Rapid mai vrea un mijlocaș Victor Angelescu a confirmat negocierile: „Mai aducem un singur jucător. Gâlcă l-a dorit”

Golazo.ro, 3 septembrie 2025 21:50

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a confirmat că giuleștenii încearcă să transfere un nou mijlocaș.

Acum 10 minute
22:20
FIFA, reacție fermă după scandal Ce spune forul, după criticile primite de VAR pentru golul anulat din cauza unui henț accidental  Golazo.ro
FIFA susține deciziile luate de arbitri la partida dintre Real Madrid și Mallorca, meci în care „galacticii” au avut 3 goluri anulate.
Acum o oră
21:50
21:40
Drăgușin, out  Tottenham nu l-a inclus pe lista pentru Liga Campionilor! Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) nu a fost inclus pe lista UEFA a celor de la Tottenham.
Acum 2 ore
21:10
„Plângi?!” Moment fabulos la conferința de presă a naționalei Argentinei, înaintea ultimului meci al lui Messi la Buenos Aires.  Scaloni, copleșit de reacția unui jurnalist Golazo.ro
Clipe emoționante la conferința de presă susținută de Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei.
21:10
Strategia lui Mircea Lucescu GOLAZO.ro dezvăluie planul selecționerului  pentru meciurile cu Canada și Cipru Golazo.ro
21:00
Se prăbușește și mitul Guardiola? Analiză GOLAZO.ro  »  Motivul pentru care riscă să piardă Pep. La fel s-a întâmplat și cu Jose Mourinho Golazo.ro
Pep Guardiola, 54 de ani, în criză la Manchester City. După un sezon fără performanțe, a început rău și noua stagiune. Catalanul refuză să renunțe la stilul său
21:00
„Trebuie să refuzăm banii de la străini” Oficialul lui Bayern, semnal de alarmă pentru Bundesliga, după perioada modestă de mercato Golazo.ro
Uli Hoeness (73 de ani), președintele onorific al lui Bayern Munchen, a tras un semnal de alarmă pentru fotbalul european după fereastra de transferuri din această vară. Fostul atacant al bavarezilor a criticat cheltuielile record din Premier League, pe care le-a numit „complet nebunești”. De asemenea, a avertizat asupra riscurilor pe care influxul masiv de capital străin le-ar putea genera în fotbalul german.
Acum 4 ore
20:20
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Un nou moment șocant a avut loc la US Open. După ce Piotr Szczerek i-a furat șapca unui copil, un fan a încercat să îl jefuiască pe Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP).
20:00
Emoții pentru Dinamo Boateng s-a accidentat! Cât va lipsi Golazo.ro
Kennedy Boateng (28 de ani), fundașul central al lui Dinamo, ar fi suferit o accidentare și ar urma să lipsească din lotul naționalei Togo pentru cele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial 2026.
19:40
Csikszereda, sancționată  Gruparea din Miercurea Ciuc, amendată pentru consum de alcool pe stadion! Ce suspendare a primit Aly Abeid, după ce l-a pocnit Șut Golazo.ro
În ședința de miercuri, 3 septembrie, a Comisiei de Disciplină au fost aplicate mai multe penalități asupra cluburilor din Liga 1.
19:20
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț Golazo.ro
Campioana ACSH Gheorgheni și finalista Cupei României, Corona Brașov, deschid sezonul oficial 2025-2026 la hochei. Cele două formații joacă în Supercupa României, astăzi, de la ora 18:00. Meciul se va juca pe Remete Arena, cel mai nou patinoar din țară, și va fi transmis în direct pe TVR Sport.
19:00
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii” Golazo.ro
Gianluigi Donnarumma (26 de ani), noul portar al celor de la Manchester City, a vorbit despre transferul în Premier League, dar și despre plecarea de la PSG, formație alături de care a triumfat în Liga Campionilor.
19:00
Csikszereda se întărește Mutare pentru salvarea de la retrogradare: au împrumutat un jucător de la campioana Ungariei Golazo.ro
Csikszereda a semnat cu fundașul lateral Norbert Kajan (20 de ani), jucător împrumutat de la Ferencvaros. El a bifat deja 11 meciuri pentru campioana Ungariei.
Acum 6 ore
18:20
Cum se apără hoțul de la US Open A furat șapca primită de un copil de la un jucător de top: „Am fost prins în fierbințeala momentului” + Reacția lui Swiatek Golazo.ro
Piotr Szczerek, multimilionarul polonez care i-a furat unui copil șapca primită de la Kamil Majchrzak (29 de ani, #76 ATP), a reacționat după ce a fost dur criticat pe internet, ca urmare a incidentului de la US Open.
18:10
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică? Golazo.ro
Acesta a fost avertismentul primit de selecționerul Canadei, americanul Jesse Marsch.
