Sechestru uriaș pentru firma fantomă cu sediul într-un WC din București. Șeful ANAF: „Nu mai operează”
Adevarul.ro, 5 septembrie 2025 18:30
Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a explicat situația firmei RICHRBT 1 SRL, compania-fantomă care a declarat o cifră de afaceri uriașă, dar care funcționa cu sediul social într-o toaletă publică din Capitală.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
18:30
Când ar putea pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată. Mesajul Ministrului Mediului # Adevarul.ro
Ministerul Mediului a organizat, vineri, o dezbatere publică privind iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată.
18:30
Arde o biserică din Suceava: flăcările au distrus turlelele lăcașului de cult și există pericol de propagare # Adevarul.ro
O biserică din județul Suceava a fost cuprinsă vineri, 4 septembrie, de un incendiu puternic. Focul a distrus turlele lăcașului de cult.
18:30
Sechestru uriaș pentru firma fantomă cu sediul într-un WC din București. Șeful ANAF: „Nu mai operează” # Adevarul.ro
Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a explicat situația firmei RICHRBT 1 SRL, compania-fantomă care a declarat o cifră de afaceri uriașă, dar care funcționa cu sediul social într-o toaletă publică din Capitală.
Acum o oră
18:15
Româncă, proprietara unei clinici de înfrumusețare din Spania, a fost arestată pentru că făcea ilegal injectări cu botox și acid hialuronic # Adevarul.ro
O româncă, proprietara unei clinici de înfrumusețare din Spania, a fost arestată după ce a fost prinsă făcând ilegal injectări cu botox și acid hialuronic.
18:00
Federația de tenis pune tunurile pe jucătoarele care refuză naționala României: „Este o rușine” # Adevarul.ro
Plecarea lui Horia Tecău (40 de ani) n-a liniștit apele la FR Tenis.
Acum 2 ore
17:45
Ce a pățit o femeie care a lăsat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket din Capitală. „Hai să ne civilizăm puțin!” # Adevarul.ro
O femeie care lăsat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket din Capitală a fost blocată de mașina unui șofer, revoltat de gestul acesteia.
17:45
Cum a ajuns o tânără de 23 de ani să fie condamnată la închisoare pe viață în Dubai: „A făcut o greșeală foarte prostească” # Adevarul.ro
O tânără britanică de 23 de ani a primit recent o sentință de închisoare pe viață în Dubai. Mama ei susține că fata a comis doar „o greșeală stupidă” și lansează un apel disperat pentru ajutor, atât financiar, cât și emoțional.
17:30
Alegerea lui Ianis Hagi, analizată fără ocolișuri de către Ilie Năstase. O smetie i-a aplicat și Gigi Becali # Adevarul.ro
Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor, locul 12 în Turcia în sezonul trecut și aflată pe locul 9 în prezent.
17:15
Societatea civilă cere noi ambasade pentru sprijinirea muncitorilor asiatici care vin în România # Adevarul.ro
Un grup de peste 20 de organizații ale societății civile solicită președintelui României, Nicușor Dan, și ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, deschiderea de ambasade în țări din Asia.
17:15
Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc, poreclit „Păpușarul”, va fi extrădat din Grecia. Este acuzat de furtul secolului în Moldova # Adevarul.ro
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informația fiind confirmată de avocatul oligarhului.
17:00
Un cunoscut influencer s-a rănit grav după ce a căzut cu trotineta în București: „Chiar și cu fața făcută varză nimic nu se compară cu mâncarea românească” # Adevarul.ro
Un influencer și regizor stabilit în New York (SUA) s-a accidentat după ce a căzut cu trotineta în București. Edsta, un tânăr de 32 de ani, născut în România și mutat cu familia în Atlanta, a revenit pentru prima dată în vizită după 24 de ani.
17:00
Festivitățile de început de an sunt inutile. Și pe cât sunt de inutile, pe atât le-am golit noi, în ani, de orice sens. Un director care citește un discurs, doi profesori care rostesc fraze de complezență, un politician care profită de microfon și un preot care spune o rugăciune.
17:00
Burse școlare 2025-2026. Condițiile pentru bursa de merit și cea socială, conform noii metodologii # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat în septembrie metodologia-cadru de acordare a burselor școlare 2025-2026, după ce sistemul a fost modificat prin Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.
17:00
Plafonarea preţurilor la electricitate va fi prelungită până la finele anului în Polonia # Adevarul.ro
Plafonarea preţurilor la electricitate va fi prelungită până la finalul anului în Polonia, a declarat vineri ministrul Energiei, Milosz Motyka, ceea ce ar putea elimina un risc de inflaţie şi ar creşte speranţele pentru o reducere a dobânzii de bază.
Acum 4 ore
16:45
Proiect de lege depus la Senat. Amenda uriașă pe care o riști dacă ești nepoliticos cu funcționarii publici # Adevarul.ro
Un proiect de lege depus la Senat prevede ca persoanele care solicită informații publice să respecte programul instituțiilor și să se comporte civilizat, iar atitudinile agresive față de personalul public să fie sancționate.
