Fotbalistul abia transferat de Barcelona face scandal: „Nu aș fi venit dacă știam asta”
Gazeta Sporturilor, 4 septembrie 2025 20:50
Din cauza problemelor financiare, Barcelona a avut în ultima perioadă probleme în legătură cu înregistrarea noilor fotbaliști. Este și cazul lui Roony Bardghji (19 ani, aripă dreptă). Acesta și-a manifestat nemulțumirea față de situația în care se află. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
21:20
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul de la Oțelul Galați, a fost supus joi, 4 septembrie, unei intervenții chirurgicale. Anunțul a fost făcut de clubul gălățean, prin intermediul unui comunicat.Potrivit clubului, tehnicianul va reveni zilele următoare la ședințele de pregătire. Oțelul va disputa un meci amical sâmbătă, 6 septembrie, cu FC Bacău, iar în Superliga, gălățenii vor găzdui meciul cu FC Botoșani, pe 14 septembrie. ...
Acum 15 minute
21:10
Kylian Mbappe a răbufnit din cantonamentul Franței: „E imposibil! Ca o discuție între doi surzi” # Gazeta Sporturilor
Căpitanul Franței, Kylian Mbappe (26 de ani), a susținut o conferință de presă înaintea debutului echipei în preliminariile pentru Mondialul din 2026. Naționala lui va întâlni Ucraina sâmbătă, 5 septembrie, de la 21:45. Atacantul de la Real Madrid a profitat de ocazie pentru a-și exprima indignarea față de numărul uriaș de meciuri pe care a fost nevoit să le joace cu echipa sa de club în sezonul trecut. ...
Acum o oră
20:50
Fotbalistul abia transferat de Barcelona face scandal: „Nu aș fi venit dacă știam asta” # Gazeta Sporturilor
Din cauza problemelor financiare, Barcelona a avut în ultima perioadă probleme în legătură cu înregistrarea noilor fotbaliști. Este și cazul lui Roony Bardghji (19 ani, aripă dreptă). Acesta și-a manifestat nemulțumirea față de situația în care se află. ...
20:40
Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu (80 de ani), a condus joi seară, la Mogoșoaia, antrenamentul dinaintea meciului amical cu Canada, care se dispută vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. După partida de pregătire, naționala va zbura către Cipru, pentru meciul din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, care se dispută marți, 9 septembrie. ...
20:30
La 24H de la transfer, Vladislav Blănuță a provocat un scandal imens în Ucraina » Reacția clubului Dinamo Kiev: „A recunoscut greșeala” # Gazeta Sporturilor
Imediat după transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani), cei de la Dinamo Kiev au emis un comunicat în legătură cu postările pro-ruse din trecutul atacantului român.La o singură zi de la perfectarea transferului, Vladislav Blănuță a fost acuzat de către ucraineni pentru mai multe postări pro-ruse pe care le-a distribuit pe TikTok în trecut. ...
Acum 2 ore
20:20
Breaking news în Premier League! Despărțire-șoc, după 25 de ani: „Am transformat clubul într-o forță globală” # Gazeta Sporturilor
Tottenham Hotspur, clubul pentru care evoluează fundașul român Radu Drăgușin (23 de ani), a anunțat că Daniel Levy (63 de ani), președintele executiv al formației londoneze, și-a dat demisia din funcția pe care a ocupat-o aproape 25 de ani.Clubul i-a mulțumit lui Levy pentru implicarea pe care a avut-o în tot acești ani, menționând că Tottenham a evoluat în competițiile europene în 18 din ultimele 20 de sezoane. ...
20:10
Anca Todoni (20 de ani, 112 WTA) s-a calificat joi în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Montreux (Elveția), după ce a învins-o pe Daria Astakhova (23 de ani, 657 WTA) cu 3-6, 6-1, 7-5.Anca Todoni a pierdut în primul tur al calificărilor la US Open, iar în această săptămână evoluează pe zgură în turneul WTA 125 de la Montreux, unde a obținut două victorii. ...
19:40
Poveste cutremurătoare pentru fostul coleg al lui Hagi: „Nu am folosit droguri cât am jucat, dar acum...” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare atacant de la Sporting și Porto, Mario Jardel (51 de ani), a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut cu consumul de droguri și de alcool. Mario Jardel, care a fost coleg cu Gică Hagi la Galatasaray între 2000 și 2001, locuiește în orașul său natal, Fortaleza. De când a pus capăt carierei, brazilianul a trecut prin perioade de îngrășare și slăbire, dependență de diverse substanțe și depresie, despre care a avut puterea să vorbească deschis. ...
