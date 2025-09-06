Serbia: Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care cer alegeri anticipate
PSNews.ro, 6 septembrie 2025 14:20
Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor înlătura pe preşedintele Aleksandar Vučić şi Partidul Progresist Sârb (SNS) aflat la guvernare, conform CNN. Vineri seara, mii de oameni s-au adunat în […] Articolul Serbia: Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care cer alegeri anticipate apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
14:30
Zelenski refuză invitația lui Putin la Moscova: „Să vină el la Kiev”. Răspunsul liderului de la Kremlin # PSNews.ro
„Nu pot merge la Moscova în timp ce Ucraina este atacată în fiecare zi”, a declarat, vineri, Volodimir Zelenski,pentru ABC News, după ce Vladimir Putin l-a chemat la Moscova pentru discuții privind încetarea focului. „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge la Moscova când țara mea e sub atacuri cu rachete, atacată în […] Articolul Zelenski refuză invitația lui Putin la Moscova: „Să vină el la Kiev”. Răspunsul liderului de la Kremlin apare prima dată în PS News.
14:30
Un polițist a fost înjunghiat sâmbătă în timp ce intervenea pentru aplanarea unui scandal care izbucnise între doi bărbați în incinta spitalului din Lupeni. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112 pentru a aplana un conflict izbucnit la spitalul din Lupeni. Conflictul a izbucnit după ce concubinul unei tinere internate […] Articolul Polițist înjunghiat în spital. Încerca să aplaneze un conflict între doi bărbați apare prima dată în PS News.
14:30
Primăria capitalei anunță că a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier. Primăria capitalei anunță că a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier. Măsura este luată înainte de începutul anului școlar 2025–2026. Măsuri legate de traficul rutier Previne opririle și staționările neregulamentare pe banda […] Articolul Anunț către șoferi: Parcări interzise pe mari bulevarde din București apare prima dată în PS News.
14:20
Serbia: Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care cer alegeri anticipate # PSNews.ro
Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor înlătura pe preşedintele Aleksandar Vučić şi Partidul Progresist Sârb (SNS) aflat la guvernare, conform CNN. Vineri seara, mii de oameni s-au adunat în […] Articolul Serbia: Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care cer alegeri anticipate apare prima dată în PS News.
14:20
„Economia României este, în esență, în stagnare”. ING Bank revizuiește din nou în jos prognoza de creștere economică # PSNews.ro
Economiștii ING Bank România văd o creștere economică mai mică anul viitor, venind cu o nouă revizuire după cea din iulie, pe fondul încetinirii consumului, deși intrările mai mari de fonduri UE ar trebui „să prevină o recesiune”. BCR menține prognozele actuale, ceva mai optimiste. Creșterea economică pe trimestrul al doilea a fost de 0,3%, […] Articolul „Economia României este, în esență, în stagnare”. ING Bank revizuiește din nou în jos prognoza de creștere economică apare prima dată în PS News.
Acum o oră
14:10
Caz şocant la o benzinărie din Timiş: A incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins pe un angajat # PSNews.ro
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-o benzinărie din Făget, județul Timiș, arată cum un bărbat aflat sub influența alcoolului a incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. Victima a suferit arsuri, iar agresorul a fugit, fiind prins ulterior de polițiști. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. […] Articolul Caz şocant la o benzinărie din Timiş: A incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins pe un angajat apare prima dată în PS News.
14:10
Trump a semnat un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război” # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război”, spunându-le jurnaliştilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit” având în vedere starea lumii, transmite CNN. „Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales având în vedere situaţia actuală a lumii. Avem cea mai […] Articolul Trump a semnat un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război” apare prima dată în PS News.
14:00
Bogdan Ivan: Dacă nu vom lua măsuri pentru a reduce preţul energiei riscăm să fim şi depedenţi energetic de alte state # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, atunci riscă să devină dependentă energetic faţă de alte state. Bogdan Ivan a declarat că România cumpăra 22% din energia pe care o consumă de pe pieţe externe la un preţ ridicat. ”România, din […] Articolul Bogdan Ivan: Dacă nu vom lua măsuri pentru a reduce preţul energiei riscăm să fim şi depedenţi energetic de alte state apare prima dată în PS News.
