Incendiu la Făget. Două acoperișuri au fost afectate, iar patru găini au murit

16:10

Sunt mari probleme cu deșeurile produse de timișeni, care ajung la Arad și chiar și la Hunedoara. Astfel, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, vrea înființarea de către instituție a unei societăți care să se ocupe de gestionarea gunoaielor și să opereze deponeul ecologic de la Ghizela. În ședința extraordinară de miercuri a CJT, ce a avut loc în format online, Simonis a făcut acuzații dure: „instituții ale statului sunt complice”.