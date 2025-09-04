Fiul lui Gică Popescu, Nicolas, a semnat cu Steaua! “Pe urmele tatălui”
Antena Sport, 4 septembrie 2025 13:20
Farul Constanţa şi Steaua au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu, la echipa din Liga 2 până la finalul sezonului 2025-2026. "Steaua București este încântată să anunțe transferul mijlocașului Nicolas Popescu, de la Farul Constanța. La 22 de ani, Nicolas este fiul fostului internațional Gheorghe Popescu, care a
FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism! Anunţul făcut de Mihai Stoica # Antena Sport
Mihai Stoica a anunţat că inelul 1 al galeriei celor de la FCSB va fi închis la primul meci din grupa Europa League, de pe teren propriu, cu Young Boys Berna. UEFA a pedepsit-o pe FCSB şi cu o amendă de 30.000 de euro, pentru rasism. Pedeapsa a venit după meciul retur cu Aberdeen, câştigat
“M-am săturat de traume”! Neluţu Varga şi-a setat obiective uriaşe după transferul lui Kurt Zouma # Antena Sport
Neluţu Varga e în culmea fericirii după ce Kurt Zouma a ajuns la CFR Cluj. Patronul clubului din Gruia şi-a setat deja obiectivele: titlul în Liga 1 şi grupa Champions League. Zuma a intrat direct pe primul loc în topul celor mai bine cotaţi jucători din Liga 1, cu o cotă de piaţă de 10
“Mă îngrijorează” Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea partidelor României cu Canada şi Cipru! # Antena Sport
Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă la conferinţa de presă înaintea partidelor naţionalei cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lucescu a transmis că i-a fost foarte greu să găsească înlocuitori pentru accidentaţii Daniel Bîrligea şi Andrei
Mircea Lucescu, mesaj clar pentru Ianis Hagi. Când ar putea reveni la echipa naţională # Antena Sport
Mircea Lucescu, mesaj clar pentru Ianis Hagi. Când ar putea reveni la echipa naţională
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a anunţat o decizie importantă înaintea amicalului "de lux" cu Canada. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Mircea Lucescu a transmis că are de gând să folosească şi alţi jucători, faţă de cei pe care îi vedem în
Sezonul 9 al show-ului fenomen Insula Iubirii a ajuns la sfârșit, la capătul unei finale, lider detașat de audiență! # Antena Sport
12 concurenți, care au format 6 cupluri cu finaluri diferite, dar la fel de importante pentru ei și evoluția lor ulterioară. 20 de ispite care au contribuit mai bine la testul dat de perechi și care au demonstrat că sentimentele pot ieși la iveală, lângă oamenii potriviți. 21 de zile, departe de casă, în Thailanda,
CFR Cluj a reuşit o lovitură importantă pe piaţa transferurilor prin aducerea lui Kurt Zouma (30 de ani), jucător cotat la 10 milioane de euro de către transfermarkt.com. Zouma a evoluat ultima oară la formaţia saudită Al Orubah, care îl împrumutase de la West Ham. Zouma a semnat cu CFR Cluj fără ca ardelenii să
Carlo Ancelotti a reacţionat după declaraţiile lui Neymar! De ce nu l-a convocat la naţionala Braziliei # Antena Sport
Neconvocat pentru următoarele meciuri de calificare la Cupa Mondială din 2026, Neymar a menţionat acum câteva zile „motive tehnice" care au dus la decizia lui Carlo Ancelotti de a renunţa la el. Dar selecţionerul Braziliei i-a răspuns într-o conferinţă de presă, punând la îndoială forma sa fizică şi încercând totuşi să rămână diplomat. „Cred că
Se spune că tinerii nu se mai distrează așa cum o făceau pe vremuri, iar afirmația este cât se poate de adevărat. Societatea s-a schimbat mult în ultimele două decenii, iar această schimbare a adus și modificări în felul în care sunt abordate activitățile din timpul liber. Înainte de Revoluție și în anii imediat următori,
“Poate să se supere nea Mircea” Adrian Mutu a spus ce jucător din Liga 1 trebuia convocat la naţională! # Antena Sport
Adrian Mutu e de părere că un jucător de la Dinamo, chiar căpitanul Cătălin Cîrjan (22 de ani), nu ar fi trebuit să lipsească din lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Mutu e de
