-ul Edge și Lincoln MKX, ar putea avea un furtun al sistemului de frânare fisurat, ceea ce ar putea provoca scurgeri de lichid, mărind distanța de frânare și crescând riscul de accident.NHTSA estimează că 1% dintre vehiculele rechemate prezintă defectul. Ford a declarat pentru publicație că nu a primit până acum niciun raport de accidente sau vătămări legate de această problemă.Aceasta este a patra...
14:50
Mașina primește o suspensie adaptivă și dispune de jante noi de 21 de inch, denumite Arachnid 2.0, care înlocuiesc vechile modele de jante. Totodată, Model Y Performance primește și un spoiler față redesenat.Deși bara preia liniile facelift-ului Juniper, Tesla a modificat priza de aer inferioară și deschiderile laterale, oferind un aspect mai sportiv. Ca și înainte, eleronul de pe hayon este mai proeminent decât la celelalte versiuni Model Y. Scaunele sport...
13:00
Compania deținută de Geely a declarat că disponibilizările vor afecta toate departamentele din Marea Britanie, însă cea mai mare parte va fi la uzina istorică din Hethel, în estul Angliei, unde este produs modelul sport Emira.Reducerea de personal va ajuta la „asigurarea unui viitor sustenabil pentru companie în contextul actual al industriei auto, aflate într-o evoluție rapidă”, a precizat Lotus în comunicatul său.Constructorul a dat vina...
11:40
În 2025, Felicia Fun revine deocamdată doar în mediul digital. Ca parte a proiectului Icons Get a Makeover, designerul francez Julien Petitseigneur a reimaginat modelul prin prisma limbajului de design Modern Solid al Skoda.Interiorul are accente retro-futuriste: un bord masiv amintește de vechile monitoare CRT, iar consola centrală include ecrane mari cu grafică inspirată din jocurile video clasice. Spre deosebire de original, versiunea 2025 vine doar cu două locuri,...
10:20
Transformarea merge mult mai departe decât simple modificări estetice, exteriorul Ducato fiind complet reinterpretat pentru a evoca spiritul din anii 60. Designul poartă semnătura lui David Obendorfer, același care a realizat și dubele retro inspirate de Citroën pentru Caselani, printre care Jumper, Spacetourer, Berlingo și Ami.Elementele clasice definesc reinterpretarea modelului 616N: faruri și stopuri rotunde, capotă în stil vintage și linii curbe care conturează...
28 august 2025
17:30
Vânzarea acțiunilor vine după ce Nissan a convenit la începutul acestui an cu partenerul său de lungă durată și acționarul principal Renault modificarea parteneriatului, reducând pragul minim de deținere la 10% de la 15%.Acțiunile Nissan au încheiat ziua cu o scădere de peste 6%, cea mai mare din iulie, după ce Mercedes-Benz anunțase că intenționează să își cedeze participația.Vânzarea a fost realizată la un preț de 341.3 yeni pe...
16:10
Această investiție va fi realizată între 2025 și 2028, extinzând considerabil amprenta producătorului asiatic pe piața americană.Noul angajament reprezintă o investiție suplimentară de 5 miliarde de dolari față de alocarea de 21 de miliarde de dolari anunțată în martie 2025, destinată avansării inițiativelor strategice ale producătorului în domeniile auto, oțel și robotică.O nouă oțelărie în Louisiana va sprijini industrii strategice din...
13:40
Volvo a dezvăluit oficial noul XC70, dezvoltat pe platforma SMA (Scalable Modular Architecture). Noul model are un sistem de propulsie Plug-in Hybrid, iar principala sa performanță este autonomia de peste 200 km în regim exclusiv electric (conform ciclului CLTC).Acesta un record pentru modelele hibrid Volvo. Mai mult decât atât, suedezii se laudă că mașina are o autonomie totală de până la 1.200 de kilometri.XC70 suportă încărcarea rapidă de la 0...
11:40
La prima privire nu o să ți se pară nimic nou, având în vedere că discutăm despre un motor de 1.2 litri benzină cu 3 cilindri, pe care l-am mai văzut ulterior la modelele Dacia și Renault. Totuși, noul propulsor este mult mai diferit.Asta pentru că acest motor turbo benzină cu 3 cilindri vine și cu GPL din fabrică. Practic, este și o premieră, pentru că este primul propulsor cu o injecție directă de benzină la care a fost integrat kit-ul GPL din fabricație. De...
