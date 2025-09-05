Jurnal Antena Sport | Campioană de toți fanii
Antena Sport, 5 septembrie 2025 21:20
Mihai Stoica, atac lansat la adresa lui Mircea Lucescu! Ce l-a nemulțumit pe oficialul FCSB: „Batem toate recordurile” # Antena Sport
Mircea Lucescu a convocat 7 jucători de la FCSB pentru cele două meciuri pe care naționala României le va disputa în septembrie. Șase dintre aceștia au fost incluși în lotul pentru meciul contra Canadei, mai puțin Daniel Bîrligea, care s-a accidentat în disputa cu CFR Cluj. În mod surprinzător, toți cei șase sunt pe bancă […] The post Mihai Stoica, atac lansat la adresa lui Mircea Lucescu! Ce l-a nemulțumit pe oficialul FCSB: „Batem toate recordurile” appeared first on Antena Sport.
Primele informaţii despre accidentarea lui Louis Munteanu! El a ratat în ultimul moment meciul România – Canada! # Antena Sport
Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire, înainte de startul meciului amical România – Canada şi a fost înlocuit cu Denis Drăguş în echipa de start a naţionalei. Potrivit primelor informaţii pe care le deţinem, Louis Munteanu a acuzat o problemă musculară la gambă. Louis Munteanu a acuzat probleme la gambă Louis Munteanu a avut un […] The post Primele informaţii despre accidentarea lui Louis Munteanu! El a ratat în ultimul moment meciul România – Canada! appeared first on Antena Sport.
Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu! # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost nevoit să recurgă la o schimbare de ultimă oră în echipa de start a României! Selecționerul a luat decizia după încălzirea jucătorilor, înaintea amicalului cu Canada. România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY de la ora 21:00. Tricolorii își continuă drumul spre World Cup 2026, […] The post Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu! appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a rezolvat transferul „celui mai bun jucător U21 din Liga 1”. Anunțul făcut de Mihai Stoica # Antena Sport
FCSB a rezolvat un transfer important, pentru care a insistat în aceste zile patronul Gigi Becali. Este vorba despre Mario Tudose, descris de oficialii celor de la FC Argeș ca fiind „cel mai bun jucător U21 din campionatul românesc”. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. Este o mutare […] The post Gigi Becali a rezolvat transferul „celui mai bun jucător U21 din Liga 1”. Anunțul făcut de Mihai Stoica appeared first on Antena Sport.
Denis Drăguș, mesaj de luptă înainte de România – Canada: “Trebuie să facem un meci bun!” # Antena Sport
Denis Drăguș a vorbit înainte de România – Canada, partidă care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Atacantul echipei naționale a transmis un mesaj de luptă. Denis Drăguș a fost lăsat pe banca de rezerve de Mircea Lucescu, pentru meciul de test de pe Arena Națională. Totuși, atacantul este încrezăor. Acesta […] The post Denis Drăguș, mesaj de luptă înainte de România – Canada: “Trebuie să facem un meci bun!” appeared first on Antena Sport.
Lovitură spectaculoasă pregătită de Rapid! Pe ce jucător de la CFR Cluj au pus ochii giuleștenii # Antena Sport
Rapidul are un start bun de sezon în Liga 1, iar conducerea clubului ia în calcul aducerea de noi jucători pentru a întări lotul pregătit de Costel Gâlcă. Formația alb-vișinie forțează transferul unui jucător de la CFR Cluj. Cu o cotă de piață de 1,4 milioane de euro, fotbalistul în vârstă de 24 de ani […] The post Lovitură spectaculoasă pregătită de Rapid! Pe ce jucător de la CFR Cluj au pus ochii giuleștenii appeared first on Antena Sport.
“Să ne convingă că merită să fie titular” Mircea Lucescu l-a motivat pe un tricolor înainte de România – Canada! # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu a vorbit despre modificările din echipa de start a naţionalei în partida România – Canada, care e în direct, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Mircea Lucescu a vorbit şi despre Louis Munteanu, pe care mulţi l-au cerut în echipa naţională mare a României, chiar titular. Lucescu a […] The post “Să ne convingă că merită să fie titular” Mircea Lucescu l-a motivat pe un tricolor înainte de România – Canada! appeared first on Antena Sport.
