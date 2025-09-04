OTL: Modificări la traseele liniilor 16T și 34 de autobuz în 5 septembrie 2025
Bihoreanul, 4 septembrie 2025 15:00
Informăm utilizatorii liniilor 16T şi 34 de autobuz că, ȋn 5 septembrie 2025, ȋn intervalul orar 9 :00 – 17 :00, din cauza lucrărilor care se vor efectua la podul de cale ferată care supratraversează str. Mareşal Averescu, traseele vor fi deviate şi autobuzele vor circula după cum urmează:
• • •
Acum 15 minute
15:00
Acum o oră
14:40
AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul și să se roage înaintea orelor. Proiect de lege # Bihoreanul
Parlamentarii AUR au depus un proiect legislativ la Consiliul Economic și Social (CES), care prevede introducerea unor momente solemne în toate școlile din România, cum ar fi intonarea imnului național, „Deșteaptă-te, române!” și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”, la începutul fiecărei zile de școală.
Acum 2 ore
14:00
Sute de polițiști și jandarmi, mobilizați pentru începutul școlii. Pompierii au controlat clădirile, iar agenții rutieri au verificat microbuzele școlare # Bihoreanul
Clopoțelul va suna luni pentru mii de elevi bihoreni, dar în jurul școlilor nu vor fi doar părinți cu flori și copii. Peste 500 de polițiști și jandarmi vor patrula la intrările și ieșirile din școli, pompierii au făcut verificări la clădiri, iar agenții rutieri au luat la puricat microbuzele școlare și pe șoferii acestora.
13:30
Moda masculină a trecut prin numeroase transformări, dar un lucru a rămas constant: nevoia de confort și funcționalitate. Într-o societate în care imaginea contează tot mai mult, hainele nu mai sunt doar o necesitate, ci o extensie a personalității. Fie că vorbim despre ținute casual, office sau sport, alegerea corectă a pieselor vestimentare poate influența modul în care te simți și cum ești perceput. Haine bărbați nu înseamnă doar tricouri și pantaloni, ci un întreg univers de texturi, croieli și detalii care pot transforma o apariție banală într-una memorabilă.
13:30
Veste proastă: CNAIR a dat ordin de începere a lucrărilor la Drumul Expres Oradea – Arad abia din 1 martie 2027! Invocă lipsa banilor, deși proiectul are finanțare UE # Bihoreanul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis ordin de începere a lucrărilor pentru construirea lotului 1 al Drumului Expres DX 16 Arad – Oradea, cel dintre Oradea și Salonta, abia din data de 1 martie 2027, motivând decizia prin limitări bugetare și nefinalizarea tuturor exproprierilor. CNAIR nu a anunțat public această decizie contrariantă, în condițiile în care finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene disponibile numai până la finele anului 2027.
Acum 4 ore
13:00
Tragedie la Lisabona: 17 morți și 21 de răniți, după deraierea faimosului funicular „Glória” # Bihoreanul
Cel puțin 17 persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite, dintre care cinci se află în stare gravă, după ce celebrul funicular „Glória” din Lisabona a deraiat miercuri seară și s-a izbit de o clădire. În urma accidentului, Guvernul portughez a declarat zi de doliu național pentru joi, 4 septembrie.
12:20
AUR vrea căderea Guvernului Bolojan, pe care îl acuză de „terorism legislativ”: a depus 4 moțiuni de cenzură și a sesizat Comisia de la Veneția # Bihoreanul
Partidul AUR a înregistrat în Parlament 4 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, reclamând „abuzuri legislative” pentru că Executivul își asumă răspunderea deși coaliția are o majoritate de aproape 70%. AUR a sesizat și Comisia de la Veneția, cerând „îndrumări internaționale imediate”.
12:00
Bihorul, sub cod galben de căldură două zile la rând: temperaturi de până la 36 de grade # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben de val de căldură, care vizează și județul Bihor. Temperaturile vor fi ridicate joi și vineri, cu disconfort termic accentuat.