19:40
În mod normal, transferul unui român la o echipă precum Alanyaspor, un club banal din Turcia, care navighează pe la mijlocul clasamentului, ar fi ocupat un colț de internet și nu prima știre a marilor site-uri de sport din România pentru ore-n șir. Cum este însă vorba de Prinț, de fiul Regelui, atunci vestea are o magnitudine deosebită.Tot românul se familiarizează cu noua noastră echipă favorită, Alanyaspor. ...
19:30
Mutare surprinzătoare în fotbalul românesc! Farul a anunțat joi la prânz împrumutul lui Nicolas Popescu (22 de ani), băiatul lui Gică Popescu, în Liga 2, la Steaua, până la finalul actualului sezon competițional.Nicolas Popescu nu a primit multe șanse sezoanele precedente, din partea lui Gică Hagi, motiv pentru care a existat și o serie de nemulțumiri din partea tatălui lui la adresa managerului de la Farul. ...
Acum 4 ore
19:20
După eliminarea de la US Open, Iga Swiatek a intrat în conflict cu un jurnalist: „Ai nevoie de o pauză mentală? Ce cauți aici?” # Gazeta Sporturilor
Tenismena poloneză Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) nu a reușit să treacă de sferturile de finală la US Open împotriva americancei Amanda Anisimova (24 de ani, #9 WTA), fiind învinsă în două seturi, scor 4-6, 3-6. Cele două se întâlniseră recent în finala de la Wimbledon, unde Iga s-a impus cu un scor surprinzător, 6-0, 6-0.Jucătoarea clasată pe locul doi în ierarhia mondială a resimțit din plin presiunea. ...
19:10
Antrenoarea-patroană Cătălina Nițu spune că s-a lovit de o mare problemă a fotbalului românesc: „Mai întâi trebuie educați părinții” # Gazeta Sporturilor
Cătălina Andreea Nițu (27 de ani) este antrenoarea echipei de juniori de la FC New Champions, club pe care îl și finanțează. Pasionată de fotbal și dedicată formării noilor generații de sportivi, ea îmbină rolul de mentor pe teren cu cel de susținător al dezvoltării clubului, contribuind activ la crearea unui mediu în care tinerii jucători să își poată valorifica potențialul- Cătălina, ești implicată într-o lume a bărbaților. ...
19:00
Aryna Sabalenka, Jannik Sinner și Novak Djokovic, cei mai constanți jucători din 2025 în ceea ce privește semifinalele în turneele de Mare Șlem # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA), Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) au ajuns în semifinale la toate cele patru turnee de Mare Șlem ale anului. Dintre ei, doar Jannik Sinner a ajuns și la trofeu, impunându-se la Australian Open și Wimbledon.US Open, al patrulea turneu de Mare Șlem al anului, a ajuns în faza semifinalelor. Joi vor avea loc cele de pe tabloul feminin, iar vineri cele de pe tabloul masculin. ...
19:00
Cunoscuta interpretă Mira (30 de ani) va cânta imnul României înaintea amicalului cu Canada, care se va disputa vineri, 5 septembrie, de la 21:00.Mira este una dintre cele mai în vogă artiste din România. Aceasta are peste 1,3 milioane de urmăritori pe rețeaua de socializare Instagram.„Să fii tu”, „Ring Ring” și „Străzile din București” sunt unele dintre cele mai cunoscute melodii ale Mirei. ...
18:50
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii # Gazeta Sporturilor
Celebrul creator de modă Giorgio Armani, care a murit pe data de 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani, lasă în urmă o avere impresionantă. Motivul decesului nu a fost încă dezvăluit, însă era cunoscut faptul că în ultima vreme Armani se confrunta cu probleme de sănătate, motiv pentru care a lipsit de la mai multe evenimente importante.Potrivit Forbes, Armani avea o avere estimată la 12 miliarde de dolari, bani proveniți din casa de modă pe care o deținea. ...
