Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adevarul.ro, 4 septembrie 2025 08:45
Deciziile absurde ale armatei lui Putin au atins un nou nivel: acum au apărut unități separate, formate din bolnavi contagioși.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
09:00
Alain-Fabien, fiul lui Alain Delon, îi dă în judecată pe cei doi frați ai săi pentru a anula testamentul marelui actor # Adevarul.ro
La un an de la moartea lui Alain Delon, la vârsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony.
Acum 30 minute
08:45
Nicușor Dan participă la reuniunea liderilor europeni, dedicată garanțiilor de securitate pentru Ucraina # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan va participa, în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”.
08:45
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili # Adevarul.ro
Deciziile absurde ale armatei lui Putin au atins un nou nivel: acum au apărut unități separate, formate din bolnavi contagioși.
Acum o oră
08:30
Compania Google, condamnată la despăgubiri de 425 de milioane de dolari pentru încălcarea vieții private # Adevarul.ro
Compania Google a fost condamnată miercuri în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori pentru încălcarea vieţii lor private, conform deciziei unui juriu al unei curţi federale din San Francisco.
Acum 2 ore
08:00
Patru prizonieri de război ucraineni, condamnați la peste 20 de ani de închisoare. „Seamănă mai degrabă cu o parodie a justiției” # Adevarul.ro
Curtea Militară din Districtul al Doilea Occidental al Rusiei a pronunțat pedepse grele cu închisoarea pentru patru prizonieri de război ucraineni, a anunțat pe 3 septembrie Parchetul General al Federației Ruse.
07:15
Armată de paradă? China își etalează arsenalul futurist, dar întrebările rămân. Cât de reale sunt armele lui Xi Jinping? # Adevarul.ro
Cu rachete hipersonice, lasere de mare putere, câini-robot și drone submarine, China a organizat un adevărat spectacol tehnologic militar.
Acum 4 ore
07:00
Rusia, despre garanțiile de securitate cerute de Ucraina: „Sunt garanţii de pericol pentru continentul european” # Adevarul.ro
Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a declarat că sunt „absolut inacceptabile” garanţiile de securitate solicitate de preşedintele Volodimir Zelenski.
07:00
Incidente grave în Vuelta. Protestatari pro-palestinieni au blocat etapa a 11-a, după ce o echipă israeliană fusese hăituită # Adevarul.ro
În clasamentul general, Vingegaard conduce cu un avans de 50 de secunde față de Almeida și de 56 de secunde față de Pidcock.
06:45
Odată cu escaladarea agresiunii militare ruse în Ucraina și consolidarea relațiilor între Beijing, Moscova și Phenian, Europa începe să se pregătească tot mai serios pentru un scenariu pe care până de curând îl considera de domeniul istoriei: un nou război de proporții continentale.
06:45
Trump l-a asigurat pe președintele Karol Nawrocki că SUA este gata să trimită şi „mai mulţi” soldaţi americani în Polonia # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump l-a asigurat pe omologul său polonez că SUA nu va retrage trupele din Polonia, ba chiar e gata să trimită „și mai mulți” soldați.
06:45
În localitatea Nicolae Bălcescu din județul Constanța, 16 copii care au optat să urmeze clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” sunt acum într-o așteptare apăsătoare. Inspectoratul Școlar a decis că nu poate funcționa clasa, un demers în instanță este în derulare.
06:30
Dus la terapie intensivă, omul care i-a adus la Inter pe Lucescu, Mutu și pe Chivu luptă cu boala # Adevarul.ro
Massimo Moratti, 80 de ani, a fost ținut câteva zile la terapie intensivă.
06:15
Spitalele franceze, în alertă. Mărturia unui medic român despre pregătirile pentru un eventual conflict în Ucraina # Adevarul.ro
Radu Lupescu, medicul anestezist decorat de președintele Franței, Emmanuel Macron, explică modul în care se pregătesc spitalele franceze pentru incidente cu multe victime și ce presupune ordinul privind primirea unui număr mare de răniți.
06:00
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces # Adevarul.ro
Un studiu recent arată că beta-blocantele după infarct pot fi inutile și chiar riscante pentru femei și tineri. Află ce trebuie să știi.
