Comasările unităților de învățământ din Oradea, aprobate de Consiliul Local

Formaţia de baschet masculin CSM CSU Oradea a câştigat primul joc amical pe care l-a susţinut în această vară. Roş-albaştrii au făcut deplasarea în Ungaria, acolo unde s-au confruntat cu cei de la DEAC Debrecen şi pe care i-au întrecut cu scorul de 75-68, la capătul unei dispute echilibrate, dar care s-a dovedit a fi foarte utilă pentru omogenizarea lotului de jucători.