Cei mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?
Cotidianul de Hunedoara, 6 septembrie 2025 14:20
Nu mai contenesc laudele la adresa României. [...] The post Cei mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus? appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
14:20
Nu mai contenesc laudele la adresa României. [...] The post Cei mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus? appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:00
Circulația rutieră pe Splaiul Independenței din București [...] The post Ce se întâmplă cu circulația între Piața Națiunile Unite și Unirii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:30
Epoca bronzului este o perioadă cultural-istorică caracterizată [...] The post Amprentele de trei milenii de la muzeul din Deva appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Nicușor Dan a declarat joi seara [...] The post Nicușor Dan dă peste cap protestele profesorilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:10
Cei care n-ați ajuns să înțelegeți ce a însemnat revolta națională din Decembrie '89, treceți [...] The post Libertate appeared first on Cotidianul RO.
12:00
În aceste condiții, pentru orice atingere [...] The post Drept la replică appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Zece județe se vor afla, sâmbătă, sub [...] The post Canicula nu se dă dusă. Zece județe sun cod galben appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Expoziția temporară „Dinamica palatelor voievodale de la București și Târgoviște în perioada medievală” # Cotidianul de Hunedoara
Expoziția, prezentată anterior la Palatul Suțu – Muzeul Municipiului București, este itinerată acum la Târgoviște, în cadrul manifestărilor dedicate „Zilelor Cetății Târgoviște”. [...] The post Expoziția temporară „Dinamica palatelor voievodale de la București și Târgoviște în perioada medievală” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
„N-am vazut atâta ulei de cînd sunt”, a spus [...] The post Panică lângă Galați. La Șendreni uleiul a curs în valuri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:30
Fostul șef al ANPC asigură că nu are [...] The post Marea ”revenire”. Piedone spune că a venit vremea appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Mai sunt câteva zile până la un eveniment care va surprinde România și nu numai. „Masa care unește“ va aduna 10 000 de oameni [...] The post Masa care unește-Eveniment de Cartea Recordurilor la Alba Iulia appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Președintele american Donald Trump a semnat [...] The post Ordinul semnat de Trump dă fiori appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Cred că asta a fost foarte important [...] The post După ce a învins România, antrenorul Canadei, peste măsură de bucuros appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Or, trăirea din minciună nu ține la nesfârșit – la un moment dat lanțul se rupe. [...] The post Generalitatea legii și apărarea ei appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Alternativa la aglomerația de pe DN1 Valea Prahovei. Erbașu a demarat lucrările # Cotidianul de Hunedoara
Constructorul român Erbașu a demarat deja [...] The post Alternativa la aglomerația de pe DN1 Valea Prahovei. Erbașu a demarat lucrările appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:30
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu [...] The post Țoiu, gest controversat pe stadion appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General [...] The post Rute alternative. Transfăgărășanul se închide appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Nu știu care a fost abordarea lui Nea Mircea, dacă le-a spus să [...] The post Gică Popescu, uluit. „De mult nu am văzut așa ceva” appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Selecționerul echipei naționale de fotbal [...] The post Mircea Lucescu. Rezultatul e rușinos appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Copiii pot descoperi universul poveștilor [...] The post Unde mergem în weeekend. Spectacole și concerte, în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:30
Trump s-a plâns că Europa „ia efectiv bani care altfel ar merge către investițiile și locurile de muncă americane”. [...] The post Trump, furios după ce UE a amendat Google appeared first on Cotidianul RO.
23:10
Ungurii se mândresc mult cu Ladislau Bölöni și au făcut un film despre el în care apare și Valentin Ceaușescu (...) [...] The post Film despre Bölöni în cinematografele din Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
23:00
România nu a arătat nimic bun în meciul disputat contra reprezentativei Canadei. Ai noștri s-au cam făcut de râs în duelul oricum nedorit de Mircea Lucescu [...] The post România-Canada, un dezastru appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Bolojan și-a numit şef al Corpului de Control un angajat de la Anticorupție # Cotidianul de Hunedoara
Bolojan și-a numit şef al Corpului de Control. Premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control [...] The post Bolojan și-a numit şef al Corpului de Control un angajat de la Anticorupție appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Un bărbat din județul Suceava a fost reținut după ce și-a ars soția în zona intimă cu un arzător prevăzut cu butelie [...] The post Caz de înfiorător de violență în familie appeared first on Cotidianul RO.
21:00
. Salvatorii au intervenit la 90 de cazuri de submersie. Datorită reacției rapide, 72 de persoane au fost salvate, însă, din nefericire, [...] The post 18 morți pe litoralul românesc appeared first on Cotidianul RO.
20:30
E groasă treaba! Atașatul militar al României în SUA, generalul Florin Tomiuc, a fost convocat la Departamentul Apărării. Oficialii Pentagonului [...] The post E groasă: General român chemat la Departamentul Apărării al SUA appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Comisia a afirmat că Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți. [...] The post Comisia Europeană a amendat gigantul american Google appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Acest computer, cel de-al patrulea ca viteză din lume, deschide posibilități complet noi pentru antrenarea modelelor AI sau pentru simulări științifice [...] The post Un supercomputer intră în cursa pentru dezvoltarea AI appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că este posibil ca decizia lui Horia Tecău de a renunța [...] The post Vorbe grele în tenisul românesc: „Este o rușine” appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Arena Națională va găzdui meciul amical dintre România și Canada, partidă despre care selecționerul Mircea Lucescu a declarat ferm că nu a vrut-o [...] The post România – Canada, testul rezervelor appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Câini români pentru iubitorii francezi. Nu mai puțin de 70 de câini din adăposturile ASPA au fost adoptați în Franța [...] The post Câini români pentru francezi appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Sindicaliștii din Educație sunt susținuți și de elevi. Unii chiar cer guvernului să renunţe la tăierile şi restricţiile din şcoli. [...] The post Elevii se dau bine pe lângă profesori appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a lansat procesul de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap prin modificarea [...] The post Se schimbă regulile pentru încadrarea în grad de handicap appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Transportatorii acuză: ASF ascunde un nou pericol de faliment pe piața RCA # Cotidianul de Hunedoara
Transportatorii acuză Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) că ar ignora probleme grave și că ar repeta greșelile care au precedat prăbușirea [...] The post Transportatorii acuză: ASF ascunde un nou pericol de faliment pe piața RCA appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Românii ar putea fi nevoiți să se deplaseze la sediul altei unități de poliție situată într-o altă zonă/localitate decât cea în care domiciliază [...] The post Europol: Sedii de poliție, închise după ora 16 appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Peste 5.400 de entități au datorii către bugetul de stat ce depășesc 1 milion de lei fiecare. „Cine răspunde?“ [...] The post Statul, propriul vinovat pentru deficitul bugetar appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Alexandru Bâlcu, liderul organizației Noua Dreaptă, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare [...] The post Condamnare pentru liderul organizației Noua Dreaptă appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Cererile sale ar putea fi interpretate însă drept scuze pentru performanțele sub nivelul așteptărilor. [...] The post Mbappe, mai rău ca sindicaliștii appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Un bărbat a incendiat o pompă de alimentare dintr-o benzinărie și apoi a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. [...] The post A dat foc unui angajat din benzinărie appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că în ultimii doi ani, la Romsilva, 13 directori au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de [...] The post Bonusuri de pensionare uluitoare la Romsilva appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Președintele american Donald Trump și-a manifestat vineri resemnarea cu privire la șansele Statelor Unite de a mai putea influența Rusia și India, afirmând că [...] The post Trump, resemnat: Am pierdut India și Rusia appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Claudiu Târziu cere recunoașterea cheltuielilor demografice ca investiții. Ce răspuns Bruxelles-ul # Cotidianul de Hunedoara
Bruxelles-ul a răspuns solicitării europarlamentarului român Claudiu Târziu legat de recunoașterea cheltuielilor pentru politicile demografice ca investiții în calcularea soldului bugetar [...] The post Claudiu Târziu cere recunoașterea cheltuielilor demografice ca investiții. Ce răspuns Bruxelles-ul appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a și cunoscută mai ales pentru [...] The post Doliu la Palatul Buckingham appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci migranţi [...] The post A încercat să intre în țară cu irakieni în portbagaj appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Sindicatele din învățământ au transmis un mesaj către elevi, studenți și părinți, referitor la începerea anului școlar [...] The post Educație. Ultima adiere dinaintea furtunii? (Fotoreportaj) appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Multe persoane aleg să-și creeze momente de deconectare prin experiențe de divertisment digital, cum sunt cele de [...] The post De ce sănătatea mentală a devenit o prioritate în lumea modernă appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Program de sezon, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Program de sezon, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Program de sezon appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Realitatea Plus este cel mai sancționat post de televiziune de către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 18 mai - 27 august, înregistrând [...] The post Realitatea Plus, cel mai sancționat post de televiziune de către CNA appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind [...] The post CCR a stabilit termenul pentru pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.