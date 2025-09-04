Restaurantele rămân fără clienți, pe fondul creșterii prețurilor. Românii preferă să gătească acasă
Profit.ro, 4 septembrie 2025 15:00
Tot mai mulți români evită să mai iasă la restaurant, pe fondul scumpirilor din ultima perioadă. Patronii din industrie avertizează că încasările tot mai mici, combinate cu cheltuielile în creștere, pot duce la un colaps al sectorului.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
15:10
Un autobuz a lovit pietoni pe Victoria Street, cea mai aglomerată stradă din Londra.
15:10
Inițiativa Safe Roads project, lansată de compania de asigurări Hellas Direct, a ajuns și în Piatra Neamț. Drumul zilnic spre școală a mii de elevi este acum mai sigur și mai accesibil. Datorită acestui proiect, trecerile de pietoni sunt acum mai bine marcate, mai bine semnalizate și au o infrastructură adaptată nevoilor elevilor.
15:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, explică soluțiile pentru a scădea prețul la electricitate și pentru a crește capacitățile de producție.
Acum 15 minute
15:00
Restaurantele rămân fără clienți, pe fondul creșterii prețurilor. Românii preferă să gătească acasă # Profit.ro
Tot mai mulți români evită să mai iasă la restaurant, pe fondul scumpirilor din ultima perioadă. Patronii din industrie avertizează că încasările tot mai mici, combinate cu cheltuielile în creștere, pot duce la un colaps al sectorului.
Acum 30 minute
14:50
FOTO Tronsonul Târgu Mureș - Miercurea Nirajului din Autostrada Unirii - A8 este realizat în proporție de peste 20% # Profit.ro
Tronsonul Târgu Mureș - Miercurea Nirajului din Autostrada Unirii - A8 este realizat în proporție de peste 20%, pe acest sector lucrând peste 700 de angajați și aproape 400 de utilaje, este concluzia prefectului județului Mureș, Barabási Antal-Szabolcs, care s-a deplasat pe șantier.
14:50
România va accepta pe teritoriul național, în următorii 2 ani, 2026 și 2027, un număr de 300 de refugiați africani, aflați în nevoie de relocare din cauza conflictelor armate din țările lor de origine, a decis Guvernul.
Acum o oră
14:30
Florida a anunțat că dorește să elimine toate obligațiile de vaccinare, inclusiv pentru elevi, în timp ce California formează o „alianță sanitară” împotriva politicilor anti-vaccinare, într-un context de puternică divizare între statele americane pro- și anti-Trump, relatează AFP și Reuters.
14:20
Walt Disney Company a acceptat să plătească 10 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) din SUA.
Acum 2 ore
14:10
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, convocate de președinta Lia Savonea, au decis în unanimitate să atace la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor de serviciu, a declarat Savonea pentru G4Media. Legea pe care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea scade valoarea pensiilor speciale și crește treptat vârsta de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani.
14:00
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0772 lei, de la 5,0779 lei, înregistrat miercuri.
13:50
Cel mai mare aisberg din lume (A23a) s-a rupt în bucăți, după ce a ajuns în ape calde. Cercetătorii spun că se va descompune și se va topi, până nu va mai fi identificabil.
13:30
Firmele mari din domeniul apărării atrag lucrătorii tineri cu yoga, salarii mai mari și... prezervative # Profit.ro
Rheinmetall a găsit o modalitate îndrăzneață de a se prezenta tinerilor în căutarea unui loc de muncă, scrie Bloomberg.
Acum 4 ore
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0772 lei, de la 5,0779 lei, înregistrat miercuri.
13:10
Toată atenția publică este concentrată în aceste zile pe pachetele de măsuri guvernamentale, pe zecile de mii de angajați din administrația locală care ar putea fi concediați, pe tensiunile din coaliție și pe scenarii despre demisia premierului sau ieșirea PSD de la guvernare. În paralel, unii analiști și jurnaliști vorbesc deja despre o nouă majorare anul viitor a TVA, de la 21% la 23%, dacă măsurile de austeritate luate până acum nu-și vor face efectul și nu vor opri creșterea deficitului. Atmosfera este una încordată, apăsătoare, dominată de sentimentul că România se îndreaptă inevitabil către zid.
13:00
Probleme cu Google, care a picat pentru mulți utilizatori într-o pană care afectează motorul de căutare, Gmail și YouTube
12:50
ULTIMA ORĂ Bolojan taie gratuitatea la cărțile electronice de identitate pentru 1,5 milioane de români. Autoritățile pregătesc caravane și preluarea exclusiv online a cererilor # Profit.ro
Guvernul Bolojan reduce de la 5 milioane la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari care vor primi gratuit cartea electronică de identitate, relevă datele analizate de Profit.ro. Guvernul reduce și cu 21 milioane euro din fondurile alocate implementării noilor buletine, finanțate în cea mai mare parte prin PNRR.
12:40
ANALIZĂ&FOTO Cele peste 5.000 de gospodării fără energie din România ar putea fi electrificate cu numai 27 milioane euro # Profit.ro
Cele peste 5.000 de locuințe din România care nu dispun nici în prezent de acces la alimentarea cu energie ar putea fi electrificate cu un cost total de numai 27 milioane euro, prețul unui kit fotovoltaic de bază pentru o gospodărie fiind între 2.000 și 5.000 de euro, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI).
12:30
Companiile chineze de fotovoltaice se prăbușesc sub propriul succes. Partidul comunist intervine # Profit.ro
Financial Times a aflat că șefii celor mai mari companii chineze de fotovoltaice au fost convocați la Beijing, guvernul comunist intenționând să pună capăt unui război al prețurilor care a dus la pierderi însumate de aproape 3 miliarde de dolari, în prima jumătate a acestui an, numai la primele șase cele mai mari dintre acestea.
12:10
Compania Google a fost condamnată în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori pentru încălcarea vieții lor private, conform deciziei unui juriu al unei curți federale din San Francisco, confirmată de gigantul american, informează AFP.
12:00
Piața de bricolaj din România se va situa între 5 și 6 miliarde de euro la finele acestui an și va atinge peste trei ani valoarea de 7-8 miliarde de euro, a declarat directorul general al companiei, Mathieu Bauduin.
11:50
Meteorologii au emis o atenționare de Cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.
11:50
Noile episoade din serialul „Fauda”, sezonul 5, urmau să fie filmate în orașul Marsilia.
11:50
În primele șase luni ale anului 2025, activele ING Bank România s-au majorat cu 11%, ajungând la valoarea de 79 miliarde lei, în vreme ce profitul net a înregistrat o creștere de 4,8% față de aceeași perioadă a anului anterior.
11:40
Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate în aproape toată țara. Vineri, canicula se va intensifica în Banat și Crișana # Profit.ro
Meteorologii au emis, pentru joi, o atenționare Cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic pentru 31 de județe și București. Astfel, în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, sudul și vestul Olteniei și sud-vestul Dobrogei, temperaturile vor ajunge la 30-34 de grade, iar în Capitală la 34-35 de grade. Vineri, canicula se va intensifica în Banat și Crișana unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei.
11:30
Fondul Proprietatea promovează ofertă de răscumpărare la un preț cu 2 treimi superior celui din piață # Profit.ro
FP a comunicat parametrii operațiunii de buy-back pe care o va derula în această lună.
11:30
De astăzi - Scumpire la transport în București. Tarifele pentru călătorie integrată cresc # Profit.ro
Tarifele pentru emiterea cardului de călătorie metropolitană integrată - ce permite transportul atât cu metroul, cât și cu mijloacele de transport public de suprafață din București și județul Ilfov - sunt majorate de astăzi.
11:30
Analiștii Goldman Sachs văd aurul la 5.000 de dolari uncia dacă independența Fed va fi prejudiciată # Profit.ro
Cotația aurului ar putea ajunge la aproape 5.000 de dolari uncia, dacă independența Rezervei Federale americane ar fi prejudiciată și investitorii și-ar transfera doar o mică parte din fondurile lor din obligațiuni emise de Trezoreria americană în lingouri de aur, susțin analiștii băncii americane Goldman Sachs Group Inc., transmite Bloomberg.
11:20
Leroy Merlin anunță planul imediat pentru România: Angajări substanțiale și afaceri mai mari # Profit.ro
Retailerul de bricolaj Leroy Merlin România, parte a grupului francez Adeo, deținut de familia Mulliez, una dintre cele mai bogate din Franța, estimează un avans al afacerilor de 8% în acest an, de la 3,42 miliarde de lei în 2024, a declarat directorul general al companiei, Mathieu Bauduin.
11:20
Ecovent, companie românească specializată exclusiv în soluții pentru calitatea aerului din interior, lansează Evoair, un brand propriu dezvoltat în urma unei investiții inițiale de peste 1 milion de euro.
Acum 6 ore
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut de la 6,55% la 6,54%.
11:10
ANAF transmite noutăți referitoare la declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fizice aflate în întreținerea unei persoane asigurate.
11:00
Netflix a anunțat o actualizare a funcției ”Moments”, care le permite utilizatorilor să selecteze punctul de început și de final al unor segmente video pentru a le salva și distribui, transmite CNBC.
11:00
FOTO Embryos se extinde în România. Clinica semnează și prima achiziție externă, în Bulgaria # Profit.ro
După ce în luna februarie, Integral Capital Group a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Embryos, clinica anunță acum primul val de expansiune strategică.