05:30
Primarul din Poboru refuză atât greva, cât și concedierile: „La sat, nu poți trimite băbuța acasă când o doare azi” # Adevarul.ro
Funcționarii din primăriile care, pe calculele guvernului, au prea mulți angajați stau cu sufletul la gură așteptând să vadă cum se termină episodul reducerilor de posturi din administrația publică. Primarii insistă că tăierile nu pot fi făcute de-a valma.
05:15
Psihologia din spatele atacului rasist asupra livratorului asiatic. De la conspirații digitale la fapte penale # Adevarul.ro
Întrebat dacă a avut motive să-l atace pe livratorul asiatic în București, Cosmin Tudoran a răspuns că a fost manipulat „prin conținutul online, de o terță parte.” Întrebarea este: cum ajung meme-urile și narațiunile conspiraționiste să împingă indignarea din online în violență offline?
Acum 6 ore
05:00
Transfăgărășanul: splendoare montană și haos turistic – adevărata față a celei mai spectaculoase șosele din România # Adevarul.ro
Transfăgărășanul: drumul montan spectaculos al României, între peisaje uimitoare și haos turistic. Descoperă frumusețea și problemele reale ale celei mai cunoscute șosele românești.
04:15
Cum a fost jefuită și sărăcită România de ruși. Țara noastră a fost lăsată fără zeci de miliarde de dolari și fără resurse importante # Adevarul.ro
Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a sărăcit efectiv România. Țara nostră după pierderile uriașe pe câmpul de luptă, dar și problemele economice inerente a fost nevoită să facă fața jafului armatelor rusești, dar și a plății pagubelor de război imputate de URSS.
04:00
Ce impact are „KPop Demon Hunters” asupra adolescenților: de la idolii K-pop la lupta cu demonii interiori # Adevarul.ro
Un film de animație cu idoli K-pop transformați în vânători de demoni a devenit cel mai vizionat titlu din istoria Netflix. „KPop Demon Hunters” a stabilit noi recorduri de audiență și s-a transformat într-un fenomen global, cu milioane de vizualizări.
03:30
Ceai CCF din trei semințe, gata în 7 minute: reduce balonarea și inflamația, susține digestia și detoxifierea # Adevarul.ro
Ceai CCF din trei semințe, gata în 7 minute: reduce balonarea, susține digestia și detoxifierea naturală. O soluție rapidă recomandată de specialiști pentru echilibrul digestiv zilnic
Acum 8 ore
02:45
Shouganai: Înțelepciunea japoneză care te ajută să treci peste orice. Mentalitatea învingătorilor # Adevarul.ro
Descoperă Shouganai, înțelepciunea japoneză a acceptării și rezilienței, care te învață să treci peste orice provocare cu calm și claritate.
02:15
Biletul de trimitere pentru pacienții cronici, eliminat doar pe hârtie: „Degeaba avem reglementări dacă nu le aplicăm” # Adevarul.ro
La o lună de la anunțul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, privind eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici incluși în programele naționale, realitatea din spitale și ambulatorii arată că aplicarea reglementărilor rămâne o provocare.
02:00
Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă # Adevarul.ro
O răsturnare de situație de aproape 2 trilioane de euro (2,3 trilioane de dolari) se apropie de piețele obligațiunilor europene, care va încununa un an 2025 deja marcat de fluctuații tarifare, îngrijorări legate de deficit și acum o criză politică în Franța.
01:30
Educația devine un lux: părinții din România alocă în medie 1.377 lei pentru începutul de an școlar # Adevarul.ro
Cheltuielile necesare începerii anului școlar au crescut foarte mult în acest an, față de anul trecut, părinții alocând mai mult ca oricând în educația copiilor: bugetul pentru noul an școlar a ajuns la o medie de 1.377 lei per copil.
Acum 12 ore
00:45
Ce trebuie să mănânce un copil la școală este o întrebare esențială pentru părinți. Alimentația sănătoasă este un element important pentru creșterea armonioasă și dezvoltarea copiilor. Pentru a primi toți nutrienții necesari, este necesar consumul de alimente din toate cele cinci grupe.
