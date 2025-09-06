Harta haosului. Unde începe școala luni și unde nu. Situația în fiecare județ după ce profesorii au anunțat proteste
PSNews.ro, 6 septembrie 2025 17:20
Mai sunt doar două zile până la începerea anului şcolar, însă nici elevii şi nici părinţii nu ştiu ce se va întâmpla mai exact luni. Sindicatele din învăţământ îi îndeamnă pe profesori să boicoteze şi să nu ţină orele, iar ministrul Educaţiei le cere cadrelor didactice să îi primească pe elevi în săli. Peste 30.000
Acum 5 minute
17:50
Armani, un imperiu al luxului moştenit. Sute de magazine, 9.000 de angajaţi, cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro # PSNews.ro
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său – care se întinde de la haute couture la imobiliare – care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului, potrivit AFP. De la modă la hoteluri Giorgio Armani a decedat joi, în timp ce se pregătea să sărbătorească 50
17:50
O femeie a transferat 65.000 de lei într-un aşa-numit fond de investiţii. Ce s-a întâmplat când a vrut să retragă banii # PSNews.ro
O femeie din Suceava, care a transferat peste 65.000 de lei, crezând că trimite banii către un fond de investiţii, a aflat la finalul transferurilor că aşa-numitul fond de investiţii către care trimisese banii nu este autorizat. Ea a încercat să retragă banii, însă nu a mai putut contacta pe nimeni dintre cei care o
Acum 15 minute
17:40
„Suntem cu toții convinși că cea mai bună soluție pentru a rezolva problema apei calde din București este ca să se realizeze cât mai repede acea fuziune între Elcen și Termoenergetica" Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, este convins că Guvernul va aproba în următoarele săptămâni modificări legislative care să permită fuziunea Elcen și
Acum o oră
17:20
17:10
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România # PSNews.ro
Mai mulți medici din spitale publice și clinici private din România participă sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală". În loc de știință, pe scenă sunt promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. Evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor, potrivit verificărilor Digi24. La conferința desfășurată la
17:00
Ce spune ambasadorul României la Washington despre contactul de lobby încheiat în favoarea lui George Simion # PSNews.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, este de părere că deja faimosul contract încheiat în Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi o companie americană de lobby, în favoarea lui George Simion, va fi făcut public, potrivit legislaţiei americane, în perioada următoare. „Da, contractul este autentic şi s-ar putea să vedem, pentru că aceste contracte, obligaţia
17:00
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, a anunţat vineri Ministerul Educaţiei Naţionale, relatează AFP. Eleva, care a susţinut examenul la Paris, în calitate de candidat independent, la specialităţile
Acum 2 ore
16:50
Operațiunea „Ialomița” în Spania. A fost destructurată o grupare de hoți de telefoane mobile. Peste 10 români, arestați # PSNews.ro
Garda Civilă din Palencia a destructurat o grupare internațională de hoți de telefoane mobile, în cadrul Operațiunii „Ialomița". În total, 15 persoane – unsprezece români, doi marocani și doi spanioli – cu vârste între 22 și 70 de ani, au fost investigate pentru nu mai puțin de 60 de infracțiuni. Printre acestea se numără 54
16:40
Daniel Băluță: Putem discuta de reduceri salariale, de o reducere a personalului sau de o versiune hibridă # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, consideră că diminuarea cheltuielilor din administraţiile locale ar trebui făcute prin reducerea anvelopei salariale, o măsură care oferă mai multă flexibilitate funcţie de nevoile fiecărei primării, relatează Agerpres. „Mi se pare esenţial să acţionăm asupra anvelopei salariale, pentru că asta permite mai multe tipuri de măsuri ordonatorilor de credite. Pentru
16:40
Președintele american Donald Trump a lansat, vineri, amenințări cu represalii la adresa Uniunii Europene, după ce executivul de la Bruxelles a aplicat gigantului tehnologic Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității. „Europa a 'lovit' astăzi o altă mare companie americană, Google, cu o amendă de 3,5 miliarde de dolari,
16:30
Parlamentarii plecaţi din POT şi SOS au format noi grupuri la Senat şi Camera Deputaţilor # PSNews.ro
Noua sesiune parlamentară vine cu schimbări majore în componența politică. La Senat a apărut un nou grup parlamentar, format din senatori plecaţi din partidul POT, înfiinţat de Anamaria Gavrilă, şi din cei de la SOS, al Dianei Şoşoacă. Diferite surse susţin că acest grup parlamentar este foarte apropiat de fostul co-preşedinte AUR, Claudiu Târziu, care
16:30
Planul roşu de intervenţie activat în judeţul Ialomiţa, după un accident rutier produs între 4 maşini # PSNews.ro
Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, sâmbătă, în judeţul Ialomiţa, după un accident rutier între 4 maşini, în care au fost implicate opt persoane, între care şi copii. Conform celor de la ISU Ialomiţa, accidentul a avut loc în localitatea Coşereni. Opt persoane implicate, între care şi copii La fața locului au fost alocate
16:30
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a emis vineri, 5 septembrie, autorizație de construire pentru modernizare Gara de Nord, Faza I. Astfel, cea mai importantă stație de cale ferată din România, care este și monumet istoric, urmează în sfârșit să fie reabilitată. Valoarea lucrărilor autorizate pentru faza I de modernizare Gara de Nord depășește jumătate de
16:10
Sezon negru pe litoralul românesc. 18 persoane au murit înecate în mare. Zeci de intervenții ale salvamarilor # PSNews.ro
Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea" al județului Constanța, 18 persoane au murit înecate în mare și 72 au putut fi salvate în acest sezon estival. „Nici marea nu a fost lipsită de pericole. Salvatorii au intervenit la 90 de cazuri de submersie. Datorită reacției rapide, 72 de persoane au fost salvate, însă, din
16:10
Predoiu: Rămânem uniți, trecem peste moțiunile de cenzură! Următorii pași trebuie să fie concentrați pe creșterea PIB # PSNews.ro
Ministrul de Interne, și prim-vicepreședinte PNL, Cătălin Predoiu, propune o strategie economică pe două fronturi pentru ieșirea din criză: reducerea cheltuielilor nejustificate și accelerarea economiei prin investiții, producție și noi proiecte. „Spun limpede aici ceea ce am spus și în fața seniorilor din PNL, ceea ce am discutat și cu premierul: rămânem uniți, trecem peste moțiunile
16:10
Se ridică restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii # PSNews.ro
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii sunt ridicate de sâmbătă. Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă că lucrările vor continua „fără o perturbare deosebită a traficului în oraş". „Chiar dacă am reuşit să decopertăm o treime din planşeul Unirii, astăzi, graţie unui efort conjugat (…) suntem
Acum 4 ore
15:50
Ambasadorul României în SUA: „Subiectul privind anularea alegerilor, închis”. Ce spune despre cum e văzut Georgescu # PSNews.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, admite că momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă confuzie", însă spune că, în urma discuţiilor pe care le-a purtat pe canale diplomatice, a lămurit subiectul, iar acesta este închis. Muraru dezvăluie că fostul prezidenţiabil Călin Georgescu nu are nici contactele, nici
15:40
Ministrul Transporturilor: A fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 # PSNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 , proiect ce va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile. "Dunărea, o cale de transport ecologică: primul pas în proiectul FAST DANUBE.
15:40
Italia, un magnet pentru super-bogaţi: regimul fiscal relaxat atrage un val de milionari # PSNews.ro
Italia se distinge în Europa prin politica sa prietenoasă faţă de cei foarte bogaţi, atrăgând un nou val de ultra-bogaţi dornici să profite de regimul de impozitare simplificat şi de piaţa imobiliară în plină expansiune, transmite CNBC. În timp ce alte state înăspresc regulile pentru super-bogaţi, Italia continuă să aplice un impozit forfetar pe veniturile
15:30
Agenţii de imigrare americani au descins la o fabrică Hyundai din Georgia şi au arestat sute de muncitori sud-coreeni # PSNews.ro
Sute de muncitori de la Hyundai Motor, o filială de fabricare a bateriilor auto aflată în construcţie în statul Georgia, au fost reţinuţi într-un raid major al autorităţilor americane, joi seara, oprind lucrările la o fabrică care este una dintre investiţiile majore ale producătorului auto sud-coreean în SUA, relatează NBC News.. Agenţii federali şi de
15:30
Viceprimarul din Bihor, cercetat penal pentru concediu medical fals, apelează la noi falsuri pentru a scăpa # PSNews.ro