Ce mesaj a avut selecționerul Canadei pentru fanii români, înaintea duelului cu tricolorii lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Selecționerul Canadei, Jesse Marsch, a acordat un interviu înaintea partidei cu România, de pe Arena Națională. În cadrul acestuia, tehnicianul a venit cu un mesaj pentru fanii tricolorilor. România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la ora 21:00. Tricolorii își continuă drumul spre World Cup 2026, turneu final […] The post Ce mesaj a avut selecționerul Canadei pentru fanii români, înaintea duelului cu tricolorii lui Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
Adrian Mazilu, mesaj pentru tricolori înainte de România – Canada! Ce a spus despre o posibilă convocare # Antena Sport
Adrian Mazilu a venit cu un mesaj pentru jucătorii echipei naționale înainte de România – Canada, meci care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la ora 21:00. Acesta a vorbit și despre o posibilă convocare la prima reprezentativă. România își continuă drumul spre World Cup 2026. După amicalul „de lux” […] The post Adrian Mazilu, mesaj pentru tricolori înainte de România – Canada! Ce a spus despre o posibilă convocare appeared first on Antena Sport.
Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea # Antena Sport
Chiar dacă a fost lăsat în afara lotului naționalei Braziliei de către selecționerul Carlo Ancelotti, Neymar primește vești incredibile din afara gazonului. Fotbalistul celor de la Santos este moștenitorul unei averi de aproape un miliard de dolari. Mai mult decât atât, fostul star al celor de la Barcelona și Paris Saint Germain nu are nicio […] The post Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea appeared first on Antena Sport.
Un celebru milionar care a dat faliment, vânat de infractori români în închisoare: “Au venit în celula mea” # Antena Sport
Boris Becker (57 de ani), fost lider mondial ATP şi deţinător a 6 titluri de Grand Slam, a povestit că a trăit un calvar în închisoare. După ce a dat faliment, Becker a fost condamnat la 2 ani şi jumătate de închisoare pentru ascunderea unor active. A fost eliberat după 8 luni de detenţie. Şi-a […] The post Un celebru milionar care a dat faliment, vânat de infractori români în închisoare: “Au venit în celula mea” appeared first on Antena Sport.
Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuță, după scandalul uriaș din Ucraina! Patronul lui Dinamo Kiev a făcut anunțul # Antena Sport
Ihor Surkis, preşedintele clubului ucrainean Dinamo Kiev, a anunţat că va avea o discuţie lămuritoare cu Vladislav Blănuţă, noul transfer al grupării kievene, şi, în funcţie de rezultatele acesteia va decide dacă fotbalistul româno-moldovean va rămâne la Dinamo Kiev sau transferul va fi anulat. Unele materiale pro-ruse publicate de Vladislav Blănuţă pe contul său de […] The post Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuță, după scandalul uriaș din Ucraina! Patronul lui Dinamo Kiev a făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, și-a reziliat contractul! Anunțul oficial # Antena Sport
Clubul de fotbal FC Botoşani a încetat, de comun acord, relaţiile contractuale cu jucătorul Romario Benzar, a anunţat gruparea, vineri, pe pagina sa de Facebook. Transferat de FC Botoşani în vara anului 2023, fundaşul dreapta născut pe 26 martie 1992 a strâns în cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul “roş-alb-albastru” 37 de partide, […] The post Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, și-a reziliat contractul! Anunțul oficial appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a dorit să îl transfere la FCSB pe Mario Tudose (20 de ani), fundaş central deţinut de FC Argeş în coproprietate cu Benfica Lisabona. FC Argeş nu vrea să renunţe acum la Tudose, jucător care evoluează şi pentru naţionala U21. Tudose a fost titularizat de selecţionerul Costin Curelea în meciul cu Kosovo, primul […] The post Gigi Becali a primit răspunsul final în cazul fundaşului dorit de FCSB! appeared first on Antena Sport.
