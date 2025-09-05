Vladimir Putin a dat termen guvernului să prezinte un plan de exploatare a metalelor rare până în noiembrie
Adevarul.ro, 5 septembrie 2025 09:30
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, că a ordonat guvernului să prezinte un program pentru dezvoltarea metalelor rare cel târziu până în noiembrie, potrivit Reuters.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
09:30
Vladimir Putin a dat termen guvernului să prezinte un plan de exploatare a metalelor rare până în noiembrie # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, că a ordonat guvernului să prezinte un program pentru dezvoltarea metalelor rare cel târziu până în noiembrie, potrivit Reuters.
09:30
Vremea în primă lună de toamnă: ANM anunță temperaturi de vară, de până la 33 de grade, în septembrie # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 5 septembrie, prognoza meteo pentru perioada 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Potrivit specialiștilor, prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod normal, cu temperaturi care vor urca până la 33°C în vestul și sudul țării.
Acum 30 minute
09:15
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h # Adevarul.ro
Trenul japonez cu levitație magnetică (maglev) a atins o viteză record de 500 km/h, atrăgând atenția întregii lumi și lăsând reporterii vizibil uimiți.
Acum o oră
09:00
De ce nu ar trebui să folosești telefonul când stai pe toaletă. Avertismentul specialiștilor: „Scurtați timpul petrecut pe WC” # Adevarul.ro
Cititul pe toaletă este o obișnuință pentru mulți, însă smartphone-urile ne-ar putea face să petrecem mai mult timp decât este sănătos pe vasul de WC.
08:45
Atac sângeros în Canada: un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Agresorul, mort după ce s-a izbit de mașina Poliției # Adevarul.ro
O fată de 18 ani a murit şi alte şapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul într-o comunitate indigenă izolată din Canada, potrivit Poliţiei citate de BBC.
Acum 2 ore
08:15
Cetăţean polonez suspectat de spionaj, reţinut în Belarus: documentele militare secrete găsite asupra sa # Adevarul.ro
Agenţii de contrainformaţii din Belarus au reţinut un cetăţean polonez suspectat de spionaj pentru că avea în posesia sa documente legate de viitoarele exerciţii militare belarus-ruse, a relatat joi presa de stat.
07:45
Franţa, considerată mult timp un pilon de stabilitate în zona euro, se confruntă acum cu un climat politic şi economic ce aminteşte de Italia anilor de criză.
07:45
Reorganizarea Romsilva, aprobată vineri în ședință de guvern. „România se confruntă cu o situație extraordinară” # Adevarul.ro
Guvernul se întruneşte în şedinţă vineri, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează un singur proiect de ordonanţă de urgenţă, care vizează modificarea Codului silvic.
Acum 4 ore
07:15
Ucrainenii nu-l înghit pe Blănuță, după ce l-au prins că a promovat un propagandist rus. Basarabeanul și-a pus cenușă-n cap # Adevarul.ro
Ucraina are grijă ca fotbaliștii care vin să joace în campionatul intern nu sunt fani ai Rusiei.
07:15
Cursa pentru descoperirea „nemuririi”. Rusia și China testează limitele eticii în laboratoare secrete # Adevarul.ro
Modificarea genetică a soldaților devine o preocupare strategică în rândul marilor puteri autoritare. Dincolo de filmele SF și teoriile conspiraționiste, specialiștii avertizează: ceea ce ieri părea imposibil, astăzi e testat în tăcere în laboratoare militare.
07:15
Fie cerșetor, fie doctor, românul câștigă mai bine în Vest. Peste 1,5 milioane de români ar putea pleca din țară în următorul deceniu # Adevarul.ro
România continuă să fie lider regional la dorința de emigrare. Un sondaj realizat de Banca Națională a Austriei și publicat la începutul lui septembrie arată că 3,4% dintre românii adulți, adică peste 500.000 de persoane intenționează să emigreze în următorul an.
07:15
Ucraina a atacat cu drone infrastructura energetică a Rusiei. Explozii puternice la rafinăria din Riazan și la un depozit de petrol din Lugansk # Adevarul.ro
Dronele ucrainene au lovit rafinăria din regiunea rusă Riazan și un depozit de petrol din regiunea Lugansk ocupată. Atacurile ar fi avut loc în noaptea de joi spre vineri, potrivit The Kyiv Independent.