Viceprimarul unei comune din Bihor, prins că și-a luat concediu medical ca să plece în vacanță alături de primar, încearcă să scape de dosarul penal cu ajutorul altor falsuri, comise chiar în Primărie. Viceprimarul comunei Girișu de Criș, Călin Pop, prins că și-a făcut un concediu medical pentru a pleca în vacanță în Antalya împreună cu primarul
15:20
Ambasadorul României la Washington: Relaţia României cu SUA e perfect funcţională, nu e nici blocată şi nici suspendată # PSNews.ro
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii „perfect funcţională, nu este nici blocată şi nici suspendată", afirmă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru. Acesta susţine că există „contacte la nivel înalt" între administraţia de la Bucureşti şi cea de la Casa Albă, subliniind că nu ştie de ce au unele persoane percepţia că
15:00
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților # PSNews.ro
Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre. Ministerul Justiției spune că va analiza dacă această decizie se poate aplica și retroactiv,
14:50
Ambasadorul României în SUA: Ideea că Donald Trump nu îl acceptă pe Nicuşor Dan e o manipulare evidentă # PSNews.ro
Ideea că preşedintele american Donald Trump nu îl consideră pe Nicuşor Dan ca fiind un preşedinte legitim nu e doar o dezinformare, e „o manipulare evidentă", care nu are nicio legătură cu realitatea, afirmă ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru. Diplomatul aminteşte că, la scurt timp după alegerea sa în fruntea statului
14:50
Bărbat din Suceava, arestat după ce a sechestrat o minoră dispărută din Brașov. Avea ordin de protecție provizoriu # PSNews.ro
O minoră din Feldioara, Brașov, a fost găsită de polițiști în Suceava, în locuința unui tânăr de 24 de ani, unde ar fi fost sechestrată. Bărbatul avea emis un ordin de protecție provizoriu și a fost arestat preventiv. Poliţiştii braşoveni au fost sesizaţi, în 28 august, că adolescenta din Feldioara, în vârstă de 14 ani,
14:50
Livratorii români și-au marcat ghiozdanele cu mesajul „Sunt român” de teama atacurilor rasiste # PSNews.ro
Numărul muncitorilor străini în România, proveniți din afara Uniunii Europene, a crescut la 100.000 spre finalul anului trecut. Și totodată, a crescut și valul de ură și rasism împotriva livratorilor de culoare pe internet. De la îndemnul unui deputat dintr-un partid naționalist pentru refuzarea comenzii de la livratori non-români la primul act de agresiune fizică
14:30
Zelenski refuză invitația lui Putin la Moscova: „Să vină el la Kiev”. Răspunsul liderului de la Kremlin # PSNews.ro
„Nu pot merge la Moscova în timp ce Ucraina este atacată în fiecare zi", a declarat, vineri, Volodimir Zelenski,pentru ABC News, după ce Vladimir Putin l-a chemat la Moscova pentru discuții privind încetarea focului. „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge la Moscova când țara mea e sub atacuri cu rachete, atacată în
14:30
Un polițist a fost înjunghiat sâmbătă în timp ce intervenea pentru aplanarea unui scandal care izbucnise între doi bărbați în incinta spitalului din Lupeni. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112 pentru a aplana un conflict izbucnit la spitalul din Lupeni. Conflictul a izbucnit după ce concubinul unei tinere internate
14:30
Primăria capitalei anunță că a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier. Primăria capitalei anunță că a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea
14:20
Serbia: Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care cer alegeri anticipate # PSNews.ro
Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor înlătura pe preşedintele Aleksandar Vučić şi Partidul Progresist Sârb (SNS) aflat la guvernare, conform CNN. Vineri seara, mii de oameni s-au adunat în […] Articolul Serbia: Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care cer alegeri anticipate apare prima dată în PS News.
14:20
„Economia României este, în esență, în stagnare”. ING Bank revizuiește din nou în jos prognoza de creștere economică # PSNews.ro
Economiștii ING Bank România văd o creștere economică mai mică anul viitor, venind cu o nouă revizuire după cea din iulie, pe fondul încetinirii consumului, deși intrările mai mari de fonduri UE ar trebui „să prevină o recesiune”. BCR menține prognozele actuale, ceva mai optimiste. Creșterea economică pe trimestrul al doilea a fost de 0,3%, […] Articolul „Economia României este, în esență, în stagnare”. ING Bank revizuiește din nou în jos prognoza de creștere economică apare prima dată în PS News.