România U21 – Kosovo U21, în preliminariile EURO 2027. Cum arată echipele de start la debutul lui Costin Curelea # Antena Sport
Naționala de fotbal a României U21 își începe campania de calificare la Campionatul European din 2027. La debutul lui Costin Curelea pe banca tehnică, tricolorii vor primita vizita selecționatei din Kosovo, meciul jucându-se pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. Echipele de start la România U21 – Kosovo U21 România U21 (4-2-3-1): Lefter – Strata, Duțu, […] The post România U21 – Kosovo U21, în preliminariile EURO 2027. Cum arată echipele de start la debutul lui Costin Curelea appeared first on Antena Sport.
Naționala de fotbal a României va disputa două partide în luna septembrie, însă cea mai importantă rămâne este contra selecționatei Ciprului, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Meciul România – Canada va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY vineri, de la ora 21:45. De asemenea, partida amicală va fi LIVE VIDEO pe […] The post Dorin Goian, încrezător de forța naționalei României: „Plecăm cu prima șansă” appeared first on Antena Sport.
Marcel Răducanu are încredere în tricolori înainte de România – Canada: “Să rămânem optimiști!” # Antena Sport
Marcel Răducanu a vorbit despre situația echipei naționale, înainte de România – Canada, amical care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la 21:00. Fostul jucător este de părere că tricolorii pot câștiga partida de pe Arena Națională. România își continuă drumul spre World Cup 2026 și în septembrie. După amicalul […] The post Marcel Răducanu are încredere în tricolori înainte de România – Canada: “Să rămânem optimiști!” appeared first on Antena Sport.
Meciul dintre echipele de fotbal U21 ale Franţei şi Luxemburgului, programat vineri la Lorient, a fost amânat pentru 3 octombrie, după un accident suferit de naţionala luxemburgheză joi seara, au anunţat vineri federaţiile celor două ţări. „FLF şi Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) au convenit să amâne meciul de calificare pentru Campionatul European 2027, iniţial […] The post Meciul Franța U21 – Luxemburg U21 a fost anulat după un accident! Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
Jucătorul pentru care Gigi Becali îi plătea lui Hagi peste 2 milioane de euro, la un pas să semneze cu Steaua! # Antena Sport
Dragoş Nedelcu (28 de ani), jucător pe care Gigi Becali îi plătea lui Gică Hagi 2.13 milioane de euro pentru a-l transfera de la Farul la FCSB în vara lui 2017, e foarte aproape să semneze cu Steaua. Dragoş Nedelcu se antrenează cu echipa din Liga a 2-a şi se află, potrivit clubului Steaua, în […] The post Jucătorul pentru care Gigi Becali îi plătea lui Hagi peste 2 milioane de euro, la un pas să semneze cu Steaua! appeared first on Antena Sport.
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 5 septembrie sunt pe as.ro, de la decizia luată de Mircea Lucescu la echipa naţională, la salariul uriaş al lui Kurt Zouma, la CFR Cluj. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 5 septembrie 1. Titularul Moldovan Mircea Lucescu a decis ca Horaţiu Moldovan […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 5 septembrie appeared first on Antena Sport.
Momente incredibile în timpul unui meci de fotbal! Jucătorii, nevoiți să se pună pe burtă # Antena Sport
Au fost momente incredibile la un meci din Tanzania, dintre City FC Abuja și JKU FC. Disputa a fost întreruptă în minutul 78, dintr-un motiv mai puțin întâlnit pe un teren de fotbal. Concret, un roi uriaș de albine s-a năpustit asupra terenului, iar jucătorii celor două echipe s-au panicat și s-au așezat pe burtă, […] The post Momente incredibile în timpul unui meci de fotbal! Jucătorii, nevoiți să se pună pe burtă appeared first on Antena Sport.
Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer # Antena Sport
Meciul România – Canada va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY vineri, de la ora 21:45. De asemenea, partida amicală va fi LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport. Este primul meci oficial care se dispută între România și Canada, iar jocul de pe Arena Națională va aduna în tribune aproximativ 30.000 […] The post Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer appeared first on Antena Sport.
