Google și Apple impulsionează megacapitalizările companiilor tehnologice la 21.000 de miliarde dolari

O firmă înființată indirect în urmă cu 3 ani de către una dintre casele de brokeraj majore de la Bursa de Valori București (BVB), care a concesionat de la autoritatea locală din Vatra Dornei clădirile vechii centrale în cogenerare pe gaze, de 20 MW, nefuncțională, din municipiul sucevean, ridicată în 2008, cu tot cu terenurile acesteia, este pe cale să demareze pe amplasament producția comercială la o nouă unitate de producție de energie termică și electrică de acest tip, proiect anunțat în premieră de Profit.ro.