18:30
Unul dintre cei mai mari tenismeni din toate timpurile dezvăluie că suferă de cancer # Gazeta Sporturilor
Legendarul tenismen Bjorn Borg (69 de ani) suferă de cancer de prostată, potrivit unei dezvăluiri din cartea sa autobiografică „Bătăi de inimă”, care va fi lansată pe 18 septembrie.The Mirror scrie că legendarul tenismen a ținut secret până acum faptul că se confruntă cu această boală, însă informații din țara lui natală, Suedia, arată că Borg a menționat în cartea lui despre boala cu care se confruntă. ...
18:30
Legendarul Giorgi Armani a fost impresionat de stilul unui fotbalist celebru » Cât au costat hainele # Gazeta Sporturilor
Legendarul creator de modă italian Giorgio Armani a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Una dintre cele mai faimoase personalități din industria modei a colaborat adesea cu numeroși sportivi, iar internaționalul sârb Dusan Vlahovic (25 de ani) s-a întâlnit la un moment dat cu acesta. Întrucât renumitul creator de modă a fost ani la patronul clubului de baschet Olimpia Milano, acesta a fost adesea prezent la meciuri. ...
18:10
Rapidiștii au adus zâmbete pe chipurile copiilor internați la Spitalul „Marie Curie” din București # Gazeta Sporturilor
Claudiu Micovschi (26 de ani) și Denis Ciobotariu (27 de ani), jucătorii lui Rapid, au fost prezenți, joi după-amiază, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, unde s-au întâlnit cu micuții care fac hemodializă, un tratament zilnic, folosit atunci când rinichii nu mai pot curăța sângele de produsele toxice și de excesul de apă. ...
18:10
Petrolul Ploiești a anunțat transferul lui Oscar Corriea (27 de ani, aripă dreaptă), fotbalist sosit din Elveția, de la Etoile Carouge. Acesta a venit liber de contract, după despărțirea de fosta echipă. Acesta are o cotă de piață în valoare de 400.000 de euro, cea mai mare din cariera lui, conform transfermarkt.com. A jucat până acum la nivel de seniori doar în țara natală.A semnat un contract valabil pe următorii doi ani. ...
17:40
Ianis Hagi (26 de ani) a susținut prima conferință de presă în calitate de nou fotbalist al turcilor de la Alanyaspor.Născut la Istanbul, Ianis Hagi a spus că vrea să ducă mai departe moștenirea lăsată în Turcia de tatăl său. Gică Hagi a jucat la Galatasaray între 1996 și 2001, câștigând nu mai puțin de 10 trofee, printre care și Cupa UEFA din 2000.Ianis a povestit ce l-a determinat să aleagă o aventură în Turcia. ...
17:30
Regele modei, Giorgio Armani, patronul celei mai titrate echipe de baschet din Italia, a murit la vârsta de 91 de ani # Gazeta Sporturilor
Giorgio Armani, celebrul creator de modă italian, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Vestea a fost anunțată pe rețelele sociale ale Grupului Armani.Giorgio Armani era proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano și avea legături strânse cu lumea sportului, proiectând echipamentele pentru Piacenza, echipa din orașul său natal. +1 FOTOClubul de baschet patronat de Giorgio Armani este cel mai titrat din Italia, cu 31 de campionate câștigate. ...
Acum 6 ore
16:50
Kurt Zouma a dezvăluit ce jucător de la CFR Cluj l-a convins să vină în Gruia: „Mi-a spus: «Te rog, vino, o să iubești clubul, o să iubești orașul»” # Gazeta Sporturilor
Kurt Zouma, cel mai nou transfer de la CFR Cluj, a suținut primul interviu ca jucător al echipei din Gruia.Acesta a dezvăluit faptul că a fost influențat de Karlo Muhar să aleagă CFR Cluj. Cei doi au fost colegi la Al Orobah, iar croatul din Gruia l-a sunat să-l convingă.Kurt Zouma, convins de Karlo Muhar să vină la CFR Cluj: „Sper că voi juca cât mai curând”„Mă simt bine și mă bucur că sunt aici. ...
16:40
În ultima vreme CFR parcă s-a specializat în a legitima nume mari, fără a avea însă niciun profit de pe urma acestora.A fost întâi povestea cu Julio Baptista, care a făcut ruptură musculară la primul sprint în tricoul CFR-ului. Apoi cu Konoplianka, umbra vedetei de altădată. Recent, cu Kenneth Omeruo, venit în Gruia doar ca să plece. ...