11:00
Ford Mustang ocupă un loc special în inimile pasionaților, iar constructorul auto sărbătorește modelul simbolic printr-o nouă experiență imersivă. Ford a fost rezervat în privința detaliilor, dar a dezvăluit că American Icon: A Mustang Immersive Experience a fost creată de aceleași echipe care au realizat Titanic: An Immersive Voyage și Jurassic World: The Experience.Deși la prima vedere pare o expoziție de tip muzeu dedicată modelului Mustang, Ford spune că...
27 august 2025
16:50
În prima jumătate a anului 2025, Grupul BMW a raportat o creștere semnificativă a vânzărilor de modele electrificate, adică pur electrice și plug-in hybrid. În prezent, clienții pot alege din peste 15 modele complet electrice de la toate mărcile grupului și din peste 10 modele plug-in hybrid.În luna iulie, grupul german anunța atingerea unei borne importante: vânzarea a 1.5 milioane de automobile electrice, odată cu livrarea unui Mini Countryman pur...
16:40
Pe lângă electrificare, sistemele de condus autonom au fost unul dintre cele mai dezbătute subiecte din industria auto în ultimii ani. În funcție de nivel (de la 1 la 5), această tehnologie poate prelua controlul diverselor sisteme de condus.Nivelul 5 înseamnă că șoferul este un simplu pasager pe care mașina îl conduce din punctul A în punctul B. Desigur, mai este mult timp până atunci.În prezent, Mercedes-Benz este printre singurii...
15:20
Ediție limitată pentru Land Rover Defender Classic, un omagiu adus lui Winston Churchill # Automarket.ro
Winston Churchill a ocupat funcția de prim-ministru al Regatului Unit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ce legătură există între unul dintre cei mai emblematici oameni politici din istorie și Land Rover? Urmează să îți explic.În 1954, la împlinirea vârstei de 80 de ani, Churchill a primit în dar un Land Rover Seria I, botezat UKE 80. Mașina era folosită la plimbarea lui Churchill pe domeniul său Chartwell și beneficia de...
14:50
Volkswagen a lansat modelul T-Roc, pentru prima oară, în 2017. Facelift-ul a venit după cinci ani, iar anul trecut a fost comercializat în aproximativ 292.000 de unități. Din 2017 și până în prezent, peste două milioane de clienți au optat pentru SUV-ul T-Roc, ceea ce îl face al doilea cel mai de succes SUV din portofoliul Volkswagen, după Tiguan.Acum, constructorul din Wolfsburg prezintă a doua generație T-Roc, dezvoltată pe arhitectura MQB Evo, la...
12:50
Poate noul Chevrolet Corvette ZR1 să bată Revuelto într-o liniuță? Cei de la DragTimes au luat noul Chevrolet Corvette ZR1, care dezvolă 1.064 de cai putere, și l-au pus față în față cu Lamborghini Revuelto, care vine la pachet cu 1.012 cai putere. Corvette ZR1 este pur termic, în timp ce Revuelto este un Plug-in Hybrid. Drag race, liniuta, corvette, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, chevrolet corvette, corvette zr1, corvette drag race, revuelto drag race...
08:50
Suzuki își propune să-și apere poziția de lider pe a treia cea mai mare piață auto din lume (care este totodată cea mai importantă piață a sa după vânzări și venituri), prin intermediul participației majoritare la Maruti Suzuki.India va deveni hub-ul global de producție pentru mașinile electrice ale Suzuki Motor, cu planuri de export către 100 de țări, inclusiv înapoi în Japonia și pe piețele europene, în ciuda încetinirii...
26 august 2025
16:30
Salonul Auto de la Munchen își deschide porțile la începutul lunii septembrie. Sud coreenii de la Hyundai vor fi prezenți la acest eveniment, unde vor prezenta un nou concept.Primele imagini tocmai au fost publicate. Până la eveniment, Hyundai susține că va mai publica alte două seturi de imagini, care se vor concentra pe elemente distinctive de design.Reprezentanții companiei nu au anunțat dacă acest concept va evolua într-un model de serie. Chiar și...
15:30
Sezonul 2026 din Formula 1 vine cu multe noutăți. Pe lângă noul regulament, vor exista și două echipe noi: este vorba despre Audi (actuala Kick Sauber) și Cadillac.Americanii de la Cadillac, susținuți de gigantul General Motors, vor alerga pentru prima oară în Marele Circ, iar pentru a face o impresie bună, au adus doi piloți cu greutate. Deși au existat mai multe zvonuri, acum totul a devenit oficial.Valtteri Bottas și Sergio Perez revin în Formula 1 ca...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.