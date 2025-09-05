HARTĂ Cod galben de caniculă în 15 județe: temperaturile urcă până la 36 de grade. Cum va fi vremea în București
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenţionări cod galben de caniculă ce vizează 15 judeţe. De asemenea, meteorologii informează că sâmbătă va fi caniculă în 10 județe din nord-vestul țării.
„E mai bine să escaladezi cât încă poți”. Povestea celui mai vârstnic alpinist care a cucerit Muntele Fuji la 102 ani # Digi24.ro
Kokichi Akuzawa a fost pe punctul de a renunţa în timpul ascensiunii sale pentru a deveni cea mai în vârstă persoană care a urcat pe Muntele Fuji, la vârsta de 102 ani, reuşită recunoscută de Cartea Recordurilor după ce a ajuns în vârf în august.
Putin amenință, după ce Macron a anunțat că țările din Occident ar putea trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova, relatează Reuters.
Un pod care va lega teritoriile Rusiei şi Coreei de Nord va fi inaugurat în 2026, a anunţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul celui de-al 10-lea Forum Economic Estic. Liderul de la Kremlin a mai declarat că, până în noiembrie, guvernul rus trebuie să vină cu un plan de dezvoltare a industriei de pământuri rare.
Avocatul Mark Zuckerberg dă în judecată Facebook după ce i-a fost dezactivat contul de mai multe ori: „Nu e amuzant când îmi iau banii” # Digi24.ro
Un avocat american care are acelaşi nume ca fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a dat în judecată platforma de socializare, deoarece aceasta îi suspendă în mod repetat contul, acuzându-l în mod fals că „se dă drept o celebritate”, relatează BBC.
Peste 7,6 milioane de turişti s-au cazat în hotelurile și pensiunile din România, în primele 7 luni. Din ce țări provin aceștia # Digi24.ro
Numărul turiştilor sosiţi în unităţile de cazare din România, în primele şapte luni ale anului, a fost de 7,603 milioane, în scădere cu 0,8% faţă de intervalul similar din 2024, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
(P) Trăiește legenda! Teleferic Grand Hotel sărbătorește 10 ani de excelență în ospitalitate # Digi24.ro
Poiana Brașov, septembrie 2025 – Teleferic Grand Hotel marchează în acest an 10 ani de la redeschidere, un deceniu în care a reușit să își consolideze poziția ca reper al turismului românesc și să devină un simbol al ospitalității alpine în Poiana Brașov.
Presa austriacă anunță că OMV va face concedieri, în special la Petrom. Restructurările vor afecta și Austria, Germania, Slovacia # Digi24.ro
Grupul austriac de petrol, gaze şi produse chimice OMV intenţionează să renunţe la 2.000 dintre cei 23.000 de angajaţi la nivel mondial, a relatat ziarul austriac Kurier. Citand sindicatele angajaţilor, publicaţia afirmă că filiala românească a companiei, Petrom, va fi afectată în mod deosebit, dar reduceri sunt planificate şi la rafinăria din sudul Germaniei şi în Slovacia, scrie Reuters, preluată de News.ro.
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat # Digi24.ro
Un bărbat din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut chiar în curtea casei sale. Acesa era patronul unei firme de construcții, iar agresorii sunt doi dintre angajații săi, care au mers să își ceară banii munciți.
Decizie a justiției împotriva ordinului lui Trump: pașapoartele cu genul X pentru persoanele transgender trebuie emise din nou în SUA # Digi24.ro
O curte de apel din SUA a confirmat, joi, o hotărâre a unei instanţe inferioare prin care dispune administraţiei preşedintelui Donald Trump să reia emiterea paşapoartelor cu genul X sau cu un gen diferit de cel de la naştere pentru persoanele transgender sau non-binare.
Guvernul are ședință, vineri de la ora 10.00, pentru a adopta un proiect de ordonanță de urgență care are în vedere modificarea unui articol din Codul silvic care să permită Executivului să reorganizeze Romsilva prin hotărâre, la propunerea Autorității publice centrale pentru silvicultură.
Cum va fi vremea în septembrie și la început de octombrie. Estimările meteorogilor pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 08 septembrie – 06 octombrie. Urmează o perioadă mai caldă decât ar fi normal pentru începutul toamnei, cu probabilitatea de ploi mai mare în prima parte a intervalului și mai mică spre final.
