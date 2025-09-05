Ilie Bolojan i-a pregătit terenul noului șef al Corpului de Control al Premierului, numit vineri. Ce îi lipsea din CV lui Crinel Nicu Grosu

15:10

Nu totul este atât de rău pe cât pare. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 6 septembrie 2025. Berbec Ar putea apărea o situație neplăcută. Prima ta reacție ar putea fi să-i protejezi pe cei apropiați de adevăr. Ai putea fi tentat să minți sau cel puțin să eviți să menționezi situația. […]