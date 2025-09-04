FCSB, sancționată de UEFA pentru rasism: 30.000 € amendă și închidere parțială a stadionului
PSNews.ro, 4 septembrie 2025 15:00
FCSB a fost sancționată de UEFA după incidentele de la meciul cu Aberdeen. Campioana va avea inelul 1 al galeriei închis la partida cu Young Boys Berna. De asemenea, FCSB a fost amendată cu 30 de mii de euro, potrivit unui anunț făcut de Mihai Stoica. „Reprezentantul FARE – ca de obicei – a căutat […]
• • •
Acum 10 minute
15:10
"Am asistat ieri la o mostră de isterie USR-istă ridicată la cel mai înalt nivel, de această dată de către ministra Oana Țoiu, șefa diplomației românești. Subiectul: prezența la Beijing a doi foști premieri ai Romîniei, invitați ca persoane fizice la parada militară care marchează împlinirea a 80 de ani de la terminarea războiului" a scris […]
Acum 30 minute
15:00
Prețuri dinamice la energie: 80 bani ziua, 1,4 lei seara în intervalele de vârf. Bogdan Ivan explică mecanismul # PSNews.ro
Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1 leu dimineața, 80 bani la amiază și 1,4 lei seara. Românii ar putea economisi pornind aparatele de aer condiționat ziua, când energia este mai ieftină. Ivan detaliază un mecanism complex prin care consumatorii […]
15:00
FCSB, sancționată de UEFA pentru rasism: 30.000 € amendă și închidere parțială a stadionului # PSNews.ro
FCSB a fost sancționată de UEFA după incidentele de la meciul cu Aberdeen. Campioana va avea inelul 1 al galeriei închis la partida cu Young Boys Berna. De asemenea, FCSB a fost amendată cu 30 de mii de euro, potrivit unui anunț făcut de Mihai Stoica. „Reprezentantul FARE – ca de obicei – a căutat […]
14:50
Europenii, ”pregătiţi” să ofere Ucrainei garanţii de securitate, testează angajamentele lui Trump # PSNews.ro
Susţinătorii europeni ai Ucrainei se întâlnesc joi pentru a testa angajamentul Statelor Unite în viitoarea securitate a Ucrainei, în contextul în care eforturile de pace ale lui Donald Trump s-au împotmolit, iar Vladimir Putin, susţinut de aliaţii săi internaţionali, pare mai inflexibil ca niciodată, relatează AFP. Preşedintele francez Emmanuel Macron coprezidează joi, la ora locală […]
Acum o oră
14:40
Date contradictorii și tensiuni în coaliție. Câte posturi sunt cu adevărat în administrația locală # PSNews.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, a atras atenția asupra unei probleme majore legate de numărul posturilor din administrația locală, care a devenit extrem de confuz și inconsistența cifrelor indică o necesitate urgentă: crearea unei baze de date clare și transparente privind personalul angajat la nivel local. Sorin Grindeanu a explicat, miercuri, […]
14:40
Nicolae Botgros candidează la alegerile parlamentare din R. Moldova. Cum a trecut de la Plahotniuc la Maia Sandu # PSNews.ro
Anul acesta, pentru un loc în Parlamentul de la Chișinău, candidează și Nicolae Botgros, violonist și dirijor al Orchestrei de muzică populară Lăutarii. În vârstă de 72 de ani, acesta a susținut în trecut Partidul Democrat din Moldova, condus de olihargul Vladimir Plahotniuc, acuzat de comiterea unei fraude bancare de peste un miliard de dolari. […]
14:30
Cine este deputatul care a uitat că a trecut de la Opoziție la Putere. A semnat din greșeală pentru moțiunea de cenzură # PSNews.ro
Deputatul Dorin Popa este singurul parlamentar al puterii care a semnat una dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție, cea cu privire la măsurile din domeniul sănătății. Popa a fost parlamentar POT, care apoi a trecut la PSD. Acesta a trecut la grupul PSD din Camera Deputaților în 10 iunie, după ce a plecat cu scandal din […]
14:30