14:00
Diana Buzoianu: Romsilva organizează concursuri publice pentru 27 de directori din teritoriu # PSNews.ro
„Este pentru prima dată în istoria Romsilva când așa ceva este realizat pentru structurile din teritoriu” Ministra Mediului Diana Buzoianu anunță că, după discuții cu membrii conducerii Romsilva, aceștia au decis să făcă publică o selecție pentru 27 de posturi de directori din teritoriu, posturi care urmau să rămână vacante în perioada următoare. Posturile urmează […] Articolul Diana Buzoianu: Romsilva organizează concursuri publice pentru 27 de directori din teritoriu apare prima dată în PS News.
13:50
Planul concedierilor din administraţia locală. Ce alt scenariu ar mai fi luat în calcul de Coaliţie # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că liderii Coaliţiei s-au înţeles deja pe concedierile care vor fi aplicate în Primării şi în Consiliile Judeţene. Peste 13.000 de funcţionari îşi vor pierde locurile de muncă, iar economia va fi de 1,4 miliarde de lei anual. „Luni, când ne-am văzut, s-a agreat că o să facem o reducere pentru […] Articolul Planul concedierilor din administraţia locală. Ce alt scenariu ar mai fi luat în calcul de Coaliţie apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
13:40
Fifor: Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României # PSNews.ro
Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia – un atentat ”marca Bolojan” la dezvoltarea Vestului României, afirmă social-democratul Mihai Fifor, comentând că, în loc să susţină investiţiile, ”Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi”. ”Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, […] Articolul Fifor: Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României apare prima dată în PS News.
13:40
Ministra de Externe, Oana Țoiu, cu berea în mână în lojă la amicalul România – Canada. Ce spune legea # PSNews.ro
Oana Țoiu, ministra de Externe, a fost surprinsă în lojă la amicalul România – Canada de pe Arena Națională. Ținea în mână un pahar de bere. Alături de ea era și titularul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru. Imaginea a devenit imediat virală în mediul online. Gestul a stârnit discuții pe rețele sociale. Nu doar despre conduita […] Articolul Ministra de Externe, Oana Țoiu, cu berea în mână în lojă la amicalul România – Canada. Ce spune legea apare prima dată în PS News.
13:30
Primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, declară că echipele Companiei Municipale Energetica Servicii au finalizat în timp record o lucrare complexă pe Bd. Kiseleff, între Muzeul Antipa şi Muzeul de Geologie, care a vizat înlocuirea conductele de termoficare şi plăcile de beton deteriorate care acopereau galeria sub bulevard, pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a […] Articolul Bujduveanu: Finalizăm şantierele înainte de începerea anului şcolar apare prima dată în PS News.
13:20
Ambasadorul României în SUA, despre includerea României în programul Visa Waiver: Sunt rezervat optimist # PSNews.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, declară că este ”rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver. ”Nu aş vrea să ofer aici niciun termen, dar pot să vă spun că suntem foarte ancoraţi în acest lucru”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV. La începutul anului, sub conducerea lui Joe Biden, SUA au […] Articolul Ambasadorul României în SUA, despre includerea României în programul Visa Waiver: Sunt rezervat optimist apare prima dată în PS News.
13:10
Costurile cu energia pun presiune pe IMM-uri. Patronatele: risc de falimente și pierderi de locuri de muncă # PSNews.ro
Federația Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii București-Ilfov atrage atenția că presiunea financiară generată de costurile energetice poate conduce la falimente și pierderi de locuri de muncă, în contextul în care peste jumătate dintre firme au înregistrat creșteri de minimum 21% ale facturilor la energie electrică. Rezultatele unui sondaj derulat de federație a evidențiat că 44,7% […] Articolul Costurile cu energia pun presiune pe IMM-uri. Patronatele: risc de falimente și pierderi de locuri de muncă apare prima dată în PS News.
13:10
Circulația rutieră pe Transfăgărășan este oprită sâmbătă, 6 septembrie, între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, pentru desfășurarea unei competiții sportive. Astfel, centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că traficul rutier va fi închis sâmbătă, 6 septembrie, între orele 07.00 și 18.00, pe DN 7C (Transfăgărășan), între kilometrii 62 și 116, respectiv […] Articolul Transfăgărășanul, închis astăzi pentru o competiție de triatlon apare prima dată în PS News.
13:00
Zece județe din vestul țării sunt sâmbătă sub avertizare Cod galben de caniculă. Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara și Alba. În aceste zone se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Citeste mai mult AICI Articolul METEO Cod galben de caniculă sâmbătă, în România. Județele vizate apare prima dată în PS News.