Rareş Pop a fost convocat la naţionala de tineret pentru meciurile cu Kosovo şi San Marino # Antena Sport
De la debutul cantonamentului au apărut două schimbări faţă de lotul anunţat iniţial de selecţionerul Costin Curelea pentru meciurile naţionalei de tineret din luna septembrie. Mai întâi, David Maftei (Farul Constanţa) s-a accidentat în meciul echipei de club din campionat, în locul lui fiind convocat Mark Ţuţu (UTA Arad). Rareş Pop, chemat de urgenţă la
“E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB # Antena Sport
Deşi râdea iniţial, atunci când s-a discutat despre transferul lui Leo Bolgado la FCSB, Gigi Becali anunţa ulterior că roş-albaştrii sunt interesaţi de fundaşul central brazilian. Cotat la 1.8 milioane de euro de transfermarkt.com, Gigi Becali l-ar putea achiziţiona pe brazilian pentru 700.000 de euro. Varga a spus că nu va mai lăsa nimic, în
OFICIAL | Jucătorul convocat la naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu după accidentarea lui Borza! # Antena Sport
FRF a anunţat oficial, pe reţelele sociale, accidentarea lui Andrei Borza şi faptul că acesta va rata partidele cu Canada şi Cipru. Selecţionerul Mircea Lucescu a decis să îl convoace de urgenţă pe Alex Chipciu (36 de ani), după ce Borza a ratat meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri,
Ianis Hagi, propus la Legia încă de dinainte de venirea lui Edi Iordănescu! Un alt transfer a blocat mutarea # Antena Sport
Impresarul Arcadie Zaporojanu a dezvăluit că l-a propus pe Ianis Hagi la Legia Varşovia încă de dinainte de sosirea lui Edi Iordănescu la formaţia poloneză. Zaporojanu a început discuţiile cu Legia pentru transferul lui Ianis Hagi în luna mai, atunci când se ştia că internaţionalul român se va despărţi de Rangers. Arcadie Zaporojanu are o
Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, l-a învins pe compatriotul său Lorenzo Musetti, în trei seturi, şi s-a calificat în semifinalele US Open. Sinner l-a dominat de la început până la sfârşit, scor 6-1, 6-4, 6-2, pe locul 10 mondial. În semifinale, Sinner va evolua cu canadianul Felix Auger-Aliassime, locul 27 ATP. Sinner esre deţinătorul titlului
Iga Swiatek, OUT de la US Open 2025! Amanda Anisimova şi-a luat revanşa după 0-6, 0-6 din finala de la Wimbledon # Antena Sport
La o lună şi jumătate după înfrângerea din finala de la Wimbledon (6-0, 6-0), Amanda Anisimova a arătat un cu totul alt joc şi şi-a luat revanşa în faţa polonezei Iga Swiatek miercuri, în sferturile de finală ale US Open, scor 6-4, 6-3. Jucătoarea americană de 24 de ani, numărul 9 mondial, a afirmat, după
Răzvan Lucescu, înainte de dubla cu Canada şi Cipru: “O echipă formată, care după o iarnă practic s-a dizolvat” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a vorbit despre situaţia în care se află tatăl său la naţionala României. Antrenorul de la PAOK susţine că după parcursul excelent din grupa de Nations League, totul s-a schimbat. Când am ajuns în preliminariile World Cup 2026, Mircea Lucescu nu s-a mai putut baza pe mai mulţi jucători, printre care Radu Drăguşin,
“Mi-e ruşine” Gigi Becali, o nouă decizie în legătură cu Vlad Chiricheş după ce l-a scos din echipa FCSB-ului # Antena Sport
Gigi Becali a transmis un nou mesaj despre Vlad Chiricheş (35 de ani), după ce l-a înlocuit în minutul 29 al derby-ului CFR Cluj – FCSB 2-2 şi a decis că nu va mai evolua pentru campioana României. Becali a spus că, ruşinat de situaţie, nu va purta nicio discuţie cu Vlad Chiricheş. Becali i-a
Surpriza uriaşă pe lista trimisă de FCSB la UEFA, pentru meciurile din grupa Europa League # Antena Sport
FCSB a trimis la UEFA lista cu lotul cu care va trata meciurile din grupa Europa League. De acolo, după cum a anunţat Gigi Becali, lipseşte Vlad Chiricheş. Surpriza o reprezintă Andrei Dăncuş, fundaşul de 16 ani pe care Becali îl vrea şi în Liga 1, pentru a respecta regula U21. Alexandru Stoian lipseşe însă
Andrei Borza, OUT de la naţională pentru meciurile cu Canada şi Cipru! O nouă pierdere pentru Mircea Lucescu # Antena Sport
