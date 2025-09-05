Suzuki Swift a fost comercializat în 10 milioane de exemplare
Automarket.ro, 5 septembrie 2025 12:20
În noiembrie 2004, Suzuki prezenta modelul Swift și tot atunci demara producția în Japonia. Patru luni mai târziu, Swift ajungea pe liniile de asamblare a uzinei din Ungaria, iar apoi, și pe cele din India, China, Pakistan și Ghana.În tot acest timp, Suzuki Swift a ajuns în peste 170 de țări, iar acum a atins borna de 10 milioane de exemplare comercializate la nivel global. Performanța a fost atinsă la 20 de ani și 8 luni de la debutul primei generații...
Germanii de la BMW vorbesc despre noua eră Neue Klasse de o bună perioadă de timp. Acum a venit momentul să facem cunoștință cu primul model Neue Klasse și anume iX3. Un SAV (Sports Activity Vehicle), pur electric, care va fi prezentat public în cadrul Salonului Auto de la Munchen.NOUL LIMBAJ DE DESIGN AL MĂRCIINoua generație BMW iX3 introduce noul limbaj de design al mărcii din Munchen, care va fi preluat de toate modelele din portofoliu. Înainte să vorbim despre...
A trecut aproape un deceniu de când Mercedes-Benz a produs ultimul exemplar Clasa G în variantă decapotabilă. Acel model, botezat Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, a fost produs în doar 99 de exemplare în 2017 și 2018.Acum, la 7 ani de la ultimul Mercedes-Benz Clasa G Cabriolet, constructorul german a publicat prima imagine oficială cu noua generație a modelului de teren decapotabil. Despre noua variantă nu se cunosc detalii, însă Mercedes-Benz spune că...
Au mai rămas doar două zile până când vom face cunoștință oficial cu noul Mercedes-Benz GLC cu tehnologie EQ. Sau, pe scurt, versiunea pur electrică a lui GLC. Până atunci, marca germană ne-a oferit deja o idee despre cum va arăta exteriorul noului model, cu o imagine sugestivă publicată în această vară. Acum, a venit momentul să vedem și primele imagini oficiale cu interiorul noului model.CEL MAI MARE ECRAN MONTAT PE UN MERCEDES-BENZ DE SERIE...
Mercedes-AMG GT2 Edition W16: ediție limitată inspirată din monoposturile de Formula 1 # Automarket.ro
Descrisă drept o „dezvoltare suplimentară” a modelului GT2, versiunea W16 atrage atenția prin schema de culori și prin modelul manual de stele pictate care se întinde pe partea din spate. Modelul este echipat și cu jante din magneziu de 18 inch, cu prindere centrală, decorate cu accente verzi, la fel ca monopostul de F1.Îmbunătățirile nu sunt doar estetice, deoarece W16 primește o serie de modificări aerodinamice: un splitter frontal mai mare, oglinzi...
Tarifele s-au modificat pentru toate categoriile de vehicule, dar cea mai vizibilă schimbare este în cazul autoturismelor, unde prețul rovinietei anuale a crescut de la 28 euro la 50 euro, o creștere cu 78 % a valorii. Chiar și rovinieta de o zi s-a scumpit, de la 2,5 euro la 3,5 euro.Pentru mulți, această creștere nu este doar un cost în plus, ci încă un aspect administrativ de gestionat. Și cum uneori o simplă scăpare - ca uitarea de a reînnoi rovinieta -...
BYD, cel mai mare producător de mașini electrice din lume, a raportat o scădere a profitului său trimestrial. În al doilea trimestru din acest an, marca chineză a avut un profit net de 6.4 miliarde yuani, ceea ce înseamnă echivalentul a 894.7 milioane de dolari americani. Asta înseamnă concret o scădere de 29.9% a profitului net față de aceeași perioadă din 2024.Este pentru prima dată după 3 ani și jumătate când BYD are parte de o scădere a profitului...
Francezii de la DS au lansat noul No.8 la finalul anului trecut. Vorbim despre un SUV cu zero emisii și alură de coupe, văzut drept etalonul mărcii din Hexagon.Trecând peste caroseria aerodinamică și peste interiorul futurist, noul DS No.8 este disponibil în trei versiuni de putere și cu două baterii. Versiunea de bază FWD primește o baterie de 74 kWh și un propulsor de 230 CP. Autonomia ajunge la 572 de kilometri.Urmează apoi versiunea FWD Long Range, cu un motor de...