11:40
Profesorii învață pedagogie în natură: Grund School aduce la Oradea o conferință de educație pentru natură # Bihoreanul
Pentru prima dată, Oradea va găzdui un eveniment dedicat pedagogiei în natură și modului în care aceasta poate transforma procesul de predare. Conferința va avea loc între 3 și 4 octombrie, la inițiativa Grund School, singura grădină comunitară din Oradea, iar dascălii interesați se pot înscrie.
11:20
TERMOFICARE ORADEA SA angajează 2 electricieni tură în cadrul Secției Electric-PRAM-AMC, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Află condițiile!
Acum 6 ore
10:50
Prefectura Bihor: primăriile, proprietarii și administratorii de terenuri riscă amenzi serioase dacă nu respectă legea privind combaterea ambroziei # Bihoreanul
Autoritățile și cetățenii sunt obligați să respecte legislația privind combaterea ambroziei, una dintre cele mai agresive plante argene, în caz contrar riscând să achite amenzi semnificative, care pot să urce până la 20.000 lei, amintește Prefectura Bihor. Instituția avertizează că vor urma controale pentru verificarea respectării acestei obligații.
10:10
Augustin Țărău își lansează o nouă carte la Muzeul Țării Crișurilor: „Copiii pribegi ai Ardealului” # Bihoreanul
Istoricul Augustin Țărău organizează miercuri, 10 septembrie, de la ora 17, la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, lansarea celei mai noi cărți ale sale: „Copiii pribegi ai Ardealului. Românii din Crișana sub povara Arbitrajului de la Viena (septembrie 1940 – decembrie 1944). Documente”.
Acum 8 ore
09:10
Protestul cel mai rentabil: Magistrații aflați în „grevă” nu răspund nici la cererile de informații publice # Bihoreanul
Premiul merge, fără emoții, la Parchetul Curții de Apel Oradea, unde cel mai bine plătiţi procurori din judeţ au tras obloanele din 28 august, asemenea colegilor procurori și judecători din toată țara, pe termen nelimitat, supăraţi că-şi pierd din privilegii şi că vor trebui să se pensioneze abia la bătrâneţe.
08:30
ALOSEB SERVICE S.R.L., o companie locală din municipiul Beiuș, județul Bihor, specializată în tăierea, fasonarea și finisarea pietrei. Anunță demararea proiectului cu titlul "Creșterea productivității companiei ALOSEB SRL prin investiții inovatoare" ,proiectul este cofinanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, pentru care Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest îndeplinește rolul de autoritate de management.
08:10
Ghișeul cu șpăgi: Cum l-a prins DNA pe fostul șef de la Înmatriculările din Bihor luând 87 de șpăgi în doar 8 zile # Bihoreanul
DNA dezvăluie cum l-a prins cu mita pe fostul șef de la Înmatriculări Bihor, comisarul-șef Toma Tecar: în doar 8 zile a fost filmat primind 87 de șpăgi. Procurorii anticorupție susţin că, în circa o săptămână, ofiţerul a adunat 8.700 lei din „atențiile” lăsate de samsarii de mașini care oferă și servicii de înmatriculare, pe care Tecar îi servea rapid și chiar peste rând.
Acum 24 ore
20:00
Consiliul Județean Bihor se pregătește de mutarea în fosta Policlinică Mare din centrul Oradiei. Oferă până la 2 milioane de lei pentru mobilier (FOTO) # Bihoreanul
CJ Bihor a lansat o licitație pentru aproape 1.400 de piese de mobilier necesare în vederea mutării în noul sediu din strada Republicii, în clădirea fostei Policlinici Mari, trecută printr-un program amplu de restaurare, dar și de eficientizare energetică. Administrația județeană este dispusă să ofere pentru mobilier până la 2 milioane de lei.
