Florin Prunea, fără milă după gafa lui Horațiu Moldovan: „Stânjenitor. Joac-o simplu, dă-o afară”

14:20

Liderul WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani), va disputa la US Open a treia sa finală de Grand Slam din acest sezon, după cele de la Australian Open și Roland Garros. Doar alte cinci mari campioane au izbutit același lucru în ultimii 50 de ani.Țintește primul titlu său major în 2025 în unicul loc unde îl mai poate obține. Și unde are de apărat triumful reușit în sezonul anterior, pe hard-ul albastru de la Flushing Meadows. ...