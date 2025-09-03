Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"
DCNews, 3 septembrie 2025 23:20
Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"
• • •
Alte ştiri de DCNews
Acum 30 minute
23:30
Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el
Acum o oră
23:20
Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo" # DCNews
Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"
23:20
Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână
Acum 2 ore
22:50
Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact
22:40
Faimosul funicular din Lisabona a deraiat. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți - VIDEO/ UPDATE # DCNews
Faimosul funicular din Lisabona a deraiat. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți - VIDEO/ UPDATE
22:20
"Regina ketaminei” a pledat vinovată în cazul morții lui Matthew Perry, marele star din "Friends" # DCNews
"Regina ketaminei” a pledat vinovată în cazul morții lui Matthew Perry, marele star din "Friends"
22:20
Regele Charles se va întâlni cu Prințul Harry doar „dacă respectă o singură regulă strictă” # DCNews
Regele Charles se va întâlni cu Prințul Harry doar „dacă respectă o singură regulă strictă”
22:20
Cel puțin trei morți și zeci de răniți, după ce faimosul funicular din Lisabona a deraiat - VIDEO # DCNews
Cel puțin trei morți și zeci de răniți, după ce faimosul funicular din Lisabona a deraiat - VIDEO
22:10
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență # DCNews
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
Acum 4 ore
21:10
Pantera neagră revine. Unde ar fi fost văzută de această dată
20:50
Horoscop 4 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO # DCNews
Horoscop 4 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
20:50
Chinezii vizitează Parlamentul European pentru prima dată în ultimii șapte ani
20:50
Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla
Acum 6 ore
19:40
Nouă înșelătorie online! Mesajele care îți pot fura datele și infecta telefonul sau laptopul # DCNews
Nouă înșelătorie online! Mesajele care îți pot fura datele și infecta telefonul sau laptopul
19:40
Trump s-a uitat la parada „frumoasă” a Chinei. Ce nu i-a plăcut președintelui american
19:10
Trafic feroviar paralizat în județul Giurgiu: Pompierii luptă cu mai multe incendii de vegetație # DCNews
Trafic feroviar paralizat în județul Giurgiu: Pompierii luptă cu mai multe incendii de vegetație
19:00
Accident cu multiple victime pe DN 1A
18:50
Trafic feroviar paralizat în județul Giurgiu, pe Magistrala 103: Pompierii luptă cu mai multe incendii de vegetație # DCNews
Trafic feroviar paralizat în județul Giurgiu, pe Magistrala 103: Pompierii luptă cu mai multe incendii de vegetație
18:50
Israelul pregătește hărți cu teritorii ocupate din Cisiordania
18:20
Putin, pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Îl invită la Moscova
18:00
Ucrainenii produc combustibil pentru rachete pe teritoriu NATO: Un atac ar fi declarație de război # DCNews
Ucrainenii produc combustibil pentru rachete pe teritoriu NATO: Un atac ar fi declarație de război
Acum 8 ore
17:50
Kim Jong-un promite să sprijine "total" Moscova după discuțiile cu Putin
17:40
Tânăr reținut după ce și-a agresat și violat iubita de 15 ani
17:20
Kim Jong-un promite să facă "tot ce poate" pentru a sprijini Moscova după discuțiile cu Putin # DCNews
Kim Jong-un promite să facă "tot ce poate" pentru a sprijini Moscova după discuțiile cu Putin
17:20
Momentul în care personalul nord-coreean șterge toate urmele lăsate de Kim Jong Un în sala de întâlnire cu Putin - VIDEO # DCNews
Momentul în care personalul nord-coreean șterge toate urmele lăsate de Kim Jong Un în sala de întâlnire cu Putin - VIDEO
17:10
Volkswagen lucrează la o "maşină a poporului". Când va fi lansat automobilul electric care va costa sub de 25.000 de euro # DCNews
Volkswagen lucrează la o "maşină a poporului". Când va fi lansat automobilul electric care va costa sub de 25.000 de euro
16:50
Un bărbat din Prahova și-a bătut amanta, apoi a călcat-o cu mașina. Femeia a murit la spital # DCNews
Un bărbat din Prahova și-a bătut amanta, apoi a călcat-o cu mașina. Femeia a murit la spital
16:10
Doliu în lumea medicală
16:00
Transplanturile de organe și nemurirea, printre subiectele discutate de Putin și Xi Jinping la Beijing # DCNews
Transplanturile de organe și nemurirea, printre subiectele discutate de Putin și Xi Jinping la Beijing
16:00
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
Acum 12 ore
15:50
Geanta misterioasă aruncată de la Casa Albă face internetul să explodeze - VIDEO
15:30
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing # DCNews
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
15:20
Răsturnare de situație în cazul finanțării podului peste Strâmtoarea Messina: Italia nu va utiliza fonduri pentru apărare # DCNews
Răsturnare de situație în cazul finanțării podului peste Strâmtoarea Messina: Italia nu va utiliza fonduri pentru apărare
15:00
Top origini renumite pentru cafeaua de specialitate
14:50
Gest neașteptat între Kim Jong Un și Președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud. Ce i-a transmis sud-coreeanul lui Kim # DCNews
Gest neașteptat între Kim Jong Un și Președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud. Ce i-a transmis sud-coreeanul lui Kim
14:50
O pisică a fugit de acasă de două ori până la un bar aflat la peste 50 de kilometri distanță - Imagini virale # DCNews
O pisică a fugit de acasă de două ori până la un bar aflat la peste 50 de kilometri distanță - Imagini virale
14:40
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență # DCNews
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
14:30
Media and Innovative Communication, masterat în limba engleză la Universitatea din București # DCNews
Media and Innovative Communication, masterat în limba engleză la Universitatea din București
14:20
Dieta ta îți influențează visele? Iată ce spun cercetătorii despre mâncare și coșmaruri
14:10
Năstase și Dăncilă, în China. Analistul Ștefan Popescu, avertisment după reacția „stridentă“ a Oanei Țoiu # DCNews
Năstase și Dăncilă, în China. Analistul Ștefan Popescu, avertisment după reacția „stridentă“ a Oanei Țoiu
14:10
Papa Leon va deschide un centru de formare ecologică condus de Vatican
13:50
Reacția Kremlinului după ce Merz l-a criticat pe Putin: Opiniile sale ar trebui ignorate
13:30
Vacanță de vis în Italia pentru Mira: „Acest hotel este pe locul doi în lume, dar pentru mine este numărul unu” # DCNews
Vacanță de vis în Italia pentru Mira: „Acest hotel este pe locul doi în lume, dar pentru mine este numărul unu”
13:00
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
13:00
Alex Ardelean la „Generația Globală": lecții din Danemarca și UK pentru România
13:00
Zelenski îi va îndemna pe aliații occidentali să facă presiuni mai mari asupra Rusiei
12:30
PSD depune trei inițiative legislative: Ce scutiri sunt prevăzute pentru mame și veterani
12:20
Dieta ta îți influențează visele? Iată ce spun cercetările noastre despre mâncare și coșmaruri # DCNews
Dieta ta îți influențează visele? Iată ce spun cercetările noastre despre mâncare și coșmaruri
12:00
Cinci fructe pe care nu trebuie să le ții în frigider. Iată de ce
11:40
Mai puțin de jumătate dintre români au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană. Datele Eurobarometrului PE 2025 # DCNews
Mai puțin de jumătate dintre români au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană. Datele Eurobarometrului PE 2025
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.