Caz terifiant în Canada: O tânără de 18 ani a fost ucisă de propriul frate și alte 7 persoane au fost rănite. Agresorul a murit şi el # Digi24.ro
Atac sălbatic în Canada: un bărbat și-a ucis sora de 18 ani, apoi a murit după un impact cu mașina poliției. Alți șapte oameni au fost răniți în urma șirului de atacuri.
Centrul de detenție pentru imigranți din Florida, Alligator Alcatraz, poate rămâne deschis, a decis Curtea de Apel din SUA # Digi24.ro
Centrul de detenție pentru imigranți din Everglades, Florida, cunoscut ca Alligator Alcatraz, poate rămâne deschis, iar guvernul poate relua trimiterea deținuților acolo, după ce joi o curte federală de apel a respins decizia unei instanțe inferioare de a închide efectiv centrul, scrie The New York Times.
Două avioane militare venezuelene au zburat în apropierea unei nave de război a SUA. Pentagon: „Acţiune extrem de provocatoare” # Digi24.ro
Două avioane militare venezuelene au zburat, joi, în apropierea unei nave a Marinei SUA în apele internaţionale, o acţiune pe care Departamentul Apărării al SUA a calificat-o drept „extrem de provocatoare”.
Dezbatere privind interzicerea accesului auto în pădurea Băneasa. Platforma Centura Verde cere aplicarea legii: „Pe aici nu se trece” # Digi24.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează azi o dezbatere publică privind inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată. Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde îi cere ministrei Diana Buzoianu să aplice legea Codului Silvic, care interzice accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa. Scandalul a apărut după ce Direcţia Silvică Ilfov a încheiat un contact cu un dezvoltator imobiliar, prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie tranzitat zilnic de mii de maşini, ca scurtătură în lipsa drumului de acces promis de către dezvoltator.
Kremlinul a acuzat europenii că „împiedică” soluționarea conflictului din Ucraina, la o zi după reuniunea susținătorilor europeni ai Kievului dedicată garanțiilor de securitate pentru această țară, numită și Coaliția Voinței, relatează RFI.
Exodul medicilor de la stat la privat. Spitalul județean din țară care a rămas cu un singur medic pe o secție întreagă # Digi24.ro
Un singur medic face munca celor 4 de care ar fi nevoie în secția de Nefrologie a Spitalului Județean din Satu Mare. Pentru a face față volumului mare de muncă, lucrează chiar și 12-14 ore pe zi. S-a ajuns în această situație după ce doi dintre colegii săi au migrat de la stat la privat. „E o problemă mare”, spune președintele Consiliului Județean Satu Mare, dezamăgit că cele 4 posturi vacanțe sunt încă disponibile, chiar și după 4 concursuri.
Coreea de Nord face experimente medicale pe persoane cu dizabilităţi. Un raport ONU semnalează sterilizări şi avorturi forţate # Digi24.ro
Coreea de Nord desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi, pe care le sterilizează cu forţa, sau ucide nou-născuţii, acuză Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi într-un raport despre care afirmă că a fost întocmit pe baza unor informaţii credibile.
Cum ar putea Ucraina să repete succesul Finlandei în conflictul cu Rusia. „Noi am găsit o soluție în 1944” # Digi24.ro
Dictatorul de la Kremlin a pretins că țara vecină se află în sfera sa de influență și a cerut un schimb de teritorii inechitabil. Când a fost refuzat, a invadat țara inamică, așteptându-se că va cuceri capitala ei în două săptămâni. Democrațiile occidentale au promis că vor susține țara atacată, dar nu și-au respectat angajamentul. După mai mulți ani de război, victima a fost obligată să cedeze o zecime din teritoriul său rușilor și să își declare neutralitatea. Nu este vorba de Ucraina în prezent, ci de Finlanda în anii '40. Acum, această țară este una dintre cele mai de succes și prospere din Europa și ar putea fi un exemplu și pentru ucraineni.
Un seism de magnitudine 6,2 a lovit joi sud-estul Afganistanului, fiind cel de-al treilea cutremur major produs în aceeaşi regiune începând de duminică, conform Centrului german de Geoştiinţe, citat de Reuters, preluată de Agerpres.
Bate vântul austerității pe șantierele din România. Cazul unei comune din Gorj, unde constructorul și-a luat utilajele și a plecat # Digi24.ro
Austeritatea golește și șantierele. După câștigarea unei licitații pentru modernizarea drumurilor, într-o localitate din Gorj, constructorul și-a luat utilajele și a părăsit șantierul. Motivul: Guvernul nu a mai virat bani pentru lucrările din ultimele trei luni, din cauza blocării proiectului „Anghel Saligny”. În patru ani, autoritățile au semnat contracte cu primăriile și Consiliile Județene, prin acest program, de 45,8 miliarde de lei. O analiză Expert Forum arată că până la jumătatea anului, statul român a reușit să deconteze doar 19,5 miliarde de lei, iar din cele aproximativ 5.000 de proiecte aprobate spre finanțare, doar 4% au reușit să fie duse la bun sfârșit.
