Donald TRUMP le cere liderilor europeni „să facă presiuni economice asupra Chinei”, în contextul în care Beijingul susține efortul de război rusesc
Gândul, 5 septembrie 2025 13:50
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut liderilor europeni să „facă presiuni economice asupra Chinei din cauza sprijinului acordat efortului de război rusesc”. Washingtonul a decis asupra unor sancțiuni suplimentare împotriva Indiei pentru achiziționarea de petrol rusesc. Totuși, președintele american nu a luat măsuri împotriva Chinei, care importă, de asemenea, cantități mari de petrol rusesc. Volodimir […]
Acum 15 minute
14:00
Puci la partidul REPER. Octavian Berceanu, ales președinte acum 6 zile, și-a dat DEMISIA. O grupare apropiată de Boc ar fi făcut presiuni în partid # Gândul
Fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, și-a dat demisia la doar 6 zile de la preluarea funcției de președinte al REPER. Contactat de Gândul, Berceanu acuză presiuni din partea unei grupări apropiate de edilul Clujului, Emil Boc, nemulțumiți că nu a câștigat candidatul susținut de ei șefia partidului. Octavian Berceanu spune că […]
Acum 30 minute
13:50
13:50
Fost consilier al lui Dacian Cioloș, numit pentru a doua oară secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Ilie Bolojan a semnat decizia # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a semnat joi, 4 septembrie, o decizie prin care l-a numit pe Horațiu-Lucian Cosma în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi. Numirea lui Horațiu-Lucian Cosma vine la două zile după ce Bogdan Mîndrescu și-a dat demisia din funcția de secretar […]
13:50
Coșmar în apartamentul unei femei din Iași. A închiriat spațiul unui bărbat, însă s-a trezit cu zece muncitori și datorii uriașe # Gândul
O femeie stabilită în Germania a povestit cum a avut parte de imagini de coșmar, după ce a închiriat apartamentul unui bărbat care i-ar fi promis liniște și seriozitate, însă, în realitate, ar fi adus zece muncitori în casă. Chiriașul neagă însă acuzațiile și spune că are dovezi de plată. O femeie stabilită în Germania […]
Acum o oră
13:40
FOTO / Cum a câștigat Nicoleta Luciu primii BANI din televiziune. ”Am debutat odată cu PRO TV-ul ca aplaudac” # Gândul
Nicoleta Luciu, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit cum a câștigat primii bani în televiziune. ”Am debutat odată cu PRO TV-ul ca aplaudac”, a spus aceasta. De ani de zile, Nicoleta Luciu s-a retras la Miercurea Ciuc, acolo unde locuiește împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. […]
13:40
Minsterul Apărării Naționale anunță că sistemele radar au identificat, joi seara, un grup de drone la 36 de mile marine nord-est de Sulina. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate în aer pentru monitorizare. „În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale […]
13:40
Cum să prepari șnițele de pui fragede la cuptor urmând 3 pași simpli. Truc pentru o textură exterioară crocantă și condimentată # Gândul
Cum să prepari șnițele de pui fragede la cuptor urmând 3 pași simpli. Există un truc pe care l-ai putea lua în calcul, pentru ca preparatul să aibă o textură exterioară crocantă și condimentată. Ai în plan să prepari șnițele de pui fragede și gustoase? Este un fel de mâncare ușor de pregătit, care nu […]
13:30
Se clatină OMV Petrom. Filiala din România a gigantului petrolier va fi cea mai afectată de concedieri colective # Gândul
Tot mai mulți lideri economici mondiali se confruntă cu probleme severe. Grupul austriac de petrol, gaze și produse chimice OMV plănuiește să renunțe la 2.000 din cei 23.000 de angajați la nivel global. Un aspect interesant este acela că filiala din România a gigantului petrolier va fi cea mai afectată de această măsură, susțin surse […]
13:20
După ce-a văzut cifrele cu PIB-ul României, deputatul Adrian Câciu transmite guvernanților: „Mai ușor cu pianul! La muncă, nu la criticat trecutul!” # Gândul
România a încheiat pe creștere primul semestru., scrie, vineri, deputatul social-democrat Adrian Câciu, în ciuda știrilor alarmiste sub formă de „dezastru”, lansate de „‹reformiștii› de Oradia și corul de bocitoare”. Potrivit cifrelor prezentate de fostul ministru de Finanțe, pe pagina sa de facebook, „am încheiat acel ciclu care nu arată deloc rău”. „Înțeleg că România […]
Acum 2 ore
13:00
Țiriac Foundation Women’s Cup începe luni la București! Ce a declarat Ion Țiriac și ce sportive românce participă # Gândul