07:00
Picnic în loc de festivitate pe 8 septembrie: „Intrăm la ore cu sufletul făcut țăndări”. Cum începe noul an școlar # Adevarul.ro
Conducerea unui liceu din Timișoara a anunțat că înlocuiește festivitatea de deschidere a anului școlar cu un picnic în curtea școlii, la care îi invită pe elevi și părinți. Din alte școli părinții au primit mesaje că nu se organizează festivități și chiar să nu-și trimită copiii la școală.
07:00
Rusia, dispusă să discute cu SUA despre combustibilul nuclear american stocat la centrala nucleară din Zaporojie # Adevarul.ro
Directorul companiei ruse de energie atomică Rosatom, Alexei Likhachev, a declarat, vineri, că firma este gata să discute cu compania americană Westinghouse problema combustibilului nuclear de la centrala nucleară din Zaporojie, Ucraina.
06:45
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele. Acum câteva luni a fost diagnosticat cu cancer de prostată # Adevarul.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden a suferit o operaţie Mohs, care este utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. El a suferit o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea unei leziuni canceroase a pielii şi în 2023, în timp ce se afla în funcţie.
06:45
Vremea vineri, 5 septembrie. Temperaturi ridicate și disconfort termic în multe locuri din țară # Adevarul.ro
Vineri, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.
06:30
Un cutremur cu magnitudinea de moment de 5,6 a lovit joi sud-estul Afganistanului, potrivit USGS, fiind al treilea seism puternic care se produce în aceeaşi regiune începând de duminică, când unul dintre cele mai mortale cutremure din ultimii ani din această ţară a ucis peste 2.200 de persoane.
06:15
Pentagonul va fi redenumit „Departamentul de Război”. Donald Trump va semna vineri decretul prezidențial # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump urmează să semneze, vineri, un decret prezidenţial prin care numele Departamentului Apărării va fi schimbat în Departamentul de Război, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN.
06:15
România, noul scut al Europei. Cum ne pot ridica NATO și miliardele Bruxelles-ului. General: „Suntem clar pivotul UE și NATO în zonă” # Adevarul.ro
România se poate transforma din temelii, grație sprijinului acordat de NATO și UE. Generalul (r) Virgil Bălăceanu și politologul Alina Achim-Inayeh explică, pentru „Adevărul”, cum poate România să profite de programul european de reînarmare și să devenină hub al UE la Marea Neagră.
06:00
Justițiabil clujean revoltat de protestul magistraților: „Vine la serviciu, e plătit, dar nu muncește” # Adevarul.ro
Nemulțumit că dosarele sale au fost amânate de două ori la Tribunalul Cluj din cauza protestelor magistraților față de măsurile de austeritate, un clujean a trimis două scrisori deschise instanței. El explică cum, de fapt, judecătorii sunt în grevă, deși această formă de protest le este interzisă.
06:00
Boala cumplită care l-a lovit pe marele Bjorn Borg. Suedezul a fost marea iubire a Marianei Simionescu # Adevarul.ro
Suedezul Bjorn Borg suferă de cancer la prostată.
05:45
Relațiile României cu China încotro? Analiză la rece, dincolo de emoția provocată de fotografiile cu Năstase și Dăncilă din Beijing # Adevarul.ro
Dincolo de emoțiile provocate de participarea unor foști demnitari români la parada militară de la Beijing, „Adevărul” a întrebat trei analiști de top cum ar trebui să fie relația României cu una dintre cele mai importante puteri a lumii – China.
Acum 6 ore
05:00
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată” # Adevarul.ro
Mulți români care revin din străinătate cu gândul de a-și continua viața în țară se confruntă cu o realitate care le lasă un gust amar. Deși povestesc că s-au simțit încurajați să se întoarcă, ajung, în cele din urmă, să regrete alegerea.
04:15
Virusurile străvechi din ADN-ul nostru: moștenirea tăcută care poate distruge creierul # Adevarul.ro
Genomul uman este presărat cu resturi ale unor virusuri antice, în stare latentă. Multe dintre ele sunt rămășițe ale unor infecții virale ale strămoșilor noștri și de acum 10.000 de ani. Reactivate, însă, pot face ravagii contribuind la agravarea bolilor neurodegenerative.
04:00
Back to School 2025: Sfaturi ca să economisești până la jumătate din bugetul alocat începutului de an școlar # Adevarul.ro
Back to School 2025: Află cum poți economisi până la jumătate din bugetul școlii cu sfaturi practice din Spania și strategii inteligente pentru părinții din România.
