Un membru al organizației Noua Dreapta a fost condamnat la un an de închisoare. A lipit stickere cu simboluri legionare pe o sinagogă

07:10

Tot mai multe accidente în care sunt implicate trotinetele electrice au loc pe străzi. Un copil de 13 ani, din Sibiu, se află în comă la spital în urma unui accident cu trotineta. Băiatul a căzut și s-a lovit cu capul de asfalt. În urmă cu câteva zile, o femeie din București a murit după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Trotinetele prind viteză mare într-un timp foarte scurt, iar frânele în aceste situații sunt ineficiente, atrage atenția Sorin Ene, trainer de drift. Acesta este și motivul pentru care se petrec atât de multe accidente, iar faptul că puțini sunt cei care poartă cască de protecție poate duce la tragedii.