Incendiu la Făget. Două acoperișuri au fost afectate, iar patru găini au murit
Timis Online, 5 septembrie 2025 09:20
Un incendiu izbucnit în toiul nopții, pe o stradă din Făget, a afectat două acoperișuri și a dus la moartea a patru găini. Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
09:20
Un incendiu izbucnit în toiul nopții, pe o stradă din Făget, a afectat două acoperișuri și a dus la moartea a patru găini. Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești.
09:10
În perioada 6–9 septembrie, Sala de Sport din Giarmata devine centrul comunității și găzduiește unul dintre cele mai așteptate evenimente: Ruga și Zilele Comunei Giarmata.
09:10
Terasele din Piața Unirii, mai goale ca altădată. Patronii mențin prețurile în ciuda taxelor mărite # Timis Online
Terasele din Piața Unirii au raportat o scădere în numărul de clienți față de anii trecuți, în ciuda fluxului mare de consumatori din lunile de vară. În ciuda creșterii taxelor și TVA-ului, mulți patroni aleg să mențină prețurile la produse în speranța de a nu alunga clienții rămași.
Acum 2 ore
08:30
Vineri, 5 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
00:20
Vineri puteți merge la concerte, la un festival de reconstituiri istorice, proiecții, expoziții și spectacole.
Acum 24 ore
20:30
Campanii pentru siguranța copiilor. Întâlniri cu tinerii din centrele de plasament și apel la responsabilitate în mediul online # Timis Online
Sfârșitul vacanței de vară a adus, în Timiș, o serie de acțiuni dedicate protecției copiilor și prevenirii riscurilor cu care aceștia se confruntă. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean, a organizat 13 întâlniri cu peste 450 de copii și tineri aflați în plasament, dar și cu asistenți maternali.
20:20
RETIM și ADID Timiș reiau aplicarea etichetelor de avertizare pentru separarea incorectă a deșeurilor # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș) anunță reluarea aplicării etichetelor pentru nerespectarea regulilor de colectare separată începând cu data de 01 octombrie 2025.
18:10
Tutunul rămâne una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice în Europa, fiind responsabil pentru aproape 20% dintre decesele prin cancer la nivelul Uniunii Europene, adică peste 226.000 de vieți pierdute doar în 2021.
17:20
Continuă evenimentele „Bastion by Merlin” și în luna septembrie. Spectatorii vor avea parte de muzică live, în fiecare weekend, în curtea Bastionului Maria Theresia din centrul Timișoarei.
17:00
Tramvaiele de pe liniile 4, 5 și 7 au trasee deviate săptămâna viitoare. Rute alternative și pe linia M35 # Timis Online
Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) anunță că, din cauza lucrărilor la calea ferată, timp de câteva zile liniile 4, 5 și 7 vor circula pe trasee deviate, acestea nemaiajungând pe Torotantului, respectiv Bogdăneștilor. Vor fi, în schimb, introduse autobuze până la capetele de traseu. Din cauza altor lucrări, va circula deviat și autobuzul M35.
16:50
Cum a evoluat lustra din living: de la candelabrele comuniste la iluminatul inteligent # Timis Online
Transformarea unei simple lustre din living poate spune mai multe despre evoluția societății românești decât multe studii sociologice. În ultimele patru decenii, preferințele românilor pentru iluminatul casnic au suferit o metamorfoză dramatică, reflectând nu doar schimbările economice, ci și cele culturale și tehnologice care au marcat tranziția de la comunism la modernitate.
16:50
Designerul italian Giorgio Armani, în vârstă de 91 de ani, a murit la Milano, înconjurat de familie, conform unui anunț făcut joi de reprezentanții săi.
16:30
Liceenii din România se pot înscrie până pe 14 octombrie 2025 la concursul european de traduceri „Juvenes Translatores”, organizat online de Comisia Europeană. Proiectul se adresează elevilor născuți în 2008, iar fiecare școală poate înscrie între 2 și 5 elevi.
