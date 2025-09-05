Dolj: O femeie de 65 de ani a murit în urma unui incendiu de vegetaţie / Poliţiştii fac cercetări în acest caz

14:30

Octavian Berceanu anunţă, vineri, că se retrage din calitatea de membru Partidul REPER, de preşedinte al formaţiunii şi candidat la Primăria Capitalei, el acuzându-i pe cei foarte mulţi din vechea conducere a partidului că au pus în aplicare un plan B pentru a relua alegerile pentru şefia REPER şi a o impune pe contracandidata sa în funcţie. Berceanu a mai acuzat şi o presiune din partea filialei PNL Cluj. ”Mă retrag din acest partid, las filiala PNL Cluj să desemneze un candidat la preşedinţia REPER şi să câştige această poziţie, iar membrii să decidă asupra viitorului formaţiunii”, spune Berceanu.