Ilie Bolojan i-a pregătit terenul noului șef al Corpului de Control al Premierului, numit vineri. Ce îi lipsea din CV lui Crinel Nicu Grosu
Gândul, 5 septembrie 2025 21:30
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu. Decizia de numire a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Cine este Crinel Nicu Grosu Crinel Nicu Grosu are 47 de ani, a lucrat la DGA în calitate de împuternicit […]
• • •
Acum 30 minute
21:30
Acum o oră
21:20
O tânără din Indonezia s-a mutat defintiv în România și a devenit populară pe TikTok. Călătorește, cântă și gătește preparate tradiționale românești # Gândul
A renunțat la viața din Indonezia pentru dragoste. Trăiește de patru ani în România și a cucerit platforma TikTok cu clipuri virale. Recent, ea s-a filmat cum intona un cântec improvizat în Parcul Herăstrău. „Noi am ajuns, am ajuns în Parcul Herestreu (Herăstrău)”. Influencerița în vârstă de 27 ani, cu accentul inconfundabil și zâmbetul molipsitor, […]
21:10
21:10
A renunțat la viața din Indonezia pentru dragoste. Trăiește de patru ani în România și a cucerit platforma TikTok cu clipuri virale. Recent, ea s-a filmat cum cânta în Parcul Herăstrău. Influencerița în vârstă de 27 ani, cu accentul inconfundabil și zâmbetul molipsitor, transformă clipele simple în momente virale, precum o călătorie la mare. În […]
Acum 2 ore
20:50
Comisarul pentru energie: UE își menține planurile de eliminare treptată a importului de PETROL din Rusia până în 2028 # Gândul
Uniunea Europeană își menține planurile de eliminare treptată a importului de petrol din Rusia până în 2028, a declarat comisarul UE pentru energie Dan Jorgensen. Comisarul UE a adăugat că nu s-a confruntat cu presiuni din partea Statelor Unite pentru o devansare a termenului limită. Joi, președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni să […]
20:10
Comisia Europeană a amendat Google cu aproape trei MILIARDE de euro / Compania trebuie să plătească alte 420 de milioane de dolari în SUA # Gândul
Comisia Europeană a anunțat vineri că a amendat gigantul american Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor Uniunii Europene privind concurența pe piața tehnologiei publicitare. Comisia Europeană a declarat că Google a încălcat normele de concurență prin favorizarea propriilor servicii de tehnologie publicitară online în detrimentul concurenților săi, abuzând astfel de poziția sa […]
20:00
În 2010, Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos. Urmările, explicate de latifundiarul care a donat milioane de euro # Gândul
Gigi Becali a donat 25 de milioane de euro călugărilor de pe Muntele Athos, inclusiv pentru a se construi chiliile românești. Anual, latifundiarul din Pipera efectuează un pelerinaj pe Muntele Athos, scrie PROSPORT. „La câtă istorie este în Sfântul Munte… Sunt Mihai Viteazul, este pus în biserica ca sfânt, Ștefan cel Mare. Sunt mai mulți […]
20:00
Livratorii români și-au marcat ghiozdanele cu mesajul „Sunt ROMÂN” de teama atacurilor rasiste # Gândul
Numărul muncitorilor străini în România, proveniți din afara Uniunii Europene, a crescut la 100.000 spre finalul anului trecut. Și totodată, a crescut și valul de ură și rasism împotriva livratorilor de culoare pe internet. De la îndemnul unui deputat dintr-un partid naționalist pentru refuzarea comenzii de la livratori non-români la primul act de agresiune fizică […]
Acum 4 ore
19:50
AUR anunță procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce spune Constituția și ce șanse sunt # Gândul
Vicepreședintele partidului AUR Adrian Axinia a anunțat, vineri, că dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina, AUR va declanșa strângerea de semnături necesare suspendării din funcție, notează G4Media. Europarlamentarul Adrian Axinia îl acuză pe Nicușor Dan că a decis ”unilateral” să participe […]
19:20
Reacția Partidului REPER la declarațiile lui Octavian Berceanu. „Democrația internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale” # Gândul
Partidul REPER anunță că ia act de decizia lui Octavian Berceanu de a-și retrage candidatura la funcția de președinte și la Primăria Municipiului București, și de a demisiona din partid, rezultatul neacceptării unei reguli comune de majoritate absolută în alegerea președintelui unui partid. Decizia lui Octavian Berceanu de a-și retrage candidatura la funcția de președinte […]
19:10
Trump se declară „dezamăgit” de conturarea noii ordini mondiale de către „Axa Autocrațiilor”: Am pierdut India și Rusia în favoarea Chinei # Gândul
Președintele american Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea pe platforma de socializare Truth Social după ce a urmărit Parada de Ziua Victoriei de la Beijing. Liderul de la Casa Albă spune că „Rusia și India au fost pierdute în fața Chinei”, după ce președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi s-au întâlnit cu președintele […]
19:10
19:00
18:50
Acordul franco-britanic prevede returnarea în Franța a migranților care sosesc în Regatul Unit în ambarcațiuni mici, în schimbul returnării peste Canalul Mânecii a migranților aflați în Franța. Pentru prima dată în lupta împotriva imigrației ilegale, ministerul de Interne britanic va folosi reclame digitale, care vor fi difuzate în nordul Franței. Această campanie este destinată să […]
18:10
Ieri, 4 septembrie 2025, o femeie a fost reținută de polițiștii Secției 10 din București într-un dosar penal pentru furt calificat, după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce tăia firele unei trotinete electrice de închiriat și încerca să plece cu aceasta. Incidentul a fost semnalat de jandarmi, care au intervenit în timpul […]
Acum 6 ore
17:50
Vladimir Putin NEAGĂ că economia Rusiei are probleme, cu toate că specialiștii susțin contrariul # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a negat vineri că economia țării sale stagnează, în ciuda unui raport al Băncii Centrale care sugerează că aceasta se află, din punct de vedere tehnic, în recesiune. Într-un discurs susținut în fața unui forum economic organizat la Vladivostok, Putin a apărat utilizarea de către Banca Centrală a unor rate ale […]
17:40
O femeie a fost prinsă de jandarmi când tăia cu un cuțit sistemele de alarmă și frânele unei TROTINETE electrice de închiriat # Gândul
Capitala României este tot mai aglomerată de trotinetele electrice de închiriat, iar șoferii și pietonii neatenți ajung să fie implicați în accidente grave. În ultimul an, accidentele cu trotinete au cauzat cinci decese, 25 de persoane rănite grave și 110 de persoane cu răni ușoare. Dintre persoanele accidentate cu trotinete până în iunie 2025, 40 […]
17:30
Guvernul Bolojan, pus la zid de producătorii auto: „Actuala propunere este GREȘITĂ și incompletă, nu reflectă realitatea tehnologică” # Gândul
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) critică noile criterii de impozitare auto și cere premierului Ilie Bolojan să reanalizeze actul normativ asumat de Guvern, pe care îl consideră „greșit și incomplet”. Potrivit APIA, noua schemă de taxare se bazează pe criterii „învechite și incomplete”, nu reflectă realitatea tehnologică și nu sprijină tranzacția către un […]
17:30
Donald Trump urmează să semneze un ordin prin care să modifice numele Departamentului Apărării # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, va semna vineri un ordin executiv care prevede ca Departamentul Apărării să fie redenumit în „Departamentul de Război”. Această mișcare ar restabili numele pe care agenția l-a avut ultima dată în anii ’40 și, conform textului ordinului, citat de BBC, scopul este de a „proiecta forță și hotărâre”. Departamentul va folosi […]
17:20
Festivalul George Enescu. Rafinamentul ENESCIAN, emoția romantică a lui Dvořák, moștenirea lui Bach și fastul baroc # Gândul
Festivalul Internațional George Enescu continuă să transforme Bucureștiul într-o veritabilă capitală a muzicii, reunind într-o singură zi – 5 septembrie 2025 – unele dintre cele mai fascinante lucrări din istoria muzicii universale. Publicul va trece prin universuri sonore extrem de diverse: de la delicatețea miniaturilor enesciene și exuberanța unui concert pentru pian semnat de Șostakovici, […]
17:20
Lider al organizației neolegionare Noua Dreaptă, condamnat la un an de închisoare. Ce acuzații îi aduc procurorii # Gândul
Unul dintre liderii organizației neolegionare Noua Dreaptă, trimis în judecată în luna martie 2025 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşt, a fost condamnat vineri la un an de închisoare cu suspendare. Sentința nu este una definitivă. Alexandru Bâlcu este acuzat că a lipit simboluri fasciste ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi […]
17:20