Constructorul german tocmai a prezentat o modalitate nouă de a încărca viitoarele sale mașini electrice. În curând, modelele electrice Porsche vor putea fi încărcate fără cablu, datorită noului sistem de încărcare prin inducție Porsche Wireless Charging.Primul model care va primi acest sistem va fi noua generație electrică a lui Porsche Cayenne, care urmează să fie prezentată la Salonul Auto de la Munchen. Sistemul în sine este o placă...
Dacia anunță motorizări noi pentru Duster și Bigster: 150 CP și 4x4 cu transmisie automată # Automarket.ro
Începând de astăzi, sunt disponibile 4 motorizări noi pentru Dacia Duster și Bigster. Cele două modele primesc motoare noi, mai puternice și mai eficiente, precum și o dotare nouă în premieră pentru marca de la Mioveni.MOTOR HIBRID CU GPL Cea mai mare noutate anunțată de marca românească este introducerea noii motorizări Hybrid-G 150 4x4 pentru ambele modele. Acest propulsor combină un motor pe benzină de 1.2 litri cu tehnologie mild-hybrid de 48 de...
Leapmotor B10 este un SUV electric de dimensiuni compacte, care va fi disponibil și în România.La noi în țară, noul B10 va fi disponbil cu un motor electric de 218 CP și 240 Nm. În aceste condiții, suta de kilometri pe oră va fi atinsă în 8 secunde, iar viteza de top ajunge la 170 km/h. Clienții vor putea alege una dintre cele două baterii: de 56.2 kWh sau 67.1 kWh.Primul acumulator promite o autonomie de până la 361 kilometri, iar cel de-al...
Marele Premiu al Italiei are loc în acest sfârșit de săptămână pe legendarul circuit Monza. Cursa de casă a celor de la Ferrari, a doua din acest sezon după etapa de la Imola, va aduce două noutăți importante. Lewis Hamilton va concura ca pilot Ferrari pentru prima dată la Monza, în timp ce a doua noutate constă într-o grafică specială nouă pentru această cursă.Ferrari ne-a obișnuit încă din 2022 cu grafice speciale pentru cursa de la...
În cadrul unui eveniment oficial, cei de la Geely ne-au prezentat noul lor model Cityray. Cu o lungime de 4.5 metri și un ampatament de 2.7 metri, Cityray se poate compara ușor cu Dacia Bigster. Modelul celor de la Geely are un preț de pornire de 27.490 de euro cu TVA, asta deoarece producătorul oferă un discount de lansare în valoare de 3.000 de euro. Astfel, prețul de listă ar fi de 30.490 de euro.Cityray vine cu 3 niveluri de echipare. Cea de bază se numește GK....
Noi am călătorit la Sibiu pentru a lua parte la această schimbare. Aici am aflat că Aumovio deține la noi în țară 4 centre de dezvoltare și cercetare. Acestea se află în Timișoara, Sibiu, Iași și Brașov. Pe lângă, mai există încă două centre de producție în Timișoara și Sibiu.Asta înseamnă că Aumovio are în total în țara noastră aproximativ 13.000 de angajați, dintre care peste jumătate sunt ingineri și specialiști IT...
Constructorul german tocmai a anunțat o nouă strategie cu privire la denumirea modelelor sale din viitorul apropiat. Toate numele celor mai bine vândute modele ale mărcii vor purta numele ID.Primul model care va fi lansat sub noua strategie se va numi ID. Polo. Acesta va fi lansat în 2026 și va înlocui actuala denumire a prototipului, ID.2all. Noua strategie de redenumire a modelelor presupune renunțarea la denumirile alfanumerice, precum ID.3 sau ID.4...
Constructorul japonez va produce în curând un viitor model electric pe Bătrânul Continent. Mai precis, Toyota va fabrica acest viitor model, despre care nu se cunosc detalii pentru moment, în Cehia.Marca niponă produce la uzina de la Kolin două modele: Aygo X și Yaris Hybrid, cele mai mici modele din gama europeană Toyota. În prezent, fabrica din Cehia are o capacitate de producție de 220.000 de mașini pe an. Odată cu anunțul producției unui viitor...
REPORTAJ: Am participat la Transfăgărășan Getaway alături de peste 100 de mașini Porsche # Automarket.ro
După aventura Tribute to Transăfăgărășan de anul trecut, care a marcat cele cinci decenii împlinite de celebrul drum montan care străbate Carpații, Automarket s-a întors pe Transfăgărășan pentru o nouă experiență memorabilă: Transfăgărășan Getaway. Desigur, tot la invitația Porsche România și Porsche Club România.Caravana de anul acesta a fost formată din aproximativ 100 de mașini Porsche, atât din România cât și din...