12:50
Incendiu violent la o hală cu peleți și uleiuri din Galați. Flăcările s-au extins pe 500 mp # PSNews.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă dimineață la o hală din Șendreni, județul Galați, unde erau depozitate peleți și uleiuri. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru localizarea focului. Incendiu violent în județul Galați, unde o hală de producție și depozitare a peleților din localitatea Șendreni a fost cuprinsă sâmbătă dimineață de flăcări. Incendiu […] Articolul Incendiu violent la o hală cu peleți și uleiuri din Galați. Flăcările s-au extins pe 500 mp apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
12:40
Urmează un nou colaps pe piața asigurărilor din România? COTAR acuză ASF că ascunde sub preș un nou caz # PSNews.ro
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) cere Autorităţii de Supraveghere Financiară să facă verificări la un asigurător „care a luat-o pe urmele City Insurance şi Euroins” şi care se află în pericol de faliment, conform unui comunicat transmis vineri către Agerpres. „Datele sunt mai mult decât evidente. România nu-şi permite haosul pe care […] Articolul Urmează un nou colaps pe piața asigurărilor din România? COTAR acuză ASF că ascunde sub preș un nou caz apare prima dată în PS News.
12:40
Naționala de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Canadei, cu scorul de 3-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical, potrivit Agerpres. Echipa naţională de fotbal a României, învinsă de cea a Canadei Canada, una dintre gazdele Cupei Mondiale de anul viitor, la care tricolorii […] Articolul România, învinsă fără drept de apel de Canada, cu 3-0, în meci amical apare prima dată în PS News.
12:30
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu. Guvernul anunţă, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu […] Articolul Corpul de Control al lui Ilie Bolojan are un nou șef. A lucrat la DGA apare prima dată în PS News.
12:20
Cristian Popescu Piedone nu candidează la Primăria Capitalei şi anunţă că îşi face partid # PSNews.ro
Fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi plasat sub control judiciar, după ce DNA l-a acuzat că l-ar fi prevenit pe reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia în legătură cu un control ANPC, anunţă sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid. ”Un partid al […] Articolul Cristian Popescu Piedone nu candidează la Primăria Capitalei şi anunţă că îşi face partid apare prima dată în PS News.
12:10
După 100 de zile de mandat ca președinte al României, Nicușor Dan și-a evaluat activitatea. În termeni școlărești, acesta spune că performanța sa merită un 7 sau un 8. Românii s-au arătat mai exigenți pe rețelele sociale, Nicușor Dan fiind notat de internauți cu nota 5. Președintele României, Nicușor Dan, abia „trece clasa” după 100 […] Articolul Trece clasa Nicușor Dan după trei luni de mandat? Ce notă i-au dat internauții apare prima dată în PS News.
11:40
CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț # PSNews.ro
Secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Ovidiu Silaghi, a participat în perioada 2-4 septembrie 2025 la cel de-al 14-lea Congres al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț (WCF), care s-a desfășurat la Melbourne, Australia. În cadrul acestui eveniment, Camera Națională a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul General […] Articolul CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț apare prima dată în PS News.
11:30
Spectacolul hocheiului pe gheață românesc la Patinoarul Berceni Arena. Băluţă: Trei echipe vor evolua “acasă” aici # PSNews.ro
Spectacolul hocheiului pe gheață românesc la Patinoarul Berceni Arena. În acest an competițional, pe Berceni Arena vor evolua, în calitate de gazde, CSA Steaua, Sportul Studențesc și nou înființata echipă Red Hawks București, în cadrul Campionatului Naţional. “Poftiți în tribune! Haideți la meci! Reîncepe spectacolul hocheiului pe gheață românesc! Din acest sezon, avem trei echipe […] Articolul Spectacolul hocheiului pe gheață românesc la Patinoarul Berceni Arena. Băluţă: Trei echipe vor evolua “acasă” aici apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „dezinformează” cu cifrele din administrația locală # PSNews.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a indus în eroare opinia publică afirmând că sectorul de „administrație publică” este supradimensionat. FNSA susține că „40% dintre funcționari se pensionează în următorii 10 ani” și că „administrația va fi blocată după valul de pensionări și valul de concedieri”. „Afirmațiile […] Articolul Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „dezinformează” cu cifrele din administrația locală apare prima dată în PS News.