17:50
Clipe șocante în Turul Spaniei Au simulat uciderea copiilor în Fâșia Gaza! Protest față de Israelul și premierul Netanyahu: „Un criminal!” Golazo.ro
Turul Spaniei, scena protestului contra Israel și a războiului din Gaza. În etapa din regiunea Navarra, mai multe persoane au simulat uciderea copiilor în Fâșia Gaza
17:30
De la Parma la UTA  Jucătorul care a fost antrenat de Cristi Chivu, în probe la echipa lui Adrian Mihalcea: „A făcut un gest extraordinar” Golazo.ro
Rareș Fătu (19 ani), fundașul crescut de Parma, se află în probe la echipa antrenată de Adrian Mihalcea, UTA Arad.
17:00
Și-a făcut tatuaj cu Jota VIDEO. Gest emoționant al celui mai bun prieten al lui Diogo: „Un mod de a-l vedea pe teren” Golazo.ro
Ruben Neves (28 de ani) i-a adus un omagiu emoționant lui Diogo Jota. Mijlocașul și-a făcut un nou tatuaj, dedicat celui mai bun prieten al său.
16:40
Criză de români în TOP 5 Europa De ce jucătorii din Liga 1 nu mai ajung în campionatele mari. Explicația unui expert: „Au tot felul de ifose. Scouterii nu sunt fraieri” Golazo.ro
Aurel Țicleanu a explicat de ce tot mai puțini români ajung să joace în cele mai puternice campionate ale Europei.
16:30
Suspectat de crimă la 13 ani!  Un jucător al academiei lui Lyon, acuzat că a ucis un  băiat de doar 16 ani Golazo.ro
Un jucător al Academiei lui Lyon e suspectat de crimă după ce a înjunghiat un băiat de 16 ani.
Acum 8 ore
16:00
Furie în Italia Reacția tulburătoare a copilului bătut de un părinte la un meci de juniori: „Tati, ai fi făcut la fel?” » Buffon: „Barbar și inuman!” Golazo.ro
Italia e revoltată după clipele șocante petrecute la un joc de fotbal. Un copil de 13 ani a ajuns la spital cu glezna fracturată și contuzie severă la față, după ce a fost agresat de tatăl unui adversar.
16:00
Surpriza Ligii 1 Echipa pe care Angelescu o vede cu șanse mari la play-off: „Va avea un cuvânt greu de spus” Golazo.ro
Victor Angelescu a vorbit despre adversarii cu care giuleștenii se vor bate în lupta pentru titlu.
15:40
De ce a renunțat West Ham la Zouma  Englezii dezvăluie motivul medical care a dictat plecarea starului francez dorit de CFR Cluj Golazo.ro
În ultima perioadă, Zouma a acuzat probleme la genunchiul drept, operat în 2012. În Anglia se spunea că este suficientă „o singură alunecare sau o răsucire” pentru ca accidentarea să devină una care i-ar putea încheia cariera.
15:30
Tragedie în hochei Fostul căpitan și selecționer și-a găsit sfârșitul după ce a sărit de pe un pod: „Un accident” Golazo.ro
Mindaugas Kieras, fostul căpitan și antrenor al naționalei de hochei a Lituaniei, a decedat la vârsta de 45 de ani.
15:20
Tăiere surpriză pe lista de Europa Pe lângă Chiricheș, FCSB a decis să mai scoată în afara lotului un fotbalist, pe care a plătit 500.000 de euro Golazo.ro
Campioana a trimis marți seară la UEFA lista cu fotbaliștii care vor avea drept de joc în Europa League. Au intrat Thiam și Dawa.
15:10
„E dictatură avansată la FCSB” Excluderea lui Chiricheș din lotul campioanei nu-l surprinde pe fostul patron din Liga 1 Golazo.ro
CFR CLUJ - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (74 de ani) a comentat schimbarea lui Vlad Chiricheș (35 de ani) după doar 29 de minute în partida din Gruia.
15:00
Făsat fără salariu și suspendat! Mallorca și-a pedepsit dur vicecăpitanul după meciul cu Real Madrid » De la ce a pornit totul Golazo.ro
Acum 12 ore
14:20
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui” Golazo.ro
INTER - UDINESE 1-2. Arrigo Sacchi (79 de ani), fostul mare antrenor al lui AC Milan și al naționalei Italiei, a analizat problemele echipei lui Cristi Chivu.
14:10
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi Golazo.ro
Iubitorii handbalului din România au stat cu emoții în ultimele săptămâni: drepturile TV ale competițiilor europene, inclusiv Champions League, unde vom avea 3 echipe anul acesta, erau în aer.
13:50
Surprins de transferul lui Blănuță Daniel Pancu , după plecarea atacantului la Dinamo Kiev: „Nu avea cum să rămână la Craiova” Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev.
13:40
„Norocos să fie în viață” Chris Froome, departe de bicicletă după accident » Ce problemă a fost descoperită în timpul operației Golazo.ro
Noi detalii despre starea lui Chris Froome. Ce problemă a fost descoperită în timpul operației ciclistului britanic.
13:40
„Știam că a vândut meciurile” Un fost golgeter din Serie A face dezvăluiri despre  scandalul blaturilor care i-a distrus cariera. A ajuns după gratii! Golazo.ro
Cristiano Doni, 52 de ani, a jucat un deceniu la Atalanta, fiind golgeterul all-time al echipei din Bergamo. Dar ce s-a întâmplat în 2011 i-a pătat imaginea la final de carieră: „Totul s-a întors împotriva mea”
13:30
Tensiuni la Barcelona Hansi Flick le reproșează jucătorilor că sunt prea individualiști : „Orgoliile distrug succesul” » Reacția lui Lamine Yamal Golazo.ro
Hansi Flick a explicat că jucătorii săi trebuie să renunțe la individualisme și să insiste asupra valorilor colective.
