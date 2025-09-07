De astăzi - Reguli noi cu amenzi pentru șoferii, inclusiv români, care depășesc viteza în Bulgaria

10:40

Generația Z cheltuie mai mult ca oricare altă generație pe călătorii, dar adesea luxul afișat pe rețelele sociale nu reflectă realitatea financiară. De la închirieri de scurtă durată împărțite între mai mulți prieteni, până la împrumuturi personale sau simple fotografii făcute cu acces temporar în hoteluri de cinci stele, mulți tineri reușesc să creeze imaginea unui stil de viață extravagant pe care, în realitate, nu și-l permit, relatează CNBC, preluat de News.ro.