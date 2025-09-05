Donald TRUMP le cere liderilor europeni „să facă presiuni economice asupra Chinei”, în contextul în care Beijingul susține efortul de război rusesc

10:50

Este doar o mână de om, dar stăpânește pe șosele un mastodont de zeci de tone. La numai 28 de ani, Roxana Gealapu este deja șoferiță de TIR cu experiență. Prezența sa la volanul camionului îi uimește pe șoferii din trafic, mai cu seamă că Roxana este minionă și are un chip adolescentin. La început, […]