Grindeanu, precizări după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: MAE să se implice mai activ în diplomația economică # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite joi, după criticile MAE privind prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă în China, că politica externă nu este un loc pentru abordări emoţionale care ţin de retorica de partid. Potrivit lui Grindeanu, China a fost şi rămâne un partener economic important al României iar relaţiile noastre […]
14:20
Directorul Romsilva care a deschis drumul din Băneasa, 200.000 € de la om cu același nume ca fostul șef al Greenfield # PSNews.ro
Cartierul Greenfield, a fost construit, practic într-o zonă din care s-a tăiat o halcă uriașă din Pădurea Băneasa, cu acces dificil la drumurile publice. În 2017, Justiția a interzis, definitiv, accesul public auto pe drumurile forestiere din Pădurea Băneasa. Opt ani mai târziu, directorul DS Ilfov, Cezar Răduță a semnat un contract, în numele Romsilva, […]
14:20
Ministrul Energiei: Rețelele de distribuție învechite provoacă pierderi mari de energie, ceea ce scumpește facturile # PSNews.ro
Ministrul Energiei spune că rețelele de distribuție învechite provoacă pierderi mari de energie, ceea ce scumpește facturile. Ministrul Energiei a vorbit la un briefing de presă susținut la Guvern despre optimizarea costurilor de achiziție a energiei electrice și despre rețelele de distribuție învechite. Din cauza vechimii rețelelor de distribuție a energiei electrice, pierderile, în România […]
14:20
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au hotărât joi, în unanimitate, sesizarea Curții Constituționale a României (CCR) în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii de către Guvernul condus de Ilie Bolojan. Ședința, convocată de președinta Lia Savonea, a început la ora 13.30 și a […]
Acum 2 ore
14:10
Daniel David afirmă că nu are „niciun plan B” în fața posibilei greve generale din învățământ # PSNews.ro
Ministrul Daniel David a declarat că nu ia în considerare o posibilă demisie a sa, chiar dacă protestele profesorilor pun presiune constantă pe plecarea sa din funcție și anularea măsurilor din Legea 141/2025. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat la TVR Info că „nu am niciun plan B, pentru că nu văd motivul pentru care ar […]
14:00
AUDIO Cel mai vechi cântec din lume, descoperit pe o tăbliță de lut datând de aprox. 3.400 de ani # PSNews.ro
Tradițiile muzicale ale Siriei prezintă istorii și culturi care transcend politica și războiul contemporan. Aceasta este o țară care a dat lumii cântecul, potrivit BBC. În Siria, muzica este mai adânc înrădăcinată în structura locului decât oriunde altundeva în lume. Cu mult înainte de formarea statului modern în 1946, Siria dezvoltase bogate tradiții muzicale de-a […]
14:00
Guvernul se întrunește joi pentru a dezbate 23 de hotărâri, printre care metodologia de acordare a burselor și măsurile de reformă a pieței energetice. Agenda include 23 de hotărâri de guvern, șase memorandumuri și mai multe documente de politici publice. Printre punctele de interes se numără aprobarea metodologiei-cadru de acordare a burselor și bugetul pe […]
13:50
Mircea Dinescu o spulberă pe Țoiu: Flegma tricoloră – arma de luptă a diplomației românești # PSNews.ro
Poetul Mircea Dinescu redă, joi, în stilu-i caracteristic, cel mai recent episod diplomatic în care a fost implicat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, cu privire la evenimentul de la Beijing. Vizita foștilor premieri social-democrați, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la parada Victoriei din China, la invitația președintelui Xi Jinping a pus pe jar spiritele […]
13:40
Planul NATO în România. 20.000 de soldați la Constanța: numărul militarilor de la baza Kogălniceanu ar putea fi dublat # PSNews.ro
