Louis Munteanu, out din primul „11”! » Ce s-a întâmplat cu 15 minute înainte de start: „Mental, e distrus de 6 luni de zile”

Partida Oțelul Galați - FC Botoșani, din runda cu numărul 9 din Superliga, a fost mutată sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 13:30. Meciul dintre cele două echipe din Moldova ar fi trebuit să se dispute duminică, 14 septembrie. Într-un anunț postat pe pagina de Facebook, cei de la Oțelul au anunțat că Liga Profesionistă de Fotbal și deținătorii drepturilor TV ale Superligii au decis ca meciul să se joace sâmbătă, de la 13:30. ...