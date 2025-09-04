SC ROGERA PREST COM SRL angajează 20 îngrijitori spații verzi, Cod COR 931202

Timis Online, 4 septembrie 2025 11:50

SC ROGERA PREST COM SRL angajează 20 îngrijitori spații verzi, Cod COR 931202

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timis Online

Acum 30 minute
11:50
SC ROGERA PREST COM SRL angajează 20 îngrijitori spații verzi, Cod COR 931202 Timis Online
Acum o oră
11:40
Timișul își spune povestea la Brașov. Tradiții, gastronomie și destinații de vacanță la Festivalul Prispa Timis Online
Atracțiile turistice și produsele autentice din județul Timiș vor fi prezentate în acest weekend la cea de-a doua ediție a Festivalului Prispa din Brașov.
11:20
FOTO. Complexul Studențesc din Timișoara, curățat de oameni ai străzii Timis Online
Polițiștii locali din Timișoara au „adunat” 11 adulți și un copil de zece ani fără adăpost din Campusul Universitar. Cu toții au fost predați la centrele sociale ale municipalității.
Acum 2 ore
10:40
„Regina ketaminei” a pledat vinovată în cazul morții lui Matthew Perry Timis Online
Jasveen Sangha, traficantă de droguri din Los Angeles, cunoscută drept „Regina ketaminei”, a pledat vinovată miercuri pentru acuzațiile legate de furnizarea substanței care a provocat decesul actorului Matthew Perry, celebru pentru rolul din sitcomul „Friends”, transmite Reuters, citată de Agerpres.
10:40
Caloriferele din aluminiu: eficiență termică și design modern pentru locuința ta  Timis Online
ADVERTORIAL. Atunci când vrei să îți faci locuința mai confortabilă și să reduci risipa de energie, alegerea radiatoarelor potrivite devine importantă. Caloriferele din aluminiu atrag atenția prin modul în care încălzesc repede camerele și prin aspectul care se încadrează cu ușurință în interioare moderne. În rândurile următoare vei găsi informații practice despre aceste calorifere. 
Acum 4 ore
10:10
VIDEO. Zi de doliu național în Portugalia după un accidentul tragic al funicularului Gloria din Lisabona Timis Online
Portugalia a decretat joi o zi de doliu național, după ce celebrul funicular Gloria din Lisabona a deraiat miercuri seară, provocând moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor 18, dintre care cinci se află în stare gravă, potrivit AFP, citată de Agerpres.
09:40
Zilele comunei Lenauheim, organizate anul acesta de primărie doar cu bani de la sponsori Timis Online
În 6 și 7 septembrie, va avea loc un eveniment important pentru o comunitate timișeană, Zilele localității Lenauheim.
08:20
Lucrări ale SDM în Timișoara, astăzi, 4 septembrie Timis Online
Joi, 4 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
00:20
Ce facem astăzi, 4 septembrie 2025, în Timișoara? Timis Online
Joi puteți merge la mai multe filme, spectacole sau expoziții.
Acum 24 ore
22:00
Șpagă pentru consultații. Doctor din Făget reținut după ce ar fi primit mită timp de un an Timis Online
Un medic din Făget a ajuns în atenția procurorilor după ce ar fi primit mită de la zeci de pacienți. Ancheta, care a dus la percheziții și reținerea acestuia, scoate la iveală posibile fapte de corupție comise în ultimul an și jumătate.
18:10
„Fii activ, mănâncă sănătos!". Campanie națională pentru mișcare și nutriție echilibrată Timis Online
În perioada septembrie-octombrie 2025, la nivel național se derulează campania de informare și educație pentru sănătate „Fii activ, mănâncă sănătos!”, menită să promoveze alimentația sănătoasă și activitatea fizică în rândul copiilor, adolescenților, adulților și vârstnicilor. Campania este inițiată de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).
18:00
O fată de 14 rănită într-un accident pe Calea Sever Bocu din Timișoara Timis Online
Un accident a avut loc între o autoutilitară și o mașină pe Calea Sever Bocu din Timișoara miercuri.