După ce l-a pierdut pe Daniel Bîrligea (25 de ani), care a suferit o ruptură musculară în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2, Mircea Lucescu a rămas şi fără Andrei Borza (19 ani). Jucătorul Rapidului s-a accidentat la gleznă în cantonamentul de la Mogoşoaia şi va rata meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada
Reacţia lui Neluţu Varga, după ce a realizat unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1 # Antena Sport
Kurt Zouma este noul jucător al lui CFR Cluj. Fundaşul de 30 de ani care a câştigat Champions League cu Chelsea, în 2021, este unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1. Fundaşul francez e cel mai bine cotat jucător din fotbalul românesc, 10 milioane de euro, iar Neluţu Varga este în culmea
Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele jucătorului de 10.000.000 de euro # Antena Sport
Kurt Zouma a fost transferat de CFR Cluj. Fundașul cotat la 10 milioane de euro a devenit astfel cel mai scump jucător din Liga 1. Oficialii lui CFR Cluj l-au prezentat oficial pe Kurt Zouma într-un mod genial. "Luați o pauză de la Insulă. Urmează cea mai așteptată mutare a momentului", au notat reprezentanții clubului
Kurt Zouma, anunţat oficial de CFR Cluj! “Luaţi o pauză de la Insula”! Lovitura verii în fotbalul românesc # Antena Sport
Kurt Zouma este noul jucător al lui CFR Cluj, iar clubul din Gruia a găsit un mod genial de a anunţa oficial transferul fostului jucător al lui Chelsea, deţinător al Ligii Campionilor. CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de
Gigi Becali a auzit câți bani trebuie să ofere pentru transferul lui Louis Munteanu și a răbufnit: “Sunt nebun?” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit, din nou, despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB! Patronul campioanei a răbufnit atunci când a aflat pe ce sumă s-ar putea realiza mutarea. Becali i-a făcut o ofertă publică lui Neluțu Varga pentru transferul lui Louis Munteanu. Latifundiarul a oferit 4,5 milioane de euro pentru mutare, însă a
FCSB este în continuare în căutarea unui fundaș central, după ce gruparea roș-albastră a ratat transferul lui Adrian Rus, ajuns în cele din urmă la Universitatea Craiova. Mihai Stoica încearcă aducerea unui stoper din Bundesliga, lucru confirmat și de patronul echipei. Cristi Balaj i-a propus lui Gigi Becali un jucător de la CFR Cluj, însă
Motivul pentru care Adrian Rus nu a ajuns la FCSB! Gigi Becali a spus cine s-a opus transferului # Antena Sport
Adrian Rus a fost prezentat oficial marți la Universitatea Craiova, el fiind atât pe lista unor cluburi din Italia, cât și pe lista lui Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei României l-a dorit pe fundaș și în anul 2022, dar atunci cel transferat a fost Joyskim Dawa. Fotbalistul trebuie să își rezolve situația contractuală cu
Gigi Becali a dorit să transfere un jucător din Liga 1, înainte de finalul perioadei de mercato. Acesta și-a decis viitorul, iar tatăl său a făcut anunțul. Este vorba despre Mario Tudose, fundașul celor de la FC Argeș.
Câte bilete s-au vândut pentru meciul România – Canada (vineri, 21:00 – Antena 1 și AntenaPLAY) # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va disputa un meci amical pe Arena Națională din București, vineri. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu se va pregăti apoi de disputa din preliminariile pentru turneul final de anul viitor. România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După meciul […] The post Câte bilete s-au vândut pentru meciul România – Canada (vineri, 21:00 – Antena 1 și AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.
Miodrag Belodedici, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League: “De asta e vorba” # Antena Sport
Miodrag Belodedici a venit cu un avertisment pentru FCSB, înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League. Fostul internațional știe care ar putea fi problema campioanei, la deplasarea din Serbia. FCSB se va deplasa pe terenul celor de la Steaua Roșie în etapa a 5-a din Europa League. Până atunci, campioana României se va […] The post Miodrag Belodedici, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League: “De asta e vorba” appeared first on Antena Sport.
