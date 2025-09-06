Serbia: Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care cer alegeri anticipate

17:10

Intervenție cu mascații, vineri dimineață, la grădina zoologică din Suceava, acolo unde doi copii au fost mușcați de animalele sălbatice, în ultimele zile. Este vorba despre o fetiță atacată de maimuță și de un băiat mușcat de ligru. Controalele de vineri au avut loc după ce mai mulți copii au fost mușcați sau zgâriați de animalele […] Articolul Intervenție cu mascații la grădina zoologică din Suceava, după ce mai mulți copii au fost răniți de animale sălbatice apare prima dată în PS News.