19:00
Retro Mania Oradea se apropie: experiențe VIP și anunțul line-up-ului pentru ediția din 2026 (VIDEO) # Bihoreanul
Au mai rămas doar câteva zile până la Retro Mania Oradea, concertul care va transforma Arena Oradea, sâmbătă, de la ora 19:30, într-o adevărată călătorie în timp prin hiturile anilor ’80 și ’90.
18:20
Ilie Bolojan, după îndemnurile sindicaliștilor: „Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat miercuri, în emisiunea „România în direct” de la Europa FM, despre situația tensionată din învățământ cu puține zile înaintea începerii anului școlar, în contextul în care sindicatele au îndemnat cadrele didactice din toată țara să boicoteze atât festivitățile de debut de an școlar, cât și activitatea didactică. Șeful Executivului a spus că nu consideră că o grevă a profesorilor ar fi justificată.
18:10
Studenți orădeni, la o tabără internațională de sporturi acvatice și supraviețuire, în Polonia # Bihoreanul
Un grup de 13 studenți ai Facultății de Geografie, Turism și Sport din cadrul Universității din Oradea a participat, la finalul lunii august, la o tabără internațională de sporturi acvatice și supraviețuire, desfășurată în Polonia.
17:20
Primăria Oradea anunță că, începând de joi, 4 septembrie, ora 8:30, și până vineri, 5 septembrie, ora 19:00, circulația va fi închisă pe strada Sulyok Istvan, pe tronsonul cuprins între străzile Tudor Vladimirescu și Simion Bărnuțiu.
17:10
Formaţia de baschet masculin CSM CSU Oradea a câştigat primul joc amical pe care l-a susţinut în această vară. Roş-albaştrii au făcut deplasarea în Ungaria, acolo unde s-au confruntat cu cei de la DEAC Debrecen şi pe care i-au întrecut cu scorul de 75-68, la capătul unei dispute echilibrate, dar care s-a dovedit a fi foarte utilă pentru omogenizarea lotului de jucători.
16:40
Drumul județean DJ 795A va fi modernizat din Hidișelu de Sus până la Șumugiu de o firmă din Cluj # Bihoreanul
Reprezentanții Consiliului Județean Bihor și ai firmei clujene care a câștigat licitația pentru modernizarea drumului județean DJ 795A din Hidișelu de Sus, de la intersecția cu DN 76, până la Șumugiu au semnat contractul pentru executarea lucrărilor. Constructorul are la dispoziție 16 luni pentru a realiza lucrările pe tronsonul de peste 8 kilometri.
15:50
Profesorii ies în stradă și în Bihor: Vor protesta în fața Prefecturii, nemulțumiți de măsurile Guvernului Bolojan # Bihoreanul
Sindicatul Liber din Învățământ Bihor își mobilizează membrii la proteste de stradă. Joi și vineri, profesori și alți angajați din învățământ vor protesta în fața Prefecturii Bihor, nemulțumiți de măsurile luate de Guvernul Bolojan în educație.
15:30
Analiză Storia: Oradea înregistrează cel mai scăzut preț mediu pe metru pătrat pentru apartamentele vechi dintre principalele orașe analizate # Bihoreanul
În luna august, prețurile apartamentelor noi și vechi din marile orașe au fost, în medie, cu 12% mai ridicate decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit analizei Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Cele mai ridicate valori se mențin în Cluj-Napoca (3.138 euro/mp), urmat de Brașov (2.241 euro/mp) și București (2.096 euro/mp). Iar cele mai mici valori sunt în Oradea (1.829 euro/mp), Timișoara (1.871 euro/mp) și în Sibiu (1.872 euro/mp), conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia.
Ieri
15:10
Cum să-ți faci prieteni și carieră în același timp: Liceenii din Bihor se pot înscrie în Academia EduBiz # Bihoreanul
Liceenii bihoreni care vor să își facă prieteni, să descopere ce carieră li se potrivește și să acumuleze experiențe utile pentru viitor se pot înscrie în Academia EduBiz, un program de educație nonformală derulat pe o perioadă de doi ani.