Toată săptămâna viitoare, adică intervalul 8–14 septembrie 2025, zgura de la Centrul Național de Tenis Simona Halep, din București, va găzdui un nou turneu internațional de tenis feminin din categoria W75, parte din calendarul competițional al ITF Women’s World Tennis Tour. Turneul Fundației Țiriac, organizat de Federația Română de Tenis, oferă șansa jucătoarelor în ascensiune […]
13:00
Un român în vârstă de 47 de ani, dispărut de aproape două săptămâni în zona rurală din Sambuca, Sicilia, în provincial Agrigento din Italia, a fost găsit în viață după 12 zile de căutări. Bărbatul lucrează ca cioban și era stabilit de câteva luni într-o zonă unde trăiește o comunitate numeroasă de români. El a dispărut, […]
12:50
Cinci zodii au norocul scris în stele, după 7 septembrie 2025. Pașii vor fi călăuziți de Divinitate și vor realiza lucruri mărețe # Gândul
Cinci zodii au norocul scris în stele, după 7 septembrie 2025, odată cu eclipsa de Lună în zodia Pești. Pașii acestor nativi vor fi călăuziți de Divinitate și vor realiza lucruri mărețe în următoarea perioadă. Veștile pozitive vin cu pași repezi pentru nativi, atât în plan financiar, cât și în planul carierei și cel personal. […]
12:50
Schimbări în programul de înregistrare a angajaților/Ministrul Florin Manole: „Revisal devine Reges-Online” # Gândul
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Petre Manole, a anunțat modificări în programul de înregistrare al angajaților. De la 1 octombrie, Revisal devine Reges-Online, spune ministrul Petre Manole, într-o postare pe facebook, de vineri. Angajatorii sunt încurajați să își facă din timp conturi pentru a evita amenzile, transmite ministrul Muncii. „Este un pas […]
12:40
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a reușit să slăbească opt kilograme. Vedeta a explicat cum a dat jos kilogramele nedorite. Gina Pistol a devenit mămică pentru prima oară în luna martie a anului 2021. Smiley a fost cel care a dat vestea venirii pe lume a fetiței lor, care a primit numele […]
12:40
De 9 ori campion național absolut și lider autoritar în campionat după primele 4 etape, Simone Tempestini este mare favorit pentru a obține a șasea victorie în Raliul Iașului, competiție care va avea loc la finalul acestei săptămâni și va aduna la start peste 60 de echipaje, inclusiv internaționale. Iașul devine în acest sfârșit de […]
12:30
Seara, atunci când ziua își închide încet cortina, corpul și mintea noastră cer odihnă. Somnul este temelia sănătății noastre, a energiei și a echilibrului interior. Totuși, poate ai subestimat cât de mult contează, de fapt, modul în care ne pregătim dormitorul și atmosfera pe care o construim în ceea ce privește calitatea somnului. Cum altfel, […]
12:30
Bucureștiul este un oraș care ascunde numeroase comori vizuale, indiferent că e vorba despre clădiri cu arhitectură impresionantă, străduțe care păstrează farmecul vremurilor de demult sau pereți transformați în adevărate opere de artă. Dacă știi să privești cu atenție și să cauți aceste locuri, cu siguranță vei avea parte de o experiență vizuală pe măsură. […]
12:30
Obrăznicia lui Kim Jong-un merge ceas. Liderul nord-coreean sfidează sancțiunile ONU cu ceasul elveţian de 14.000 de dolari # Gândul
Deși se prezintă ca un lider populist, președintele nord-coreean Kim Jong-un nu ezită să ignore regulile de moderație ale propriului regim, dar și să sfideze sancţiunile ONU la adresa Coreei de Nord. Dictstorul s-a afişat, în timpul recentei sale vizite la Beijing, cu un ceas elveţian în valoare de aproximativ 14.000 de dolari, o nouă […]
12:30
Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale # Gândul
China a găzduit miercuri cea mai mare paradă militară din istoria țării în capitala Beijing, marcând 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În cadrul celei mai mari parade militare din istoria Chinei, președintele Xi Jinping a întâmpinat lideri mondiali, inclusiv pe președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong […]
12:20
BOMBĂ pe scena politică. Piedone pregătește ceva. A plecat de lângă Dan Voiculescu și din PUSL # Gândul
După 20 de ani de prietenie și colaborare politică, Dan Voiculescu rămâne fără Cristian Popescu Piedone. Acesta din urmă a plecat din PUSL. Cei doi au colaborat foarte bine în tot acest timp, în diverse proiecte politice, însă a venit vremea ca drumurile celor doi să se despartă. Odată cu suspendarea lui Piedone din funcția […]
Acum 4 ore
11:50
Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia # Gândul
Președintele rus, Vladimir Putin, a respins propunerile occidentale privind o „forță de asigurare” în Ucraina la o zi după va intra în vigoare orice armistițiu, avertizând că trupele occidentale ar putea deveni „ținte legitime”. Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că 26 dintre aliații Ucrainei s-au angajat să desfășoare trupe „pe uscat, pe mare sau […]
11:50
Un polițist din Cluj a bătut și tâlhărit o femeie pe care o plătise pentru a întreține relații intime # Gândul
Un polițist din Cluj a bătut și tâlhărit o femeie pe care o plătise pentru a întreține relații intime. Incidentul a avut loc în cursul nopții de 2 spre 3 septembrie 2025. Miercuri dimineață, în jurul orei 08:30, poliția fost sesizată în legătură cu o agresiune fizică dintr-un imobil din localitatea Florești. Polițistul a fost […]
11:50
Sindicaliștii din Educație roagă directorii și inspectorii să nu le saboteze protestul. „Nu-i amenințați pe protestatari” # Gândul
După o vară de proteste neîntrerupte, sindicaliștii din Educație se pregătesc de momentul zero al demersului lor revendicativ față de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Aceștia au anunțat boicotarea începerii anului școlar și organizarea unui miting, luni 8 septembrie, în Capitală, chiar în ziua în care este programată deschiderea noului an școlar. „Vă invităm […]
11:50
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie # Gândul
Iată cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie. Aceasta merită încercată măcar o singură dată, pentru gustul ei deosebit și ușurința cu care se prepară. Pentru varianta clasică, ai nevoie de un kilogram de cartofi albi, 200 de grame de cașcaval ras, 200 ml […]
11:40
Continuă reconstrucția la Broșteni: „Peste 30 de case reconstruite” / „Apa și canalizarea am reușit să le dăm în folosință” # Gândul
La mai bine de o lună de la inundațiile catastrofale de la Broșteni, comunitatea locală se află în continuare în reconstrucție. O spune chiar Dragoș Asiminei, viceprimarul orașului, într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul: „Tot în reconstrucție suntem, dar creștem gradul de reconstrucție. Multă muncă, reconstrucție”. Până acum au fost construite de la zero peste […]
11:40
Socol demontează, în EXCLUSIVITATE pentru Gândul, calculele Guvernului Bolojan privind reforma administrației: „Economia ar fi de 3-4 ori mai mică” # Gândul
Economistul Cristian Socol a oferit în exclusivitate pentru Gândul, o analiză detaliată privind reforma din Administrația Publică, intens solicitată de Guvernul Bolojan. Potrivit acestuia, reducerea a 13.000 de posturi din sistemul adminstrativ, ar aduce o economie neta de doar 410 milioane de lei, adică de 3-4 ori mai puțin decât estimarea de 1,4 miliarde lei […]
11:30
Economia României gâfâie: creșterea a fost de numai 1,4% în prima jumătate din 2025. Ce sectoare au contribuit # Gândul
Produsul Intern Brut al României a urcat în trimestrul II din 2025 cu 1,2% față de primele trei luni ale anului și cu 2,1% față de aceeași perioadă din 2024, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Produsul Intern Brut, calculat în date ajustate sezonier, a ajuns în trimestrul II la 471.264,5 […]
11:20
„Oaia neagră” a UE, Viktor Orbán, în centrul unui nou scandal. Think tank-ul populistului maghiar, acuzat că a primit milioane de euro # Gândul
Premierul populist al Ungariei, Viktor Orbán, este protagonistul unui nou scandal politic. Cel mai proeminent grup de presiune de dreapta radicală din UE a primit milioane de euro în sprijin financiar din partea unor surse avizate. Noile dezvăluiri financiare sunt prezentate de prestigioasa publicație europeană POLITICO. O subvenție suspectă pentru o fundație controlată de aliații […]
11:10
George Simion l-a numit pe premierul Poloniei, Donald Tusk, o „marionetă” și un „servitor al agendei globaliste” # Gândul
S-a întâmplat în Polonia, unde George Simion l-a numit pe premierul Donald Tusk „servitor al agendei globaliste” și „păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen și ale Berlinului. Declarațiile au fost făcute chiar în Polonia, la forumul economic din Karpacz. Donald Tusk este prim-ministrul Poloniei din 2023 și primul est-european care a devenit președinte al […]
11:10
Marco Rubio lansează un avertisment: SUA sunt pregătite să „arunce în aer” grupările infracționale străine # Gândul
Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a declarat că SUA vor „arunca în aer” grupările infracționale străine, dacă va fi nevoie, posibil în colaborare cu alte țări. Declarația a fost făcut de șeful diplomației americane în timpul unei vizite oficiale în Ecuador, acolo unde a abordat, printre altele, problema criminalității transfrontaliere. El a spus că […]
11:00
Bolojan vrea ca primarii să decidă unde vor funcționa păcănelele: „Viziunea pe care o are Guvernul este să lase chestiunea autorităților locale” # Gândul
Interzicerea sălilor de jocuri de noroc sau păcănele la scara blocului ar genera pierderi financiare semnificative pentru bugetul statului, cât și pentru firme. Aceasta a fost motivația pe care a invocat-o premierul Ilie Bolojan când a respins legea care le-ar restricționa amplasarea în astfel de locuri. Inițiativa legislativă îi aparține deputatului liberal Gigel Știrbu și […]
11:00
Guvernul Bolojan a deschis calea legislativă pentru reorganizarea ROMSILVA/ Proiect adoptat într-o ședință extraordinară # Gândul
Guvernul condus de Ilie Bolojan se reunește vineri într-o ședință de Guvern extraordinară. Pe ordinea de zi figurează un singur proiect de act normativ, respectiv OUG privind modificarea art. 32 din Codul Silvic. UPDATE 10:56 Proiectul de OUG a fost adoptat în ședința de Guvern de vineri. „Prin modificarea adusă Codului Silvic, se creează temeiul […]
11:00
Mark Zuckerberg și-a dat în JUDECATĂ propria companie? Facebook: „Se dă drept o celebritate” # Gândul
Un avocat american care poartă același nume cu fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a intentat un proces împotriva rețelei de socializare, după ce contul său a fost suspendat în repetate rânduri pe motiv că „se dă drept o celebritate”, relatează BBC. Mark S. Zuckerberg, avocat specializat în falimente din Indiana, susține că în ultimii opt ani […]
11:00
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat apariția lui Nicușor Dan la cel mai recent interviu televizat. Publicistul a amintit și faptul că au trecut 100 de zile de când Nicușor Dan ocupă scaunul de președinte al României. „Legendara împlinire a 100 de zile de la instalarea […]
11:00
Justiția americană a dat o nouă lovitură politicilor lui Donald Trump privind drepturile persoanelor transgender. O curte de apel a confirmat joi o decizie a unei instanțe inferioare, obligând administrația republicanului să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”, destinate persoanelor non-binare, intersexuale sau care nu se identifică cu genurile tradiționale „masculin” și „feminin”. Decizia vine […]
10:50
Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone # Gândul
Este doar o mână de om, dar stăpânește pe șosele un mastodont de zeci de tone. La numai 28 de ani, Roxana Gealapu este deja șoferiță de TIR cu experiență. Prezența sa la volanul camionului îi uimește pe șoferii din trafic, mai cu seamă că Roxana este minionă și are un chip adolescentin. La început, […]
10:40
România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare # Gândul
România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare. Acest aspect ar putea fi împiedicat și de reducerea fondurilor aferente investițiilor majore. Având în vedere contextul actual, autoritățile sunt obligate să stabilească sarcinile cu prioritate ridicată, arată Ziarul de Iași. La momentul actual, după 18 ani de apartenență la […]
10:30
Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici” # Gândul
Ianis Hagi a semnat un contract pe doi ani cu echipa turcă Alanyaspor. Mijlocașul era liber de contract din iunie, după ce s-a despărțit de Glasgow Rangers. El a mai jucat la Viitorul, Fiorentina, Genk sau Alaves. Alanyaspor a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în SuperLig și acum e pe locul 9. Ianis Hagi […]
10:30
O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap # Gândul
Un bărbat a fost condamnat la Iași, zilele trecute, la 18 ani de închisoare: el și-a omorât concubina, la scurt timp după ce au încheiat o partidă de amor. Aceste scene de groază s-au petrecut în comuna ieșeană Bălțați. Scene ireale la Iași. Un bărbat și-a omorât iubita, după ce a întreținut relații intime cu […]
10:30
ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții # Gândul