Dinamo a anunţat vineri transferul lui Matei Marin. Fostul jucător de la CSA Steaua a ajuns în Ştefan cel Mare din postura de jucător liber de contract şi a semnat un contract valabil pe următoarele trei sezoane cu echipa pregătită de Zeljko Kopic. Fundaşul dreapta, în vârstă de 19 ani, a fost crescut de Steaua. […] The post Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii” appeared first on Antena Sport.
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România # Antena Sport
George Ţucudean este unul dintre foştii fotbalişti români care au practicat “sportul rege” de plăcere, el provenind dintr-o familie bogată. Din păcate, el s-a lăsat de sportul profesionist în 2020, atunci când a acuzat anumite probleme la inimă. Ţucudean nu a stat mult pe gânduri şi a preluat afacerile familiei lui, care deţine o podgorie […] The post Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România appeared first on Antena Sport.
Ilie Năstase, despre transferul lui Ianis Hagi: “Cred că s-a dus pentru bani. Dacă a negociat tăticul lui” # Antena Sport
Ilie Năstase este de părere că Ianis Hagi s-a dus la Alanyaspor pentru bani. Internaţionalul român şi-a găsit în sfârşit echipă, după despărţirea de Rangers, la finalul sezonului trecut. După ce a fost în discuţii cu mai multe echipe, Ianis Hagi a ajuns în Turcia. Primul număr 1 mondial din istoria ATP este de părere […] The post Ilie Năstase, despre transferul lui Ianis Hagi: “Cred că s-a dus pentru bani. Dacă a negociat tăticul lui” appeared first on Antena Sport.
Mike Tyson şi Floyd Mayweather se vor întâlni în ring! Când va avea loc marele meci: “Îi va dăuna sănătăţii” # Antena Sport
Foştii boxeri americani Mike Tyson şi Floyd Mayweather au ajuns la un acord pentru un posibil meci demonstrativ în 2026, a anunţat, joi, promotorul CSI Sports, citat de AFP. Nu au fost menţionate o dată sau un loc pentru această luptă, dar CSI a precizat că cei doi boxeri se vor înfrunta “în primăvara anului […] The post Mike Tyson şi Floyd Mayweather se vor întâlni în ring! Când va avea loc marele meci: “Îi va dăuna sănătăţii” appeared first on Antena Sport.
Kurt Zouma reprezintă unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1, iar salariul său este unul pe măsură. Cel puţin aşa susţine Giovanni Becali, cel care a anunţat că Neluţu Varga a vrut să le arate tuturor că CFR Cluj rămâne o forţă. Zouma este cel mai bine cotat jucător din Liga 1, […] The post Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” appeared first on Antena Sport.
Echipa feminină de tenis de masă a României a câştigat aurul, iar echipa masculină a obţinut bronzul la Campionatele Balcanice de seniori, la Istanbul. Îndrumate de Anamaria Sebe, tricolorele Ioana Sîngeorzan, Elena Zaharia şi Bianca Mei-Roşu au dus echipa feminină pe primul loc, datorită unui parcurs dominant de-a lungul celor două zile. Sportivele noastre au […] The post Performanţă uriaşă pentru România: aur şi bronz la Campionatele Balcanice de seniori appeared first on Antena Sport.
SuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti! Vineri, 23:30, la Antena 1 # Antena Sport
Nu rata SuperMondial, vineri, 5 august, ora 23:30, Florin Răducioiu, interviu cu Javier Zanetti la Milano! România, în drumul spre Mondial – speranța e că vom ajunge din nou acolo și avem mai multe șanse ca în ultimii 28 de ani. Vrem să știm cum ne văd pe noi, românii, mari actori ai fotbalului, iar […] The post SuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti! Vineri, 23:30, la Antena 1 appeared first on Antena Sport.