19:50
Adrian Năstase, după ce Vlad Gheorghe a cerut retragerea beneficiilor fundației sale: „Un oarecare păcălici” # PSNews.ro
Adrian Năstase îl ironizează pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și îl numește „păcălici”, după ce acesta a cerut retragerea titlului „de utilitate publică” în cazul fundației fostului premier pentru că a apărut în poză, la Beijing, cu dictatorii lumii, inclusiv Vladimir Putin. „Bănuiesc că va cere, pe același motiv, demiterea președintelui Trump”, a mai plusat […] Articolul Adrian Năstase, după ce Vlad Gheorghe a cerut retragerea beneficiilor fundației sale: „Un oarecare păcălici” apare prima dată în PS News.
19:40
Să nu crezi ce spune Inteligența Artificială: Cele mai populare 10 chatbot-uri furnizează informații false # PSNews.ro
Cele mai populare 10 chatbot-uri cu inteligență artificială (AI) furnizează utilizatorilor informații false în unul din trei răspunsuri, potrivit unui nou studiu. Un nou raport a descoperit că chatbot-urile cu inteligență artificială, inclusiv modelele OpenAI și Meta, includ informații false în fiecare al treilea răspuns. Compania americană de evaluare a știrilor Newsguard a descoperit că […] Articolul Să nu crezi ce spune Inteligența Artificială: Cele mai populare 10 chatbot-uri furnizează informații false apare prima dată în PS News.
19:30
Patronul unei firme de construcții, bătut de angajați pentru că nu le-a plătit salariile # PSNews.ro
Un bărbat din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut chiar în curtea casei sale. Acesa era patronul unei firme de construcții, iar agresorii sunt doi dintre angajații săi, care au mers să își ceară banii munciți. Cei doi angajați, unul în vârstă de 30 de ani și unul de 60 de […] Articolul Patronul unei firme de construcții, bătut de angajați pentru că nu le-a plătit salariile apare prima dată în PS News.
19:20
Taxa pe lux, una dintre propunerile venite din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan, provoacă reacții în rândul oamenilor de afaceri și investitorilor din România. „Nu este momentul”, spun afaceriștii, care sunt de părere cu o astfel de taxă nu ar face altceva decât să dezechilibreze economic și mai mult România. „Pentru că mie îmi […] Articolul Taxa pe lux pregătită de Guvern nemulțumește mediul de afaceri. „Nu e momentul” apare prima dată în PS News.
19:10
Plafonarea preţurilor la electricitate va fi prelungită până la finele anului în Polonia # PSNews.ro
Plafonarea preţurilor la electricitate va fi prelungită până la finalul anului în Polonia, a declarat vineri ministrul Energiei, Milosz Motyka, ceea ce ar putea elimina un risc de inflaţie şi ar creşte speranţele pentru o reducere a dobânzii de bază. Preţurile la electricitate vor fi îngheţate la nivelul de 500 de zloţi (137 dolari) pentru […] Articolul Plafonarea preţurilor la electricitate va fi prelungită până la finele anului în Polonia apare prima dată în PS News.
19:00
Facturile la curent au crescut, dar statul nu achitat toate sumele pentru compensarea plafonării de până la 1 iulie # PSNews.ro
Ministerului Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale au transmis, la solicitarea Mediafax, sumele rămase de plătit furnizorilor de energie pentru compensarea facturilor plafonate până la 1 iulie. Statul are încă restanțe de miliarde de lei pentru compensarea facturilor pentru perioada în care acestea au fost emise cu un preț plafonat. Prețul la energie electrică […] Articolul Facturile la curent au crescut, dar statul nu achitat toate sumele pentru compensarea plafonării de până la 1 iulie apare prima dată în PS News.
18:50
Proiect de lege: Amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu ești politicos cu funcționarii publici # PSNews.ro
Un proiect de lege prevede amenzi de la 5.000 lei la 20.000 de lei pentru comportamente ”lipsite de respect” față de funcționarii publici. O iniţiativă legislativă a unor parlamentari de la UDMR şi grupul minorităţilor prevede sancţiuni cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii […] Articolul Proiect de lege: Amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu ești politicos cu funcționarii publici apare prima dată în PS News.
18:40
Ministrul Mediului îşi propune ca pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată până la sfârşitul anului # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că doreşte ca pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată, până la sfârşitul acestui an, iar de săptămâna viitoare pot începe discuţiile tehnice între specialişti pe acest subiect. Ministerul Mediului a organizat, vineri, o dezbatere publică privind iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată. Prezent […] Articolul Ministrul Mediului îşi propune ca pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată până la sfârşitul anului apare prima dată în PS News.