Acum 8 ore
03:30
Piața terenurilor. 2025 aduce mai mult dinamism, cu precădere în sectoarele de retail și rezidențial # Adevarul.ro
După un an 2024 marcat de incertitudini politice, un context general de expectativă și, în consecință, o cerere relativ scăzută, piața terenurilor a devenit mai activă în prima jumătate din 2025, potrivit specialiștilor.
02:45
Autocrații de astăzi nu mai seamănă cu cei din secolul trecut. Dacă în trecut puterea era păstrată prin teroare, represiune și epurări, regimurile autoritare actuale preferă o abordare mai subtilă: controlul informației, cultivarea fricii simbolice și iluzia democrației.
02:30
100 de euro chirie pe lună în Thailanda. Cum trăiește viața de vis în paradis un pensionar din Mallorca și ce pot învăța românii # Adevarul.ro
Cu doar 100 de euro pe lună, un pensionar spaniol și-a mutat viața din Mallorca în Thailanda, trăind aproape de lux și descoperind libertatea de a călători și a se bucura de bătrânețe.
02:00
Secretul centenarilor: cum trăiesc sănătos și evită bolile la peste 100 de ani. Noi descoperiri # Adevarul.ro
Află cum evită centenarii bolile și îmbătrânesc sănătos. Descoperiri științifice recente dezvăluie obiceiuri, factori genetici și stilul de viață care prelungesc viața și vitalitatea peste 100 de ani.
Acum 12 ore
01:15
Comorile unui războinic trac descoperite de arheologi. Cine a fost „Lordul din Sakar” și ce armă cumplită mânuia în timpul vieții # Adevarul.ro
Războinicii traci erau adevărați prinți ai aurului în lumea antică. Iar cea mai bună dovadă o reprezintă „lordul din Sakar” așa cum a fost poreclit călărețul ai cărei rămășițe au fost descoperite vara aceasta de arheologii bulgari. Inventarul său funerar este impresionant.
00:45
Ghid complet Creta: Pe urmele Minotaurului, între mituri antice și orașe vibrante. Poarta spre cea mai misterioasă civilizație a Europei # Adevarul.ro
Descoperă Creta de Nord cu ghidul complet: pe urmele Minotaurului, între mituri antice, orașe vibrante și poarta spre civilizația minoică.
00:45
Confruntarea mașinilor electrice. BYD vs. Tesla. Bătălia pentru supremația pe piața globală # Adevarul.ro
Competiția în sectorul auto, în special pe segmentul electric, s-a intensificat puternic anul acesta. Piața din China, care reprezintă peste o treime din cea mondială, dar peste jumătate din cea a automobilelor electrice, a devenit un teren major al înfruntărilor între brandurile puternice ale lumii
00:15
5 septembrie, ziua în care NASA a lansat primul obiect uman care a pătruns în spațiul interstelar # Adevarul.ro
La 5 septembrie 1977, NASA a lansat sonda Voyager 1, care a transmis date esențiale despre planetele gigant și a devenit primul obiect creat de om ajuns în spațiul interstelar, marcând un moment de referință în istoria explorării spațiale.
00:15
Dezbatere crucială la Ministerul Mediului: viitorul Pădurii Băneasa și impactul asupra locuitorilor din Greenfield # Adevarul.ro
Vineri, între orele 14.00-16.00, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are loc dezbaterea publică pe tema inițiativei de declarare a Pădurii Băneasa arie naturală protejată. Evenimentul este esențial pentru rezolvarea problemei accesului în cartierul din imediata apropiere a pădurii.
00:15
Sistemul polonez de pensii a trecut printr-o reformă cruntă în cadrul căreia guvernul a preluat toate titlurile de stat din portofoliile fondurilor de pensii private obligatorii, astfel că valoarea investițiilor acestora s-a redus la jumătate.
00:00
Scandal în biserică înainte de botez. Preotul a țipat la mama care voia să-și hrănească bebelușul: „De asta am tensiune” # Adevarul.ro
Un preot dintr-un sat din județul Iași și-a pierdut cumpătul înaintea unei ceremonii de botez, enervându-se când mama bebelușului a încercat să-l hrănească. Incidentul a avut loc după ce participanții la ceremonie au întârziat.
4 septembrie 2025
23:45
Cine mai beneficiază de servicii medicale fără plata CASS și cât trebuie să plătească angajații pentru a-și coasigura soțul fără venituri # Adevarul.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a centralizat numărul persoanelor care pot beneficia de servicii medicale fără să plătească contribuția de sănătate (CASS), pentru persoanele fără venituri aflate în întreținerea angajaților fiind nevoie însă de depunerea unei declarații la ANAF.