11:00
Holde Agri Invest marchează o creștere semnificativă a producției și o îmbunătățire a rezultatului net # Profit.ro
Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, raportează rezultate financiare pentru primul semestru al anului 2025, marcate de o creștere semnificativă a producției agricole, o îmbunătățire vizibilă a profitabilității și o consolidare a poziției financiare, în ciuda unor provocări persistente la nivelul costurilor de finanțare.
10:50
La 15 ani de când s-a lansat pe iPhone, Instagram oferă acum utilizatorilor o aplicație nativă de iPad.
10:50
Perspectiva administrării Fondului Proprietatea de către consorțiul propus de Impetum Group se depărtează. Ministerul Finanțelor, ca acționar semnificativ, propune reluarea procesului de selecție pentru o companie de management # Profit.ro
Deși parteneriatul ROCA I FP a fost identificat ca favorit pentru a fi desemnat administrator al Fondului Proprietatea de către Comitetul Reprezentanților, Ministerul Finanțelor vizează reluarea întregului demers.
10:40
Mars o numește pe Nicoleta Eftimiu la conducerea diviziei de Pet Nutrition din România, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Moldova # Profit.ro
Mars anunță o numește pe Nicoleta Eftimiu în funcția de General Manager pentru divizia sa de Pet Nutrition în România, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Moldova.
10:30
ULTIMA ORĂ Dacia lansează noile Duster și Bigster 4x4 cu cutie automată și motor electric # Profit.ro
Dacia marchează un moment important odată cu lansarea oficială a sistemului de propulsie 4x4 automat pe cele două SUV-uri ale sale, Duster și Bigster. Sistemul este o premieră la nivel mondial, pentru că grupează trei tipuri de motoare într-un singur grup propulsor: benzină, GPL și electric.
10:20
Rata creditelor neperformante era, la finele lunii iunie 2025, de 2,81%, în creștere față de nivelul din martie 2025, de 2,53%.
10:20
Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut în primele șapte luni ale anului, față de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,5%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
10:20
Un număr de 4.689.262 de pensionari era înregistrat în august 2025 în România, cu 4.199 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.770 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
10:10
Un nou instrument accesibil anterior doar abonaților ChatGPT, numit Projects, devine acum disponibil tuturor celor care folosesc chatbot-ul dezvoltat de OpenAI, inclusiv utilizatorilor care-l folosesc gratuit.
09:40
Din planurile Apple de îmbunătățire a asistentului Siri cu ajutorul inteligenței artificiale face parte și lansarea unui motor de căutare, susțin surse citate de Bloomberg.
09:30
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit e-mailuri frauduloase ce par a proveni de la organizații oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.
09:20
Judecătoarea federală Allison Burroughs de la tribunalul din Boston i-a dat miercuri o lovitură lui Donald Trump și cruciadei sale împotriva universităților de elită declarând că administrația a încălcat legea prin înghețarea a aproximativ 2,2 miliarde de dolari din subvențiile Universității Harvard destinate cercetării, relatează AFP și Reuters.
Acum 8 ore
09:10
Vinul zilei: un vin „școală” despre cum ar trebui să arate o cava. Arome de pere și pâine proaspătă, mere galbene, migdale și citrice, cu perlaj fin și echilibru armonios # Profit.ro
Masia Cava Gran Cuvee Brut este un spumant organic spaniol, savuros și intens, cu bule fine și elegante.
09:00
Moscova califică garanțiile de securitate solicitate de Kiev drept „garanții de pericol” pentru Europa # Profit.ro
Rusia a denunțat ca „garanții periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluționare a conflictului din Ucraina, scrie AFP.
09:00
Indiferent dacă te lupți în Apex Legends sau pilotezi în Gran Turismo 7, informația tactilă livrată prin DualSense îți poate oferi fracțiuni de secundă în plus pentru reacție. Intensitatea vibrației și rezistența declanșatoarelor transmit detalii subtile – recul, derapaje, contact cu suprafețele – pe care le simți mai repede decât le vezi pe ecran. În turnee, jucătorii profesioniști recunosc că un nivel de feedback calibrat corect reduce erorile de input și oboseala mâinilor pe sesiunile lungi.
08:50
Producătorii europeni de substanțe chimice se confruntă cu noi turbulențe, pe măsură ce tarifele de import impuse de Statele Unite perturbă comerțul global și determină clienții să amâne comenzile, afectând cererea într-un sector care încă încearcă să se refacă după criza energetică din 2022, transmite Reuters.
08:40
Titlurile Alphabet au urcat cu 9%, după ce o instanță americană a respins propunerile Departamentului de Justiție privind o posibilă divizare a Google, transmite CNBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.