DNA: Cum funcționa rețeaua care a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro. Era ajutată de un funcționar ANAF

14:30

Deputatul Dorin Popa este singurul parlamentar al puterii care a semnat una dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție, cea cu privire la măsurile din domeniul sănătății. Popa a fost parlamentar POT, care apoi a trecut la PSD. Acesta a trecut la grupul PSD din Camera Deputaților în 10 iunie, după ce a plecat cu scandal din […] Articolul Cine este deputatul care a uitat că a trecut de la Opoziție la Putere. A semnat din greșeală pentru moțiunea de cenzură apare prima dată în PS News.