România în liga inferioară. De ce diferă dramatic CALITATEA produselor la rafturile noastre față de cele din Occident

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat apariția lui Nicușor Dan la cel mai recent interviu televizat. Publicistul a amintit și faptul că au trecut 100 de zile de când Nicușor Dan ocupă scaunul de președinte al României. „Legendara împlinire a 100 de zile de la instalarea […]