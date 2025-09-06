Mai mulți medici au participat la o conferință cu conspirații Covid19 la Brașov. Ministrul Sănătății: „Este intolerabil! Un atac la sănătatea românilor”

08:40

Prima seară a festivalului MyRetro, organizat în Ștrandul cu valuri din Băile 1 Mai, s-a lăsat cu distracție până după miezul nopții. Startul l-a dat trupa belgiană Lasgo, iar apoi scena a fost acaparată de artiști români, ale căror melodii făceau furori în urmă cu 20 ori 30 de ani: ASIA, Akcent și Voltaj. De departe, cea mai antrenantă a fost trupa Voltaj, care a făcut publicul să sară și să cânte continuu. Ca la 20 de ani, cum îndeamnă una dintre cele mai cunoscute piese ale lor.