14:10
Caz şocant la o benzinărie din Timiş: A incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins pe un angajat # PSNews.ro
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-o benzinărie din Făget, județul Timiș, arată cum un bărbat aflat sub influența alcoolului a incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. Victima a suferit arsuri, iar agresorul a fugit, fiind prins ulterior de polițiști. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. […] Articolul Caz şocant la o benzinărie din Timiş: A incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins pe un angajat apare prima dată în PS News.
14:10
Trump a semnat un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război” # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război”, spunându-le jurnaliştilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit” având în vedere starea lumii, transmite CNN. „Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales având în vedere situaţia actuală a lumii. Avem cea mai […] Articolul Trump a semnat un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război” apare prima dată în PS News.
14:00
Bogdan Ivan: Dacă nu vom lua măsuri pentru a reduce preţul energiei riscăm să fim şi depedenţi energetic de alte state # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină dependentă energetic faţă de alte state. Bogdan Ivan a declarat că România cumpăra 22% din energia pe care o consumă de pe pieţe externe la un preţ ridicat. ”România, din […] Articolul Bogdan Ivan: Dacă nu vom lua măsuri pentru a reduce preţul energiei riscăm să fim şi depedenţi energetic de alte state apare prima dată în PS News.
14:00
Diana Buzoianu: Romsilva organizează concursuri publice pentru 27 de directori din teritoriu # PSNews.ro
„Este pentru prima dată în istoria Romsilva când așa ceva este realizat pentru structurile din teritoriu” Ministra Mediului Diana Buzoianu anunță că, după discuții cu membrii conducerii Romsilva, aceștia au decis să făcă publică o selecție pentru 27 de posturi de directori din teritoriu, posturi care urmau să rămână vacante în perioada următoare. Posturile urmează […] Articolul Diana Buzoianu: Romsilva organizează concursuri publice pentru 27 de directori din teritoriu apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:50
Planul concedierilor din administraţia locală. Ce alt scenariu ar mai fi luat în calcul de Coaliţie # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că liderii Coaliţiei s-au înţeles deja pe concedierile care vor fi aplicate în Primării şi în Consiliile Judeţene. Peste 13.000 de funcţionari îşi vor pierde locurile de muncă, iar economia va fi de 1,4 miliarde de lei anual. „Luni, când ne-am văzut, s-a agreat că o să facem o reducere pentru […] Articolul Planul concedierilor din administraţia locală. Ce alt scenariu ar mai fi luat în calcul de Coaliţie apare prima dată în PS News.
13:40
Fifor: Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României # PSNews.ro
Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia – un atentat ”marca Bolojan” la dezvoltarea Vestului României, afirmă social-democratul Mihai Fifor, comentând că, în loc să susţină investiţiile, ”Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi”. ”Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, […] Articolul Fifor: Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României apare prima dată în PS News.
13:40
Ministra de Externe, Oana Țoiu, cu berea în mână în lojă la amicalul România – Canada. Ce spune legea # PSNews.ro
Oana Țoiu, ministra de Externe, a fost surprinsă în lojă la amicalul România – Canada de pe Arena Națională. Ținea în mână un pahar de bere. Alături de ea era și titularul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru. Imaginea a devenit imediat virală în mediul online. Gestul a stârnit discuții pe rețele sociale. Nu doar despre conduita […] Articolul Ministra de Externe, Oana Țoiu, cu berea în mână în lojă la amicalul România – Canada. Ce spune legea apare prima dată în PS News.
13:30
Primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, declară că echipele Companiei Municipale Energetica Servicii au finalizat în timp record o lucrare complexă pe Bd. Kiseleff, între Muzeul Antipa şi Muzeul de Geologie, care a vizat înlocuirea conductele de termoficare şi plăcile de beton deteriorate care acopereau galeria sub bulevard, pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a […] Articolul Bujduveanu: Finalizăm şantierele înainte de începerea anului şcolar apare prima dată în PS News.
13:20
Ambasadorul României în SUA, despre includerea României în programul Visa Waiver: Sunt rezervat optimist # PSNews.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, declară că este ”rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver. ”Nu aş vrea să ofer aici niciun termen, dar pot să vă spun că suntem foarte ancoraţi în acest lucru”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV. La începutul anului, sub conducerea lui Joe Biden, SUA au […] Articolul Ambasadorul României în SUA, despre includerea României în programul Visa Waiver: Sunt rezervat optimist apare prima dată în PS News.