În China, rețeaua socială Weibo a limitat căutarea pentru „150 de ani”, după conversația dintre Xi Jinping și Putin # Digi24.ro
După ce conversația dintre liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin despre viața de până la 150 de ani a ajuns publică, din cauză că a fost interceptată cu ocazia participării celor doi la uriașa paradă militară de la Beijing, rețeaua socială chineză Weibo a cenzurat căutarea pentru termenii „150 de ani”, scrie The Washington Post.
Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie. Fenomen astronomic rar, vizibil și în România. Când poate fi observată „Luna sângerie” # Digi24.ro
Pe 7 septembrie 2025, va avea loc o eclipsă totală de Lună, un fenomen ceresc spectaculos vizibil și în România. Satelitul natural al Pământului va fi complet acoperit de umbra Pământului, transformându-se într-o sferă cu nuanțe de roșu și portocaliu, eveniment cunoscut și sub denumirea de „Lună sângerie”.
Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după ce „intrarea în război a României” a expirat # Digi24.ro
După eșecul fake news-ului cu intrarea în război a României, dezinformatorii ]ncearcă să promoveze o nouă minciună. Este vorba despre un fake news conform căruia ar urma o nouă pandemie, iar Guvernul ar pregăti o nouă listă de restricții. Evident, totul este fals.
8 septembrie, prima zi din anul educațional 2025-2026. Cele mai importante schimbări care intră în vigoare odată cu începerea școlii # Digi24.ro
Anul școlar 2025-2026 începe luni, 8 septembrie, într-un context marcat de schimbări structurale și de noi reglementări la nivel național. Printre cele mai importante măsuri se numără comasarea mai multor unități de învățământ, precum și actualizarea criteriilor de acordare a burselor școlare.
Pericolul trotinetelor electrice în trafic: „Prind viteză mare în timp foarte scurt, iar frânele în aceste situații sunt ineficiente” # Digi24.ro
Tot mai multe accidente în care sunt implicate trotinetele electrice au loc pe străzi. Un copil de 13 ani, din Sibiu, se află în comă la spital în urma unui accident cu trotineta. Băiatul a căzut și s-a lovit cu capul de asfalt. În urmă cu câteva zile, o femeie din București a murit după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Trotinetele prind viteză mare într-un timp foarte scurt, iar frânele în aceste situații sunt ineficiente, atrage atenția Sorin Ene, trainer de drift. Acesta este și motivul pentru care se petrec atât de multe accidente, iar faptul că puțini sunt cei care poartă cască de protecție poate duce la tragedii.
Scenariu sumbru pentru turismul românesc: TVA-ul ar putea fi mărit la 21%, din 2026. Reacția hotelierilor: „Ar fi o lovitură dramatică” # Digi24.ro
Anunțul că TVA-ul ar putea fi mărit în turism, de la 11% la 21%, de anul viitor, a căzut ca un trăsnet pentru investitorii din industria ospitalității. Aceștia avertizează că prețurile vor exploda, dar și că multe afaceri se vor închide. „Ar fi o lovitură dramatică”, e de părere Corina Martin, președinte RESTO. Și turiștii sunt îngroziți de idee, cu atât mai mult cu cât scumpirile din ultimele luni au tăiat deja zile întregi din concediile de altădată petrecute pe litoral.
Aliații Kievului se tem că Rusia pregătește o nouă ofensivă în Ucraina. Putin a trimis trupe de elită să cucerească fortăreața Pokrovsk # Digi24.ro
Liderii europeni sunt tot mai îngrijorați că Rusia va lansa o nouă ofensivă în Ucraina, într-o perioadă în care aceștia discută cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre garanțiile de securitate pe care le pot oferi Kievului. Armata rusă a mutat mai multe unități de elită de pe frontul din Sumî înspre sectorul Pokrovsk pentru a pune și mai multă presiune pe orașul-fortăreață al ucrainenilor.
Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a fost operat, pentru a-i fi îndepărtate leziunile canceroase ale pielii # Digi24.ro
Joe Biden a suferit recent o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unor leziuni canceroase ale pielii, a declarat joi un purtător de cuvânt, aceasta fiind cea mai recentă problemă de sănătate a fostului președinte. Purtătoarea sa de cuvânt, Kelly Scully, a confirmat intervenția chirurgicală după ce Inside Edition a publicat un videoclip în care Biden părăsea o biserică din Delaware cu o cicatrice proaspătă pe frunte, potrivit Fox News.
Ministrul Florin Manole, întrebat dacă vor fi bani de pensii până la sfârşitul anului: Sunt şi vor fi dacă vom face economii # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până la finalul lui 2025 şi a explicat că ministerul va face şi unele economii în acest an, atât de la investiţii, dar şi pentru că renunţă la o chirie de 30.000 pe care o plătea unui privat pentru un sediu.
Un accident grav între două autovehicule a avut loc joi seară, pe raza localității Horodnic de Jos, județul Suceava. În urma impactului, trei persoane au fost rănite, una dintre acestea fiind încarcerată și aflată în stare de inconștiență. Ulterior, s-a constatat decesul victimei. Celelalte două persoane au fost transportate la spital.
4 septembrie 2025
Accidentul care a șocat Lisabona: mărturii despre primele momente după ce funicularul a deraiat, copil de 3 ani scos viu dintre fiare # Digi24.ro
Un sentiment palpabil de șoc se poate citi pe fețele oamenilor adunați la locul accidentului funicularului Gloria din Lisabona, când aud cum un băiat german în vârstă de trei ani a fost scos dintre fiarele a ceea ce a mai rămas din vagonul care s-a izbit miercuri seară de zidul unei clădiri, după ce a deraiat. Băiatul este un supraviețuitor norocos al teribilului accident în care au murit 16 persoane, inclusiv tatăl său, scrie BBC News într-un reportaj de la fața locului.
Israelul își intensifică ofensiva în Gaza. Armata lui Netanyahu ar controla acum aproape jumătate din orașul palestinian # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin, a anunţat joi seara, într-o declaraţie televizată, că trupele israeliene controlează 40% din oraşul Gaza, în condiţiile în care Israelul vrea să cucerească întreg oraşul, relatează Reuters.
Francezii nu-l mai vor pe Macron. Un sondaj arată că două treimi doresc demisia președintelui Franței # Digi24.ro
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi doresc demisia preşedintelui Emmanuel Macron.
Conservator sau progresist? De ce refuză Nicușor Dan să se definească și ce crede despre majoritatea românilor # Digi24.ro
Conservatori sau progresişti, majoritatea românilor din ţară sunt pro-europeni, pro-occidentali, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.
Daniel David, despre învățământul simultan: Avem sistemul, dar nu pregătim profesori în acest sens. Trebuie să ne hotărâm # Digi24.ro
Daniel David a vorbit joi seara, în exclusivitate la Digi24, despre învățământul simultan, sistem în care se pregătesc aproximativ o sută de mii de elevi. Ministrul Educației a spus că deși acest sistem există, statul nu pregătește profesori pentru această manieră de predare. „Trebuie să ne hotărâm ce model de școală vrem”, a afirmat David.
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF sǎ prezinte public rezultatele” # Digi24.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală are în curs o anchetă demarată anul trecut care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, printre dosarele vizate se află și cazul firmei-fantomă cu sedii declarate în locații fictive, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.
Mesajul ministrului Educației pentru studenții șicanați de profesori pentru că lucrează în timpul studiilor # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi 24, că studenții care se simt șicanați de profesori pentru că și lucrează în timpul studiilor ar trebui să încerce să rezolve problemele la nivelul universității, iar dacă nu obțin o soluție, „să vină spre minister”.
Daniel David, despre măsurile din Educație: Din ministru al reformei, am ajuns unul al austerității. Aș fi putut fugi, dar n-am făcut-o # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că la câteva zile după ce a acceptat al doilea mandat, s-a ciocnit, alături de colegii de Coaliție, de o „realitate dură, mai dură decât o știam cu toții în legătură cu deficitul bugetar”, moment în care a realizat că dintr-un ministru al reformei va deveni un „ministru al austerității, un ministru al crizei”. „Aș fi putut să fug, (...) dar n-am fugit, am rămas pentru că nu spui «la bine înainte, dar la rău înapoi»”, a subliniat demnitarul.
Daniel David spune că toți profesorii titulari și-au completat norma cu două ore: „Nimeni nu pleacă din sistem” # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că majorarea normei didactice cu două ore „nu este un mod de a reduce salariul” și că toți profesorii titulari au putut să obțină cele două ore, „deci nimeni nu este dat afară din sistem”.