NBC: SUA ar putea prelua rolul principal în MONITORIZAREA unei zone-tampon din Ucraina, în cazul unui acord de pace, conform unui plan # Gândul
În cazul unui acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în monitorizarea unei zone-tampon mari din interiorul Ucrainei, potrivit a patru persoane familiarizate cu un plan discutat de oficiali militari din rândul aliaților Ucrainei, inclusiv Statele Unite. Zona-tampon ar fi un teritoriu mare, demilitarizat – ale cărei granițe […]
17:10
Niciun român nu apare pe lista celor 36 de ambasadori noi ai Comisiei Europene. În schimb, bulgarii au un reprezentant, Ungaria la fel, în vreme ce Polonia marchează două numiri la vârful diplomației europene. Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene (UE), anunța pe 30 august numirea a 36 de noi ambasadori ai UE […]
17:00
Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „DEZINFORMEAZĂ” cu cifrele din administrația locală: „A indus în eroare opinia publică” # Gândul
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a indus în eroare opinia publică afirmând că sectorul de „administrație publică” este supradimensionat. FNSA susține că „40% dintre funcționari se pensionează în următorii 10 ani” și că „administrația va fi blocată după valul de pensionări și valul de concedieri”. „Afirmațiile […]
16:40
16:30
Dragoș Pîslaru face ordine la minister. Ținută obligatorie pentru creșterea performanței în materie de fonduri europene # Gândul
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, nu se joacă. Ministerul pe care îl conduce recurge la o metodă inedită pentru creșterea performanței în materie de atragere a fondurilor europene: schimbarea totală a garderobei. O circulară transmisă de ministru tuturor direcțiilor și compartimentelor din minister semnalează că imaginea instituției depinde în mod esențial de vestimentația […]
16:10
Marcel Ciolacu, lecție de economie pentru Bolojan: „Eu am lăsat România pe locul 2 la creștere ECONOMICĂ” # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu susține că cele mai recente date publicate la nivel european confirmă că România a înregistrat, în al doilea trimestru din 2025, adică la finalul mandatului său, a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, la egalitate cu Croația și imediat sub Danemarca. „Cele mai noi date europene despre al […]
16:00
Elon Musk ar putea primi până la 1.000 de MILIARDE de dolari de la Tesla. Care sunt obiectivele pe care trebuie să le atingă # Gândul
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume dacă primește integral noul pachet salarial propus de Tesla – care vine cu o serie de obiective ambițioase pentru creșterea valorii de piață a companiei. Tesla a propus acordarea unui nou pachet salarial pentru directorul general Elon Musk, în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de […]
Acum 8 ore
15:50
Motivul pentru care președintele Trump vrea reinterpretarea TRATATULUI internațional privind armele. Schimbarea ar fi în beneficiul SUA # Gândul
Președintele american Donald Trump vrea modificarea tratatului internațional semnat în 1987 pentru a putea vinde drone militare MQ-9 Reaper partenerilor Statelor Unite. Potrivit Reuters, președintele Donald Trump vrea modificarea unilaterală a tratatului privind controlul armelor, pentru a vinde drone de tip „Reaper” precum și alte echipamente militare avansate în străinătate. Modificarea ar permite vânzarea a […]
15:40
Finlanda sprijină aplicarea soluției a două state privind conflictul din Fâșia Gaza/ Helsinki salută demersurile întreprinse de MACRON # Gândul
Finlanda se alătură unei declarații privind rezolvarea pașnică a conflictului din Fășia Gaza, prin implementarea soluției a două state, propuse de președintele francez, Emmanuel Macron. Spre deosebire de alte state europene, precum Spania și Norvegia, Finlanda nu a recunoscut un stat palestinian. Câteva state occidentale, inclusiv Franța, și-a propus să recunoască un stat palestinian, luna […]
15:40
România – Canada, amical în premieră. Cine transmite la TV meciul naționalei și ce trebuie să știe fanii prezenți la Arena Națională # Gândul
România – Canada se joacă pe Arena Națională, de la ora 21:00, și va fi transmis la TV de Antena 1. Azi de dimineață, FRF a anunțat că s-au vândut 30.000 de bilete. După acest amical, naţionala noastră va juca meciul cu Cipru, marţi, 9 septmbrie, de la ora 21.45, pe GSP Stadium din Nicosia, […]
15:40