Plusul Universității Craiova față de rivala FCSB. Ce a scos în evidență Marius Lăcătuș # Antena Sport
Universitatea Craiova transferă pe bandă rulantă în acest start de sezon, conducerea fiind „alimentată” de rezultatele de excepție ale echipei, atât pe plan intern, cât și pe plan european. Spre deosebire de FCSB, oltenii au adus întăriri pe măsură în toate compartimentele, iar majoritatea jucătorilor au confirmat. Marius Lăcătuș a analizat cele două campanii de […] The post Plusul Universității Craiova față de rivala FCSB. Ce a scos în evidență Marius Lăcătuș appeared first on Antena Sport.
Cheltuielile pentru transferuri au atins un nou record în perioada de mercato din afara sezonului, când cluburile din întreaga lume au cheltuit aproape 10 miliarde de dolari pe transferuri internaţionale, a anunţat FIFA, miercuri, într-un raport. Cluburile au înregistrat aproape 12.000 de transferuri internaţionale, cheltuielile totale ridicându-se la 9,76 miliarde de dolari, a precizat FIFA. […] The post Record pe piața transferurilor! Cheltuielile au atins 9,76 miliarde de dolari! appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Aventura le vine servită appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Fie vreme bună, fie vreme rea appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Să fie cu noroc appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Super Mario din poartă appeared first on Antena Sport.
Încă un transfer ratat de Dinamo! Fotbalistul nu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Dinamo a ratat încă un transferul după ce a încercat să-l aducă pe Andrei Coubiș, ajuns în cele din urmă la Sampdoria. Formația din Ștefan cel Mare a încercat să își întărească linia mediană cu un fost fotbalist de la FCSB, însă mutarea a picat din motive necunoscute. Potrivit sport.ro, Marco Dulca ar fi fost […] The post Încă un transfer ratat de Dinamo! Fotbalistul nu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru Radu Drăgușin! Tottenham nu l-a inclus în lotul pentru Champions League # Antena Sport
Radu Drăgușin a primit o lovitură! Fundașul de la Tottenham nu va juca în partidele din grupa principală de Champions League. Românul s-a accidentat la finalul lunii ianuarie și nu a revenit încă la antrenamentele lui Tottenham. Thomas Frank anunța că acesta va relua pregătirea alături de colegii săi în scurt timp, însă, se pare […] The post Lovitură pentru Radu Drăgușin! Tottenham nu l-a inclus în lotul pentru Champions League appeared first on Antena Sport.
Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească # Antena Sport
Noua generație sub 19 ani vrea să o întreacă pe ultima, semifinalistă în iunie, la Europeanul de acasă. Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească! Povestea naționalei sub 19 ani merge mai departe, cu o generație fresh! “(n.r. De ce iubești tu fotbalul?) Pentru că îmi place ceea ce fac!” “Pentru […] The post Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească appeared first on Antena Sport.
Modul inedit prin care Ilkay Gundogan le-a mulțumit fanilor lui Manchester City, după transferul la Galatasaray # Antena Sport
Proaspăt transferat de la Manchester City la Galatasaray, fotbalistul Ilkay Gundogan a cumpărat o pagină de publicitate în ziarul local Manchester Evening News pentru a adresa o scrisoare deschisă fanilor clubului şi foştilor săi coechipieri, transmite L’Equipe. Înainte de a se alătura lui Galatasaray cu un contract pe doi ani, Ilkay Gundogan a vrut să […] The post Modul inedit prin care Ilkay Gundogan le-a mulțumit fanilor lui Manchester City, după transferul la Galatasaray appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal AntenaSport | Toamna se culeg victoriile appeared first on Antena Sport.
Imagini șocante din Columbia! O arbitră a fost pălmuită de un jucător. De la ce a pornit totul # Antena Sport
Momente incredibile la un meci de fotbal din Columbia. O arbitră a fost pălmuită la propriu de unul dintre jucători, iar conflictul putea escalada rapid, dar spiritele au fost rapid calmate de cei aflați în jurul lor. Din informațiile publicate de presa columbiană, se pare că jucătorul ar fi fost nemulțumit de cartonașul roșu încasat. […] The post Imagini șocante din Columbia! O arbitră a fost pălmuită de un jucător. De la ce a pornit totul appeared first on Antena Sport.
Turcii au făcut anunțul momentului despre Ianis Hagi! Aceștia au dezvăluit că fiul lui Gică Hagi efectuează vizita medicală și că va semna cu Alanyaspor. După ce a refuzat ofertele celor de la Elche și Fatih Karagumruk, Ianis Hagi s-a decis și a ales să își continue cariera la Alanyaspor. Românul va semna cu turcii […] The post Ianis Hagi efectuează vizita medicală la Alanyaspor! Ce contract va semna românul appeared first on Antena Sport.
Echipele Dinamo, Universitatea Cluj şi FK Csikszereda au fost sancţionate, miercuri, de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, pentru incidentele înregistrate la meciurile din Superliga României, a anunţat Liga Profesionistă de Fotbal. Formaţia bucureşteană Dinamo a fost sancţionată cu penalitate sportivă de 11.250 de lei, iar adversara sa din etapa a 7-a a […] The post Comisia de Disciplină, sancțiuni pentru Dinamo, U Cluj și Csikszereda appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: “E posibil!” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a oferit suma de 1 milion de euro pentru transferul unui fundaș din Bundesliga. Patronul campioanei a confirmat interesul pentru jucătorul respectv. FCSB încearcă să dea o lovitură în finalul perioadei de mercato. Concret, pe „radarul” roș-albaștrilor se află Hrvoje Smolcic, legitimat în prezent la Eintracht […] The post Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: “E posibil!” appeared first on Antena Sport.
Legenda lui Real Madrid, pe lista celor de la Leverkusen pentru înlocuirea lui Erik ten Hag # Antena Sport
Erik ten Hag a rezistat doar trei meciuri pe banca celor de la Bayer Leverkusen, iar acum formația din Bundesliga este în căutarea unui nou antrenor. Unul dintre favoriții clubului este un fost jucător legendar al celor de la Real Madrid. Marele avantaj în acest caz ar fi că antrenorul nu are în prezent niciun […] The post Legenda lui Real Madrid, pe lista celor de la Leverkusen pentru înlocuirea lui Erik ten Hag appeared first on Antena Sport.
Gică Hagi, alături de Ianis la prezentarea oficială? „Regele”, surprins de o legendă a Turciei # Antena Sport
Transferul lui Ianis Hagi este tot mai aproape de realizare, după ce internaționalul român ar fi ajuns de la un acord cu o grupare din Turcia. Mijlocașul a avut mai multe oferte după despărțirea de Glasgow Rangers, dar a ales să evolueze la echipa unde va mai fi coleg cu un alt fotbalist român. Miercuri […] The post Gică Hagi, alături de Ianis la prezentarea oficială? „Regele”, surprins de o legendă a Turciei appeared first on Antena Sport.
VIDEO „Vine retrogradarea” – Fanii lui Manchester United, comentarii virale după noul transfer făcut de „diavoli” # Antena Sport
Manchester United nu are cel mai bun start de sezon în Anglia, iar transferurile efectuate de gruparea de pe Old Trafford au fost ironizate de suporteri. Ultimul jucător adus sub comanda lui Ruben Amorim a stârnit reacții amuzante din partea fanilor. Disperată să aducă un portar pentru a-l înlocui pe Onana, United l-a transferat pe […] The post VIDEO „Vine retrogradarea” – Fanii lui Manchester United, comentarii virale după noul transfer făcut de „diavoli” appeared first on Antena Sport.
Câte etape a fost suspendat Aly Abeid, după ce l-a lovit în față pe Adrian Șut, în CFR Cluj – FCSB 2-2 # Antena Sport
Aly Abeid și-a aflat pedeapsa, după cartonașul roșu încasat în CFR Cluj – FCSB 2-2. Comisia de Disciplină a FRF a hotărât câte etape va fi suspendat jucătorul ardelenilor. Abeid a fost eliminat în minutul 90+3 al duelului din Gruia. Atunci, înainte de Florin Tănase să execute o lovitură de la colțul terenului, fundașul l-a […] The post Câte etape a fost suspendat Aly Abeid, după ce l-a lovit în față pe Adrian Șut, în CFR Cluj – FCSB 2-2 appeared first on Antena Sport.
Selecționerul reprezentativei de tineret, Costin Curelea, a primit o lovitură! Jucătorul echipei Oţelul Galaţi, Ştefan Bană, a părăsit cantonamentul naţionalei U21, din cauza unei probleme medicale. “Din cauza unor probleme medicale, Ştefan Bană, jucătorul celor de la Oţelul Galaţi, a părăsit cantonamentul naţionalei de tineret. Momentan, selecţionerul Costin Curelea nu a convocat un alt jucător […] The post Lovitură pentru Costin Curelea! Un jucător a părăsit lotul naționalei U21 appeared first on Antena Sport.
