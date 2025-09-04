Trump le-a cerut liderilor europeni să nu mai cumpere petrol din Rusia

13:10

Toată atenția publică este concentrată în aceste zile pe pachetele de măsuri guvernamentale, pe zecile de mii de angajați din administrația locală care ar putea fi concediați, pe tensiunile din coaliție și pe scenarii despre demisia premierului sau ieșirea PSD de la guvernare. În paralel, unii analiști și jurnaliști vorbesc deja despre o nouă majorare anul viitor a TVA, de la 21% la 23%, dacă măsurile de austeritate luate până acum nu-și vor face efectul și nu vor opri creșterea deficitului. Atmosfera este una încordată, apăsătoare, dominată de sentimentul că România se îndreaptă inevitabil către zid.