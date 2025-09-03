Surpriză! Robert Popa a semnat cu o echipă din SuperLiga
Primasport.ro, 3 septembrie 2025 19:00
Surpriză! Robert Popa a semnat cu o echipă din SuperLiga
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
19:00
Surpriză! Robert Popa a semnat cu o echipă din SuperLiga
Acum o oră
18:50
După doi ani petrecuţi în Ungaria, Cornel Ene a revenit în fotbalul românesc
18:30
"U" Cluj a făcut o ofertă pentru Rareş Pop! Decizia luată de Rapid
Acum 2 ore
18:10
Suspendarea primită de Aly Abeid. Fundaşul a fost eliminat în derby-ul cu FCSB
18:00
Jucătorul antrenat de Chivu la Parma a bătut palma cu o formaţie din SuperLiga
17:30
Kurt Zouma, aproape de finalul carierei? Motivul pentru care CFR Cluj poate transfera un jucător cu un asemenea CV
Acum 4 ore
17:10
Nacho Heras a plecat de la FC Argeş şi a semnat cu o altă echipă din România
16:40
Gigi Becali plăteşte 1 milion de euro pentru noul fundaş al campioanei României
16:30
După Chiricheş, un alt jucător de la FCSB a fost scos de pe listă
16:20
Jucătorul campion din Ungaria a venit în Superligă pentru a se bate cu granzii din România! Anunţ oficial
16:00
Nu a mai suportat şi a răbufnit la adresa lui Becali: ”Nu ai cum să o numeşti altfel, este o dictatură avansată!”
15:30
10 ani de Profit.ro şi locul 1 în topul audienţei publicaţiilor economice
Acum 6 ore
15:10
Lovitură de proporţii! Atacantul de Champions League a fost prezentat oficial la un club cu pretenţii din România
14:50
Campionul olimpic Joshua Cheptegei renunţă la participarea la Mondiale din "motive personale"
14:20
Legendarul antrenor italian cu 2 trofee Champions League în palmares nu s-a ferit de cuvinte după ce Interul lui Chivu a pierdut cu Udinese: „O echipă lipsită de armonie şi echilibru”
14:10
Marius Şumudică, încă o ”palma” dată Craiovei, după declaraţiile despre Istanbul Başakşehir. Ce a spus despre titlu: ”Să nu ne îmbătăm cu apă rece!”
Acum 8 ore
12:40
Undă verde pentru transfer! Nelu Varga i-a fixat preţul jucătorului dorit cu insistenţă de Gigi Becali! Câţi bani trebuie să scoată patronul FCSB-ului din buzunar
12:40
Lamine Yamal s-a decis! Cui i-ar oferit Balonul de Aur dacă nu l-ar câştiga el: ”A fost întotdeauna idolul meu. Este cel mai bun din istorie!”
12:00
Transfer ratat de CFR Cluj! Jucătorul ofertat de ardeleni a semnat cu Dinamo: „Este un jucător de perspectivă, de mare talent”
11:40
S-a încheiat „telenovela” Ianis Hagi! Internaţionalul român este aşteptat să semneze: „A acceptat transferul"
Acum 12 ore
11:20
Venus Williams şi Leylah Fernandez s-au oprit în sferturi la US Open, la dublu
11:10
S-a aflat secretul lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: ”Cine urmează?! Ianis hagi era liber” | EXCLUSIV
10:50
George Puşcaş negociază cu o fostă campioana a Italiei! Atacantul român este liber de contract după ce a plecat de la Bodrumspor
09:50
Transfer pe axa Rapid - „U” Cluj! Ardelenii au lansat oferta pentru jucătorul de 750.000 de euro sosit vara trecută în Giuleşti
09:30
Bomba sfârşitului de mercato în România! Vladislav Blănuţă a plecat de la FCU Craiova şi va evolua în cupele europene
Acum 24 ore
00:20
Transferul a fost anunţat în direct la Rapid! Victor Angelescu recunoaşte: ”Sperăm să rezolvăm în această săptămână!” | VIDEO EXCLUSIV
2 septembrie 2025
23:40
Primarul oraşului Piteşti, poziţie clară faţă de transferul lui Mario Tudose la FCSB: „Nu mă gândesc la asta”
23:00
Rapid a reacţionat, după ce fotbalistul nu a mai plecat din Giuleşti: ”Am avut discuţii din primele 5 campionate!” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Edi Iordănescu rupe tăcerea şi dezvăluie ce mesaj i-a transmis Ianis Hagi când a refuzat Legia Varşovia: ”Asta aştepta. Nu poate fi o colaborare decât dacă e dorinţă din ambele părţi”
22:30
Atletism | Gabby Thomas, triplă campioană olimpică la Paris, nu va participa la Campionatele Mondiale de la Tokyo
22:20
Urmează o asociere între FC Dinamo şi Clubul Sportiv? Andrei Nicolescu a făcut o adresă către Ministerul de Interne: „Acest exemplu ar însemna un ghid de bună practică”
22:00
Universitatea Craiova a realizat un nou transfer! Mutarea a fost anunţată de Sorin Cârţu: ”Vrem să vină cât mai repede!”
21:50
Suma fabuloasă pe care Gigi Becali o poate primi în schimbul lui Louis Munteanu! Omul de afaceri i-a mai făcut o ofertă lui Neluţu Varga: ”Îl aduc la Palat să semneze! Trebuie să ai mare valoare să te aduc la Palat!”
21:20
VIDEO | Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa, ASTĂZI, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele majorează avantajul după o greşeală a adversarilor
21:10
Reprezentantul lui Adrian Mazilu ”a dat totul din casă” şi a oferit informaţii de ultimă oră despre transferul jucătorului la Dinamo: ”A trebuit să fim extrem de inventivi. A renunţat la asta”
21:00
Baschet masculin | Vicecampioana CSM Oradea a învins DEAC Debrecen în primul amical din intersezon
20:50
VIDEO | Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa, ASTĂZI, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii, aproape de marcarea unui autogol
20:40
Mijlocaşul llkay Gundogan va semna cu Galatasaray
20:40
Jessica Pegula este prima semifinalistă la US Open după ce a învins-o pe Barbora Krejcikova
20:20
Motivul principal pentru care Alexander Isak visa la un transfer la Liverpool: ”E cea mai mare motivaţie! Este locul perfect pentru asta”
20:10
VIDEO | Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa, ASTĂZI, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
19:40
Cristina Neagu nu duce dorul handbalului! Cum arată viaţa sportivei la câteva luni de la retragere
19:40
VIDEO | Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa, ASTĂZI, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start în ultimul meci al etapei
19:30
Raul Albiol s-a despărţit de Villarrreal şi a semnat cu un club din Serie A
Ieri
19:10
Bomba zilei! Ciprian Marica anunţă că Ianis Hagi va semna: ”În curând! A vrut să fie inspirat”
19:00
Răzvan Burleanu, laude pentru alegerea făcută de Ianis Hagi: „Dacă e confirmat, mă bucur mult”
18:50
Au fost anunţaţi cei patru centrali români care participă la cursul de vară UEFA pentru arbitri de top
18:20
Sorin Cârţu nu s-a putut abţine şi a comentat transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova: ”Nu ştiu ce s-a întâmplat. E decizia lui”
18:10
FRF şi Cărtureşti au lansat banda desenată ”Generaţia de Suflet”
17:40
Gigi Becali, furibund după transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova: „M-au forţat, ca să mă enervez. Au făcut şiretlicuri să ia mai mulţi bani”