14:30
Poliţia Bihor, despre accidentul rutier cu cinci răniți pe strada Matei Corvin din Oradea: șoferul a ieșit din curte fără să se asigure # Bihoreanul
Un șofer de 68 de ani a provocat accidentul rutier petrecut marți seară pe strada Matei Corvin din Oradea, în urma căruia cinci persoane au ajuns la spital. Potrivit Poliţiei Bihor, bărbatul a ieșit din curtea unui imobil fără să acorde prioritate.
14:00
Spectacol și caritate: Foşti fotbalişti la Rapid, UTA şi FC Bihor vor putea fi văzuţi din nou la Oradea în weekend, la „Memorialul Legendelor” # Bihoreanul
Chiar dacă în weekendul care urmează campionatul este întrerupt, iubitorii fotbalului din Oradea sunt invitaţi la Stadionul Iuliu Bodola, unde se va desfăşura o nouă ediţie a „Memorialului Legendelor”, un eveniment menit să cinstească memoria fotbaliștilor bihoreni trecuți la cele veșnice, dar care va avea şi caracter caritabil. Vor putea fi văzuţi la lucru, cu acest prilej, foşti fotbalişti ai echipelor Rapid Bucureşti, UTA şi FC Bihor.
13:50
International School of Oradea (ISO) marchează un moment important în istoria sa prin inaugurarea noului campus, eveniment ce va avea loc vineri, 5 septembrie 2025, între orele 10:00 și 12:00, la sediul din Strada Ceyrat, nr. 4C.
13:20
Dubiță cuprinsă de flăcări pe centura Nojorid. Pompierii au reușit să salveze marfa transportată (VIDEO) # Bihoreanul
O autoutilitară aflată în mers a fost cuprinsă de flăcări, miercuri, pe Centura Nojorid. Pompierii au reuşit să stingă focul în mai puţin de 10 minute, iar marfa transportată a fost astfel salvată. Potrivit locotenent-colonelului Camelia Roşca, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" al judeţului Bihor, apelul la numărul unic 112 a fost înregistrat în jurul orei 12:05.
12:40
Eurobarometru: românii vor de la UE mai mult mâncare, ceilalți europeni mai multă apărare în fața riscurilor globale # Bihoreanul
Cel mai mic procent de cetățeni europeni care vor ca Uniunea Europeană să-i protejeze în fața crizelor globale se află în România - mai puțin de jumătate. Un recent Barometru european arată că pentru români prioritatea cea mai mare este securitatea alimentară, în timp ce majoritatea europenilor vor ca UE să se concentreze pe apărare și securitate.
12:30
Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un. Reacția MAE # Bihoreanul
Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar într-o fotografie oficială alături de președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un. Cei doi se află la Beijing, unde are loc o grandioasă paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a reacționat ministra de Externe Oana Țoiu.
12:10
Handbaliştii de la CSM Oradea au ocupat locul 4 la turneul de pregătire de la Ghimbav, acolo unde au obţinut o victorie şi au suferit două înfrângeri în cele trei jocuri susţinute. Ei au învins Steaua, dar au fost întrecuţi de gazdele de la CSO Teutonii, care aveau să câştige competiţia, şi de CSM Sighişoara.
12:00
Buruienile se cosesc chiar și pe fundul apei. În aceste zile, Administrația Bazinală de Apă Crișuri derulează lucrări de cosire acvatică pe Crișul Repede, în Oradea, și pe valea Nimăiești, din Beiuș. În municipiul reședință de județ, curățenia din râu este făcută cu ajutorul unui utilaj anume conceput și cu un baraj plutitor.
11:40
Scandal diplomatic: Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un # Bihoreanul
Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar într-o fotografie oficială alături de președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un. Cei doi se află la Beijing, unde are loc o grandioasă paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a reacționat ministra de Externe Oana Țoiu.
