Dragomir, cea mai plastică exprimare după dezastrul cu Canada

Cotidianul de Hunedoara, 6 septembrie 2025 16:00

Mitică Dragomir, cea mai plastică exprimare despre naționala [...] The post Dragomir, cea mai plastică exprimare după dezastrul cu Canada appeared first on Cotidianul RO.

Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:30
Băluță le reamintește bucureștenilor că ”s-a ținut de cuvânt„ Cotidianul de Hunedoara
Așa cum promis în fața bucureștenilor în urmă cu două luni, [...] The post Băluță le reamintește bucureștenilor că ”s-a ținut de cuvânt„ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:10
Ce se întâmplă cu Il Luce? Selecționerul, declarație șocantă după umilința cu Canada Cotidianul de Hunedoara
Sfârșitul meciului de vineri seară de pe Arena Națională a fost urmat de o atmosferă [...] The post Ce se întâmplă cu Il Luce? Selecționerul, declarație șocantă după umilința cu Canada appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Zelenski îi răspunde lui Putin „teroristul” Cotidianul de Hunedoara
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii președintelui [...] The post Zelenski îi răspunde lui Putin „teroristul” appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Cei mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus? Cotidianul de Hunedoara
Nu mai contenesc laudele la adresa României. [...] The post Cei mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:00
Ce se întâmplă cu circulația între Piața Națiunile Unite și Unirii Cotidianul de Hunedoara
Circulația rutieră pe Splaiul Independenței din București [...] The post Ce se întâmplă cu circulația între Piața Națiunile Unite și Unirii appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Amprentele de trei milenii  de la muzeul din Deva Cotidianul de Hunedoara
Epoca bronzului este o perioadă cultural-istorică caracterizată [...] The post Amprentele de trei milenii  de la muzeul din Deva appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Nicușor Dan dă peste cap protestele profesorilor Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a declarat joi seara [...] The post Nicușor Dan dă peste cap protestele profesorilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:10
Libertate Cotidianul de Hunedoara
Cei care n-ați ajuns să înțelegeți ce a însemnat revolta națională din Decembrie '89, treceți [...] The post Libertate appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Drept la replică Cotidianul de Hunedoara
În aceste condiții, pentru orice atingere [...] The post Drept la replică appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Canicula nu se dă dusă. Zece județe sun cod galben Cotidianul de Hunedoara
Zece județe se vor afla, sâmbătă, sub [...] The post Canicula nu se dă dusă. Zece județe sun cod galben appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Expoziția temporară „Dinamica palatelor voievodale de la București și Târgoviște în perioada medievală” Cotidianul de Hunedoara
Expoziția, prezentată anterior la Palatul Suțu – Muzeul Municipiului București, este itinerată acum la Târgoviște, în cadrul manifestărilor dedicate „Zilelor Cetății Târgoviște”. [...] The post Expoziția temporară „Dinamica palatelor voievodale de la București și Târgoviște în perioada medievală” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Panică lângă Galați. La Șendreni uleiul a curs în valuri Cotidianul de Hunedoara
„N-am vazut atâta ulei de cînd sunt”, a spus [...] The post Panică lângă Galați. La Șendreni uleiul a curs în valuri appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Marea ”revenire”. Piedone spune că a venit vremea Cotidianul de Hunedoara
Fostul șef al ANPC asigură că nu are [...] The post Marea ”revenire”. Piedone spune că a venit vremea appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Masa care unește-Eveniment de Cartea Recordurilor la Alba Iulia Cotidianul de Hunedoara
Mai sunt câteva zile până la un eveniment care va surprinde România și nu numai. „Masa care unește“ va aduna 10 000 de oameni [...] The post Masa care unește-Eveniment de Cartea Recordurilor la Alba Iulia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:00
Ordinul semnat de Trump dă fiori Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a semnat [...] The post Ordinul semnat de Trump dă fiori appeared first on Cotidianul RO.