16:10
Cel mai vestic oraș al României se pregătește pentru distracție, în weekend. O nouă ediție a manifestării Zilele Orașului Sânnicolau Mare va avea loc în 6 și 7 septembrie.
16:10
Primăria Timișoara anunță că noua clinică ORL „intră în etapa finală de pregătire”, după ce au sosit echipamentele și mobilierul.
15:20
Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează o masă rotundă, unde va fi susținut un dialog despre parcursul pro-european al Republicii Moldova, despre alegerile ce urmează și despre provocările viitorului.
15:10
IBCTIM 2025: a doua ediție a congresului național cu participare internațională dedicat cancerului de sân, organizat la Timișoara # Timis Online
Cea de-a doua ediție a „Innovation in Breast Cancer Treatments” (IBCTIM) va avea loc în perioada 3-4 octombrie 2025, la Centrul de Convenții din Timișoara, aducând împreună specialiști români și internaționali în domeniul oncologiei mamare.
14:50
FOTO. Peste 160 de polițiști mobilizați într-o razie de amploare, la Timișoara: amenzi, dosare penale și controale la obiective # Timis Online
Trei șoferi băuți au fost prinși în trafic în timpul unei razii de amploare desfășurate de Poliția Municipiului Timișoara. În doar câteva ore, polițiștii au aplicat peste 100 de amenzi și au verificat sute de persoane și mașini, într-o acțiune menită să întărească siguranța publică în oraș și în zonele din jur.
14:50
Lucrări la calea ferată și Ruga Timișoarei. Ce străzi se mai închid în următoarele două săptămâni # Timis Online
Reprezentanții Primăriei Timișoara anunță că, începând de luni, vor fi noi lucrări la calea ferată din oraș. Lunea cealaltă are loc și Ruga Timișoarei. Din cauza acestora, dar și a altor lucrări, în următoarele săptămâni vor fi noi restricții de trafic pe străzile din oraș.
14:40
Anne-Laure Rouxel este noua directoare a Institutului Francez din România la Timișoara. Aceasta o înlocuiește pe Tilla Rudel, care a condus Institutul în ultimii cinci ani.
14:30
FOTO. Șoferi beți, opriți de polițiști la Timișoara. Dosare penale și permise reținute # Timis Online
Trei șoferi băuți au fost prinși în trafic în timpul unei razii de amploare desfășurate de Poliția Municipiului Timișoara. În doar câteva ore, polițiștii au aplicat peste 100 de amenzi și au verificat sute de persoane și mașini, într-o acțiune menită să întărească siguranța publică în oraș și în zonele din jur.
13:50
Primăria Timișoara va primi de la producătorul turc Bozankaya 33 de troleibuze noi – 25 articulate și 8 scurte. Dacă primul dintre cele scurte a ajuns în Banat încă din iunie și se află în probe, în această săptămână a ajuns și primul dintre cele lungi.
13:10
FOTO. Toaletele smart de 90.000 de euro din Parcul Civic și Parcul Pădurice, în sfârșit funcționale # Timis Online
Toaletele publice inteligente din Parcul Civic și Parcul Pădurice, cumpărate cu 90.000 de euro – sumă care include și montarea –, au fost într-un final deschise. Momentan, plata se poate face doar cash. Dacă achită un leu, trecătorii le pot folosi timp de 15 minute.
12:40
Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul de calendar și proiectul de metodologie pentru Evaluările Naționale (EN) la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în 2026. Conform documentului, Evaluarea Națională pentru clasele menționate se vor desfășura în luna mai a anului viitor.
12:40
FOTO. Toaletele smart de 90.000 de euro din Parcul Civic și Parcul Pădurice, într-un final funcționale # Timis Online
Toaletele publice inteligente din Parcul Civic și Parcul Pădurice, cumpărate cu 90.000 de euro – sumă care include și montarea –, au fost într-un final deschise. Momentan, plata se poate face doar cash. Dacă achită un leu, trecătorii le pot folosi timp de 15 minute.