Meciul România – Canada va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY vineri, de la ora 21:45. De asemenea, partida amicală va fi LIVE VIDEO pe AS.ro și în aplicația AntenaSport. Tricolorii lui Mircea Lucescu au în față un amical de lux. După această partidă, România își continuă drumul spre World Cup 2026 în […] The post România – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.
Luis Suarez şi-a cerut scuze după gestul grosolan din finala Leagues Cup: “Un moment de mare frustrare” # Antena Sport
Atacantul uruguayan Luis Suarez (Inter Miami) şi-a prezentat scuze, joi, după ce a fost implicat în încăierarea din finala competiţiei de fotbal Leagues Cup, de duminică, în care a părut că îl scuipă pe un antrenor secund de la Seattle Sounders, relatează AFP. Inter Miami, echipa lui Lionel Messi, multiplul câştigător al Balonului de Aur, […] The post Luis Suarez şi-a cerut scuze după gestul grosolan din finala Leagues Cup: “Un moment de mare frustrare” appeared first on Antena Sport.
Prima parte a partidei de la Galați a fost una extrem de interesantă. Guilherme Soares (24 de ani) a lăsat-o pe Poli Iași în inferioritate numerică, după doar cinci minute. Radu Petrescu i-a arătat direct cartonașul roșu pentru un fault asupra lui Tănasă. Ulterior, Oțelul a reușit să marcheze două goluri în 10 minute prin […] The post Oțelul – Poli Iași 2-3. Spectacol la Galați! Gol în minutul 90+6 appeared first on Antena Sport.
“Merită un mare mulţumesc!” Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: “A fost o vară intensă” # Antena Sport
Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor din Turcia şi a pus capăt unei veri lungi în care s-a aflat liber de contract. Internaţionalul român de 26 de ani s-a despărţit de Rangers la finalul sezonului trecut şi, în ciuda faptului că a fost în discuţii cu mai multe echipe, abia acum a semnat un contract. […] The post “Merită un mare mulţumesc!” Ianis Hagi, mesaj din suflet după transferul la Alanyaspor: “A fost o vară intensă” appeared first on Antena Sport.
Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: “Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat” # Antena Sport
Clubul argentinian Independiente Avellaneda a fost descalificat din Copa Sudamericana, din cauza violenţelor de la meciul cu echipa Universidad de Chile, petrecute în urmă cu două săptămâni, lângă Buenos Aires, a anunţat, joi, Confederaţia Sud-americană de Fotbal (CONMEBOL), citată de AFP. De asemenea, echipa argentiniană va trebui să dispute următoarele 14 partide în turneele organizate […] The post Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: “Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat” appeared first on Antena Sport.
Julian Nagelsmann şi-a pus la zid jucătorii, după Slovacia – Germania 2-0: “S-ar putea să chemăm jucători mai puţin talentaţi” # Antena Sport
Julian Nagelsann nu şi-a menajat jucătorii după Germania a pierdut meciul cu Slovacia, scor 0-2, în preliminariile World Cup 2026. Vedetele nemţilor au primit un semnal uriaş de alarmă din partea selecţionerului, care s-a plâns de lipsa de voinţă a jucătorilor săi. În afara jucătorilor accidentaţi, Nagelsmann a trimis în teren, la Bratislava, cei mai […] The post Julian Nagelsmann şi-a pus la zid jucătorii, după Slovacia – Germania 2-0: “S-ar putea să chemăm jucători mai puţin talentaţi” appeared first on Antena Sport.