09:50
După ce a învins România, antrenorul Canadei, peste măsură de bucuros Cotidianul de Hunedoara
Cred că asta a fost foarte important [...] The post După ce a învins România, antrenorul Canadei, peste măsură de bucuros appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Generalitatea legii și apărarea ei Cotidianul de Hunedoara
Or, trăirea din minciună nu ține la nesfârșit – la un moment dat lanțul se rupe. [...] The post Generalitatea legii și apărarea ei appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Alternativa la aglomerația de pe DN1 Valea Prahovei. Erbașu a demarat lucrările Cotidianul de Hunedoara
Constructorul român Erbașu a demarat deja [...] The post Alternativa la aglomerația de pe DN1 Valea Prahovei. Erbașu a demarat lucrările appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Țoiu, gest controversat pe stadion Cotidianul de Hunedoara
Ministrul  Afacerilor Externe, Oana Țoiu [...] The post Țoiu, gest controversat pe stadion appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:10
Rute alternative. Transfăgărășanul se închide Cotidianul de Hunedoara
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General [...] The post Rute alternative. Transfăgărășanul se închide appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Gică Popescu, uluit.  „De mult nu am văzut așa ceva” Cotidianul de Hunedoara
Nu știu care a fost abordarea lui Nea Mircea, dacă le-a spus să [...] The post Gică Popescu, uluit.  „De mult nu am văzut așa ceva” appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Mircea Lucescu. Rezultatul e rușinos Cotidianul de Hunedoara
Selecționerul echipei naționale de fotbal [...] The post Mircea Lucescu. Rezultatul e rușinos appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Unde mergem în weeekend. Spectacole și concerte, în Capitală Cotidianul de Hunedoara
Copiii pot descoperi universul poveștilor [...] The post Unde mergem în weeekend. Spectacole și concerte, în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:30
Trump, furios după ce UE a amendat Google Cotidianul de Hunedoara
Trump s-a plâns că Europa „ia efectiv bani care altfel ar merge către investițiile și locurile de muncă americane”. [...] The post Trump, furios după ce UE a amendat Google appeared first on Cotidianul RO.
23:10
Film despre Bölöni în cinematografele din Ungaria Cotidianul de Hunedoara
Ungurii se mândresc mult cu Ladislau Bölöni și au făcut un film despre el în care apare și Valentin Ceaușescu (...) [...] The post Film despre Bölöni în cinematografele din Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
23:00
România-Canada, un dezastru Cotidianul de Hunedoara
România nu a arătat nimic bun în meciul disputat contra reprezentativei Canadei. Ai noștri s-au cam făcut de râs în duelul oricum nedorit de Mircea Lucescu [...] The post România-Canada, un dezastru appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Bolojan și-a numit şef al Corpului de Control un angajat de la Anticorupție Cotidianul de Hunedoara
Bolojan și-a numit şef al Corpului de Control. Premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control [...] The post Bolojan și-a numit şef al Corpului de Control un angajat de la Anticorupție appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Caz de înfiorător de violență în familie Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat din județul Suceava a fost reținut după ce și-a ars soția în zona intimă cu un arzător prevăzut cu butelie [...] The post Caz de înfiorător de violență în familie appeared first on Cotidianul RO.
21:00
18 morți pe litoralul românesc Cotidianul de Hunedoara
. Salvatorii au intervenit la 90 de cazuri de submersie. Datorită reacției rapide, 72 de persoane au fost salvate, însă, din nefericire, [...] The post 18 morți pe litoralul românesc appeared first on Cotidianul RO.
20:30
E groasă: General român chemat la Departamentul Apărării al SUA Cotidianul de Hunedoara
E groasă treaba! Atașatul militar al României în SUA, generalul Florin Tomiuc, a fost convocat la Departamentul Apărării. Oficialii Pentagonului [...] The post E groasă: General român chemat la Departamentul Apărării al SUA appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Comisia Europeană a amendat gigantul american Google Cotidianul de Hunedoara
Comisia a afirmat că Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți. [...] The post Comisia Europeană a amendat gigantul american Google appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Un supercomputer intră în cursa pentru dezvoltarea AI Cotidianul de Hunedoara
Acest computer, cel de-al patrulea ca viteză din lume, deschide posibilități complet noi pentru antrenarea modelelor AI sau pentru simulări științifice [...] The post Un supercomputer intră în cursa pentru dezvoltarea AI appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Vorbe grele în tenisul românesc: „Este o rușine” Cotidianul de Hunedoara
Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că este posibil ca decizia lui Horia Tecău de a renunța [...] The post Vorbe grele în tenisul românesc: „Este o rușine” appeared first on Cotidianul RO.
