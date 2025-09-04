Absolvenții de liceu și studenții se pregătesc de angajare odată cu venirea toamnei. Îi așteaptă salarii atractive

12:40

Cele peste 5.000 de locuințe din România care nu dispun nici în prezent de acces la alimentarea cu energie ar putea fi electrificate cu un cost total de numai 27 milioane euro, prețul unui kit fotovoltaic de bază pentru o gospodărie fiind între 2.000 și 5.000 de euro, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI).