Confiscarea activelor rusești înghețate ar provoca un „șoc sistemic teribil”, avertizează ministrul belgian de Externe

19:00

Compania americană NuScale, controlată de conglomeratul industrial texan Fluor, dezvoltatorul și proprietarul tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care România ar putea construi o centrală nucleară de 462 MW la Doicești, se află în fața unei noi tentative de a-și implementa comercial tehnologia ″pe teren propriu″, după eșecul consemnat în 2023, când un proiect similar cu cel românesc, din statul american Idaho, a fost anulat, din cauza creșterii cu 75% a costurilor estimate, de la 5,3 la 9,3 miliarde dolari.