16:10
RETIM, acuzată că și-a bătut joc de efortul timișenilor de a colecta selectiv deșeurilor. CJT vrea firmă proprie pentru deponeul de la Ghizela Timis Online
Sunt mari probleme cu deșeurile produse de timișeni, care ajung la Arad și chiar și la Hunedoara. Astfel, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, vrea înființarea de către instituție a unei societăți care să se ocupe de gestionarea gunoaielor și să opereze deponeul ecologic de la Ghizela. În ședința extraordinară de miercuri a CJT, ce a avut loc în format online, Simonis a făcut acuzații dure: „instituții ale statului sunt complice”.
16:10
Restricții de trafic pe Rebreanu și Divizia 9 Cavalerie, în această săptămână Timis Online
De joi până duminică, bulevardul Liviu Rebreanu și strada Divizia 9 Cavalerie, artere pe care lucrează echipele primăriei, vor fi afectate de noi restricții de trafic. Vor fi mai multe străzi adiacente pe care se va pune temporar semnul de „Drum fără ieșire”.
15:50
„Până luni, lucrările trebuie să fie gata!”. Primăria își amendează propriile firme pentru întârzierile de pe Rebreanu și Buziașului Timis Online
Lucrările de pe bulevardul Liviu Rebreanu și Calea Buziașului ar trebui să fie gata până luni, când începe școala. Pentru că SDM și Aquatim au avut un ritm lent, viceprimarul Ruben Lațcău anunță că acestea au fost „amendate”.
15:40
Se închide B-dul Liviu Rebreanu Timis Online
În vederea urgentării executării lucrărilor pe B-dul Liviu Rebreanu, traficul rutier va fi închis:
15:30
Street FOOD Festival revine la Iulius Town între 4 și 7 septembrie. Irina Rimes, Puya, Mira, White Mahala și mulți alții pe scena festivalului Timis Online
Între 4 și 7 septembrie, Street FOOD Festival revine la Iulius Town, sub tema „Around the World” și aduce o experiență culinară memorabilă, completată de concerte live, proiecții de film și activități pentru întreaga familie.
15:30
Se închide str. Victor Babeș Timis Online
În vederea executării lucrărilor de frezare și așternere strat de uzură pe Str. Victor Babeș, traficul rutier va fi închis:
15:10
Dragoș Pătraru, invitat special la conferința „Dincolo de Finish” din cadrul UVT Liberty Marathon 2025 Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara organizează vineri, 5 septembrie, de la ora 19, conferința „Dincolo de Finish: Cum schimbă sportul vieți și comunități”, eveniment inclus în programul pregătitor al UVT Liberty Marathon 2025. Întâlnirea va avea loc în Aula Magna, cu acces gratuit, pe bază de înscriere prealabilă.
14:40
Salvează vieți! Centrul de Transfuzie Timișoara are nevoie de sânge A și 0 Rh Timis Online
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara lansează un apel către donatorii cu grupele de sânge A Rh pozitiv și negativ și 0 Rh negativ, în contextul unei cereri crescute în oraș.
14:30
Start la licitație! Podul Solventul va lega strada Gării de bulevardul Dâmbovița pentru peste 100 de milioane de lei Timis Online
Primăria Timișoara a lansat miercuri, 3 septembrie, licitația pentru conexiunea Str. Gării - Bd. Dâmbovița, proiect care include și construcția noului Pod Solventul. Pune la bătaie 101 milioane de lei pentru execuția lucrărilor la sectorul care va completa inelul IV de trafic.
14:20
Festivalul Suciturilor și Ruga Satului, sărbătoare a tradițiilor bănățene la Gladna Română Timis Online
Primăria Comunei Fârdea organizează duminică, 7 septembrie, Festivalul Suciturilor din Gladna Română, prilejuit de Ruga satului.
