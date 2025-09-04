Gigi Becali, dezvăluiri despre motivele pentru care au picat tratativele cu Adrian Rus şi Leo Bolgado: „Puteam să-l iau, dar dacă nu-l vor oamenii?”
Primasport.ro, 4 septembrie 2025 10:20
Gigi Becali, dezvăluiri despre motivele pentru care au picat tratativele cu Adrian Rus şi Leo Bolgado: „Puteam să-l iau, dar dacă nu-l vor oamenii?”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
10:30
Mirel Rădoi a stabilit lotul Universităţii Craiova pentru faza principală din Conference League # Primasport.ro
Mirel Rădoi a stabilit lotul Universităţii Craiova pentru faza principală din Conference League
Acum 30 minute
10:20
Gigi Becali, dezvăluiri despre motivele pentru care au picat tratativele cu Adrian Rus şi Leo Bolgado: „Puteam să-l iau, dar dacă nu-l vor oamenii?” # Primasport.ro
Gigi Becali, dezvăluiri despre motivele pentru care au picat tratativele cu Adrian Rus şi Leo Bolgado: „Puteam să-l iau, dar dacă nu-l vor oamenii?”
Acum o oră
10:00
Marea finală a Campionatului Naţional de Drift, în acest weekend, pe un circuit urban la Ploieşti # Primasport.ro
Marea finală a Campionatului Naţional de Drift, în acest weekend, pe un circuit urban la Ploieşti
09:50
Kurt Zouma, cel mai bine cotat jucător din SuperLiga! Cum arată top 10
Acum 2 ore
09:40
Răzvan Lucescu, mesaj mobilizator pentru naţionala României: „Trebuie să crezi şi să lupţi până în ultimul moment” # Primasport.ro
Răzvan Lucescu, mesaj mobilizator pentru naţionala României: „Trebuie să crezi şi să lupţi până în ultimul moment”
09:30
Neluţu Varga, reacţie clară după aducerea lui Kurt Zouma! "A jucat la un nivel incredibil" # Primasport.ro
Neluţu Varga, reacţie clară după aducerea lui Kurt Zouma! "A jucat la un nivel incredibil"
09:20
După ce Daniel Bîrligea s-a accidentat, Mircea Lucescu a pierdut încă un jucător pentru meciurile cu Canada şi Cipru # Primasport.ro
După ce Daniel Bîrligea s-a accidentat, Mircea Lucescu a pierdut încă un jucător pentru meciurile cu Canada şi Cipru
09:00
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Spania, Germania şi Olanda joacă astăzi # Primasport.ro
VIDEO | Preliminariile Campionatului Mondial se văd la Prima Sport! Spania, Germania şi Olanda joacă astăzi
Acum 12 ore
23:30
OFICIAL | Fabulos! Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj
22:50
Turul Spaniei, fără câştigător în etapa a 11-a. Manifestanţi pro-palestinieni au perturbat cursa # Primasport.ro
Turul Spaniei, fără câştigător în etapa a 11-a. Manifestanţi pro-palestinieni au perturbat cursa
22:30
Edi Iordănescu, replică la înţepăturile lui Mircea Lucescu! "România a performat în mandatul meu" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Edi Iordănescu, replică la înţepăturile lui Mircea Lucescu! "România a performat în mandatul meu" | EXCLUSIV
22:10
Edi Iordănescu, anunţ cu privire la transferul lui Alex Dobre! "Eu am încredere mare în fotbalistul român" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Edi Iordănescu, anunţ cu privire la transferul lui Alex Dobre! "Eu am încredere mare în fotbalistul român" | EXCLUSIV
Acum 24 ore
21:20
Câte bilete s-au vândut pentru meciul dintre România şi Canada
21:10
Sacrificiu de campion: şi-a amânat operaţia la umăr pentru a juca pentru România la Mondialele de volei # Primasport.ro
Sacrificiu de campion: şi-a amânat operaţia la umăr pentru a juca pentru România la Mondialele de volei
21:00
Probleme mari pentru Radu Drăguşin! Anunţul făcut de Tottenham
20:30
