Şeful PSD Iaşi îl somează pe Bolojan să finanţeze autostrada A8: Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai

Zeci de agenţi din sediul Poliţiei Capitalei se plâng că au fost muşcaţi de ploşniţe. Unii dintre ei au ajuns la urgenţe. Sindicatul Europol a reclamat că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de insecte. Sindicatul Europol susţine că zeci de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti