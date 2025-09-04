Prețuri dinamice la energie: 80 bani ziua, 1,4 lei seara în intervalele de vârf. Bogdan Ivan explică mecanismul

10:50

Un englez a testat mașina Dacia Duster, iar după ce a parcurs 13.000 de kilometri a ajuns la o serie de concluzii. Will Rimmel, editor al publicației autocar.co.uk, dedicată cailor putere, a scris un material despre Dacia, pe care a testat-o pe mai multe trasee. El a privit prețul mașinii cu scepticism: sub 20.000 de lire pentru un SUV complet nou în 2025. De altfel, la lansare, modelul a surprins prin design și prin trecerea spectaculoasă de la generația anterioară. Versiunea testate de englez a costat 26.700 de lire sterline, ceea ce nu mai sună ieftin, însă păstrează un raport calitate-preț destul de bun. În leasing, Duster-ul înseamnă aproximativ 350 de lire pe lună timp de patru ani, cu un avans de 3.000 de lire. Este însă o sumă care, raportat la ceea ce oferă mașina, este cu adevărat atractivă. SUV-ul se remarcă printr-un aspect robust, linia înălțată de inspirație Toyota Land Cruiser și noua parte frontal introdusă de Dacia în 2023. Sistemul modular YouClip permite fixarea de accesorii precum suport de telefon, suport de pahar sau sacoșă în mai multe puncte din habitaclu.