11:10
Înfrângeri pe linie pentru handbaliştii de la CSM Oradea la turneul de pregătire de la Ghimbav # Bihoreanul
Handbaliştii de la CSM Oradea au ocupat locul 4 la turneul de pregătire de la Ghimbav, acolo unde au suferit trei înfrângeri în cele trei jocuri. Ei au fost întrecuţi de gazdele de la CSO Teutonii, care aveau să câştige competiţia, de CSM Sighişoara şi de Steaua Bucureşti.
10:10
Acum, când procurorii intră în depresie pentru că ar putea fi siliți să lucreze peste matusalemica vârstă de 49 de ani, când dascălii nu pot suporta efortul de a munci suplimentar 2 ore, iar studenții ies și ei în stradă pentru că statul nu le decontează plimbările cu trenul prin țară, iată că vine și domnul Florian Bodog cu o temă care arde tare.
09:10
Bihorul are o faună mult mai diversă decât își imaginau chiar și cei mai optimiști ecologiști. La nicio lună după ce BIHOREANUL a descoperit că grădina zoologică Liska Park de la Șinteu, co-deținută de consilierul PNL de Oradea Mihai Torjoc, funcționează în clandestinitate, neavând autorizația de mediu necesară, o alta a fost descoperită în Oșorhei.
08:10
Lambada sau Mambo nr. 5? Două evenimente retro de amploare în același weekend în Bihor (VIDEO) # Bihoreanul
Două evenimente retro de amploare în același weekend în Bihor, cu invitați ca Lou Bega, Corona, La Bouche, No Mercy, Kaoma, ASIA și Akcent. My Retro Festival va reuni la Ștrandul cu Valuri din Băile 1 Mai artiști români și internaționali cu hituri ale anilor ’90 și 2000, în timp ce Retro Mania va aduce la Oradea Arena invitați celebri pentru muzica lor din anii ’80 și ’90.
2 septembrie 2025
22:00
Ilie Bolojan, despre varianta demisiei: „Dacă doar stai pe o funcție și nu poți face ce trebuie, nu se justifică să rămâi acolo” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit marți seara, la Digi 24, despre tensiunile legate de pachetul de reformă a administrației publice și a punctat, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și cu liderii coaliției, că reducerea de personal trebuie să fie una reală.
19:20
Firma PORR Construct a câștigat licitația pentru un pasaj suprateran pe Centura Oradea, necesar în cadrul proiectului tram-tren # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor a desemnat firma câștigătoare a licitației pentru proiectarea și execuția pasajului rutier suprateran de pe Centura Oradea, la intersecția cu calea ferată destinată proiectului Trenului Metropolitan, care va lega Oradea de stațiunea Băile Felix. Potrivit instituției, contractul a fost atribuit companiei PORR Construct, valoarea ofertei depuse fiind de 37.356.023,99 lei, fără TVA. Eventualele contestații pot fi depuse până la data de 8 septembrie 2025.
18:20
Un accident rutier a avut loc marți după-amiază, în municipiul Oradea, pe strada Matei Corvin. În urma impactului dintre două autoturisme, cinci persoane au fost transportate la spital.
18:10
Aeroportul din Cluj-Napoca, primul din România care ridică restricțiile pentru lichidele din bagajele de mână # Bihoreanul
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj devine, începând din 3 septembrie 2025, primul din România care elimină restricțiile privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor în bagajele de mână. Măsura vizează renunțarea la limita de 100 de ml per recipient, înlocuită cu posibilitatea de a lua la bord recipiente individuale cu un volum maxim de 2 litri.
17:10
Bunătăți locale, la ediția a treia a evenimentului „Gusturi și tradiții de Bihor”, în parcul Muzeului Țării Crișurilor # Bihoreanul
Agenția de Management al Destinației Bihor, împreună cu Muzeul Țării Crișurilor, organizează în 20-21 septembrie a treia ediție a evenimentului „Gusturi și tradiții de Bihor”, dedicat promovării gastronomiei și obiceiurilor locale. Evenimentul va avea loc și în acest an în parcul Muzeului Țării Crișurilor.
