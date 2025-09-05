17:20

Dragoş Nedelcu (28 de ani), jucător pe care Gigi Becali îi plătea lui Gică Hagi 2.13 milioane de euro pentru a-l transfera de la Farul la FCSB în vara lui 2017, e foarte aproape să semneze cu Steaua. Dragoş Nedelcu se antrenează cu echipa din Liga a 2-a şi se află, potrivit clubului Steaua, în […]