Constructorul suedez tocmai a confirmat data lansării următorului său model electric. Mai exact, este vorba despre noul Volvo EX60, omologul pur electric al lui XC60. Noul model va avea un design asemănător cu XC60, însă va fi bazat pe o platformă diferită, complet nouă, numită SPA3.Despre viitorul SUV electric nu se cunosc foarte multe detalii pentru moment. Ceea ce știm până acum este că viitorul EX60 va fi produs în Suedia, la uzina Volvo de la Torslanda....
Au mai rămas doar câteva zile până când vom face cunoștință cu primul BMW din noua generație de modele electrice Neue Klasse. Primul astfel de model din partea bavarezilor va fi noul iX3. Înainte de lansarea oficială, care va avea loc la Salonul Auto de la Munchen, BMW a publicat o imagine teaser oficială cu grila iluminată a noului model.Noul design al grilei iluminate a fost anterior văzut la mai multe concepte electrice BMW prezentate în ultimii doi...
Constructorul sud-coreean va prezenta un nou concept la Salonul Auto de la Munchen, care va avea loc între 9 și 14 septembrie. Până atunci, Hyundai ne oferă prima schiță oficială cu noul Concept THREE, un viitor concept al unei mașini electrice de dimensiuni compacte.Schița oficială arată puțin din aspectul noului concept, care va fi desenat conform limbajului de design Art of Steel. Conceptul va avea o caroserie cu numeroase muchii ascuțite și suprafețe sculptate,...
Noul Audi Concept C anunță o viitoare mașină sport electrică și un limbaj de design nou # Automarket.ro
După ce ieri am văzut prima imagine "scursă" accidental pe internet cu noul concept, Audi a dezvăluit acum noua sa creație în toată splendoarea sa. Cu această ocazie, aflăm că noua mașină este botezată Concept C și anunță un viitor model de performanță pur electric. De altfel, acest concept ne oferă o idee despre cum va arăta următoarea generație Audi TT sau chiar Audi R8.DESIGN NOU, REDUS LA ESENȚIALNoul concept Audi Concept C este prima mașină desenată...
Rivian sărbătorește deschiderea oficială a celui mai nou spațiu al său în Mary Brickell Village din Miami. Pentru a marca acest moment, Rivian a decis să prezinte un model R1S special conceput, care aduce un omagiu orașului Miami.În acest caz, modelul se inspiră din anii ’80 și adoptă o paletă de culori îndrăzneață, clasică pentru acea epocă. SUV-ul electric are o caroserie albă, completată de accente negre, dungi laterale albastre și turcoaz. ...
Cele două vehicule unicat sunt bazate pe cele mai noi versiuni JCW și JCW Electric, fiecare fiind reinterpretat cu elemente de design unice și interioare realizate manual. Machina se inspiră din lumea circuitelor, în timp ce Skeg adoptă o estetică relaxată, inspirată de surfing.Începând cu Machina, hatchback-ul e vopsit într-o schemă de culori roșu, alb și negru. Modificările exterioare includ niște aripi evazate, faruri retro, o grilă personalizată, un...
Luna asta, Volvo urmează să-și ia rămas bun de la modelul V90. Break-ul de clasă mare va fi retras definitiv din producție după 9 ani de fabricație. Informația a fost confirmată de către Volvo și de către fostul CEO al mărcii, Jim Rowan.Decizia de a retrage acest model din producție face parte din planul mărcii de a-și reîmprospăta gama cu modele electrice noi, în special SUV-uri și crossovere. Pe piața britanică, Volvo V90 a fost la un moment dat retras de la...
Constructorul bavarez a confirmat oficial că va avea în gamă un model de serie alimentat cu hidrogen. Mai precis, este vorba despre următoarea generație BMW X5, care va primi o asemenea versiune începând din 2028.Noua generație a SUV-ului de dimensiuni mari va fi lansat în 2026. Cel de-al 5-lea X5, în versiunea cu motor cu hidrogen, va primi un nou sistem de pile de combustie dezvoltat în colaborare cu Toyota. A treia generație a acestui sistem...
Noul BYD Seal 6 DM-i: model hibrid cu autonomie electrică de 105 kilometri și preț de 36.500 euro # Automarket.ro
Constructorul chinez de mașini electrificate își extinde gama europeană cu un nou model. De această dată, cel mai nou membru al familiei BYD este botezat Seal 6 DM-i și este un model de clasă compactă care are sub capotă un motor hibrid.PRIMUL BREAK BYD PENTRU EUROPA Pe piața europeană, noul BYD Seal 6 DM-i este oferit în două variante de caroserie: berlină și break. Este pentru prima dată când BYD pune la vânzare un break pe Bătrânul Continent....