13:30
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut” Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) este la o semnătură de a deveni noul jucător al celor de la Alanyaspor.
12:40
„Blestemul” lui Drake Suma uriașă pariată de rapperul american pe  campionul US Open! Aleșii săi, mai mereu pierzători Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) speră să rupă „Blestemul lui Drake” după ce rapperul american a pariat 300.000 de dolari pe italian pentru a câștiga US Open.
12:20
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada Golazo.ro
România ar putea fi sancționată la viitoarea partidă pe teren propriu în preliminariile CM 2026 dacă vor fi incidente în tribună la meciul de pregătire împotriva Canadei
12:10
Djokovic a dansat!  VIDEO. Nole, gest neașteptat după calificarea în semifinalele US Open. Sârbul, anunț mare: „Le voi strica planurile” Golazo.ro
Novak Djokovic a vorbit despre dorința fanilor de a vedea o finală între Carlos Alcaraz și Jannik Siner la US Open.
11:50
U Cluj vrea să transfere de la Rapid  Ofertă concretă pentru unul dintre cei mai promițători tineri din Giulești Golazo.ro
U Cluj vrea să-l împrumute pe unul dintre cei mai promițători tineri jucători de la Rapid.
11:30
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport Golazo.ro
GOLAZO.ro a scris ieri despre anomalia cheltuirii banului public în Galați: echipa de fotbal, care e o societate privată, primește 85% din buget. Iar handbalul din oraș e la un pas de desființare.
11:20
Când va fi prezentat Zouma CFR Cluj, aproape de transferul anului în Liga 1! » Fundașul a ajuns deja în România Golazo.ro
Când ar putea fi prezentat Kurt Zouma la CFR Cluj. Cristi Balaj (54 de ani), președintele CFR-ului, a vorbit despre transferul lui.
10:50
Villarreal, criticată de fani  Mutarea care a creat stupoare în rândul suporterilor : „Susține cu mândrie genocidul și ocupația ilegală a Palestinei” Golazo.ro
Internaționalul israelian Manor Solomon (26 de ani) a fost împrumutat de la Tottenham Hotspur la Villarreal chiar înainte de închiderea perioadei de transferuri.
10:30
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit Golazo.ro
Risto Radunovic s-a accidentat și va rata meciurile echipei naționale a Muntenegrului din preliminariile pentru CM 2026.
10:10
Dayro Moreno scrie istorie! Fostul atacant de la FCSB revine la naționala Columbiei, după o pauză de 9 ani Golazo.ro
Dayro Moreno (39 de ani) a fost convocat după nouă ani la naționala Columbiei pentru „dubla” cu Bolivia și Venezuela din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
10:00
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » Câți bani încasează FC U Craiova   Golazo.ro
Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev de la FC U Craiova. Află mai jos ce sumă va încasa clubul patronat de omul de afaceri Adrian Mititelu.
09:30
Cristian Tudor Popescu Ce i-o zice taică-su lui Nole Golazo.ro
Mă surprinde și mult mă bucură ce face Novak Djoković. Nu pe terenul de tenis, unde e de mult GOAT – acum, la US Open, nu mai are a bate decât propriile sale recorduri stelare –, dar în lupta pentru dreptate pe care o duce Serbia.
Acum 24 ore
09:20
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat” Golazo.ro
Jesse Marsch, 51 de ani, din primăvara lui 2024 selecționerul Canadei, nu a ezitat să-l critice pe Donald Trump: „Mi-e rușine”. Antrenorul american a primit multe avertismente
2 septembrie 2025
23:40
Kopic a spus „NU” Andrei Nicolescu dezvăluie detalii din vestiar: „Preferă să nu facă publice aceste informații” Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu detalii despre „misterul” din spatele accidentărilor de la Dinamo.
23:40
De la CFR Cluj în L2 din Brazilia  Jucătorul despre comportamentul căruia Mutu a spus „e vina celor de la club, că l-au acoperit” e aproape de un transfer-surpriză Golazo.ro
Panagiotis Tachtsidis (34 de ani) se află în negocieri avansate cu Clube do Remo, echipă care evoluează în Liga 2 din Brazilia.
22:50
De ce nu a ajuns Ianis Hagi la Legia Edi Iordănescu a dezvăluit cum au decurs negocierile cu mijlocașul român: „Mi-a zis că are alte planuri” Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a venit cu lămuriri suplimentare despre Ianis Hagi, jucător cu care nu a reușit să bată palma pentru un transfer la Legia Varșovia.
22:50
„Poate supărăm”  Victor Angelescu, nemulțumit de arbitraj + Mesaj pentru Răzvan Burleanu: „Eram la egalitate cu Craiova acum! Golazo.ro
Victor Angelescu (40 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre greșelile de arbitraj din acest sezon.