Echipele Uruguayului, Paraguayului şi Columbiei s-au calificat, joi, la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce au obţinut victorii în penultima etapă a preliminariilor sud-americane. Ele se alătură Argentinei, campioana mondială en titre, Braziliei şi Ecuadorului, care obţinuseră anterior biletele pentru turneul final care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, exclusiv […] The post Încă 3 echipe au obţinut calificarea la World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Aryna Sabalenka şi Amanda Anisimova se vor întâlni în finala feminină de la US Open 2025, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Dacă Aryna Sabalenka este numărul 1 mondial şi deţinătoarea trofeului, Amanda Anisimova ajunge în premieră în ultimul act de la Fluhsing Meadows. În prima semifinală a zilei de la New York, Aryna […] The post Aryna Sabalenka – Amanda Anisimova este finala feminină de la US Open 2025 appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj se pregăteşte de un nou transfer, după Kurt Zouma! Anunţul făcut de L’Equipe şi gafa francezilor # Antena Sport
CFR Cluj l-a convins pe francezul Kurt Zouma să semneze în Gruia, dar nu a încheiat campania de transferuri. Perioada de mercato din România se încheie pe 8 septembrie, iar clujenii vor să îl aducă pe Marcus Coco. În vârstă de 29 de ani, fundaşul dreapta este liber de contract în acest moment după ce […] The post CFR Cluj se pregăteşte de un nou transfer, după Kurt Zouma! Anunţul făcut de L’Equipe şi gafa francezilor appeared first on Antena Sport.
Lionel Messi, cu lacrimi în ochi la ultimul lui meci disputat în Argentina! Dublă spectaculoasă # Antena Sport
Lionel Messi a reuşit să marcheze două goluri în ultimul său meci internaţional disputat în Argentina. “Pumele” au învins Venezuela, cu 3-0, în preliminariile pentru World Cup 2026. Pe Estadio Monumental, Messi a deschis scorul după o pasă a lui Julian Alvarez şi a închis tabela cu 10 minute înainte de final, cu un şut […] The post Lionel Messi, cu lacrimi în ochi la ultimul lui meci disputat în Argentina! Dublă spectaculoasă appeared first on Antena Sport.
Un nou asalt în templul vitezei. Opinia lui Adrian Georgescu, înainte de MP al Italiei # Antena Sport
Monopostul McLaren este, în acest moment, mult mai rapid, per total, decât cele ale competitoarelor. Ați sesizat că, la Zandvoort, Max Verstappen, cu gume soft, nu reușea să se țină aproape de Norris și Piastri, deși aceștia aveau anvelope hard. Există o diferență, totuși. Dacă pista din Țările de Jos se potrivea însă de minune […] The post Un nou asalt în templul vitezei. Opinia lui Adrian Georgescu, înainte de MP al Italiei appeared first on Antena Sport.
Măsurile și recomandările Jandarmeriei înaintea meciului România – Canada. Program prelungit pentru transportul în comun # Antena Sport
Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Naţională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre România şi Canada. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Pentru desfăşurarea în condiţii de ordine şi siguranţă publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, […] The post Măsurile și recomandările Jandarmeriei înaintea meciului România – Canada. Program prelungit pentru transportul în comun appeared first on Antena Sport.
FCSB pune în vânzare pachetele de bilete pentru meciurile din Europa League! Cât costă abonamentele # Antena Sport
Oficialii de la FCSB au anunțat că pachetele de bilete pentru meciurile din Europa League vor fi puse în vânzare vineri. Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare. „Campioana României anunță că pachetele pentru partidele din UEFA Europa League vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de vineri, ora […] The post FCSB pune în vânzare pachetele de bilete pentru meciurile din Europa League! Cât costă abonamentele appeared first on Antena Sport.
Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Suntem interesați” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj. Acesta a vorbit despre planurile „câinilor” din finalul perioadei de mercato și a transmis că întăririle în apărare sunt prioritare. Nicolescu a explicat că Dinamo încearcă să efecuteze transferul incluzând procente dintr-o eventuală vânzare viitoare. Totuși, acesta a precizat […] The post Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Suntem interesați” appeared first on Antena Sport.
„Nu suntem pe dinafară”. Șeful Ferrari, avertisment pentru rivale înaintea Marelui Premiu al Italiei # Antena Sport
Sezonul 2025 nu este atât de slab pentru Ferrari, în ciuda unor „greșeli”, a declarat Frederic Vasseur, directorul acestei echipe de Formula 1, cu câteva zile înainte de Marele Premiu al Italiei de la Monza. Marea cursă din Italia va fi duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. […] The post „Nu suntem pe dinafară”. Șeful Ferrari, avertisment pentru rivale înaintea Marelui Premiu al Italiei appeared first on Antena Sport.