13:10
Costurile cu energia pun presiune pe IMM-uri. Patronatele: risc de falimente și pierderi de locuri de muncă # PSNews.ro
Federația Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii București-Ilfov atrage atenția că presiunea financiară generată de costurile energetice poate conduce la falimente și pierderi de locuri de muncă, în contextul în care peste jumătate dintre firme au înregistrat creșteri de minimum 21% ale facturilor la energie electrică. Rezultatele unui sondaj derulat de federație a evidențiat că 44,7% […] Articolul Costurile cu energia pun presiune pe IMM-uri. Patronatele: risc de falimente și pierderi de locuri de muncă apare prima dată în PS News.
13:10
Circulația rutieră pe Transfăgărășan este oprită sâmbătă, 6 septembrie, între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, pentru desfășurarea unei competiții sportive. Astfel, centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că traficul rutier va fi închis sâmbătă, 6 septembrie, între orele 07.00 și 18.00, pe DN 7C (Transfăgărășan), între kilometrii 62 și 116, respectiv […] Articolul Transfăgărășanul, închis astăzi pentru o competiție de triatlon apare prima dată în PS News.
13:00
Zece județe din vestul țării sunt sâmbătă sub avertizare Cod galben de caniculă. Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara și Alba. În aceste zone se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Citeste mai mult AICI Articolul METEO Cod galben de caniculă sâmbătă, în România. Județele vizate apare prima dată în PS News.
12:50
Incendiu violent la o hală cu peleți și uleiuri din Galați. Flăcările s-au extins pe 500 mp # PSNews.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă dimineață la o hală din Șendreni, județul Galați, unde erau depozitate peleți și uleiuri. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru localizarea focului. Incendiu violent în județul Galați, unde o hală de producție și depozitare a peleților din localitatea Șendreni a fost cuprinsă sâmbătă dimineață de flăcări. Incendiu […] Articolul Incendiu violent la o hală cu peleți și uleiuri din Galați. Flăcările s-au extins pe 500 mp apare prima dată în PS News.
12:40
Urmează un nou colaps pe piața asigurărilor din România? COTAR acuză ASF că ascunde sub preș un nou caz # PSNews.ro
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) cere Autorităţii de Supraveghere Financiară să facă verificări la un asigurător „care a luat-o pe urmele City Insurance şi Euroins” şi care se află în pericol de faliment, conform unui comunicat transmis vineri către Agerpres. „Datele sunt mai mult decât evidente. România nu-şi permite haosul pe care […] Articolul Urmează un nou colaps pe piața asigurărilor din România? COTAR acuză ASF că ascunde sub preș un nou caz apare prima dată în PS News.
12:40
Naționala de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Canadei, cu scorul de 3-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical, potrivit Agerpres. Echipa naţională de fotbal a României, învinsă de cea a Canadei Canada, una dintre gazdele Cupei Mondiale de anul viitor, la care tricolorii […] Articolul România, învinsă fără drept de apel de Canada, cu 3-0, în meci amical apare prima dată în PS News.
12:30
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu. Guvernul anunţă, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu […] Articolul Corpul de Control al lui Ilie Bolojan are un nou șef. A lucrat la DGA apare prima dată în PS News.
12:20
Cristian Popescu Piedone nu candidează la Primăria Capitalei şi anunţă că îşi face partid # PSNews.ro
Fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi plasat sub control judiciar, după ce DNA l-a acuzat că l-ar fi prevenit pe reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia în legătură cu un control ANPC, anunţă sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid. ”Un partid al […] Articolul Cristian Popescu Piedone nu candidează la Primăria Capitalei şi anunţă că îşi face partid apare prima dată în PS News.
12:10
După 100 de zile de mandat ca președinte al României, Nicușor Dan și-a evaluat activitatea. În termeni școlărești, acesta spune că performanța sa merită un 7 sau un 8. Românii s-au arătat mai exigenți pe rețelele sociale, Nicușor Dan fiind notat de internauți cu nota 5. Președintele României, Nicușor Dan, abia „trece clasa” după 100 […] Articolul Trece clasa Nicușor Dan după trei luni de mandat? Ce notă i-au dat internauții apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
11:40
CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț # PSNews.ro
Secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Ovidiu Silaghi, a participat în perioada 2-4 septembrie 2025 la cel de-al 14-lea Congres al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț (WCF), care s-a desfășurat la Melbourne, Australia. În cadrul acestui eveniment, Camera Națională a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul General […] Articolul CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț apare prima dată în PS News.