16:10
Mădălina Ghenea, lăudată de presa italiană pentru apariția spectaculoasă de pe covorul roșu la Veneția (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Mădălina Ghenea a strălucit luni seară la cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția, organizat de La Biennale di Venezia. Evenimentul, care se desfășoară între 27 august și 9 septembrie 2025, rămâne unul dintre cele mai mari și așteptate festivaluri cinematografice internaționale, combinând eleganța covorului roșu cu prezentarea celor mai noi producții de cinema.
15:50
Un motociclist a ajuns la spital, marți după-amiază, după ce a fost implicat într-un accident rutier pe DN76, la ieșirea din Sânmartin spre Băile Felix. În coliziune au fost implicate și două autoturisme.
15:30
Fiecare început de an școlar aduce emoții, speranțe și noi începuturi. La 1 septembrie 2025, Grădinița cu Program Prelungit „Margot” și-a deschis porțile pentru cei aproximativ 40 de preșcolari, pregătiți să pășească într-o nouă aventură educațională. Festivitatea de deschidere a avut loc în curtea grădiniței și a reunit copii, părinți, cadre didactice și invitați speciali.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Comasările de școli din Bihor, aprobate de ARACIP. Liderul SLÎ: „Nu găsesc rolul acestor comasări, care e economia?” # Bihoreanul
Comasările unităților de învățământ afectate de așa-numita „lege Bolojan”, adică actul normativ care desființează școlile și grădinițele cu efective mai mici, au fost aprobate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. În total, 9 creșe, grădinițe și școli din Bihor s-au comasat cu altele, ceea ce înseamnă că tot atâtea funcții de director au dispărut. Cum unii dintre ei au devenit directori adjuncți în școlile care i-au absorbit, sindicaliștii din învățământ se întreabă dacă aceste măsuri au creat sau nu economiile dorite la buget.
14:20
Reforma Bolojan: Județul Bihor, cel mai puțin afectat de reducerile din primării. Câte posturi și din care comune ar urma să dispară # Bihoreanul
Guvernul României a publicat marți, după conferința de presă în care premierul Ilie Bolojan a prezentat variantele pe care le propune pentru reducerile de posturi din administrațiile locale, o situație a posturilor în primăriile din întreaga țară și o simulare a tăierilor în fiecare unitate administrativ-teritorială atât cu 40%, cât și cu 45% din totalul acestor posturi. Materialele arată că primăriile din Bihor ar urma să fie cel mai puțin afectate de tăierile propuse. Dacă organigramele s-ar reduce cu 40% ar dispărea 53 de posturi ocupate din 16 primării bihorene, iar dacă reducerea ar fi de 45% ar fi desființate 67 posturi din 22 primării. BIHOREANUL vă prezintă care sunt acestea.
13:50
Zilele Culturii Iudaice, în 5-7 septembrie: „Memoria evreiască, armonia din sufletul Oradiei” # Bihoreanul
În inima orașului, vechile și nobilele sinagogi și locurile îndrăgite de orădeni vor găzdui evenimente prin care tradiția prinde glas, iar memoria se transformă în sărbătoare. Timp de trei zile, Oradea respiră iudaic și redescoperă frumusețea patrimoniului evreiesc prin conferințe, expoziții, recitaluri, tururi ghidate, dansuri și momente de spiritualitate – o punte între trecut și prezent, între comunitatea evreiască și oraș. Trei zile de cultură, bucurie și celebrare.
13:00
Un tânăr de 23 de ani din localitatea bihoreană Sântion a fost prins de polițiștii rutieri conducând mașina sub influența drogurilor. Analizele au confirmat consumul, iar șoferul s-a ales cu dosar penal.