16:30
Ianis nu e automat un fotbalist ratat doar pentru că nu a ajuns la fel de mare ca tatăl lui. Comparațiile Nicolas - Gică Popescu sunt absurde și inutile, lansate cu scopul de a jigni oameni care nu ne plac. Cine greșește, cine are dreptate?Finalul de mercato îi are în prim-plan pe băieții a doi dintre cei mai mari fotbaliști, sportivi din istoria României: Ianis Hagi și Nicolas Popescu. ...
16:10
Gigi Becali a reacționat după ce turcii au oficializat transferul lui Ianis Hagi: „Era deja târziu. E vremea să demonstreze” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a reacționat după ce Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Alanyaspor.Ianis Hagi ar fi reprezentat o variantă și pentru Gigi Becali la FCSB, dar fostul jucător de la Rangers a ales să se transfere în țara în care tatăl său a scris istorie. ...
15:50
Vladislav Blănuță (23 de ani) a semnat pe finalul perioadei de mercato cu Dinamo Kiev, după o vară extrem de complicată pentru el, în care a debutat în noul sezon de Liga 3, alături de FCU Craiova. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul primei reprezentative, a fost întrebat de reporterul GSP despre această mutare.Mircea Lucescu a susținut joi la prânz conferința de presă premergătoare partidei amicale cu Canada, de vineri seara de la ora 21:00, de pe Arena Națională. ...
15:50
Aici ai ponturile pentru biletul de cotă 2 prezentat în emisiunea Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Este vorba de confruntările Georgia – Turcia și Lituania – Malta, ambele programate la ora 19:00. La Campionatul European de anul trecut, Turcia a învins Georgia cu 3-1 în faza grupelor, iar gazdele vor avea oportunitatea în această seară să își ia revanșa. ...
15:50
Gabriel Torje, fost internațional român și jucător în prima ligă a Turciei, a reacționat imediat după ce Ianis Hagi a fost prezentat la Alanyaspor. Gabriel Torje a remarcat posibilitățile financiare ale celor de la Alanyaspor. Ianis Hagi a semnat un contract valabil pe doi ani cu echipa de pe locul 9 din Superlig și va purta numărul 14. ...
15:40
Meciurile zilei din preliminariile CM 2026, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, moderată de Dan Bâra, este deja disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor. Jurnalistul GSP a trecut în revistă cele mai interesante meciuri ale zilei din preliminariile CM 2026, oferind analize și ponturi pentru pariori.Printre formațiile ce vor evolua diseară se numără Spania, care întâlnește Bulgaria în deplasare, Germania, care joacă în Slovacia, și Olanda, care primește vizita Poloniei. ...
Acum 8 ore
15:10
Noua mașină de lux a francezilor intră pe piața din România » Cât costă și cum arată limuzina electrică # Gazeta Sporturilor
DS Automobiles, compania deținută în trecut de Citroen, lansează în România un nou model: DS8, o limuzină complet electrică.Unul dintre cele mai așteptate modele ale producătorului independent francez va intra pe piața din România. DS 8 are un motor complet electric care dezvoltă până la 325 de cai putere în motorizarea de top.GALERIE FOTO. ...
15:10
Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Alanyaspor, în prima ligă a Turciei. Ianis Hagi a semnat un contract valabil pe 2 ani cu echipa care ocupă locul 9 în acest sezon de Superliga. Fotbalistul român va purta numărul 14 la noua echipă. ...
15:10
E convins de noul transfer al lui Dinamo: „100% peste Armstrong, joacă titular!” # Gazeta Sporturilor
Gabi Glăvan, fostul director sportiv al lui Dinamo, a analizat, la GSP Live, transferul lui Adrian Mazilu la „câini”. Fotbalistul în vârstă de 19 ani vine de la Brighton și a semnat un contract pe 4 ani cu trupa din Ștefan cel Mare.Expertul emisiunii Gazetei e de părere că transferul lui Mazilu a fost o idee inspirată a lui Dinamo. Îl vede o variantă mai bună decât Danny Armstrong pentru postul din banda dreaptă a ofensivei. ...
15:10
„Il Pendolino”, din favelă la Legends Charity Game via „UNESCO” » Cum și-a transformat Cafu respingerile în triumfuri # Gazeta Sporturilor
Există jucători care ar merita să fie expuși într-un muzeu, la Luvru sau la Prado, să fie incluși într-un fel de listă UNESCO drept patrimoniu mondial al fotbalului. Cafu (55 de ani) este unul dintre ei și, până să-și găsească vitrina, pe 15 septembrie va încânta inimi și ochi pe Estadio „Jose Alvalade” din Lisabona, acolo unde va avea loc „Legends Charity Game”. ...