00:30
Creșterea taxelor și impozitelor pe locuințe, ca urmare a taxării la valoarea de piață a proprietăților imobiliare deținute de persoane fizice, ar putea fi amânată cu un an pentru că statul nu dispune încă de sistemele informatice necesare și nici nu are mecanismele de evaluare.
00:15
4 septembrie: Ziua în care Ion Antonescu a fost numit premier, deschizând drumul dictaturii militare # Adevarul.ro
La 4 septembrie 1940, Carol al II-lea l-a demis pe Ion Gigurtu și l-a numit pe generalul Ion Antonescu premier, decizie ce a marcat începutul dictaturii militare și al alinierii României la politica Germaniei naziste.
00:00
AUR a depus în Parlament patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan # Adevarul.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.
3 septembrie 2025
23:45
Directoarea de la creșa din Timișoara unde un copil a murit rememorează momentele de groază de dinaintea tragediei # Adevarul.ro
Directoarea creșei particulare din Timișoara, unde un băiețel de 1 an și 8 luni a murit după ce a căzut într-un iaz, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile și a povestit momentele de groază de dinaintea tragediei.
23:15
România, în spatele Chinei și Rusiei la o paradă militară care marchează „o amenințare pentru lumea occidentală” # Adevarul.ro
Prezența foștilor premieri, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la o paradă militară, în China, alături de Vladimir Putin și alți dictatori ai lumii naște controverse la București. Analiștii susțin că prezența lor în capitala Chinei transmite un mesaj contradictoriu în politica românească.
23:15
Ciprian Ciucu, mesaj tranșant pentru Grindeanu. Alegerile pentru primăria Capitalei „ar trebui să fie anul acesta în noiembrie” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie să aibă loc anul acesta și respinge ideea unei eventuale amânări. Acesta subliniază că scrutinul trebuie să fie previzibil și organizat cât mai curând.
23:00
Ciucu dezminte zvonurile despre conflictul cu Bolojan: „Nu ar spune niciodată «tu să taci». Dezvăluirea făcută despre premier # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a respins informațiile potrivit cărora liderul partidului, premierul Ilie Bolojan, i-ar fi spus „tu să taci” în cadrul unei ședințe a coaliției, descriindu-l drept un „gentilom”, educat și politicos.
22:15
Un bac, pe care se afla un camion, s-a scufundat în Dunăre, la Frecăţei: „Sunt multe probleme” # Adevarul.ro
Un bac de mici dimensiuni, pe care se afla un camion cu cereale, s-a scufundat miercuri seara în Dunăre, la Frecăţei, judeţul Brăila.
22:15
Europenii sunt „gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina”. Ce problemă semnalează Macron # Adevarul.ro
Europenii sunt „gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina şi ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care „s-a încheiat”, a anunţat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, în cadrul unei întâlniri cu Volodimir Zelenski.
22:15
Accident de coșmar în Lisabona: celebrul funicular Gloria a deraiat. Trei morți și zeci de răniți # Adevarul.ro
Cel puțin trei persoane au murit și alte aproximativ 20 au fost rănite, miercuri seară, după ce funicularul Gloria din Lisabona, unul dintre simbolurile turistice ale capitalei Portugaliei, a deraiat și s-a prăbușit în apropiere de Avenida da Liberdade.
22:00
AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi GRECO cu privire la „utilizarea abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului # Adevarul.ro
AUR a sesizat, miercuri, Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) cu privire la ceea ce numește a fi „utilizarea sistematică şi abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice".
22:00
Ghid complet pentru românii care vor să călătorească în SUA: interviu, taxe și documente necesare # Adevarul.ro
Regulile privind reînnoirea și solicitarea vizelor pentru Statele Unite s-au schimbat semnificativ pentru români, începând cu data de 2 septembrie.
22:00
Iulian Fota, fost consilier prezidențial, despre scandalul Beijing: „China nu e Rusia. În politica externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici” # Adevarul.ro
Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe politică externă, a intervenit în scandalul generat de participarea foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada de la Beijing, criticând reacțiile „isterice” și neprofesioniste ale Ministerului de Externe.