Mario Tudose s-a hotărât în privinţa plecării la FCSB! "Ne bucură şi ne motivează"
20:10
FCSB, ca şi eliminată din Europa League? Verdictul specialiştilor
19:50
Wissam Ben Yedder, vinovat de violenţă psihologică împotriva soţiei sale
19:40
Fostul jucător al lui Como va evolua la o echipă de tradiţie din România
19:00
Surpriză! Robert Popa a semnat cu o echipă din SuperLiga
18:50
După doi ani petrecuţi în Ungaria, Cornel Ene a revenit în fotbalul românesc
18:30
"U" Cluj a făcut o ofertă pentru Rareş Pop! Decizia luată de Rapid
18:10
Suspendarea primită de Aly Abeid. Fundaşul a fost eliminat în derby-ul cu FCSB
18:00
Jucătorul antrenat de Chivu la Parma a bătut palma cu o formaţie din SuperLiga
17:30
Kurt Zouma, aproape de finalul carierei? Motivul pentru care CFR Cluj poate transfera un jucător cu un asemenea CV # Primasport.ro
Kurt Zouma, aproape de finalul carierei? Motivul pentru care CFR Cluj poate transfera un jucător cu un asemenea CV
17:10
Nacho Heras a plecat de la FC Argeş şi a semnat cu o altă echipă din România
16:40
Gigi Becali plăteşte 1 milion de euro pentru noul fundaş al campioanei României
16:30
După Chiricheş, un alt jucător de la FCSB a fost scos de pe listă
16:20
Jucătorul campion din Ungaria a venit în Superligă pentru a se bate cu granzii din România! Anunţ oficial # Primasport.ro
Jucătorul campion din Ungaria a venit în Superligă pentru a se bate cu granzii din România! Anunţ oficial
16:00
Nu a mai suportat şi a răbufnit la adresa lui Becali: ”Nu ai cum să o numeşti altfel, este o dictatură avansată!” # Primasport.ro
Nu a mai suportat şi a răbufnit la adresa lui Becali: ”Nu ai cum să o numeşti altfel, este o dictatură avansată!”
15:30
10 ani de Profit.ro şi locul 1 în topul audienţei publicaţiilor economice
15:10
Lovitură de proporţii! Atacantul de Champions League a fost prezentat oficial la un club cu pretenţii din România # Primasport.ro
Lovitură de proporţii! Atacantul de Champions League a fost prezentat oficial la un club cu pretenţii din România
14:50
Campionul olimpic Joshua Cheptegei renunţă la participarea la Mondiale din "motive personale" # Primasport.ro
Campionul olimpic Joshua Cheptegei renunţă la participarea la Mondiale din "motive personale"
14:20
Legendarul antrenor italian cu 2 trofee Champions League în palmares nu s-a ferit de cuvinte după ce Interul lui Chivu a pierdut cu Udinese: „O echipă lipsită de armonie şi echilibru” # Primasport.ro
Legendarul antrenor italian cu 2 trofee Champions League în palmares nu s-a ferit de cuvinte după ce Interul lui Chivu a pierdut cu Udinese: „O echipă lipsită de armonie şi echilibru”
14:10
Marius Şumudică, încă o ”palma” dată Craiovei, după declaraţiile despre Istanbul Başakşehir. Ce a spus despre titlu: ”Să nu ne îmbătăm cu apă rece!” # Primasport.ro
Marius Şumudică, încă o ”palma” dată Craiovei, după declaraţiile despre Istanbul Başakşehir. Ce a spus despre titlu: ”Să nu ne îmbătăm cu apă rece!”
12:40
Undă verde pentru transfer! Nelu Varga i-a fixat preţul jucătorului dorit cu insistenţă de Gigi Becali! Câţi bani trebuie să scoată patronul FCSB-ului din buzunar # Primasport.ro
Undă verde pentru transfer! Nelu Varga i-a fixat preţul jucătorului dorit cu insistenţă de Gigi Becali! Câţi bani trebuie să scoată patronul FCSB-ului din buzunar
12:40
Lamine Yamal s-a decis! Cui i-ar oferit Balonul de Aur dacă nu l-ar câştiga el: ”A fost întotdeauna idolul meu. Este cel mai bun din istorie!” # Primasport.ro
Lamine Yamal s-a decis! Cui i-ar oferit Balonul de Aur dacă nu l-ar câştiga el: ”A fost întotdeauna idolul meu. Este cel mai bun din istorie!”
