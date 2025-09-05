DCNews, 5 septembrie 2025 06:10
• • •
Acum 30 minute
06:10
Acum 8 ore
00:00
Trump este iritat de achizițiile de petrol rusesc ale Ungariei și Slovaciei, susține Zelenski
4 septembrie 2025
23:40
Regele Charles, confundat cu un restaurant chinezesc: Dezvăluirea amuzantă a fostului său majordom
23:20
Schimbare de look pentru Kate Middleton. Cum a apărut Prințesa de Wales - FOTO în articol
22:50
Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la creșă. Totul a fost descoperit abia când a venit mama copilului
Acum 12 ore
22:30
Kennedy Jr, audieri tensionate în Senatul SUA. Critici dure pentru scepticismul față de vaccinuri
22:20
Un român a supraviețuit doar cu apă și mere timp de 12 zile
22:20
Planul lui Trump de a reduce masiv asistența militară pentru țările din Europa de Est
22:10
Crește numărul elevilor în clasă, în noul an școlar. Ministrul Educației: Noi eram spre 40 și totuși a fost o clasă bună
21:50
„Copiii cu dublă identitate” din diaspora. Luiza Dinică Diculescu: „Se rușinează să vorbească limba română pentru că `cineva` s-a străduit foarte mult să își critice țara” / VIDEO
21:10
Taximetristă româncă, "legendă" în Ibiza: Sfidează de 20 de ani poliția și conduce propria rețea de șoferi
20:50
Lupul: Specia-umbrelă care ține muntele viu | Dr. Cristian-Remus Papp WWF România - VIDEO
20:40
Legătura dintre credință și identitatea romă. Andreas Păun, la Interviurile DCNews.”Dumnezeu l-a luminat pe tata”
20:30
Farage, artizanul Brexitului, în Biroul Oval alături de Tump. Partidul său e pe primul loc în sondaje din cauza crizei migranților
20:00
Suspecții din dosarul furtului coifului de aur de la Coțofenești care scapă de urmărire penală
19:30
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Portugalia. Mare atenție până în ianuarie 2026!
18:50
Cazul "Madeleine McCann": Principalul suspect, a cărui eliberare e iminentă, "foarte periculos". ''Sunt de aşteptat noi agresiuni sexuale''
18:40
Un copil, răpit din București de sub ochii mamei, a fost dus în Italia de tatăl său, fost militar american. Operațiunea l-a costat 40.000 de euro
18:10
Guvernul a aprobat bursele pentru elevi: Daniel David anunță sumele și condițiile de acordare
18:10
Mark Zuckerberg și Bill Gates vor cina cu Donald Trump în Grădina Trandafirilor. Cine a mai fost invitat
18:10
Iaht de 1 milion de dolari, scufundat la lansare. Echipajul a sărit peste bord pentru a se salva - VIDEO
17:50
Bulgaria dezminte presupusul bruiaj GPS asupra zborului Ursulei von der Leyen
Acum 24 ore
17:10
Sofia liniștește apele: Bulgaria dezminte presupusul bruiajul GPS asupra zborului Ursulei von der Leyen
17:10
Ce au hotărât Zelenski și liderii europeni la Paris. Mesajul președintelui ucrainean pentru Trump
17:10
Judecătorii ÎCCJ sesizează CCR pe modificarea legii pensiilor magistraților
17:00
DNA a reținut cinci persoane în dosarul mașinilor second-hand de lux. Fraudă din TVA de peste 96 de milioane de lei
16:40
Decizia Curții de Justiție a UE care schimbă regulile extrădării între statele membre
16:40
A murit designerul italian Giorgio Armani
16:30
Guvernul a aprobat tipurile de burse în învăţământul preuniversitar
15:40
Proprietățile vindecătoare ale frunzelor de lămâi: Cum te pot ajuta
15:40
Irina și Răzvan Fodor, 15 ani de căsnicie sărbătoriți cu o întâmplare neașteptată în Elveția: „Vrei să-l împușc?”
15:30
Surpriză: O nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine strânge semnăturile
15:20
UE alocă 19 milioane de euro pentru Republica Moldova
14:50
Statul taxează, Parlamentul tace: Cine apără pensionarii. Elena Cristian: Sper ca acest act normativ să fie regândit din temelii
14:30
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
14:30
În perioada 10 – 21 septembrie, sunteți invitați la cea de-a treisprezecea ediție a Zilelor Muzeului Țăranului!
14:20
Franța a amendat Shein cu 150 de milioane € pentru „abuz de cookie-uri”. Replica retailerului
14:20
ÎCCJ sesizează CCR pe reforma pensiilor speciale
14:10
Marii absenți din școală. Explicația profesoarei Mariana Badea
14:10
Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR
13:50
Curs valutar BNR 4 septembrie. Câți lei costă azi un euro
13:30
Lipie delicioasă cu omletă, piept de pui și pesto - un preparat rapid și gustos
13:00
Cum te poți întreține ca student în Danemarca. Povestea lui Alex Ardelean
12:50
De ce nu e o idee bună schimbarea lui Bolojan. Avertismentul lui Chirieac: E un singur partid cu adevărat esențial în coaliție
12:50
Prim-ministrul Spaniei a ratat întâlnirea „Coaliţiei Voinţei” de la Paris din cauza unei defecţiuni la avion
12:20
De ce „Insula Iubirii” bate filmele și serialele: Psihologul dezvăluie rețeta care i-a fascinat pe români
12:20
Imagini cutremurătoare de la accidentul de tramvai din Lisabona. Strigăte de ajutor: „Sunt copii acolo jos”
12:00
Stand-up-ul se va preda la facultate. UNATC lansează primul masterat de acest fel din România, cu Micutzu profesor
11:40
Marea inechitate socială din România: Averea, mai puțin impozitată decât munca / video
11:40
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