Temele cu AI, noua provocare din școli. Daniel David: „Nu contează dacă ai lucrat singur sau nu”. Ce îi sfătuiește pe profesori # Digi24.ro
Elevii ajung să își facă temele și eseurile cu ajutorul inteligenței artificiale, iar profesorii trebuie să știe cum să gestioneze această situație. Ministrul Educației, Daniel David, a explicat în direct la Digi24 cum ar trebui cadrele didactice să abordeze fenomenul.
Sfatul ministrului Daniel David pentru părinți: „Să își ducă luni copiii la școală”. Ce spune despre „esența” profesiei de dascăl # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, îndeamnă părinții să ducă luni copiii la școală. „Esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă”, a afirmat ministrul, în exclusivitate la Digi24. „Sunt optimist pentru faptul că vom începe luni școala, asta fără să anuleze nemulțumirile pe care le văd în sistem”, a subliniat acesta.
Daniel David, mesaj pentru sindicatele care amenință cu proteste: Și eu sunt supărat, și eu as putea cere demisii # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, despre amplul protest plănuit de sindicatele din învățământ chiar în prima zi de școală, pe 8 septembrie, că nu își dorește să intre într-o „logică de boicot, de conflict”, deși a recunoscut: „cooperarea cu sindicatele nu a fost una foarte bună”. „Demisia mea s-a cerut de la începutul mandatului, se cere și acum. Și eu sunt supărat, și eu as putea cere demisii pentru cum funcționează acest sistem”, a subliniat demnitarul. Sindicatele din educație au organizat, joi, un nou miting în fața sediului Guvernului, cerând ca Daniel David să plece din funcție.
Președintele e nemulțumit de șefii parchetelor, dar nu se grăbește să-i schimbe: „Trebuie să ai mişcările potrivite” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre schimbarea şefilor din parchete, că mandatele expiră în primăvară şi că faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite, el adăugând că în continuare spune că parchetele sunt ineficiente şi nu prioritizează cazurile cele mai importante.
Patru tablouri de Henri Matisse, aduse la București sub măsuri stricte de securitate. Vor fi expuse alături de lucrările lui Pallady # Digi24.ro
Patru tablouri semnate de Henri Matisse au ajuns la București în condiții excepționale de securitate. Lucrările, aduse din Franța pe un traseu ținut la secret și supravegheate permanent, pot fi văzute pentru prima dată în România, într-o expoziție alături de creațiile lui Theodor Pallady.
SUA taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se va încheia programul Pentagonului (FT) # Digi24.ro
SUA vor elimina treptat programele de asistență în materie de securitate pentru armatele europene de-a lungul frontierei cu Rusia, deoarece încurajează continentul să plătească mai mult pentru propria apărare, potrivit unor surse Financial Times. Publicația scrie că oficialii Pentagonului au informat săptămâna trecută diplomații europeni că SUA nu vor mai finanța programele de instruire și echipare a armatelor din țările est-europene care ar fi în prima linie a oricărui conflict cu Rusia.
Giorgio Armani, un „european convins”: „Naționalismul divizează”. Ce spunea despre Giorgia Meloni și Silvio Berlusconi # Digi24.ro
Giorgio Armani, celebrul creator de modă care a murit joi la vârsta de 91 de ani, se declara un european convins și avertiza că „naționalismul divizează”. Legendarul designer nu s-a ferit să vorbească, uneori, și despre lideri politici precum Giorgia Meloni sau Silvio Berlusconi.
Nicuşor Dan, în apărarea magistraților: „Chiar au muncit mult în anii ăştia; să-i înjurăm nu e sănătos pentru democraţie” # Digi24.ro
Curtea Constituţională este cea care va tranşa problema pensiilor magistraţilor, a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, care a ținut să sublinieze că aceștia „au muncit mult, mult în aceşti ani”. Preşedintele a adăugat că trecerea vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani nu trebuie făcută brusc, anunță Agerpres.
Zelenski spune că Trump este „foarte nemulţumit” că Ungaria şi Slovacia cumpără petrol rusesc # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit” că statele UE continuă să cumpere petrol din Rusia, a afirmat joi, la Paris, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o nouă reuniune a liderilor ţărilor care susţin Ucraina în „Coaliţia Voinţei” şi care a cuprins de asemenea o discuţie prin videoconferinţă cu liderul de la Casa Albă, relatează AFP.
