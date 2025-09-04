„Tatăl meu a lăsat o moștenire aici”. Ianis Hagi a explicat motivele pentru care a ales să semneze cu Alanyaspor

20:30

Noua generație sub 19 ani vrea să o întreacă pe ultima, semifinalistă în iunie, la Europeanul de acasă. Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească! Povestea naționalei sub 19 ani merge mai departe, cu o generație fresh! “(n.r. De ce iubești tu fotbalul?) Pentru că îmi place ceea ce fac!” “Pentru […] The post Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească appeared first on Antena Sport.