O comunitate indigenă din provincia canadiană Manitoba a fost zguduită de un atac cu cuțitul în care o fată de 18 ani a murit și alte șapte persoane au fost rănite. Agresorul, fratele victimei, a plecat în cursa morții cu o mașină furată. O tragedie cumplită a avut loc în Hollow Water First Nation, o […]
Acum 6 ore
10:10
Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR # Gândul
„Justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțare”, scrie fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu, într-o postare pe facebook, referindu-se la proiectul noii legi a pensiilor magistraților, după ce va intra în dezbaterea judecătorilor Curții Constituționale și va avea un verdict final. „Pur și simplu CSM și instanțele de judecată au ratat ocazia […]
10:10
Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba” # Gândul
Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, i-a transmis omologului său chinez, Xi Jinping, că Phenianul va continua să sprijine Beijingul în protejarea suveranității și intereselor de dezvoltare. „Indiferent cum se schimbă situația internațională, sentimentul de prietenie dintre Coreea de Nord și China nu se poate schimba”, a declarat Kim Jong-Un. La rândul său, Xi jinping a subliniat […]
10:10
Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul” # Gândul
Un caz cutremurător a zguduit lumea medicală. Medicii indieni au depistat ceea ce se numește „gemenii paraziți” în abdomenul unui nou-născut, o afecțiune rară numită fetus in fetu, raportată în mai puțin de 200 de cazuri în lume. Un caz medical rar a fost rezolvat cu succes în India, unde medicii au extras doi fetuși […]
10:10
România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere # Gândul
La momentul actual, România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan. Însă, totul era diferit în secolul al XIX-lea. În urmă cu un secol, „obiceiul pământului” era privit cu alți ochi, considerat o circumstanță atenuantă. Anii au trecut, vremurile s-au schimbat, iar țara noastră are una dintre cele mai dure legislații în […]
10:00
Vremea 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Conform specialiștilor, prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod obișnuit, cu valori termice de peste 33 de grade C. Iată prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. „Pe parcursul săptămânii viitoare, […]
09:50
Bolojan nu vrea închiderea sălilor cu jocuri de noroc de la parterul blocului. Executivul motivează cu scăderea încasărilor la buget # Gândul
Interzicerea sălilor de jocuri de noroc sau păcănele la scara blocului ar genera pierderi financiare semnificative pentru bugetul statului, cât și pentru firme. Aceasta a fost motivația pe care a invocat-o premierul Ilie Bolojan când a respins legea care le-ar restricționa amplasarea în astfel de locuri. Inițiativa legislativă prin care operatorii economici cu profil de […]
09:50
Accident grav în Sri Lanka: Un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie: sunt 15 morți și 16 răniți # Gândul
Un autobuz de pasageri a ieșit de pe șosea și a căzut într-o prăpastie de 300 de metri, în zona montană Wellawaya din Sri Lanka. În urma acestui accident teribil, cel puțin 15 oameni au murit, iar 16 au fost răniți, printre ei aflându-se și cinci copii. Potrivit AP, un grav accident rutier s-a petrecut […]
09:50
Guvernul condus de Ilie Bolojan se reunește vineri într-o ședință de Guvern extraordinară. Pe ordinea de zi figurează un singur proiect, respectiv OUG privind modificarea art. 32 din Codul Silvic. „Măsurile de organizare și funcționare, precum și de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității”, se arată în proiect. Potrivit […]
09:40
Toyota va produce un model complet electric. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa # Gândul
Toyota va produce un model complet electric. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa. De altfel, constructorul auto japonez are în plan să construiască o fabrică de baterii lângă uzina de asamblare din Cehia. Momentan, nu a fost dezvăluit un calendar de producție pentru noul model electric. Însă, grupul […]
09:20
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată # Gândul
Fostul președinte american Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o nouă intervenție chirurgicală pentru eliminarea celulelor canceroase de pe piele. Procedura vine la câteva luni după diagnosticul de cancer de prostată și la un an după ce i-a fost depistată o altă leziune cutanată similară. Joe Biden a trecut recent printr-o […]
