REACȚIA OMV Petrom privind concedierile
Profit.ro, 5 septembrie 2025 19:50
Cel mai mare producător de petrol și gaze din România, dar și din regiune, OMV Petrom nu comentează cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei, însă dă asigurări că orice măsuri de disponibilizare vor fi decise potrivit legii și după consultarea sindicatelor.
Profit.ro este din nou în topul celor mai citate surse media.
Comisia Europeană a aplicat gigantului american Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității.
Primăria capitalei anunță că a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier.
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, a încheiat cel mai bun semestru al anului din istoria sa, cu vânzări de 229 de milioane de lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă din 2024.
FOTO Americanii care vor să vândă României mini-reactoare nucleare mai fac o încercare la ei acasă, cu gigantul energetic de stat creat de New Deal-ul lui Roosevelt # Profit.ro
Compania americană NuScale, controlată de conglomeratul industrial texan Fluor, dezvoltatorul și proprietarul tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care România ar putea construi o centrală nucleară de 462 MW la Doicești, se află în fața unei noi tentative de a-și implementa comercial tehnologia ″pe teren propriu″, după eșecul consemnat în 2023, când un proiect similar cu cel românesc, din statul american Idaho, a fost anulat, din cauza creșterii cu 75% a costurilor estimate, de la 5,3 la 9,3 miliarde dolari.
Pompierii din întreaga țară au făcut, în sezonul estival, peste 6.400 de controale în zone turistice la unități de cazare, agrement și alimentație publică, dar și în locații unde au fost organizate concerte, festivaluri, tabere și campinguri.
Autoritățile americane de imigrare au percheziționat o imensă unitate de producție Hyundai din Georgia.
Patru instituții din județul Brăila - Inspectoratul pentru Situții de Urgență, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean și Baza de Reparații Nave - vor beneficia de energie furnizată de un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de 399,6 kW, printr-o finanțare nerambursabilă asigurată aproape integral de Ministerul Energiei, prin Fondul pentru Modernizare, contribuția beneficiarului fiind de doar 5.618 lei. Termenul limită de punere în funcțiune este 31 decembrie 2026.
PPC Energie anunță că a prelungit oferta la energie cu un preț fix, de 0.649 lei/kWh, la încheierea contractului de electricitate.
GRAFIC România, pe ultimul loc în UE la numărul de absolvenți a unei forme de învățământ superior # Profit.ro
România, pe ultimul loc în UE la numărul de absolvenți a unei forme de învățământ superior, cu 23% dintre tinerii cu vârsta 25 – 34 de ani, la mare distanță de Italia (31%) și Ungaria (32%), care închid clasamentul. Pe primele locuri sunt Irlanda (65%), Luxemburg (64%) și Cipru (60%).
Ritmul angajărilor în SUA a încetinit peste estimări în august, în timp ce rata șomajului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani, înrăutățirea condițiilor pe piața muncii sporind așteptările ca Rezerva Federală să reducă dobânzile la ședința de politică monetară din această lună.
Ratele infracționalității au ajuns din nou un subiect aflat în prim-planul discuțiilor politice din Statele Unite după revenirea la putere a președintelui Donald Trump, însă CEO-ul unei companii startup de securitate și inteligență artificială (AI) promite o soluție pornind de la o tehnologie mai puțin avansată, relatează futurism.com.
Unul din trei europeni folosește TikTok lunar. În România, numărul utilizatorilor a trecut de nouă milioane # Profit.ro
TikTok, deținut de gigantul tehnologic chinez ByteDance, are peste un miliard de utilizatori lunari la nivel global, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. În România, numărul persoanelor care folosesc TikTok a trecut de nouă milioane.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a eliminat din sistemul de rezervări ruta de la București spre Leipzig (Germania).
Guvernul polonez va prelungi plafonarea prețurilor la electricitate până la finalul anului, a declarat vineri ministrul Energiei, Milosz Motyka, ceea ce ar putea elimina un risc de inflație și ar crește speranțele pentru o reducere a dobânzii de bază, transmite agenția de știri Reuters.
Companiile germane din România avertizează: Acest tip de impozitare reduce disponibilitatea de a investi # Profit.ro
În prima jumătate a anului 2025, relațiile comerciale dintre România și Germania au înregistrat o scădere de 1,9 % față de anul precedent.
LISTĂ - 2.100 hectare sunt scoase la licitație de catre ADS, pentru tinerii fermieri. Durata concesiunii este de 20 de ani # Profit.ro
Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat organizarea unei licitații publice pentru concesionarea unor suprafețe de teren agricol, pentru tinerii fermieri, cu vârsta până în 40 de ani.
Ministrul Mediului: Doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reușit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reușit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, ea precizând că sunt discrepanțe uriașe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Buzoianu a mai spus că, prin reorganizarea instituției, din 99 de directori vor rămâne 12.
Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei co-suspecți în cazul furtului artefactelor dacice # Profit.ro
Trei dintre cei patru co-suspecți în furtul artefactelor dacice expuse la Muzeul Drents din Assen nu vor fi judecați, întrucât Parchetul olandez consideră că aceștia au jucat un rol prea mărunt pentru a fi aduși în instanță, a relatat joi publicația NL Times.
România deblochează angajările în instituțiile de forță, pentru achizițiile de armament pe credit de la UE # Profit.ro
Autoritățile publice din cadrul Forțelor Sistemului Național de Apărare (MApN, MAI și serviciile de informații) ar putea căpăta posibilitatea legală de a angaja fiecare până la 10 oameni, care să se ocupe de achizițiile de armament ale României prin intermediul instrumentului UE de împrumut ″Acțiunea pentru securitatea Europei″ (SAFE), menit să consolideze industria europeană de apărare, inclusiv prin achiziții în comun ale mai multor state membre ale Uniunii, potrivit unui document oficial analizat de Profit.ro.
Pasta de dinți a devenit teren de luptă în contextul tensiunilor comerciale dintre SUA și India # Profit.ro
Dabur, rivalul indian al gigantului american Colgate-Palmolive, a făcut din pasta sa de dinți o dovadă de naționalism, cerând consumatorilor indieni să renunțe la mărcile americane, în contextul intensificării relațiilor comerciale cu SUA, transmite agenția de știri Reuters.
Tesla propune un nou pachet salarial pentru Musk, de 1 trilion de dolari, dacă vor fi atinse ținte ambițioase de creștere # Profit.ro
Consiliul de administrație al Tesla a propus un nou pachet salarial pentru directorul general Elon Musk, în valoare de 1 trilion de dolari pentru următorul deceniu, dacă acesta reușește să atingă o serie de obiective extrem de ambițioase.
Indicele global al prețurilor produselor alimentare s-a menținut în luna august în apropierea celui mai ridicat nivel din ultimii doi ani, în condițiile în care scumpirea cărnii, zahărului și a uleiurilor vegetale a fost contracarată de scăderea prețurilor la cereale și lactate, a anunțat, vineri, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.
Gabriela Folcuț, Director Executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB), va participa la Maratonul Profit.ro Educație Financiară Ediția a VII-a # Profit.ro
Gabriela Folcuț, Director Executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB), va participa la Maratonul Profit.ro Educație Financiară Ediția a VII-a, programat să fie organizat pe 18 septembrie.
Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova # Profit.ro
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informația fiind confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, relatează Radio Chișinău.
Cartof foarte fierbinte pentru guvernele europene: 71% din piața jocurilor de noroc online - capturată de operatorii ilegali # Profit.ro
Piața europeană a jocurilor de noroc online a ajuns la 114,3 miliarde de euro în 2024, în creștere cu 46% față de 2023.
VIDEO Big Tech s-a grăbit cu laude către Trump, la cină. Zuckerberg, lângă el la masă, salvat de o întrebare incomodă # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, a găzduit, la Casa Albă, o cină.
CCR va lua în discuție în 24 septembrie sesizarea ICCJ privind legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament # Profit.ro
Curtea Constituțională a României va lua în discuție în 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.
VIDEO Uniunea Europeană inaugurează Jupiter, supercomputerul său creat pentru a stimula inteligența artificială # Profit.ro
Uniunea Europeană inaugurează, în Germania, primul său computer ultrarapid, Jupiter, dezvoltat pentru a recupera întârzierile acumulate de 'Bătrânul Continent' în sectorul inteligenței artificiale (AI) și pentru a consolida cercetarea științifică, în special în domeniul climei, informează AFP.
Platforma Revisal va deveni Reges-Online, începând cu data de 1 octombrie 2025, a anunțat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole.
Regatul Unit sub presiune: piețele financiare și criticii îi pun la îndoială viitorul fiscal și politic # Profit.ro
Guvernul britanic condus de premierul Keir Starmer trece printr-o săptămână dificilă, confruntându-se cu presiuni din partea investitorilor și a opoziției, pe fondul îndoielilor legate de viitorul fiscal, economic și politic al țării, transmite CNBC.
Danemarca, România și Croația au fost statele UE cu cea mai mare creștere economică în trimestrul al doilea GRAFICE # Profit.ro
Economia zonei euro și cea a Uniunii Europene au înregistrat o creștere ușoară în trimestrul al doilea, comparativ cu trimestrul precedent, însă România a avut una dintre cele mai bune perfomanțe economice din blocul comunitar, arată datele publicate vineri de Eurostat.
Facebook, dat în judecată de avocatul Mark Zuckerberg pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate” # Profit.ro
Un avocat american care are același nume ca fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a dat în judecată platforma de socializare, deoarece aceasta îi suspendă în mod repetat contul, acuzându-l în mod fals că „se dă drept o celebritate”, relatează BBC.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0787 lei, de la 5,0772 lei, înregistrat joi.
Un site web oferă acces la imagini de la 2.000 de camere de supraveghere private din întreaga Europă: locuințe, magazine și vestiare care pot fi vizibile online # Profit.ro
Grupurile Telegram care s-au distins în ultimele zile pentru răspândirea de imagini cu revenge porn sugerau și achiziționarea unui abonament pe viață la o platformă ce permite utilizatorilor să vizioneze fluxuri video din case private, companii și vestiare, scrie Il Corriere della Sera, citată de Rador Radio România.
Compania daneză de energie regenerabilă Orsted a intentat un proces împotriva administrației Trump, încercând să blocheze oprirea construcției unui parc eolian în largul coastelor New England, transmite CNBC.
Deținuții din Uzbekistan sunt invitați să citească pentru a fi eliberați mai devreme din închisori # Profit.ro
Mii de deținuți din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărți selectate de autorități, care doresc 'să formeze valori spirituale și morale corecte' în rândul condamnaților din această fostă republică sovietică din Asia Centrală, informează AFP.
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care cel mai mare producător de ulei din Bulgaria cumpără Argus. Tranzacție potențială de peste 10 milioane euro # Profit.ro
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Buildcom EOOD din Bulgaria intenționează să preia Argus S.A. Constanța și filiala acesteia, Comcereal S.A. Tulcea.
FOTO&VIDEO Muncitorii unei firme au spart o țeavă de gaz într-un cartier din Ploiești. În loc să sune la 112, au anunțat distribuitorul de gaz, spunând că „au respectat procedura” # Profit.ro
O echipă de muncitori care lucrează la racordarea unui imobil la rețelele de utilități a rupt, vineri, o țeavă de gaz în cartierul Mihai Bravu din Ploiești.
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair modifică dimensiunea acceptată a bagajelor luate la bord începând de astăzi, pe 235 de aeroporturi.
Guvernul a adoptat o OUG prin care creează baza legală pentru funcționarea și reorganizarea Romsilva. Această măsură, jalon în PNRR # Profit.ro
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care sunt aduse modificări la funcționarea Romsilva și a explicat că această măsură este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență.
VIDEO&FOTO Corespondență din Munchen - Premieră mondială BMW iX3, mașina electrică revoluționară. A fost anunțat și prețul pentru România # Profit.ro
BMW a prezentat în premieră mondială cel mai nou model electric al mărcii, unul despre care susține de foarte mult timp că va schimba regulile în segmentul electric. Mașina face parte din noua familie Neue Klasse și va fi produsă în Debrecen, Ungaria.
ULTIMA ORĂ Câți angajați va disponibiliza Petrom în urma restructurării decise de OMV la Viena # Profit.ro
Cel mai mare producător de petrol și gaze din România, dar și din regiune, OMV Petrom, ar putea disponibiliza aproximativ 1.000 de angajați, în urma unei decizii de restructurare luate de principalul său acționar, grupul austriac OMV, conform datelor Profit.ro.
Producătorul ChatGPT a anunțat că, la jumătatea anului viitor, va lansa OpenAI Jobs Platform.
Grupul german de utilități E.ON a semnat un acord pentru a-și vinde distribuitorul de gaze din Cehia, Gas Distribution, către compania GasNet, parte din grupul ceh de utilități CEZ.
Ucraina a atacat rafinăria rusă din Riazan, precum și un depozit de petrol din regiunea ocupată Luhansk, a anunțat comandantul diviziei sale de drone, Robert Brovdi, pe aplicația de mesagerie Telegram.
Produsul Intern Brut a crescut cu doar 0,3% în primul semestru al acestui an față de perioada similară din 2024, semnalând o stagnare preocupantă a activității economice românești, arată datele provizorii ale Institutului Național de Statistică.
Temperaturile din România vor fi peste cele obișnuite, atenționează meteorologii.