16:45
Zelenski cere trupe occidentale în Ucraina, ca garanție de securitate: „Ar trebui să vină cu miile” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca mii de soldați occidentali să fie desfășurați în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate promise de aliați împotriva Rusiei.
16:45
Foarte adeseori, hărțile (cu poveștile lor fabuloase) reprezintă cea mai nună – chiar dacă uneori foarte complicată – poartă pentru înțelegerea exactă a tuturor elementelor care compun realitatea timpului pe care-l trăim, doar în aparență aleatoriu și, ca atare, extrem de surprinzător.
16:30
Ciolacu: Pe lângă tăieri legitime de privilegii și de control eficient al costurilor publice, România are nevoie de un Plan de Stimulare a Economiei # Adevarul.ro
Marcel Ciolacu a analizat vineri, 5 septembrie, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025.
16:30
Femeie prinsă de jandarmi în Centrul Vechi când încerca să taie frânele unei trotinete electrice # Adevarul.ro
O femeie a fost surprinsă de jandarmi, joi seară, în timp ce încerca să distrugă sistemele de frânare și alarma unei trotinete electrice de închiriat din Centrul Vechi al Capitalei
16:30
Se scumpesc tarifele şi amenzile de rovinietă şi pentru vehiculele de transport. Cât costă taxele de pod # Adevarul.ro
Tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport se modifică începând de luni, 8 septembrie, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
16:15
Letonia ar putea introduce recrutarea obligatorie a femeilor în armată. Statul vrea să își dubleze efectivele militare # Adevarul.ro
Ministrul Apărării din Letonia, Andris Spruds, a anunțat că țara sa intenționează să înceapă recrutarea femeilor în armată din 2028, ca parte a unui plan amplu de extindere a forțelor armate.
16:00
A doua președinție a lui Trump este „cea mai periculoasă perioadă” de după al Doilea Război Mondial. Avertismentul unui fost lider al Senatului SUA # Adevarul.ro
Lumea, sub al doilea mandat al lui Donald Trump, a intrat într-o perioadă de pericol, cu „anumite asemănări cu anii ’30”, potrivit lui Mitch McConnell, republican și fost lider al Senatului SUA.
16:00
CCR analizează pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ privind legea care modifică pensiile de serviciu ale magistraților # Adevarul.ro
Curtea Constituțională va dezbate, pe 24 septembrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea care modifică pensiile de serviciu ale magistraților, adoptată de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament.
16:00
Război, extremism, fake news. Astra Film aduce documentare despre probleme actuale, între adevăr și speranță # Adevarul.ro
Într-un context global marcat de războaie, fake news și ascensiunea extremismului, festivalul Astra Film propune o selecție consistentă de documentare, menită să ofere spectatorilor doza necesară de luciditate.
15:45
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit. Anunțul făcut de Palatul Buckingham: „A decedat înconjurată de familia sa” # Adevarul.ro
Ducesa de Kent a Marii Britanii, cunoscută pentru lunga sa legătură cu turneul de la Wimbledon și pentru discreta sa prezență în viața publică, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham.
15:45
Ministrul Dragoș Pîslaru, apel la o ținută decentă pentru angajați: „Nu vii la birou de parcă mergi la colțul străzii să îți iei câteva lucruri” # Adevarul.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a transmis angajaților din subordine să acorde mai multă atenție ținutei vestimentare la serviciu.
15:30
Bonusuri de un milion de euro pentru 13 directori Romsilva. Ministra Mediului anunță reorganizarea regiei # Adevarul.ro
În ultimii doi ani, 13 directori din cadrul Romsilva au încasat bonusuri de pensionare în valoare totală de un milion de euro, a dezvăluit ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
15:30
Tesla vrea să îi acorde lui Elon Musk o primă de performanță de 1.000 de miliarde de dolari # Adevarul.ro
Tesla a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase.
15:15
Criză în REPER. Octavian Berceanu demisionează de la șefia partidului după doar șase zile de când a fost ales # Adevarul.ro
Octavian Berceanu a anunțat vineri, 5 septembrie, că demisionează din Partidul REPER și din funcția de președinte al formațiunii, la numai șase zile după ce fusese ales.
15:15
Fiecare dintre noi poartă în corp o structură microscopică, dar extrem de complexă, care ne definește identitatea biologică: ADN-ul.
15:00
Incidentul cu presupusa perturbare a semnalului GPS al avionului șefei Comisiei Europene a stârnit batjocură și ironii în Rusia. De ce a devenit Ursula von der Leyen ținta campaniilor de denigrare rusești.
15:00
David Popovici a prins peștele cel mare și i-a provocat pe utilizatorii de pe Instagram # Adevarul.ro
David Popovici, 20 de ani, este campion olimpic și mondial la înot.