20:10
România – Canada, testul rezervelor Cotidianul de Hunedoara
Arena Națională va găzdui meciul amical dintre România și Canada, partidă despre care selecționerul Mircea Lucescu a declarat ferm că nu a vrut-o [...] The post România – Canada, testul rezervelor appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Câini români pentru francezi Cotidianul de Hunedoara
Câini români pentru iubitorii francezi. Nu mai puțin de 70 de câini din adăposturile ASPA au fost adoptați în Franța [...] The post Câini români pentru francezi appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Elevii se dau bine pe lângă profesori Cotidianul de Hunedoara
Sindicaliștii din Educație sunt susținuți și de elevi. Unii chiar cer guvernului să renunţe la tăierile şi restricţiile din şcoli. [...] The post Elevii se dau bine pe lângă profesori appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Se schimbă regulile pentru încadrarea în grad de handicap Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a lansat procesul de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap prin modificarea [...] The post Se schimbă regulile pentru încadrarea în grad de handicap appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Transportatorii acuză: ASF ascunde un nou pericol de faliment pe piața RCA Cotidianul de Hunedoara
Transportatorii acuză Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) că ar ignora probleme grave și că ar repeta greșelile care au precedat prăbușirea [...] The post Transportatorii acuză: ASF ascunde un nou pericol de faliment pe piața RCA appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Europol: Sedii de poliție, închise după ora 16 Cotidianul de Hunedoara
Românii ar putea fi nevoiți să se deplaseze la sediul altei unități de poliție situată într-o altă zonă/localitate decât cea în care domiciliază [...] The post Europol: Sedii de poliție, închise după ora 16 appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Statul, propriul vinovat pentru deficitul bugetar Cotidianul de Hunedoara
Peste 5.400 de entități au datorii către bugetul de stat ce depășesc 1 milion de lei fiecare. „Cine răspunde?“ [...] The post Statul, propriul vinovat pentru deficitul bugetar appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Condamnare pentru liderul organizației Noua Dreaptă Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Bâlcu, liderul organizației Noua Dreaptă, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare [...] The post Condamnare pentru liderul organizației Noua Dreaptă appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Mbappe, mai rău ca sindicaliștii Cotidianul de Hunedoara
Cererile sale ar putea fi interpretate însă drept scuze pentru performanțele sub nivelul așteptărilor. [...] The post Mbappe, mai rău ca sindicaliștii appeared first on Cotidianul RO.
18:00
A dat foc unui angajat din benzinărie Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat a incendiat o pompă de alimentare dintr-o benzinărie și apoi a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat.  [...] The post A dat foc unui angajat din benzinărie appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Bonusuri de pensionare uluitoare la Romsilva Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că în ultimii doi ani, la Romsilva, 13 directori au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de [...] The post Bonusuri de pensionare uluitoare la Romsilva appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Trump, resemnat: Am pierdut India și Rusia Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump și-a manifestat vineri resemnarea cu privire la șansele Statelor Unite de a mai putea influența Rusia și India, afirmând că [...] The post Trump, resemnat: Am pierdut India și Rusia appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Claudiu Târziu cere recunoașterea cheltuielilor demografice ca investiții. Ce răspuns Bruxelles-ul Cotidianul de Hunedoara
Bruxelles-ul a răspuns solicitării europarlamentarului român Claudiu Târziu legat de recunoașterea cheltuielilor pentru politicile demografice ca investiții în calcularea soldului bugetar [...] The post Claudiu Târziu cere recunoașterea cheltuielilor demografice ca investiții. Ce răspuns Bruxelles-ul appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Doliu la Palatul Buckingham Cotidianul de Hunedoara
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a și cunoscută mai ales pentru [...] The post Doliu la Palatul Buckingham appeared first on Cotidianul RO.
16:50
A încercat să intre în țară cu irakieni în portbagaj Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci migranţi [...] The post A încercat să intre în țară cu irakieni în portbagaj appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Educație. Ultima adiere dinaintea furtunii? (Fotoreportaj) Cotidianul de Hunedoara
Sindicatele din învățământ au transmis un mesaj către elevi, studenți și părinți, referitor la începerea anului școlar [...] The post Educație. Ultima adiere dinaintea furtunii? (Fotoreportaj) appeared first on Cotidianul RO.