18:30
Niciun român nu apare pe lista celor 36 de ambasadori noi ai Uniunii Europene. În schimb, bulgarii au un reprezentant, Ungaria la fel, în vreme ce Polonia marchează două numiri la vârful diplomației europene. Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene (UE), anunța pe 30 august numirea a 36 de noi ambasadori ai UE […] Articolul „Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene apare prima dată în PS News.
18:20
Autostrada A10 Sebeș – Turda: Probleme la pasajul peste A1? Ce lucrări spune CNAIR că se execută de către constructor # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu unul dintre cele mai spectaculoase noduri rutiere din România, respectiv cel de la intersecția autostrăzilor A10 și A1. Constructorul lotului aflat deja în circulație pare că execută niște lucrări sub pasaj. Amintim că în această vară au fost anunțate restricții de circulație pe o bretea a acestui […] Articolul Autostrada A10 Sebeș – Turda: Probleme la pasajul peste A1? Ce lucrări spune CNAIR că se execută de către constructor apare prima dată în PS News.
18:10
Sectorul unde 40% din angajați vor ieși la pensie în curând. „Vom asista la blocaje uriașe” # PSNews.ro
O categorie de angajați vor ieși la pensie mult mai devreme. Sindicatele trag un semnal de alarmă statului deoarece vor exista blocaje uriașe. Într-un context în care statul român se confruntă cu presiuni bugetare și cu necesitatea reducerii cheltuielilor publice, premierul Ilie Bolojan aduce în discuție sustenabilitatea unor structuri și funcții din administrația locală. Acesta […] Articolul Sectorul unde 40% din angajați vor ieși la pensie în curând. „Vom asista la blocaje uriașe” apare prima dată în PS News.
18:10
Tesla propune un pachet salarial pentru Elon Musk care l-ar putea face primul trilionar din lume # PSNews.ro
Consiliul de administraţie al companiei Tesla a propus vineri un pachet salarial pentru directorul său general Elon Musk, care l-ar putea transforma în primul trilionar din lume, adică i-ar putea aduce peste 1.000 de miliarde de dolari, relatează AFP. Planul, care are o durată de zece ani şi trebuie aprobat de acţionari, prevede acordarea de […] Articolul Tesla propune un pachet salarial pentru Elon Musk care l-ar putea face primul trilionar din lume apare prima dată în PS News.
18:00
APIA critică noua impozitare auto şi face apel la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze documentul # PSNews.ro
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) critică noile criterii de impozitare auto şi face un apel public la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze actul normativ asumat de Guvern, considerând că metoda de impozitare stabilită prin această lege are „probleme de fond esenţiale”. Asociaţia enumeră criterii „incomplete şi învechite”, diferenţe „insuficiente” între vehicule vechi şi […] Articolul APIA critică noua impozitare auto şi face apel la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze documentul apare prima dată în PS News.
17:50
MApN: Exercițiul național Concordia 25 se desfășoară între 8 și 12 septembrie în mai multe județe din țară # PSNews.ro
Exercițiul național Concordia 25 se desfășoară între 8 și 12 septembrie în mai multe județe din țară, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale (MApN). Exercițiul interinstituțional este organizat de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Acesta se va […] Articolul MApN: Exercițiul național Concordia 25 se desfășoară între 8 și 12 septembrie în mai multe județe din țară apare prima dată în PS News.
17:40
Ion Pantelimon, directorul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca are 8.700 lei pensie, 30.000 salariu. El împlinește 71 de ani și ar trebui să fie dat afară de Ilie Bolojan după reforma din administrația publică. Unul din cele mai mari venituri publice vine de la Cluj. Ion Pantelimon este directorul general al Regiei Autonome a […] Articolul Director la 71 ani în primăria Cluj: 8.700 lei pensie, 30.000 salariu apare prima dată în PS News.
17:40
Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou. Scrisoarea pe care le-a trimis-o ministrul Dragoș Pîslaru # PSNews.ro
Ministrul Fondurilor Europene le-a transmis angajaților instituției, printr-o scrisoare internă în posesia căreia am intrat, că ar trebui să aibă mai multă grijă la ținuta pe care o au la serviciu, fără ca aceasta să fie indecentă sau extravagantă. Contactat de Digi24.ro, Dragoș Pîslaru susține că unii angajați veneau la birou în șlapi sau „ca […] Articolul Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou. Scrisoarea pe care le-a trimis-o ministrul Dragoș Pîslaru apare prima dată în PS News.