ALERTĂ la o școală din Germania. O profesoară a fost înjunghiată, iar polițiștii l-au împușcat pe suspect în timpul operațiunii de arestare # Gândul
Este alertă în Germania, după un atac petrecut la o școală din Essen, informează presa locală. Din primele informații, se pare că o profesoară ar fi fost înjunghiată în timpul orelor de curs, aceasta fiind transportată de urgență la spital. Suspectul a reușit să fugă de la fața locului, dar a fost ulterior împușcat de […]
15:30
Băncile vor să fie mai dure cu cei care nu-și pot plăti ratele la creditele pentru locuințe. Românii se tem de executări silite # Gândul
Băncile bagă spăima în românii cu credite și îi avertizează că ar putea ajunge în stradă. Extrem de mulți viitori proprietari din România trăiesc cu grija că banca le va lua locuința în cazul în care nu vor mai putea achita ratele. Băncile vor să fie mult mai dure cu cei care nu pot să–și […]
15:20
România în liga inferioară. De ce diferă dramatic CALITATEA produselor la rafturile noastre față de cele din Occident # Gândul
O simplă vizită la supermarket atestă un adevăr crunt: produsele aduse în România au o calitate inferioară față de produsele similare, sub aceeași marcă, în magazinele occidentale. Un amplu experiment jurnalistic desfășurat în 13 țări, inclusiv în țara noastră, a analizat zeci de produse și a cerut opinia experților în alimentație publică, concluziile fiind alarmante. […]
15:10
Nu totul este atât de rău pe cât pare. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 6 septembrie 2025. Berbec Ar putea apărea o situație neplăcută. Prima ta reacție ar putea fi să-i protejezi pe cei apropiați de adevăr. Ai putea fi tentat să minți sau cel puțin să eviți să menționezi situația. […]
15:10
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a și cunoscută în special pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham vineri. Katharine – soția vărului regretatei Regine, Prințul Edward, și cel mai în vârstă membru […]
15:00
După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. În același timp, președintele Poloniei a ajuns deja de 2 ori la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki # Gândul
La 3 luni de la preluarea mandatului, noul președinte al Poloniei, Karol Tadeusz Nawrocki, a fost primit la Casa Albă de două ori, cu mare fast, de președintele Donald Trump, care l-a susținut în campania electorală. În schimb, Bucureștiul pare din ce în ce mai îndepărtat de Washington, cu Nicușor Dan președinte. Deși România este […]
15:00
Dreptul garantat prin GDPR pe care nu toți proprietarii de garsoniere și apartamente îl cunosc. Asociația nu-i poate refuza # Gândul
Dreptul garantat prin GDPR pe care nu toți proprietarii de garsoniere și apartamente îl cunosc. Asociația nu-i poate refuza pe proprietari, în condițiile în care fac o solicitare. Totul este legat de perimetrul blocului. Vezi mai jos despre ce este vorba. Asociația de proprietari nu poate refuza dreptul la solicitarea accesului la imaginile video înregistrate […]
15:00
NEPALEZII conduc detașat în topul muncitorilor străini din România. Număr dublu față de srilankezii de pe locul 2. Vezi cine mai completează topul # Gândul
România continuă să atragă forță de muncă străină, atât necalificată, cât și înalt calificată. Conform datelor furnizate de recrutorii de forță de muncă asiatică, principalele țări de proveniență ale muncitorilor veniți în România sunt Nepal, India, Sri Lanka și, într-o măsură mai mică, Turcia. Aceștia sunt angajați în special în sectoarele industriei prelucrătoare, construcții, HoReCa […]
15:00
Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament # Gândul
Vicepremierul Marii Britanii Angela Rayner a demisionat vineri, după ce o anchetă independentă a constatat că ea nu a îndeplinit standardele etice cerute miniștrilor Guvernului, cu privire la achiziția recentă a unei locuințe. Miercuri, Rayner a recunoscut că a plătit taxe prea mici când a achiziționat un apartament în valoare de 800.000 de lire (920.000 […]
14:50
CCR dezbate pe 24 septembrie proiectul privind legea pensiilor magistraților/ÎCCJ: „Judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat” # Gândul
Pe 24 septembrie, Curtea Constituțională a României va dezbate, la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, proiectul de lege care modifică regimul pensiilor magistraților. Judecătorii Curții Constituționale vor decide miercuri-24 septembrie, dacă modificările aduse de Guvern legii pensiilor magistraților sunt sau, nu, constituționale. „Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei […]
14:40
FOTO / Cu cât a fost plătită Angela Rusu ca să cânte la nunta Elenei Băsescu. ”A dat un PLIC soțului meu” # Gândul
Cântăreața de muzică populară Angela Rusu, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit ce a primit atunci când a cântat la nunta Elenei Băsescu, fiica ex-președintelui Traian Băsescu. Angela Rusu este o cunoscută interpretă de muzică populară. În plan personal, artista este căsătorită cu Marius Moldovan. Aceasta a mai fost măritată de două ori. […]
14:40
Șerban Huidu, atac la adresa emisiunii Insula Iubirii: „Se caută o ceată de impotenți să joace roluri negative” # Gândul
Șerban Huidu a lansat un atac la adresa emisiunii Insula Iubirii. Cunoscutul om de televiziune a criticat în termeni duri publicul care se uită la ea, dar și pe concurenți și ispite. El a făcut o postare pe Facebook unde a vorbit despre reality-show-ul filmat în Thailanda. Odată cu terminarea sezonului 9, vedeta a ieșit […]
14:20
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca. Cine ar fi vedeta care ar fi achitat-o # Gândul
Un restaurant de lux din Palma Nova, Mallorca, a creat senzație în mediul online după ce a postat pe rețelele sociale o notă de plată uriașă de de 63.237,90 de euro, pentru o singură masă. Printre preparatele comandate s-au numărat pizza și paste (12-38 euro) diverse aperitive și peste 20 de sticle de șampanie, inclusiv […]
14:00
Puci la partidul REPER. Octavian Berceanu, ales președinte acum 6 zile, și-a dat DEMISIA. O grupare apropiată de Boc ar fi făcut presiuni în partid # Gândul
Fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, și-a dat demisia la doar 6 zile de la preluarea funcției de președinte al REPER. Contactat de Gândul, Berceanu acuză presiuni din partea unei grupări apropiate de edilul Clujului, Emil Boc, nemulțumiți că nu a câștigat candidatul susținut de ei șefia partidului. Octavian Berceanu spune că […]
Acum 12 ore
13:50
Donald TRUMP le cere liderilor europeni „să facă presiuni economice asupra Chinei”, în contextul în care Beijingul susține efortul de război rusesc # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut liderilor europeni să „facă presiuni economice asupra Chinei din cauza sprijinului acordat efortului de război rusesc”. Washingtonul a decis asupra unor sancțiuni suplimentare împotriva Indiei pentru achiziționarea de petrol rusesc. Totuși, președintele american nu a luat măsuri împotriva Chinei, care importă, de asemenea, cantități mari de petrol rusesc. Volodimir […]
13:50
Fost consilier al lui Dacian Cioloș, numit pentru a doua oară secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Ilie Bolojan a semnat decizia # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a semnat joi, 4 septembrie, o decizie prin care l-a numit pe Horațiu-Lucian Cosma în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi. Numirea lui Horațiu-Lucian Cosma vine la două zile după ce Bogdan Mîndrescu și-a dat demisia din funcția de secretar […]
13:50
Coșmar în apartamentul unei femei din Iași. A închiriat spațiul unui bărbat, însă s-a trezit cu zece muncitori și datorii uriașe # Gândul
O femeie stabilită în Germania a povestit cum a avut parte de imagini de coșmar, după ce a închiriat apartamentul unui bărbat care i-ar fi promis liniște și seriozitate, însă, în realitate, ar fi adus zece muncitori în casă. Chiriașul neagă însă acuzațiile și spune că are dovezi de plată. O femeie stabilită în Germania […]
13:40
FOTO / Cum a câștigat Nicoleta Luciu primii BANI din televiziune. ”Am debutat odată cu PRO TV-ul ca aplaudac” # Gândul
Nicoleta Luciu, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit cum a câștigat primii bani în televiziune. ”Am debutat odată cu PRO TV-ul ca aplaudac”, a spus aceasta. De ani de zile, Nicoleta Luciu s-a retras la Miercurea Ciuc, acolo unde locuiește împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. […]
13:40
Minsterul Apărării Naționale anunță că sistemele radar au identificat, joi seara, un grup de drone la 36 de mile marine nord-est de Sulina. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate în aer pentru monitorizare. „În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale […]