Baza Mihail Kogălniceanu de la Constanța ar urma să aibă și mai mulți militari decât au anunțat inițial oficialii, potrivit informațiilor exclusive ale Digi24. Unitatea aeriană ar putea să găzduiască 20.000 de soldați și va deveni un punct cheie pentru sprijinirea Ucrainei. Acolo ar urma să fie depozitate ajutoarele militare NATO. Prin urmare, baza Mihail […]
13:40
Poliţia Capitalei, atacată de ploşniţe! Mai mulţi agenţi ar fi ajuns la urgenţe din cauza muşcăturilor # PSNews.ro
Zeci de agenţi din sediul Poliţiei Capitalei se plâng că au fost muşcaţi de ploşniţe. Unii dintre ei au ajuns la urgenţe. Sindicatul Europol a reclamat că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de insecte. Sindicatul Europol susţine că zeci de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti […]
13:20
Tragedia de la Lisabona. Numărul victimelor accidentului feroviar crește la 17 morți și 21 de răniți # PSNews.ro
Numărul victimelor accidentului feroviar din capitala Portugaliei, Lisabona, a crescut cu două persoane, ajungând la 17 morți și 21 de răniți, au anunțat joi serviciile de urgență. Țara a declarat zi de doliu național. Printre răniții în accidentul produs miercuri seara într-un loc turistic popular se află 11 străini: doi germani, doi spanioli și cetățeni […]
13:20
Fosta ministră Ana Birchall o acuză pe Oana Țoiu că a declanșat un scandal diplomatic cu China # PSNews.ro
Fosta ministră Ana Birchall acuză că ministra de Externe Oana Țoiu a declanșat un scandal diplomatic cu China și că a fost la Moscova în 2014 imediat după ce Vladimir Putin a anexat ilegal Crimeea Fosta ministră a Justiției Ana Birchall a acuzat-o joi pe ministra de Externe Oana Țoiu că a declanșat un scandal […]
13:20
Nou bilanţ îngrijorător COVID-19: 4.000 de cazuri într-o săptămână în România, 9 decese raportate # PSNews.ro
România a înregistrat 3.982 de cazuri noi de COVID-19 în săptămâna 25-31 august, o creștere de 3,4% față de perioada anterioară, și 9 decese. 893 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare. Copiii până în […]
Acum 4 ore
13:10
Putin schimbă omul care coordonează influența rusă în R. Moldova. Cine i-a luat locul lui Kozak # PSNews.ro
Putin l-a făcut responsabil de Chișinău pe Serghei Kirienko, un om foarte influent și periculos. Acesta va încerca să influențeze alegerile prin bani, manipulări și oameni loiali Moscovei, având ca scop aducerea la putere a partidelor pro-ruse sau blocarea drumului Moldovei spre UE. Într-un comentariu analitic, Valeriu Pașa, președintele Comunității WatchDog.md, menționează că liderul de […]
13:10
Radu Marinescu, primele declarații după întâlnirea de lucru cu reprezentanţi ai sistemului judiciar # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei: Am convenit să creăm un grup de lucru interinstituţional care să abordeze de o manieră integrată, prin dialog, toate soluţiile care trebuie implementate în justiţie. Nu s-a discutat despre pensiile de serviciu ale magistraţilor Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, joi, după întâlnirea de lucru cu reprezentanţi ai sistemului judiciar, că participanţii au […]
13:00
Un localnic a descoperit o comoară veche de peste 3.000 de ani în Cluj. Conține un artefact unic în România # PSNews.ro
O descoperire arheologică de senzație a avut loc în județul Cluj. Un pasionat de comori ascunse a dat peste 121 de piese din aur, un tezaur prețios de o valoare inestimabilă, spun încântați experții. Un bărbat pasionat de comori a găsit cu ajutorul unui detector de metale 121 de piese din aur. Specialiștii cred că […]
13:00
Într-un colţ uitat de lume, unde numărătoarea locuitorilor se opreşte la doar opt suflete, oamenii au descoperit adevărata linişte. Satul Neţeni, din judeţul Bistriţa-Năsăud, a devenit refugiul perfect la bătrâneţe, locul pe care îl numesc cu emoţie acasă. Aici, în mijlocul naturii, modernul se împleteşte surprinzător cu simplitatea, mai ales că localnicii dispun de toate condiţiile găsite […]