17:30
Fostul premier Marcel Ciolacu comentează vineri, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025, care, spune el, dovedesc că, la finalul mandatului de premier, a lăsat România pe locul doi la creştere economică în UE, la egalitate cu Croaţia şi puţin sub Danemarca. Ciolacu afirmă că România are nevoie, pe lângă tăieri […] Articolul Marcel Ciolacu: România are nevoie de un Plan de Stimulare a Economiei apare prima dată în PS News.
17:20
Curs BNR – Record aur. Preţul gramului de aur a atins azi, vineri, 5 septembrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins ieri, 4 septembrie 2025. Preţ aur BNR – Gramul de aur s-a scumpit, vineri, cu 5,68 bani, şi a ajuns la 496,3229 lei, de la 496,2661 lei, nivelul […] Articolul Record la BNR. Cel mai scump aur din istorie – date oficiale 4 septembrie 2025 apare prima dată în PS News.
17:20
Dublă demisie la Londra: Viceprim-ministrul şi ministrul Investiţiilor pleacă din administraţia Starmer # PSNews.ro
Vicepremierul și ministrul investițiilor au demisionat vineri, zguduind guvernul Starmer cu doar câteva săptămâni înaintea unui summit crucial dedicat atragerii investițiilor străine. Guvernul laburist condus de Keir Starmer este pus în dificultate după două demisii majore într-o singură zi. Vicepremierul Angela Rayner și ministrul investițiilor Poppy Gustafsson și-au anunțat plecările, pe fondul unor controverse și […] Articolul Dublă demisie la Londra: Viceprim-ministrul şi ministrul Investiţiilor pleacă din administraţia Starmer apare prima dată în PS News.
17:10
Cresc tarifele și amenzile de rovinietă și peaj pentru vehiculele de transport. De când intră în vigoare măsura # PSNews.ro
De luni, 8 septembrie, cresc tarifele și amenzile de rovinietă și peaj pentru vehiculele de transport, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, începând de luni, 8 septembrie, tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale pentru rovinietă și peaj se modifică. De […] Articolul Cresc tarifele și amenzile de rovinietă și peaj pentru vehiculele de transport. De când intră în vigoare măsura apare prima dată în PS News.
17:10
Intervenție cu mascații la grădina zoologică din Suceava, după ce mai mulți copii au fost răniți de animale sălbatice # PSNews.ro
Intervenție cu mascații, vineri dimineață, la grădina zoologică din Suceava, acolo unde doi copii au fost mușcați de animalele sălbatice, în ultimele zile. Este vorba despre o fetiță atacată de maimuță și de un băiat mușcat de ligru. Controalele de vineri au avut loc după ce mai mulți copii au fost mușcați sau zgâriați de animalele […] Articolul Intervenție cu mascații la grădina zoologică din Suceava, după ce mai mulți copii au fost răniți de animale sălbatice apare prima dată în PS News.
17:00
Doliu în Familia Regală britanică! A murit Ducesa de Kent! Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu # PSNews.ro
Ducesa de Kent s-a stins din viață joi, la 92 de ani, înconjurată de familie la Kensington Palace, potrivit unui anunț făcut de Palatul Buckingham. Potrivit anunțului făcut vineri, „Cu profundă tristețe, Palatul Buckingham anunță moartea Alteței Sale Regale Ducesa de Kent. Alteța Sa Regală a decedat aseară la Palatul Kensington, înconjurată de familia sa”, […] Articolul Doliu în Familia Regală britanică! A murit Ducesa de Kent! Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu apare prima dată în PS News.
16:50
Fost consilier al lui Dacian Cioloș, numit pentru a doua oară secretar de stat la Ministerul Transporturilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a semnat joi, 4 septembrie, o decizie prin care l-a numit pe Horațiu-Lucian Cosma în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi. Numirea lui Horațiu-Lucian Cosma vine la două zile după ce Bogdan Mîndrescu și-a dat demisia din funcția de secretar […] Articolul Fost consilier al lui Dacian Cioloș, numit pentru a doua oară secretar de stat la Ministerul Transporturilor apare prima dată în PS News.
16:40
Ministrul Mediului: 13 directori Romsilva, bonusuri de pensionare de 1 milion de euro, în ultimii 2 ani # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, ea precizând că sunt discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Buzoianu a mai spus că, prin reorganizarea […] Articolul Ministrul Mediului: 13 directori Romsilva, bonusuri de pensionare de 1 milion de euro, în ultimii 2 ani apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.