Luna august a fost una foarte bună pentru vânzările de mașini noi pe piața din România. În ultima lună a verii, românii au cumpărat 15.125 de mașini noi, potrivit noilor date ale celor de la ACAROM. Asta înseamnă o creștere de 51.67% a vânzărilor față de aceeași perioadă din 2024.Deși piața auto românească a crescut semnificativ în august, același lucru nu poate fi spus pentru ultimele 8 luni. De la începutul lui 2025...
Constructorul german de mașini electrice își va extinde gama cu un model nou în 2026. Noul model se va numi Smart #2 și va fi succesorul vechiului ForTwo. Vechiul model de oraș, care a fost și primul model din istoria mărcii, a fost retras din producție anul trecut după o producție care a durat 26 de ani.Viitorul Smart #2 va fi cel mai mic model din gamă și va fi plasat ca dimensiuni sub Smart #1. Succesorul lui ForTwo va fi proiectat de către Mercedes-Benz și va fi...
Constructorul german pregătește pentru lansare o nouă versiune a lui 911. Prezentarea va avea loc în această săptămână, însă până atunci, Porsche a publicat prima imagine cu noua versiune a modelului de performanță.Potrivit informațiilor din presă, ar putea fi vorba despre un facelift pentru 911 Turbo S. Porsche a confirmat anterior că va lansa o versiune actualizată a lui Turbo S în acest an și va avea un motor hibrid preluat de la 911 GTS....
În urmă cu 2 ani, Audi TT a fost "pensionat" după 25 de ani de fabricație și 3 generații lansate. Modelul sportiv al germanilor de la Ingolstadt va rămâne pentru totdeauna un model emblematic, iar acum Audi pregătește revenirea lui TT sub o formă diferită față de modelul original.Mai devreme în acest an au apărut mai multe informații cu privire la prezentarea unui nou concept al lui Audi TT. Iată că acum putem vedea prima imagine "scursă" pe internet cu...
BMW Motorrad a dezvăluit noul concept Vision CE, înainte de debutul său la Salonul Auto de la München, pe 8 septembrie. Este vorba despre un scuter electric cu scaun și structură de protecție tip roll cage, care elimină nevoia de cască, precum și de îmbrăcăminte de protecție.Noul scuter dispune de o parte frontală clasică. Aceasta este conectată la două bare cu formă aproape pătrată care înconjoară pilotul. Conceptul este echipat și cu faruri...
Constructorul chinez de mașini electrice Leapmotor vrea să intre pe piața vehiculelor compacte cu noul model B05. Acesta este un viitor model electric care urmează să fie dezvăluit oficial în cadrul Salonului Auto de la Munchen. Până atunci, Leapmotor ne oferă primele imagini oficiale cu noul model.Imaginile oficiale relevă silueta de hatchback a noului model. Leapmotor B05 promite să fie un concurent pentru modele ca Volkswagen ID.3 și ar urma să primească un motor...
În 2022, Mercedes-Benz a lansat două modele electrice în segmentul mașinilor de clasă mare. Mai exact, cele două modele sunt EQE și EQE SUV. Deși cele două modele se află în gamă de puțin timp, producția lor urmează să ia sfârșit chiar anul viitor.Asta pentru că marca germană urmează să lanseze o generație nouă de modele electrice, care să înlocuiască actualele modele din gama producătorului de la Stuttgart. Potrivit publicației britanice...
VIDEO: Nou vs vechi! Duel între un Dodge Viper R/T10 din 1994 și noul Chevrolet Corvette Stingray # Automarket.ro
Nou vs vechi! Duel între un Dodge Viper R/T10 din 1994 și noul Chevrolet Corvette Stingray Sunt mașinile noi mai rapide ca cele vechi sau nu este mereu cazul? Ei bine, urmează să aflăm, pentru că cei de la The Fast Lane Car au luat un Dodge Viper R/T10 din 1994 și un Chevrolet Corvette Stingray și le-au pus față în față pentru o liniuță. Aflați drag race, liniuta, chevrolet, corvette, stingray, dodge, dodge viper, viper r/t10, dodge drag race, chevrolet drag race, corvette drag race...