12:50
Ponta îi compară pe Nicușor și Bolojan cu ultimii lideri germani de dinainte de Hitler: „Cedează în fața extremiștilor” # PSNews.ro
Fostul premier al României, Victor Ponta, a comentat vizita președintelui polonez la Casa Albă și evoluția scandalurilor politice interne din România, în special vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China. Ponta a făcut o comparație între situația României și a Poloniei, transmițând un avertisment președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan. „Președintele […]
12:40
Nou plan pentru reducerile din primării. Coaliția ia în calcul tăierea bugetelor, nu a posturilor – surse # PSNews.ro
Coaliția de guvernare ia în calcul un nou scenariu pentru a face economii în administrația locală: reducerea cheltuielilor, în locul disponibilizărilor. Decizia vine după ce mai mulți primari s-au revoltat, susținând că Executivul nu poate stabili „din pix" câți angajați să fie concediați. Surse politice au confirmat informația pentru Digi24.ro și spun că această variantă […]
12:40
Probleme cu Google, care a picat pentru mulți utilizatori. Pana afectează motorul de căutare, Gmail și YouTube # PSNews.ro
Joi dimineață, 4 septembrie, serviciile Google au fost afectate de o pană care a vizat mai multe produse ale companiei, printre care motorul de căutare, Gmail și YouTube, iar utilizatori din România au raportat probleme. Site-ul DownDetector, care monitorizează în timp real disfuncționalitățile platformelor online, indică faptul că în România primele semnalări privind indisponibilitatea motorului […]
12:30
CASS pentru persoanele aflate în întreținere: 2.430 lei pe an pentru fiecare beneficiar, începând cu 1 august 2025 # PSNews.ro
Persoanele care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru soț, soție sau părinți fără venituri proprii datorează 2.430 lei pe an pentru fiecare persoană aflată în întreținere, a anunțat ANAF. Modific
12:30
Doliu în presă: Jurnalista Simona Șerbănescu a încetat din viața după o carieră de peste 3 decenii în Radioul Public # PSNews.ro
Radio România Actualități este în doliu. Jurnalista Simona Șerbănescu a încetat din viața la vârsta de 58 de ani, după o carieră de peste trei decenii în Radioul Public. Simona Șerbănescu s-a alăturat echipei RRA în 1990, fiind reporter de teren și acoperind, de-a lungul anilor, subiecte majore din actualitatea juridică. Ulterior, a contribuit la […] Articolul Doliu în presă: Jurnalista Simona Șerbănescu a încetat din viața după o carieră de peste 3 decenii în Radioul Public apare prima dată în PS News.
12:20
Programului Național ‘Masă sănătoasă’ continuă și în acest an, anunță Ministerul Educației # PSNews.ro
Implementarea Programului Național ‘Masă sănătoasă’ continuă potrivit calendarului, condițiilor și prevederilor stabilite la începutul anului în curs, a anunțat joi Ministerul Educației și Cercetării, care a precizat că va iniția toate demersurile legale necesare pentru derularea programului cel puțin în același număr de unități de învățământ și cu același număr de beneficiari. ‘Pentru anul 2025, […] Articolul Programului Național ‘Masă sănătoasă’ continuă și în acest an, anunță Ministerul Educației apare prima dată în PS News.
12:20
În jur de 50 de deputați, majoritatea ai opoziției, participă joi de la ora 11:00 fizic la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului în care vor fi citite cele 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România. Pentru ședința în care se citesc moțiunile nu este nevoie de cvorum, conform regulamentului. […] Articolul Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție apare prima dată în PS News.