12:00
Transfer ratat de CFR Cluj! Jucătorul ofertat de ardeleni a semnat cu Dinamo: „Este un jucător de perspectivă, de mare talent” # Primasport.ro
Transfer ratat de CFR Cluj! Jucătorul ofertat de ardeleni a semnat cu Dinamo: „Este un jucător de perspectivă, de mare talent”
11:40
S-a încheiat „telenovela” Ianis Hagi! Internaţionalul român este aşteptat să semneze: „A acceptat transferul" # Primasport.ro
S-a încheiat „telenovela” Ianis Hagi! Internaţionalul român este aşteptat să semneze: „A acceptat transferul"
11:20
Venus Williams şi Leylah Fernandez s-au oprit în sferturi la US Open, la dublu
11:10
S-a aflat secretul lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: ”Cine urmează?! Ianis hagi era liber” | EXCLUSIV # Primasport.ro
S-a aflat secretul lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: ”Cine urmează?! Ianis hagi era liber” | EXCLUSIV
10:50
George Puşcaş negociază cu o fostă campioana a Italiei! Atacantul român este liber de contract după ce a plecat de la Bodrumspor # Primasport.ro
George Puşcaş negociază cu o fostă campioana a Italiei! Atacantul român este liber de contract după ce a plecat de la Bodrumspor
Ieri
09:50
Transfer pe axa Rapid - „U” Cluj! Ardelenii au lansat oferta pentru jucătorul de 750.000 de euro sosit vara trecută în Giuleşti # Primasport.ro
Transfer pe axa Rapid - „U” Cluj! Ardelenii au lansat oferta pentru jucătorul de 750.000 de euro sosit vara trecută în Giuleşti
09:30
Bomba sfârşitului de mercato în România! Vladislav Blănuţă a plecat de la FCU Craiova şi va evolua în cupele europene # Primasport.ro
Bomba sfârşitului de mercato în România! Vladislav Blănuţă a plecat de la FCU Craiova şi va evolua în cupele europene
00:20
Transferul a fost anunţat în direct la Rapid! Victor Angelescu recunoaşte: ”Sperăm să rezolvăm în această săptămână!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Transferul a fost anunţat în direct la Rapid! Victor Angelescu recunoaşte: ”Sperăm să rezolvăm în această săptămână!” | VIDEO EXCLUSIV
2 septembrie 2025
23:40
Primarul oraşului Piteşti, poziţie clară faţă de transferul lui Mario Tudose la FCSB: „Nu mă gândesc la asta” # Primasport.ro
Primarul oraşului Piteşti, poziţie clară faţă de transferul lui Mario Tudose la FCSB: „Nu mă gândesc la asta”
23:00
Rapid a reacţionat, după ce fotbalistul nu a mai plecat din Giuleşti: ”Am avut discuţii din primele 5 campionate!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Rapid a reacţionat, după ce fotbalistul nu a mai plecat din Giuleşti: ”Am avut discuţii din primele 5 campionate!” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Edi Iordănescu rupe tăcerea şi dezvăluie ce mesaj i-a transmis Ianis Hagi când a refuzat Legia Varşovia: ”Asta aştepta. Nu poate fi o colaborare decât dacă e dorinţă din ambele părţi” # Primasport.ro
Edi Iordănescu rupe tăcerea şi dezvăluie ce mesaj i-a transmis Ianis Hagi când a refuzat Legia Varşovia: ”Asta aştepta. Nu poate fi o colaborare decât dacă e dorinţă din ambele părţi”
22:30
Atletism | Gabby Thomas, triplă campioană olimpică la Paris, nu va participa la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Primasport.ro
Atletism | Gabby Thomas, triplă campioană olimpică la Paris, nu va participa la Campionatele Mondiale de la Tokyo
22:20
Urmează o asociere între FC Dinamo şi Clubul Sportiv? Andrei Nicolescu a făcut o adresă către Ministerul de Interne: „Acest exemplu ar însemna un ghid de bună practică” # Primasport.ro
Urmează o asociere între FC Dinamo şi Clubul Sportiv? Andrei Nicolescu a făcut o adresă către Ministerul de Interne: „Acest exemplu ar însemna un ghid de bună practică”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.