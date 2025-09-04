Avertismentul lui Titi Aur către guvernanţi: În România, siguranţa rutieră nu există! Avem foarte mult sânge pe şosele
PSNews.ro, 4 septembrie 2025 19:20
Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur afirmă, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu maşini şi trotinete electrice, că în România siguranţa rutieră nu există şi că, deşi este „foarte mult sânge pe şosele”, acest lucru „nu este pe masa guvernanţilor”. „Fenomenul e scăpat de sub control”, avertizează specialistul în conducere defensivă, adăugând că atâta […] Articolul Avertismentul lui Titi Aur către guvernanţi: În România, siguranţa rutieră nu există! Avem foarte mult sânge pe şosele apare prima dată în PS News.
• • •
