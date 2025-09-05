Mbappe, mai rău ca sindicaliștii
Cotidianul de Hunedoara, 5 septembrie 2025 18:20
Cererile sale ar putea fi interpretate însă drept scuze pentru performanțele sub nivelul așteptărilor. [...] The post Mbappe, mai rău ca sindicaliștii appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
18:40
Peste 5.400 de entități au datorii către bugetul de stat ce depășesc 1 milion de lei fiecare. „Cine răspunde?“ [...] The post Statul, propriul vinovat pentru deficitul bugetar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
18:30
Alexandru Bâlcu, liderul organizației Noua Dreaptă, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare [...] The post Condamnare pentru liderul organizației Noua Dreaptă appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Cererile sale ar putea fi interpretate însă drept scuze pentru performanțele sub nivelul așteptărilor. [...] The post Mbappe, mai rău ca sindicaliștii appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
18:00
Un bărbat a incendiat o pompă de alimentare dintr-o benzinărie și apoi a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. [...] The post A dat foc unui angajat din benzinărie appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că în ultimii doi ani, la Romsilva, 13 directori au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de [...] The post Bonusuri de pensionare uluitoare la Romsilva appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
17:30
Președintele american Donald Trump și-a manifestat vineri resemnarea cu privire la șansele Statelor Unite de a mai putea influența Rusia și India, afirmând că [...] The post Trump, resemnat: Am pierdut India și Rusia appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Claudiu Târziu cere recunoașterea cheltuielilor demografice ca investiții. Ce răspuns Bruxelles-ul # Cotidianul de Hunedoara
Bruxelles-ul a răspuns solicitării europarlamentarului român Claudiu Târziu legat de recunoașterea cheltuielilor pentru politicile demografice ca investiții în calcularea soldului bugetar [...] The post Claudiu Târziu cere recunoașterea cheltuielilor demografice ca investiții. Ce răspuns Bruxelles-ul appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a și cunoscută mai ales pentru [...] The post Doliu la Palatul Buckingham appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci migranţi [...] The post A încercat să intre în țară cu irakieni în portbagaj appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
16:30
Sindicatele din învățământ au transmis un mesaj către elevi, studenți și părinți, referitor la începerea anului școlar [...] The post Educație. Ultima adiere dinaintea furtunii? (Fotoreportaj) appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Multe persoane aleg să-și creeze momente de deconectare prin experiențe de divertisment digital, cum sunt cele de [...] The post De ce sănătatea mentală a devenit o prioritate în lumea modernă appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Program de sezon, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Program de sezon, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Program de sezon appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Realitatea Plus este cel mai sancționat post de televiziune de către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 18 mai - 27 august, înregistrând [...] The post Realitatea Plus, cel mai sancționat post de televiziune de către CNA appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind [...] The post CCR a stabilit termenul pentru pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat vineri că Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de două zile de la identificare, fondurile și [...] The post Chișinăul ia măsuri și împotriva fostei bașcane a Găgăuziei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
14:20
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană [...] The post Alertă după detectarea unor drone în apropiere de Sulina appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Traficul rutier va fi restricţionat, în perioada 5-8 septembrie, pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia [...] The post Restricții pe mai multe străzi din Capitală appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Un medic din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalul Judeţean Târgu Jiu a fost audiat, [...] The post Anchetă cu viteza melcului în cazul unui adolescent mort în spital appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
12:30
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune a transmis o scrisoare deschisă (...) [...] The post Scrisoare în sprijinul persoanelor cu handicap grav: ”Nu anulați” appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Regia Autonomă a Protocolului și Patrimoniului de Stat a semnat cu Hidroelectrica un contract de... [...] The post Protocolul de stat se „mufează” la Hidroelectrica appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Vicepreşedintele AUR Adrian Axinia solicită preşedintelui României, Nicuşor Dan, declanşarea... [...] The post AUR îl ameninţă cu suspendarea pe Nicuşor Dan appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Într-un alt sondaj, realizat de institutul Verian tot pentru Le Figaro, numai... [...] The post Sondaj devastator. 64% doresc demisia lui appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
10:30
”Vă invităm să vă alăturați demersurilor noastre, să nu opriți colegii care vor să-și... [...] The post Mobilizare pentru protestul de luni: ”Să nu-i amenințați” appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis vineri că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina... [...] The post Putin latră la trupele lui Macron appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Un document al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), semnat de secretarul de stat Cosmin-Răzvan Butuza, scoate la lumină... [...] The post România, alt risc. Sute de baraje nu dețin autorizație appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Pe 20 ianuarie, ziua învestirii sale în funcție, Donald Trump a semnat un ordin executiv care... [...] The post Pașapoartele cu genul X pentru persoanele transgender, emise din nou appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Oficial acolo s-a desfășurat un Summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai. Aceasta este un fel de NATO euroasiatic, adică (...) [...] The post Cutremur geopolitic la Tianjin appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Presedintele Nicusor Dan a fost intrebat la Antena 1 in ce birou stă. [...] The post Comedie cu Nicușor Dan: „Am uitat în ce birou stau” appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Președintele Donald Trump urmează să semneze vineri un ordin executiv care va schimba numele... [...] The post Pentagonul se va numi Departamentul de Război appeared first on Cotidianul RO.
07:40
El a fost fotografiat părăsind o biserică din Greenville, Delaware, la sfârșitul lunii trecute, cu o incizie mare și vizibilă în cap [...] The post Joe Biden, operat de cancer de piele appeared first on Cotidianul RO.
07:10
A produs surpriza serii de joi în preliminariile europene pentru Cupa Mondial de fotbal... [...] The post Surprize-surprize în preliminariile pentru Cupa Mondială de fotbal appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Jucătoarea din Belarus Aryna Sabalenka s-a calificat în finala de la US Open după ce a trecut de... [...] The post Sabalenka este în finală! appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Nu-mi e frică, nu-mi e frică de sistem, dar ”în integralitate, nu-l cunosc” # Cotidianul de Hunedoara
Amuzament pe internet pe seama declarației făcute de președinte despre „sistem”. [...] The post Nu-mi e frică, nu-mi e frică de sistem, dar ”în integralitate, nu-l cunosc” appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Citând sindicatele, ziarul a declarat că filiala românească a companiei, Petrom, va fi deosebit de grav afectată... [...] The post Presa străină: OMV are în plan concedieri, în special la Petrom appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Relația României cu o super-putere precum China. Scriitorul Mircea Dinescu a răbufnit # Cotidianul de Hunedoara
”China nu uită și nu iartă. O flegmă tricoloră a devenit arma diplomatică a României”, spune Dinescu. [...] The post Relația României cu o super-putere precum China. Scriitorul Mircea Dinescu a răbufnit appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
00:30
Ministrul Finanțelor vrea să arate că știe tot ce se întâmplă în parohia sa. După apariția unui articol revoltător despre cea mai mare firmă fantomă din România, Alexandru Nazare [...] The post Nazare vorbește despre țeparii din comerțul cu fotovoltaice appeared first on Cotidianul RO.
4 septembrie 2025
23:40
Administrația Trump intenționează să oprească programele de asistență de securitate de lungă durată pentru Europa, inclusiv o inițiativă de fortificare a flancului estic [...] The post Trump taie banii programelor axate pe Rusia appeared first on Cotidianul RO.
23:20
„Inteligent diplomatic era ca d-na Țoiu să ignore sau, dacă ținea neapărat să vorbească, putea să se rezume la un sec: “ sunt acolo în calitate privată”, nu să îi insulte pe toți din poza cu Putin… același Putin din 2014 când d-na Țoiu vizita Moscova! [...] The post Ministra de Externe, despre vizitele la Moscova appeared first on Cotidianul RO.
22:50
După inspectorii de la ANAF sau cei de la Mediu, și cei de la Muncă ar putea fi nevoiți să poarte body-camuri. Când și unde le vor [...] The post Niciun inspector fără body-cam appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Sute de persoane din zona Bradului riscă să rămână fără un loc de muncă. Fabrica de componente [...] The post Importantă fabrică din Țara Zarandului, la un pas de închidere appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Comisia Europeană a respins iniţiativa cetăţenească (ICE) a Consiliului Naţional Secuiesc (CNS) privind acordarea unui statut special [...] The post Consiliul Naţional Secuiesc, refuzat de CE: Inacceptabil appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Piperea:„Consiliul Fiscal confirmă: costurile cu Ucraina sunt secretizate“ # Cotidianul de Hunedoara
Piperea: Totul este secretizat în privința Ucrainei, chiar și acum, când suntem sub leadershipul unui ins care a câștigat alegerile prezidențiale cu sloganul „România onestă” [...] The post Piperea:„Consiliul Fiscal confirmă: costurile cu Ucraina sunt secretizate“ appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Costumele iconice ale casei Armani au fost purtate nu doar de oameni de afaceri adevărați, ci și de personaje de film: [...] The post Armani, preferatul Hollywoodului appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Caz de pomină. Polițist acuzat că a tâlhărit femeia pe care o plătise pentru sex # Cotidianul de Hunedoara
Un angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce [...] The post Caz de pomină. Polițist acuzat că a tâlhărit femeia pe care o plătise pentru sex appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Un moldovean de 23 de ani transferat la Dinamo Kiev nu a fost primit cu bine de fanii ucrainieni din cauza opiniilor pro-ruse. [...] The post Un moldovean, inamicul nr. 1 la Kiev appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Nicușor Dan „a fost ales în funcție ca să se specializeze la fața locului, Palatul Cotroceni fiind un fel de școală ajutătoare“. [...] The post Palatul Cotroceni, un fel de școală ajutătoare appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Un focar de antrax a fost confirmat într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea. Proprietarul animalelor [...] The post Focar de antrax în Vrancea appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Președintele Nicușor Dan spune că după 100 de zile de mandat și-a atins obiectivele pe care le avea. Întrebat ce notă și-ar da, [...] The post Bilanț după 100 de zile. Ce notă își dă Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
19:50
În primul său interviu televizat, Nicușor Dan a declarat că primele 100 de zile de mandat au fost intense și că lucrurile cele mai importante [...] The post Nicușor Dan nu-l iartă pe Bolojan: „Era posibil să evităm” appeared first on Cotidianul RO.
19:40
O companie de construcții fantomă este printre cele mai bogate din România. Firma a declarat venituri în baza cărora ar fi trebuit să plătească impozite de zeci de milioane de lei, dar [...] The post Cea mai mare firmă-fantomă din România appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.