11:40
Timișul își spune povestea la Brașov. Tradiții, gastronomie și destinații de vacanță la Festivalul Prispa # Timis Online
Atracțiile turistice și produsele autentice din județul Timiș vor fi prezentate în acest weekend la cea de-a doua ediție a Festivalului Prispa din Brașov.
11:20
Polițiștii locali din Timișoara au „adunat” 11 adulți și un copil de zece ani fără adăpost din Campusul Universitar. Cu toții au fost predați la centrele sociale ale municipalității.
10:40
Jasveen Sangha, traficantă de droguri din Los Angeles, cunoscută drept „Regina ketaminei”, a pledat vinovată miercuri pentru acuzațiile legate de furnizarea substanței care a provocat decesul actorului Matthew Perry, celebru pentru rolul din sitcomul „Friends”, transmite Reuters, citată de Agerpres.
10:40
ADVERTORIAL. Atunci când vrei să îți faci locuința mai confortabilă și să reduci risipa de energie, alegerea radiatoarelor potrivite devine importantă. Caloriferele din aluminiu atrag atenția prin modul în care încălzesc repede camerele și prin aspectul care se încadrează cu ușurință în interioare moderne. În rândurile următoare vei găsi informații practice despre aceste calorifere.
10:10
VIDEO. Zi de doliu național în Portugalia după un accidentul tragic al funicularului Gloria din Lisabona # Timis Online
Portugalia a decretat joi o zi de doliu național, după ce celebrul funicular Gloria din Lisabona a deraiat miercuri seară, provocând moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor 18, dintre care cinci se află în stare gravă, potrivit AFP, citată de Agerpres.
09:40
Zilele comunei Lenauheim, organizate anul acesta de primărie doar cu bani de la sponsori # Timis Online
În 6 și 7 septembrie, va avea loc un eveniment important pentru o comunitate timișeană, Zilele localității Lenauheim.
Ieri
08:20
Joi, 4 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:20
Joi puteți merge la mai multe filme, spectacole sau expoziții.
3 septembrie 2025
22:00
Șpagă pentru consultații. Doctor din Făget reținut după ce ar fi primit mită timp de un an # Timis Online
Un medic din Făget a ajuns în atenția procurorilor după ce ar fi primit mită de la zeci de pacienți. Ancheta, care a dus la percheziții și reținerea acestuia, scoate la iveală posibile fapte de corupție comise în ultimul an și jumătate.
18:10
„Fii activ, mănâncă sănătos!". Campanie națională pentru mișcare și nutriție echilibrată # Timis Online
În perioada septembrie-octombrie 2025, la nivel național se derulează campania de informare și educație pentru sănătate „Fii activ, mănâncă sănătos!”, menită să promoveze alimentația sănătoasă și activitatea fizică în rândul copiilor, adolescenților, adulților și vârstnicilor. Campania este inițiată de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).
18:00
Un accident a avut loc între o autoutilitară și o mașină pe Calea Sever Bocu din Timișoara miercuri.
16:10
RETIM, acuzată că și-a bătut joc de efortul timișenilor de a colecta selectiv deșeurilor. CJT vrea firmă proprie pentru deponeul de la Ghizela # Timis Online
Sunt mari probleme cu deșeurile produse de timișeni, care ajung la Arad și chiar și la Hunedoara. Astfel, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, vrea înființarea de către instituție a unei societăți care să se ocupe de gestionarea gunoaielor și să opereze deponeul ecologic de la Ghizela. În ședința extraordinară de miercuri a CJT, ce a avut loc în format online, Simonis a făcut acuzații dure: „instituții ale statului sunt complice”.