15:00
Noua mașină de lux a francezilor intră pe piața din România » Cât costă limuzina electrică # Gazeta Sporturilor
DS Automobiles, compania deținută în trecut de Citroen, lansează în România un nou model: DS8, o limuzină complet electrică.Unul dintre cele mai așteptate modele ale producătorului independent francez va intra pe piața din România. DS 8 are un motor complet electric care dezvoltă până la 325 de cai putere în motorizarea de top. ...
14:50
Biletele pentru Campionatul Mondial din 2026, mai scumpe ca niciodată » Cum funcționează prețurile dinamice # Gazeta Sporturilor
FIFA a confirmat că biletele pentru Cupa Mondială din 2026 vor fi vândute pe baza unui sistem de prețuri dinamice, ceea ce înseamnă că prețul biletelor poate varia constant în funcție de cerere. Primele prețuri au șocat deja fanii: cele mai scumpe locuri pentru finala de la MetLife Stadium din New Jersey costă 6.730 de dolari, în timp ce pentru cele mai ieftine meciuri din faza grupelor se promit, deocamdată, bilete de la 60 de dolari. ...
14:50
Mircea Lucescu l-a „articulat” pe Louis Munteanu: „Nu poți să te comporți în felul ăsta!” + Momentul în care selecționerul a omis un detaliu important despre atacantul CFR-ului # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, 80 de ani, selecționerul echipei naționale, a adoptat o poziție fermă cu privire la escapada pe care Louis Munteanu a avut-o recent, când atacantul CFR-ului a părăsit cantonamentul echipei de club și a refuzat să se mai antreneze. „Il Luce” spune că l-a sunat și l-a dojenit pe golgeterul sezonului trecut, prezent la lot pentru „dubla” cu Canada și Cipru. ...
14:40
Nelu Varga, iritat de subiectul cu Gigi Becali și Louis Munteanu: „Îmbârligături! Doar peste suma aceasta discutăm și gata!” # Gazeta Sporturilor
„Telenovela Louis Munteanu” se extinde și în România, pe lângă negocierile în străinătate. CFR Cluj, prin vocea patronului Nelu Varga, respinge cu vehemență ofertele de până acum ale lui Gigi Becali și FCSBLouis Munteanu, 23 de ani, este subiectul acestui mercato în fotbalul românesc. ...
14:40
Am reținut, cred că și dumneavoastră, o recentă declarație a deputatului USR Ionuț Moșteanu, instalat pe 23 iunie ca ministru al Apărării Naționale. For în subordinea căruia se află și clubul Steaua. Din acest motiv e și numit Clubul Sportiv al Armatei, unul care, nefiind de drept privat, ci public, n-are voie să promoveze în Liga 1. ...
14:20
Cluburile din Portugalia au reacționat după tragedia de proporții de la Lisabona » Joi, zi de doliu național # Gazeta Sporturilor
O tragedie de proporții a zguduit Portugalia și nu numai, după ce Funicularul Glória, o atracție turistică din Lisabona care leagă Piața Restauradores de Grădina São Pedro de Alcântara, s-a prăbușit miercuri, 3 septembrie 2025, ca urmare a ruperii cablului de siguranță s-ar fi rupt. Cluburile de fotbal lusitane au reacționat imediat, iar în țară a fost decretată zi de doliu național. Accidentul a avut loc la miercuri, la ora 18. ...
14:10
Primele două etape din Superliga s-au disputat deja, iar la finalul acestora s-a produs deja o mare surpriză, Poli Timișoara, echipă nou promovată, se află pe prima poziție în clasament. Noul sezon din Superliga feminină și-a făcut debutul al finalul lunii august, iar până acum s-au jucat deja 2 etape. ...
13:50
Vladislav Blănuță (23 de ani) a semnat pe finalul perioadei de mercato cu Dinamo Kiev, după o vară extrem de complicată pentru el, în care a plecat de la Universitatea Cluj și a debutat în noul sezon de Liga 3, alături de FCU Craiova. Joi la prânz, Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul primei reprezentative, a fost întrebat la conferința de presă de reporterul GSP despre această mutare. ...