12:10
Date de ultimă oră despre Centura Comarnicului. Când va fi gata mult așteptatul drum spre munte # PSNews.ro
Termenul pentru finalizarea lucrărilor pe Centura Comarnic se amână iarăși, cu șase luni față de ultimul termen estimat. Astfel, varianta ocolitoare, care este esențială pentru fluidizarea traficului pe Valea Prahovei, va fi finalizată abia în vara lui 2026. „Vă informăm că lucrările ce fac obiectul proiectului „Proiectare și execuție ”Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic” […] Articolul Date de ultimă oră despre Centura Comarnicului. Când va fi gata mult așteptatul drum spre munte apare prima dată în PS News.
12:00
Consiliul Fiscal: Nota de plată a României pentru războiul din Ucraina este de 1,5 miliarde de euro # PSNews.ro
România a cheltuit, în perioada 2022–2025, aproximativ 1,5 miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina, conform unui răspuns al Consiliului Fiscal transmis unui membru al partidului AUR, potrivit Curs de Guvernare. Suma acoperă sprijin militar, umanitar și financiar. Cuprins Cât a cheltuit de fapt statul român pentru a sprijini Ucraina Ce echipamente militare a oferit […] Articolul Consiliul Fiscal: Nota de plată a României pentru războiul din Ucraina este de 1,5 miliarde de euro apare prima dată în PS News.
11:50
Meteorologii au emis, pentru joi, o atenţionare Cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic pentru 31 de judeţe şi Bucureşti. Astfel, în Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Munteniei şi a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, sudul şi vestul Olteniei şi sud-vestul Dobrogei, temperaturile vor ajunge la 30-34 de grade, […] Articolul METEO România, sub o nouă cupolă de foc. Atenționare ANM de caniculă în toată țara apare prima dată în PS News.
11:50
Sindicatele din administrația publică anunță declanșarea unor proteste masive în România, urmate de o grevă generală # PSNews.ro
Sindicaliştii din administraţia publică anunţă că în 15 septembrie va avea loc un marş de protest în Capitală, urmat de o pichetare a sediului Guvernului, fiind nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Federaţia […] Articolul Sindicatele din administrația publică anunță declanșarea unor proteste masive în România, urmate de o grevă generală apare prima dată în PS News.
11:40
Imagini care îți taie răsuflarea cu drumul ce va lega Vatra Dornei de Toplița. „Unul dintre cele mai dificile proiecte” # PSNews.ro
Primul strat de asfalt de pe noul drum care va scurta cu aproape 100 de kilometri legătura, prin Pasul Bilbor, dintre Vatra Dornei și Toplița a fost deja turnat zilele trecute, a anunțat joi președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Este vorba despre modernizarea drumului județean 174 Panaci-Bihor considerat a fi „unul dintre cele mai […] Articolul Imagini care îți taie răsuflarea cu drumul ce va lega Vatra Dornei de Toplița. „Unul dintre cele mai dificile proiecte” apare prima dată în PS News.
11:30
România face încă un pas spre producerea de izotopi medicali anti-cancer la centrala nucleară Cernavodă # PSNews.ro
AGA companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare Cernavodă, la care Ministerul Energiei are peste 82% din capital, a aprobat încă un pas spre producerea de izotopi medicali în cadrul centralei, în colaborare cu divizia germană a francezilor de la Framatome. Astfel, a fost aprobată încheierea de către SNN a unui așa-numit ″contract de […] Articolul România face încă un pas spre producerea de izotopi medicali anti-cancer la centrala nucleară Cernavodă apare prima dată în PS News.
11:30
Eugen Teodorovici anunță că va candida la Primăria Capitalei. Pe ale cui voturi se bazează # PSNews.ro
Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat, în cadrul podcastului „România șÎnvățată” de pe X/Space, că va intra în cursa pentru Primăria Municipiului București, funcție rămasă vacantă după alegerea lui Nicușor Dan în fruntea statului. Este pentru prima dată când Teodorovici confirmă oficial intenția de a candida. „Capitala? Da. Mă bag la această luptă. […] Articolul Eugen Teodorovici anunță că va candida la Primăria Capitalei. Pe ale cui voturi se bazează apare prima dată în PS News.