15:00
Cornelia și Miodrag Belodedici, prima apariție împreună ca soț și soție: „Suntem foarte discreți și nu ne place ostentația” # Adevarul.ro
Cornelia și Miodrag Belodedici au oferit primul lor interviu împreună, vorbind deschis despre viața lor de familie, carieră și amintiri, subliniind că prețuiesc intimitatea mai presus de orice.
Acum 6 ore
14:45
Membru al organizației Noua Dreaptă, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a lipit stickere cu simboluri legionare pe o sinagogă # Adevarul.ro
Un membru al organizației Noua Dreaptă a primit un an de închisoare cu suspendare, după ce a lipit stickere cu simboluri legionare pe o sinagogă aflată în București.
14:45
Un incident neobișnuit a avut loc vineri, în Gara de Nord din București, la trenul cu destinația Suceava.
14:45
Industria auto critică proiectul de impozitare a mașinilor: Nu aplică principiul poluatorul plătește # Adevarul.ro
Producătorii și importatorii auto critică proiectul de impozitare a mașinilor, arătând că sunt diferențe prea mici între mașinile poluatoare și nepoluatoare și că nu se aplică principiul „poluatorul plătește”.
14:30
Oana Radu s-a căsătorit cu Șerban Balaban, în cursul zilei de joi, 4 septembrie 2025, într-un cadru de poveste.
14:30
Un român de 46 de ani, rezident în Italia, a murit după un accident de muncă.
14:30
Meciul România-Canada se joacă în seara asta, ora 21.00.
14:30
Trafic feroviar temporar oprit în Olt. Un tren a deraiat în urma unei manevre de regarare. Călătorii, preluați cu mijloace auto # Adevarul.ro
Traficul feroviar este temporar oprit în județul Olt, în urma deraierii unui vagon în timpul manevrei de regarare. Evenimentul s-a produs vineri, 5 septembrie 2025, după orele prânzului. Mai multe trenuri sunt afectate.
14:15
Simone Tempestini își turează din noul motorul.
14:00
Mai multe drone detectate aproape de Sulina. Două aeronave Eurofighter Typhoon au survolat zona din apropierea graniţei cu Ucraina # Adevarul.ro
Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine NE de Sulina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina.
14:00
Grevă de avertisment la reprezentanța unei companii americane din România: Ne dorim un Contract Colectiv de Muncă echitabil # Adevarul.ro
Angajații unei companii americane din România au anunțat vineri că au declanșat o grevă de avertiemsnt prin care vor să atragă atenția asupra importanței încheierii unui contract colectiv de muncă echitabil.
14:00
Chirurg britanic, condamnat la închisoare: Motivul șocant pentru care și-a provocat în mod deliberat amputarea ambelor picioare # Adevarul.ro
Neil Hopper, un chirurg britanic de 49 de ani, cunoscut în regiunea Cornwall ca specialist în amputații, a fost condamnat joi, 4 septembrie, la doi ani și opt luni de închisoare pentru fraudă și deținere de imagini cu mutilări genitale.
14:00
Un clujean a fost prins de ANAF cu venituri nedeclarate de 172 milioane lei, cel mai mare caz descoperit vreodată la persoane fizice.
13:45
Reorganizarea Romsilva, aprobată vineri în ședință de guvern. „România se confruntă cu o situație extraordinară” # Adevarul.ro
Guvernul s-a întrunit în şedinţă vineri, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează un singur proiect de ordonanţă de urgenţă, care vizează modificarea Codului silvic.
13:45
Trei decenii, trei generații, nenumărate utilizări: Mercedes-Benz Vito împlinește 30 de ani. Lansat în 1995, acest autovehicul comercial de dimensiuni medii s-a impus prin fiabilitate, versatilitate și inovație tehnologică.
13:30
Parisul boem se mută pe Lipscani: Matisse și Pallady, reuniți după un secol la Art Safari 2025. Împrumutul istoric al noii ediții # Adevarul.ro
Capodopere de Henri Matisse sunt expuse pentru prima dată în țara noastră, în urma unui împrumut istoric pe care Art Safari l-a obținut în parteneriat cu două dintre cele mai importante muzee din Paris: Musée de l’Orangerie și Musée Henri Matisse – Département du Nord.
13:30
O femeie, concediată de banca la care lucra de 25 de ani: A antrenat un sistem de inteligență artificială să o înlocuiască # Adevarul.ro
O angajată a Commonwealth Bank a dezvăluit că a fost concediată după 25 de ani, dar nu înainte de a antrena, fără să știe, un sistem de inteligență artificială care să îi facă treaba.
13:30
Agresorul livratorului asiatic din București vrea să fie cercetat în libertate. Decizia judecătorilor este așteptată vineri # Adevarul.ro
Tânărul care a lovit un livrator din Nepal vrea să fie cercetat în stare de libertate și le-a cerut magistraților o decizie mai blândă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.