Constructorul german se pregătește să lanseze un nou model electric cu ocazia Salonului Auto de la Munchen. Pentru asta, Volkswagen tocmai a dezvăluit două schițe oficiale care arată un viitor SUV electric de dimensiuni compacte.Pentru moment, numele noului model rămâne un mister, însă Volkswagen spune despre acesta că va fi cel mai accesibil SUV electric al mărcii. Schițele oficiale dezvăluie câteva dintre detaliile vizuale ale viitorului model, cum ar fi...
F1: Oscar Piastri, victorie în Olanda. Abandon pentru Norris, primul podium pentru Isack Hadjar # Automarket.ro
După 3 săptămâni de pauză, Formula 1 a revenit pe meleagurile olandeze pentru Marele Premiu al Țărilor de Jos. Pe tărâmul lui Max Verstappen, Oscar Piastri a obținut o victorie crucială în lupta sa pentru titlul din acest an. Campionul mondial en-titre s-a mulțumit cu locul 2, însă cursa de la Zandvoort a marcat și primul podium pentru debutantul Isack Hadjar, după o performanță extraordinară.PRIMĂ LINIE MCLAREN ÎN CALIFICĂRIÎn...
Constructorul sud-coreean tocmai a dezvăluit oficial noua generație Stonic. Cea de-a doua generație a crossover-ului compact propune o abordare vizuală nouă și aduce și mai multă tehnologie la bord cu numeroase dotări noi.LIMBAJ VIZUAL NOUNoua Kia Stonic este cel mai nou model al mărcii asiatice care este desenat conform limbajului de design Opposites United. Modelul introduce o parte frontală nouă, care integrează semnătura luminoasă Kia Star Map, o grilă mai ascuțită...
Începând de astăzi, Dacia are un CEO nou. Această confirmare oficială apare la câteva zile după ce au apărut în presă zvonuri despre o posibilă plecare din funcție a lui Denis Le Vot, cel care a fost la conducerea mărcii de la Mioveni până astăzi.Noul CEO Dacia este Katrin Adt. Oficialul german în vârstă de 53 de ani a fost anterior la conducerea mărcii Smart între 2018 și 2020 și a fost până recent și vicepreședintele...
Renault Clio este pe cale să intre în cea de-a șasea generație. Constructorul francez a confirmat oficial că noua generație a modelului de clasă subcompactă va fi dezvăluită oficial în această toamnă, cu ocazia Salonului Auto de la Munchen.Renault nu a oferit niciun detaliu și nicio imagine sugestivă cu viitorul model. La Salonul Auto de la Munchen, care va avea loc între 9 și 14 septembrie, Renault va fi prezent cu mai multe modele și concepte lansate...
Această creație unică este rezultatul unei colaborări cu Lee Kun-Yong, considerat unul dintre cei mai influenți artiști din Coreea de Sud. Cunoscut pentru spectacolele sale în care își folosește propriul corp ca mijloc artistic, Kun-Yong transpune mișcarea în abstracții puternice, cel mai celebru exemplu fiind seria Bodyscape.Un BMW i7 a devenit pânza mobilă a artistului în vârstă de 83 de ani. El a creat un design special bazat pe o nuanță...
Liniuță AMG de peste 3.200 CP! Duel între GTR, C63, E63 și GLC63 Britanicii de la carwow au realizat o liniuță exclusiv cu modele Mercedes-AMG. Mai mult decât atât, toate cele 4 modele au fost tunate. Prin urmare, avem o liniuță cu peste 3.200 CP. Aflați în video care model a câștigat. drag race, car wow, mercedes, mercedes-benz, mercedes-amg, amg, amg gtr, amg c63, amg e63, amg glc63, glc, e63, amg drag race...
Povestea barei Targa se bazează pe previziune tehnologică, inovație stilistică și o soluție curajoasă la noile provocări din industria auto. Chiar în timpul dezvoltării modelului Porsche 901 (devenit ulterior 911), era deja clar că trebuia să existe o versiune decapotabilă care să completeze varianta Coupé.Reprezentanți ai Porsche, Karosseriewerk Reutter și Karmann s-au întâlnit în 1962 pentru a discuta diferite abordări. Au fost luate în...
Aston Martin a înlocuit modelul precedent Vantage, introdus sezonul trecut, cu noul Vantage S, care oferă performanțe superioare. Acesta își face debutul pe circuitul de la Zandvoort în cadrul Marelui Premiu al Olandei din acest weekend.Constructorul auto afirmă că Vantage S poate atinge o viteză maximă de 325 km/h, cu 11 km/h mai mult decât predecesorul său. Potrivit Aston Martin, mașina poate accelera de la 0 la 100 km/h în 3.4 secunde. Este echipată...