11:20
Comisia Europeană a respins înființarea Ținutului Secuiesc. Reacție vehementă a inițiatorilor proiectului # PSNews.ro
Comisia Europeană a respins o inițiativă cetățenească a Consiliului Național Secuiesc care ar fi pus bazele legislative la nivelul Uniunii Europene pentru înființarea Ținutului Secuiesc. Inițiatorii anunță însă că ”lupta continuă”. Comisia Europeană a respins miercuri inițiativa cetățenească a Consiliului Național Secuiesc (CNS) privind acordarea unui statut special ”regiunilor cu caracteristici naționale, etnice, culturale, religioase […] Articolul Comisia Europeană a respins înființarea Ținutului Secuiesc. Reacție vehementă a inițiatorilor proiectului apare prima dată în PS News.
11:20
Imnul național și rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală – propunere legislativă depusă de AUR # PSNews.ro
Parlamentarii AUR au depus în Parlament un proiect de lege prin care propun ca, în toate școlile din România, programul zilnic să înceapă cu intonarea imnului național „Deșteaptă-te, române!” și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”. Inițiativa, publicată miercuri, 3 septembrie, pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și prevede că […] Articolul Imnul național și rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală – propunere legislativă depusă de AUR apare prima dată în PS News.
11:20
Potrivit președintelui Comisiei de numismatică din cadrul Băncii Naţionale a României (BNR), Cristian Popa, țara noastră va dispune până la sfârşitul acestui an de tehnologia necesară tipăririi bancnotelor euro. Acesta este un pas important în procesul de adoptare a monedei unice, precizează oficialul BNR. „În ceea ce priveşte procesul de aderare la zona euro, suntem […] Articolul Euro made in Romania! Bancnotele ar putea fi tipărite la noi mai repede decât crezi apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:10
Ion Cristoiu: Reacția lui Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic # PSNews.ro
„Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic”, precizează Ion Cristoiu. La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a comentat reacția președintelui interimar al Partidului Social Democrat la scandalul Beijing. „După ce Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, membră a Guvernului sprijinit […] Articolul Ion Cristoiu: Reacția lui Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic apare prima dată în PS News.
11:10
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) urmează să decidă joi dacă va contesta la Curtea Constituțională proiectul de lege privind pensiile magistraților, care a fost aprobat automat de Parlament. De la ora 13.30, are loc adunarea generală a magistraților ÎCCJ pentru a decide cu privire la sesizarea CCR pe reforma pensiilor de serviciu. Adunarea […] Articolul Magistrații se adună! Înalta Curte decide azi dacă atacă la CCR legea privind pensiile apare prima dată în PS News.
11:00
Primarul care nu dă angajați afară și nu intră în grevă: „La țară dai ochii cu oamenii, nu ești ca domnul Bolojan” # PSNews.ro
Funcționarii din primăriile care, pe calculele guvernului, au prea mulți angajați stau cu sufletul la gură așteptând să vadă cum se termină episodul reducerilor de posturi din administrația publică. Primarii insistă că tăierile nu pot fi făcute de-a valma. În foarte multe primării tensiunea este în creștere, după ce pe site-ul guvernului au apărut cifrele […] Articolul Primarul care nu dă angajați afară și nu intră în grevă: „La țară dai ochii cu oamenii, nu ești ca domnul Bolojan” apare prima dată în PS News.
11:00
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 4 septembrie # PSNews.ro
Carburanții s-au scumpit din nou în această dimineață la pompă, la două zile de la precedenta creștere de preț. Stația Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de noi, afișa în dimineața zilei de 4 septembrie un preț al benzinei standard de 7,47 lei pe litru și un preț al motorinei standard […] Articolul Carburanții s-au scumpit din nou în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 4 septembrie apare prima dată în PS News.