16:10
De joi până duminică, bulevardul Liviu Rebreanu și strada Divizia 9 Cavalerie, artere pe care lucrează echipele primăriei, vor fi afectate de noi restricții de trafic. Vor fi mai multe străzi adiacente pe care se va pune temporar semnul de „Drum fără ieșire”.
15:50
„Până luni, lucrările trebuie să fie gata!”. Primăria își amendează propriile firme pentru întârzierile de pe Rebreanu și Buziașului # Timis Online
Lucrările de pe bulevardul Liviu Rebreanu și Calea Buziașului ar trebui să fie gata până luni, când începe școala. Pentru că SDM și Aquatim au avut un ritm lent, viceprimarul Ruben Lațcău anunță că acestea au fost „amendate”.
15:40
În vederea urgentării executării lucrărilor pe B-dul Liviu Rebreanu, traficul rutier va fi închis:
15:30
Street FOOD Festival revine la Iulius Town între 4 și 7 septembrie. Irina Rimes, Puya, Mira, White Mahala și mulți alții pe scena festivalului # Timis Online
Între 4 și 7 septembrie, Street FOOD Festival revine la Iulius Town, sub tema „Around the World” și aduce o experiență culinară memorabilă, completată de concerte live, proiecții de film și activități pentru întreaga familie.
15:30
În vederea executării lucrărilor de frezare și așternere strat de uzură pe Str. Victor Babeș, traficul rutier va fi închis:
15:10
Dragoș Pătraru, invitat special la conferința „Dincolo de Finish” din cadrul UVT Liberty Marathon 2025 # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara organizează vineri, 5 septembrie, de la ora 19, conferința „Dincolo de Finish: Cum schimbă sportul vieți și comunități”, eveniment inclus în programul pregătitor al UVT Liberty Marathon 2025. Întâlnirea va avea loc în Aula Magna, cu acces gratuit, pe bază de înscriere prealabilă.
14:40
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara lansează un apel către donatorii cu grupele de sânge A Rh pozitiv și negativ și 0 Rh negativ, în contextul unei cereri crescute în oraș.
14:30
Start la licitație! Podul Solventul va lega strada Gării de bulevardul Dâmbovița pentru peste 100 de milioane de lei # Timis Online
Primăria Timișoara a lansat miercuri, 3 septembrie, licitația pentru conexiunea Str. Gării - Bd. Dâmbovița, proiect care include și construcția noului Pod Solventul. Pune la bătaie 101 milioane de lei pentru execuția lucrărilor la sectorul care va completa inelul IV de trafic.
14:20
Festivalul Suciturilor și Ruga Satului, sărbătoare a tradițiilor bănățene la Gladna Română # Timis Online
Primăria Comunei Fârdea organizează duminică, 7 septembrie, Festivalul Suciturilor din Gladna Română, prilejuit de Ruga satului.
14:00
Propunerea de declarare a Parcul Rozelor monument istoric, respinsă de Senat. De ce proiectul este „ilegal” și „aberant” # Timis Online
Miercuri, 3 septembrie, în Senat s-a dezbătut și proiectul de lege privind declarare Parcului Rozelor monument istoric. Inițiativa a fost susținută de POT, AUR și SOS, dar voturile „pentru” au fost prea puține. Cei de la USR, de exemplu, s-au opus pentru că inițiativa contravine procedurii legale de declarare a monumentelor istorice.
13:20
Inspectorii școlari și directorii de școli, trimiși din nou la catedră. Reguli noi din anul școlar 2025-2026 # Timis Online
Inspectorii școlari județeni și inspectorii generali din inspectoratele școlare vor avea, pentru prima dată, obligația de a efectua 10 ore de predare pe săptămână, adică 40 de ore pe lună. Până acum, norma lor didactică era de 8–16 ore.
13:20
O firmă din Spania, INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, proiectează drumul de mare viteză Caransebeș-Lugoj. Călin Dobra, primarul Lugojului, a declarat pentru Tion că urmează să fie făcute exproprierile pentru terenurile pe care va trece șoseaua.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.