23:45
Scandal monstru între liberala Gabriela Horga și deputatul PSD Adrian Câciu: „Ea mă agresează, mă provoacă. Știe să citească?” # Adevarul.ro
Scandal în direct între deputatul PSD Adrian Câciu și senatoarea PNL Gabriela Horga. Cei doi s-au contrat dur pe tema finanțelor publice și a deficitului bugetar. Câciu i-a reproșat senatoarei că nu este cinstită și i-a sugerat să verifice rezerva bugetară lăsată de premierul Cîțu.
23:15
FT: SUA taie finanțarea programelor de securitate militară pentru Europa de Est. Decizia provoacă îngrijorare printre aliați # Adevarul.ro
Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență pentru securitatea militară a țărilor de la granița cu Rusia, mutare care provoacă îngrijorare în rândul aliaților europeni și al NATO.
23:00
Măsurile de austeritate, contestate din interiorul PNL. Primar: „Asta-i solidaritate? Mie mi se pare că nu” # Adevarul.ro
Un primar PNL contestă măsurile adoptate după „dezmățul bugetar” invocat de premierul Ilie Bolojan. „Tu spargi 1,3 miliarde de lei în Oradea și vii să-mi spui că nu mai ai 11 milioane de lei să termin eu cinci străzi”.
23:00
Nicușor Dan dezvăluie ce i-a transmis Donald Trump. Ce spune despre avionul prezidențial și ce nu are voie să facă președintele # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a dezvăluit detalii surprinzătoare despre scurta sa întâlnire cu Donald Trump la summitul NATO de la Haga și a comentat oportunitatea achiziției unui avion. Șeful statului a vorbit despre interdicțiile pe care le are de când a ajuns la Cotroceni.
23:00
Declarațiile recente ale liderilor politici evidențiază incertitudinea privind viitorul Executivului României. Deși mandatul actualei coaliții ar putea continua încă un an și jumătate, acest termen este considerat optimist.
22:30
Daniel David, convins că școala începe luni: „Esența unui profesor e să primească elevii” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, îi încurajează pe părinți să își trimită luni copiii la școală, subliniind că datoria morală a profesorilor este să își primească elevii, indiferent de nemulțumirile existente în sistem.
22:30
Vești bune la început de an școlar. Guvernul a aprobat 4 tipuri de burse pentru elevi. Ce valoare au # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat noua metodologie de acordare a burselor pentru elevi, adaptată la constrângerile bugetare, dar și la feedbackul primit în dezbaterile publice.
22:15
De la bruiaj GPS la apărare colectivă – România, între războiul hibrid și reziliența cibernetică # Adevarul.ro
S-a impus România ca un actor strategic pe flancul estic al NATO, răspunzând la amenințările războiului hibrid? Cu baza militară Mihail Kogălniceanu și cu modernizarea apărării aeriene, țara poate fi un hub crucial. Amenințările de bruiaj GPS ridică provocări juridice și necesită un răspuns complex.
22:15
Rușii au atacat geniștii Consiliului Danez pentru Refugiați, din regiunea Cernihiv: două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite # Adevarul.ro
Forțele aeriene ucrainene au emis joi, 4 septembrie, o avertizare privind un atac cu rachete balistice în apropierea unui punct de control la intrarea în satul Novoselivka, din regiunea Cernihiv. Au fost vizați angajații misiunii umanitare de deminare a Consiliului Danez pentru Refugiați.
22:00
Cea mai mare firmă-fantomă din România, cu sediul într-o toaletă publică, validată de ANAF # Adevarul.ro
O companie fantomă, care și-a declarat sediul social într-o toaletă publică de pe Bulevardul Charles de Gaulle din Capitală, a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.
21:45
Stadiul lucrărilor pe Lotul 1 al A0 Nord: „Va aduce beneficii semnificative pentru București” # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că a verificat joi, 4 septembrie, șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, parte esențială a Inelului de Autostradă al Bucureștiului.
21:45
Polițist din Cluj, reținut după ce a agresat o tânără plătită pentru sex şi i-a furat banii # Adevarul.ro
Un polițist din Cluj a fost reținut și este cercetat penal pentru tâlhărie, după ce o tânără de 21 de ani l-a acuzat că a agresat-o și i-a luat banii în urma unei întâlniri sexuale plătite.
21:45
Statistica neagră a accidentelor cauzate de trotinetele electrice în București: 140 de cazuri în doar 6 luni și 2 morți # Adevarul.ro
Peste 140 de accidente rutiere cu trotinete electrice au avut loc numai în București, în primele șase luni ale acestui an.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.