11:00
România pierde 7 miliarde euro din PNRR. Ministrul Investițiilor acuză guvernările anterioare # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor acuză guvernările anterioare că au fost „mai preocupate de vorbe și poze decât de treabă efectivă”, în contextul în care țara noastră va rata aproape o treime din fondurile europene planificate inițial. România se îndreaptă spre o pierdere semnificativă de fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), autoritățile estimând că […] Articolul România pierde 7 miliarde euro din PNRR. Ministrul Investițiilor acuză guvernările anterioare apare prima dată în PS News.
10:50
Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce merge și ce nu # PSNews.ro
Un englez a testat mașina Dacia Duster, iar după ce a parcurs 13.000 de kilometri a ajuns la o serie de concluzii. Will Rimmel, editor al publicației autocar.co.uk, dedicată cailor putere, a scris un material despre Dacia, pe care a testat-o pe mai multe trasee. El a privit prețul mașinii cu scepticism: sub 20.000 de lire pentru un SUV complet nou în 2025. De altfel, la lansare, modelul a surprins prin design și prin trecerea spectaculoasă de la generația anterioară. Versiunea testate de englez a costat 26.700 de lire sterline, ceea ce nu mai sună ieftin, însă păstrează un raport calitate-preț destul de bun. În leasing, Duster-ul înseamnă aproximativ 350 de lire pe lună timp de patru ani, cu un avans de 3.000 de lire. Este însă o sumă care, raportat la ceea ce oferă mașina, este cu adevărat atractivă. SUV-ul se remarcă printr-un aspect robust, linia înălțată de inspirație Toyota Land Cruiser și noua parte frontal introdusă de Dacia în 2023. Sistemul modular YouClip permite fixarea de accesorii precum suport de telefon, suport de pahar sau sacoșă în mai multe puncte din habitaclu. Citește mai mult AICI Articolul Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce merge și ce nu apare prima dată în PS News.
10:50
Daniel Zamfir: Cât timp PSD va face parte din Guvern, este exclus să votăm o moțiune de cenzură # PSNews.ro
PSD nu va vota moțiunile de cenzură depuse de Opoziție, spune la RFI liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de reforme, împărțit în mai multe pachete mai mici. Partidul extremist AUR a depus patru moțiuni de cenzură, care ar putea fi supuse votului în acest […] Articolul Daniel Zamfir: Cât timp PSD va face parte din Guvern, este exclus să votăm o moțiune de cenzură apare prima dată în PS News.
10:40
Doar CCR mai poate schimba. Proiectul de lege care modifică pensiile magistraților n-a fost contestat de niciun partid # PSNews.ro
Proiectul de legea a pensiilor magistraților nu a fost contestată de nicio formațiune parlamentară. Termenul până la care se putea face acest lucru a fost noaptea de miercuri spre joi. În acest caz, doar Curtea Constituțională a României(CCR) mai poate schimba ceva. Au expirat cele trei zile pe care parlamentarii le-au avut la dispoziție ca […] Articolul Doar CCR mai poate schimba. Proiectul de lege care modifică pensiile magistraților n-a fost contestat de niciun partid apare prima dată în PS News.
10:40
Când este Paștele în 2026: Pe ce dată vor sărbători ortodocșii și catolicii Învierea Domnului # PSNews.ro
Sărbătoarea care marchează Învierea Domnului nu are întotdeauna aceeași dată de prăznuire pentru toți credincioșii. În anul 2026, biserica ortodoxă va celebra Paștele pe 12 aprilie, iar biserica romano-catolică pe 5 aprilie. Postul Paștelui va începe încă din luna februarie, pregătind credincioșii pentru unul dintre cele mai importante momente din calendarul creștin. În anul 2025, […] Articolul Când este Paștele în 2026: Pe ce dată vor sărbători ortodocșii și catolicii Învierea Domnului apare prima dată în PS News.