13:50
A luat Cupa cu CFR Cluj, dar este dorit din nou de rivala din oraș! GSP are detaliile # Gazeta Sporturilor
Virgiliu Postolachi, 25 de ani, s-ar putea despărți zilele următoare de CFR Cluj și să ajungă la rivala din oraș, la U Cluj. Se discută și varianta împrumutului, și cea a unui transfer definitiv, totul depinde și de dorința internaționalului moldoveanVirgiliu Postolachi, 25 de ani, este din nou în centrul unor discuții între CFR și U Cluj. Cele două rivale din orașul de pe malul Someșului ar putea face afaceri iar.La mijlocul lunii mai 2025, GSP. ...
13:50
MM Stoica a făcut anunțul: „Inelul 1 al galeriei noastre va fi închis. Plus o amendă de 30.000 de euro” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat faptul că roș-albaștrilor le-a fost suspendat primul inel al peluzei pentru partida cu Young Boys din grupele Europa League și au primit o amendă de 30.000 de euro. ...
13:50
FCSB nu are acum vreun fotbalist U21 cu adevărat important, în formă. „E o problemă pe care clubul nu o recunoaște”, spune Daniel Pancu.Calificată în grupa unică de Europa League, FCSB e abia pe 13 în Liga 1, după o singură victorie obținută în primele 8 runde.În competiția internă, roș-albaștrii au și dezavantajul jucătorului U21. În acest moment, niciun jucător de la FCSB eligibil pentru naționala de tineret nu traversează o perioadă bună. ...
13:30
Actriță, jurnalistă, soție de fotbalist celebru » Acum a făcut senzație și pe covorul roșu la Festivalul de Film din Veneția # Gazeta Sporturilor
Michela Persico, partenera lui Daniele Rugani, fundașul central al lui Juventus, a avut o apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția.Festivalul de Film de la Veneția este programat între 27 august și 6 septembrie 2025. Printre celebritățile care au atras priviri pe covorul roșu s-a numărat și Michela Persico. GALERIE FOTO. ...
13:30
Mircea Lucescu a vorbit despre jucătorul problematic din circuitul naționalei: „Cu el trebuie să am o discuție foarte serioasă, nu avem nevoie de orgoliu” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, selecționerul României, a abordat subiectul titularului din poarta echipei naționale la conferința de presă premergătoare partidei amicale cu Canada.România - Canada se va disputa vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1;Cipru - România va avea loc patru zile mai târziu, pe 9 septembrie, de la ora 21.45, pe „GSP Stadium” din Nicosia. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima TV. ...
Acum 12 ore
13:20
Surpriză în primul 11 al României cu Canada: Mircea Lucescu i-ar putea oferi prima titularizare în tricoul naționalei # Gazeta Sporturilor
Virgil Ghiță, fundașul celor de la Hannover, ar putea intra direct în primul 11 al României în amicalul cu Canada. Stoperul român are deja 3 meciuri la echipa națională, niciunul ca titular.România - Canada se va disputa vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1;Cipru - România va avea loc patru zile mai târziu, pe 9 septembrie, de la ora 21.45, pe „GSP Stadium” din Nicosia. ...
13:20
Mutare de nicăieri în fotbalul românesc! Farul a anunțat joi la prânz împrumutul lui Nicolas Popescu (22 de ani), băiatul lui Gică Popescu, în Liga 2, la Steaua, până la finalul actualului sezon competițional.Nicolas Popescu nu a primit multe șanse sezoanele precedente, din partea lui Gică Hagi, motiv pentru care a existat și o serie de nemulțumiri din partea tatălui lui la adresa managerului de la Farul. ...
13:00
Virgil Ghiță, despre locul de titular la echipa națională: „Eu trebuie să îmi fac treaba la antrenamente” # Gazeta Sporturilor
Virgil Ghiță (27 de ani), fundașul naționalei României, a fost prezent la conferința de presă premergătoare amicalului cu Canada programat pe 5 septembrie, de la ora 21:00.Amicalul România - Canada, primul test din luna septembrie, se joacă vineri, 5 august, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...
12:30
Alexandru Barbu a revenit cu o nouă ediție GSP Live, astăzi, de la ora 11, alături de Gabriel Glăvan, expert al emisiunii.GSP Live, emisiunea realizată din studioul Gazetei Sporturilor și moderată de Alexandru Barbu, poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 11:00, pe pagina de Facebook, canalul de YouTube, contul de TikTok, precum și pe site-ul Gazetei Sporturilor, GSP.roCâteva dintre subiectele de azi:s-a oficializat transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.