14:00
Propunerea de declarare a Parcul Rozelor monument istoric, respinsă de Senat. De ce proiectul este „ilegal” și „aberant” Timis Online
Miercuri, 3 septembrie, în Senat s-a dezbătut și proiectul de lege privind declarare Parcului Rozelor monument istoric. Inițiativa a fost susținută de POT, AUR și SOS, dar voturile „pentru” au fost prea puține. Cei de la USR, de exemplu, s-au opus pentru că inițiativa contravine procedurii legale de declarare a monumentelor istorice.
13:20
Inspectorii școlari și directorii de școli, trimiși din nou la catedră. Reguli noi din anul școlar 2025-2026 Timis Online
Inspectorii școlari județeni și inspectorii generali din inspectoratele școlare vor avea, pentru prima dată, obligația de a efectua 10 ore de predare pe săptămână, adică 40 de ore pe lună. Până acum, norma lor didactică era de 8–16 ore.
13:20
Încep exproprierile pentru drumul de mare viteză Caransebeș-Lugoj Timis Online
O firmă din Spania, INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, proiectează drumul de mare viteză Caransebeș-Lugoj. Călin Dobra, primarul Lugojului, a declarat pentru Tion că urmează să fie făcute exproprierile pentru terenurile pe care va trece șoseaua.
12:40
România, singurul stat din UE fără finanțare pentru fertilizarea in vitro. Asociațiile cer reluarea programului național Timis Online
România este în prezent singura țară din Uniunea Europeană care nu mai oferă sprijin financiar pentru fertilizarea in vitro (FIV). Programul Național de FIV, derulat anterior cu finanțare de la Ministerul Familiei, a fost suspendat din lipsă de fonduri.
Ieri
11:10
Proprietar vând garsonieră, zona Blașcovici, et 4/4. Preț negociabil, preț de zonă. Tel 0735320514 Timis Online
11:10
Vând garsonieră pe Str Milcov în Complexul Studențesc, amenjată, utilată, mobilată, curată, liberă, etajul 2, zona liniștită. Tel 0754878127 Timis Online
11:10
Proprietar vând garsonieră, etaj 3, zona Calea Buziașului, str  Marius Nemtoc, baie, minibucătărie, termopane+rulouri albe, ușă metalică, mobilată, utilată, utilată. Preț 29.500 euro. Tel 0733189744 Timis Online
11:10
Spitalul CFR Timișoara digitalizează programările medicale în Ambulatoriu Timis Online
Spitalul CFR Timișoara a lansat o platformă online prin care pacienții își pot face programări la consult în Ambulatoriul Integrat. Proiectul a fost realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
11:10
VIDEO. Progrese pe șantierul autostrăzii Margina – Holdea. Al doilea tunel se apropie de străpungere Timis Online
Pe șantierul autostrăzii Margina - Holdea, antreprenorii români și bosniaci de la UMB și Euro Asfalt continuă forarea celor două tuneluri. Prima galerie a primului tunel a fost străpunsă în iulie, cea de-a doua urmând să ajungă în același stadiu în această toamnă. În paralel, însă, se lucrează și la tunelul 2, dar și pe alte pasaje ale viitoare autostrăzi.
