Bulgaria dezminte presupusul bruiaj GPS asupra zborului Ursulei von der Leyen

DCNews, 4 septembrie 2025 17:50

Bulgaria dezminte presupusul bruiaj GPS asupra zborului Ursulei von der Leyen

Acum 10 minute
18:10
Guvernul a aprobat bursele pentru elevi: Daniel David anunță sumele și condițiile de acordare DCNews
18:10
Mark Zuckerberg și Bill Gates vor cina cu Donald Trump în Grădina Trandafirilor. Cine a mai fost invitat DCNews
18:10
Iaht de 1 milion de dolari, scufundat la lansare. Echipajul a sărit peste bord pentru a se salva - VIDEO DCNews
Acum 30 minute
17:50
Bulgaria dezminte presupusul bruiaj GPS asupra zborului Ursulei von der Leyen DCNews
Acum 2 ore
17:10
Sofia liniștește apele: Bulgaria dezminte presupusul bruiajul GPS asupra zborului Ursulei von der Leyen DCNews
17:10
Ce au hotărât Zelenski și liderii europeni la Paris. Mesajul președintelui ucrainean pentru Trump DCNews
17:10
Judecătorii ÎCCJ sesizează CCR pe modificarea legii pensiilor magistraților DCNews
17:00
DNA a reținut cinci persoane în dosarul mașinilor second-hand de lux. Fraudă din TVA de peste 96 de milioane de lei DCNews
16:40
Decizia Curții de Justiție a UE care schimbă regulile extrădării între statele membre DCNews
16:40
A murit designerul italian Giorgio Armani DCNews
16:30
Guvernul a aprobat tipurile de burse în învăţământul preuniversitar DCNews
Acum 4 ore
15:40
Proprietățile vindecătoare ale frunzelor de lămâi: Cum te pot ajuta DCNews
15:40
Irina și Răzvan Fodor, 15 ani de căsnicie sărbătoriți cu o întâmplare neașteptată în Elveția: „Vrei să-l împușc?” DCNews
15:30
Surpriză: O nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine strânge semnăturile DCNews
15:20
UE alocă 19 milioane de euro pentru Republica Moldova DCNews
14:50
Statul taxează, Parlamentul tace: Cine apără pensionarii. Elena Cristian: Sper ca acest act normativ să fie regândit din temelii DCNews
14:30
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori DCNews
14:30
În perioada 10 – 21 septembrie, sunteți invitați la cea de-a treisprezecea ediție a Zilelor Muzeului Țăranului! DCNews
14:20
Franța a amendat Shein cu 150 de milioane € pentru „abuz de cookie-uri”. Replica retailerului DCNews
14:20
ÎCCJ sesizează CCR pe reforma pensiilor speciale DCNews
Acum 6 ore
14:10
Marii absenți din școală. Explicația profesoarei Mariana Badea DCNews
14:10
Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR DCNews
13:50
Curs valutar BNR 4 septembrie. Câți lei costă azi un euro DCNews
13:30
Lipie delicioasă cu omletă, piept de pui și pesto - un preparat rapid și gustos DCNews
13:00
Cum te poți întreține ca student în Danemarca. Povestea lui Alex Ardelean DCNews
12:50
De ce nu e o idee bună schimbarea lui Bolojan. Avertismentul lui Chirieac: E un singur partid cu adevărat esențial în coaliție DCNews
12:50
Prim-ministrul Spaniei a ratat întâlnirea „Coaliţiei Voinţei” de la Paris din cauza unei defecţiuni la avion DCNews
12:20
De ce „Insula Iubirii” bate filmele și serialele: Psihologul dezvăluie rețeta care i-a fascinat pe români DCNews
12:20
Imagini cutremurătoare de la accidentul de tramvai din Lisabona. Strigăte de ajutor: „Sunt copii acolo jos” DCNews
Acum 8 ore
12:00
Stand-up-ul se va preda la facultate. UNATC lansează primul masterat de acest fel din România, cu Micutzu profesor DCNews
11:40
Marea inechitate socială din România: Averea, mai puțin impozitată decât munca / video DCNews
11:40
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră DCNews
11:30
Cum ascunde Coreea de Nord orice indiciu despre starea de sănătate a lui Kim Jong Un DCNews
11:20
Cap de pod chinezesc în centrul Europei. Ce i-a cerut Xi Jinping lui Robert Fico, premierul Slovaciei DCNews
11:10
Guvernul, pus la zid de angajații din administrația publică. Se anunță un marș de amploare în București DCNews
10:50
Târgoviște – Pietroșița, se reia transportul feroviar DCNews
10:30
Iată legătura între ciocolata Dubai și datoria externă! Avem explicația / video DCNews
Acum 12 ore
10:10
România, start impecabil la Campionatele Balcanice de tenis de masă: 0 înfrângeri în grupe DCNews
10:00
Reacția acidă a lui Donald Trump după parada militară care a unit Beijingul, Moscova și Phenianul DCNews
09:50
Un român a supraviețuit doar cu apă și mere timp de 12 zile DCNews
09:20
Top origini renumite pentru cafeaua de specialitate DCNews
09:20
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!” DCNews
09:20
Trump își ia un angajament privind războiul din Ucraina DCNews
08:40
Trebuie să mergi la dentist la fiecare 6 luni? Studiile arată adevărul pe care multe clinici nu îl spun DCNews
08:40
Desfășurarea de trupe în Ucraina. Maria Zaharova le taie elanul Ursulei von der Leyen și lui Zelenski DCNews
08:40
BANCUL ZILEI: Moștenitorul familiei DCNews
06:20
/ro/s/17712854 DCNews
Acum 24 ore
00:10
Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării DCNews
00:00
Iranul a acumulat uraniu aproape de nivel nuclear înaintea atacurilor Israelului - raport alarmant DCNews
00:00
Zelenski, primit la Paris de Macron, în contextul întâlnirii liderilor europeni pentru garanțiile de securitate DCNews
