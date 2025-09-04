Fotbalistul abia transferat de Barcelona face scandal: „Nu aș fi venit dacă știam asta”

16:50

Kurt Zouma, cel mai nou transfer de la CFR Cluj, a suținut primul interviu ca jucător al echipei din Gruia.Acesta a dezvăluit faptul că a fost influențat de Karlo Muhar să aleagă CFR Cluj. Cei doi au fost colegi la Al Orobah, iar croatul din Gruia l-a sunat să-l convingă.Kurt Zouma, convins de Karlo Muhar să vină la CFR Cluj: „Sper că voi juca cât mai curând”„Mă simt bine și mă bucur că sunt aici. ...