11:00
Vând apartament 2 camere, confort 1, semidcomandat, etaj 4 cu acoperiș țiglă, sp 57 mp, izolat termic, centrală gaz, climă, parchet laminat, 2 balcoane, mobilat, ușă metalică, geam la baie, zona Torontal Hotinului 7. Tel 0757717027 Timis Online
11:00
Proprietar vând apartament două camere, etaj patru, bucătărie, debara, climă, geam termopan, gaz, interior izolat, aproape de piață, școală, grădiniță. Preț 65.000 euro ușor negociabil. Tel 0773993518 Timis Online
11:00
Persoană fizică vând apartament 1 cameră, etaj 1, baie cu vană, bucătărie cu geam de aerisire, gaz, balcon, 4 apartamente pe nivel, mobilat, utilat, liber, Calea Șagului, Str Mureș. Preț 55.000 euro. Tel 0733189744 Timis Online
11:00
Cumpăr apartament 1 cameră la parter urgent, zona Lipovei, Mehala, Aradului. Tel 0729090390 Timis Online
11:00
Vând apartament 1 cameră, parter, zona Calea Girocului, Str Meziad, baie cu vană, bucătărie cu geam de aerisire, gaz, 4 apartamente pe nivel, mobilat, utilat, termopane, ușă metalică. Preț 55000 euro. Tel 0733189744 Timis Online
11:00
Cumpăr urgent apartament 1 cameră, la parter, zona Mehala, Aradului sau Lipovei. Tel 0729090390 Timis Online
11:00
Am de vanzare apartament apartament 1 camera, Calea Aradului, parter inalt, suprafata aprox. 40 mp, centrala proprie, clima, balcon mare, termopane, gresie, faianta. Telefon: 0723398785, 0737312504 Timis Online
11:00
Vând garsonieră, 22 mp, etaj 4, Calea Șagului, preț 40000 euro, totul nou sau schimb cu casă la 10-15 km de Timișoara, dacă trebuie ofer și diferența. Telefon 0740482757 Timis Online
10:50
Proprietar vând duplex în Moșnița Nouă, poziție bună, aproape de șosea, compus din 2 apartamente, pereți dublii între apartamente, ac, centrală, utilități, negociabil la vizionare. Tel 0724576860 Timis Online
10:50
Cumpăr casă la sat, la 10-15 km de Timișoara sau loc de casă sau o bucată de gradină de 500-600 mp. Telefon 0740482757 Timis Online
10:50
Vând casă P+E, 5 camere, bucătărie, 3 băi, holuri mari, curte și grădină, toate utilitățile, suprafață totală 383 mp, zona Bogdăneștilor lângă liceul UCECOM Spiru Haret, preț 230.000 euro negociabil. Telefon 0728506537 Timis Online
10:50
De vânzare în Bocșa Română, strada Republicii, casă 267 mp + curte cu 2 clădiri, anexe și grădină 2000 mp, suprafața totală 2877 mp, lungime totală front la strada Republicii 60 m dinc are 27 m front liber construibil, preț 120.000 euro. Telefon 0721315435 Timis Online
10:50
Vând casă în comuna Șag în vatra satului, 3 camere, baie, bucătărie, teren 450 mp, front stradal 20 m, renovată, totul nou, liberă, între case locuibile. Preț 86.000 euro. Tel 0733189744 Timis Online
10:50
Vând în Sânandrei casă  tip duplex cu 3 camere, pod înalt, terasă 14 m2, curte 317 m2, mobilat, totul nou. Preț 127.000 euro. Tel 0726664914 Timis Online
10:50
Vând casă în Herculane, 4+1 camere, curent, apă, canal, fântână zidită cu piatră,  teren 1700 mp. Tel 0750859353 Timis Online
10:50
Vând casă în Timișoara, zona Mehala, Bd Cetății din 3 camere, baie, bucătărie, pod, locuibilă, toate utilitățile, teren 280 mp. Preț 128.000 euro. Tel 0733189744 Timis Online
10:50
Ultracentral-Piața 700 de vânzare apartament cu 3 camere, confort 1, etaj 2, amenajat, curte interioară amenajată, preț: 120000 euro. Telefon 0723421450 Timis Online
10:30
Cazare pentru grupuri de muncitori în cameră cu 3- 4-6 paturi, baie cu duș, televizor, frigider, curățenie, liniște, parcare auto, acces la sala de mese chiria este între 25-30 lei pe zi de persoană cu toate cheltuielile incluse. (NU SE ACCEPTA CAZARE ÎN REGIM HOTELIER). Telefon 0733620199 Timis Online
10:30
De închiriat garsonieră la casă zona Mehala, garsoniera are 22 de mp, parter, este mobilată, utilată, baie cu duș, încălzire cu centrală pe gaz, liniște 1250 de lei pe lună cu toate cheltuielile incluse, respectiv energia electrică, cablu tv, net + 100 euro garanția. Telefon 0744863386 Timis Online
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.