21:45
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au dispus, miercuri, 3 septembrie, reţinerea pentru 24 de ore a unui medic din Făget pentru fapte de corupţie.
21:45
Trump îl amenință pe Putin că „ceva se va întâmpla” dacă nu răspunde așteptărilor sale privind Ucraina # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, în faţa presei, că „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.
21:45
Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri despre lupta cu demența. Celebrul actor a fost mutat într-o casă separată # Adevarul.ro
Când Bruce Willis a fost diagnosticat în 2022, la 67 de ani, cu demență frontotemporală (FTD), soția sa, Emma Heming Willis, s-a simțit complet dezorientată.
21:30
Octavia Geamănu, traumatizată după ce a fost pusă să se tundă forțat la Antena 1. „Spre următoarele termene! Până la CEDO” # Adevarul.ro
Jurnalista susține că a fost scoasă de pe post fără explicații, obligată să se tundă împotriva voinței sale și chiar trimisă să prezinte rubrica meteo, după 18 ani de carieră în jurnalism.
21:00
Ministrul Justiției, despre livratorul asiatic bătut. „Avem nevoie de activitatea lor. Este inacceptabil un astfel de comportament” # Adevarul.ro
Cazul livratorului din Bangladesh atacat de un român care a i-a spus „du-te înapoi în țara ta”, reproșându-i că este un „invadator” , a fost analizat de ministrul Justiției, Radu Marinescu, miercuri, la Interviurile Adevărul.
21:00
Plasticul pe care-l înghițim anual, echivalent cu 50 de carduri bancare. Provoacă tulburări și boli cumplite # Adevarul.ro
Cantitatea de plastic pe care o înghițim în fiecare an prin folosirea sticlelor de plastic, a caserolelor, pungilor și a altor recipiente din acest material, dar și pe alte căi este mai mare decât și-ar imagina mulți dintre noi.
21:00
Economiști: „Au exagerat cu generozitatea angajării neamurilor”. Riscăm o criză uriașă din care să ne scoată doar FMI # Adevarul.ro
În ultimele luni, de când se tot vorbește despre măsurile de austeritate, economiștii și patronatele au avertizat că acestea nu pot produce efectele scontate decât dacă sunt implementate „la pachet”, deopotrivă pentru sistemul public și pentru cel privat.
20:45
Dezastru în sediile Poliţiei Capitalei: 10 polițiști muşcaţi de ploşniţe au ajuns la Urgențe. Plângeri la DSP și Avocatul Poporului # Adevarul.ro
Zeci de poliţişti din cadrul Poliţiei Capitalei reclamă că sunt muşcaţi de ploşniţe în sediile DGPMB, iar zece dintre ei au ajuns la Urgenţă. Sindicatul Europol a sesizat DSP şi Avocatul Poporului, iar peste 40% dintre angajaţi declară că vor să plece din aceste structuri.
20:45
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe solicită retragerea statutului de utilitate publică al fundației lui Năstase după fotografiile cu Putin # Adevarul.ro
Fondatorul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, a anunțat că a cerut autorităților retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după apariția fostului premier la summitul cu Putin, Xi și Kim.
20:30
„Cum dăm afară 200 de oameni?” Bolojan, asaltat de primari cu întrebări despre reducerea posturilor. Răspunsul premierului # Adevarul.ro
Reducerea posturilor în primării a generat dialoguri intense între primari și premierul Bolojan, cu întrebări punctuale despre implementare și replici aprinse până târziu în noapte.
20:30
Radu Drăgușin, om de bază la națională, dar element de umplutură la Tottenham. Londonezii nu se bazează pe român # Adevarul.ro
Radu Dragășin, 23 de ani, a decis să rămână la Tottenham și să lupte pentru un loc de titular.
20:30
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni: poziția României în clasamentul european # Adevarul.ro
O masă „adecvată” rămâne un lux pentru mulți europeni, mai ales pentru cei care trăiesc cu grija zilei de mâine, în timp ce inegalitățile între țări și grupuri sociale rămân evidente.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.