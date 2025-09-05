Republica Moldova, acord cu TikTok înainte de alegeri. Conturile cu vizualizări dubioase vor fi închise în timp record
Aktual24, 5 septembrie 2025 22:50
Poliția din Republica Moldova a semnat un acord de colaborare cu platforma Tiktok pentru a bloca rapid conturile suspecte care înregistrează un număr anormal de vizualizări. Acestea vor putea fi blocate în maxim trei ore și nu în trei zile cum este în prezent, a precizat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Cernăuțeanu spune că Poliția […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
23:20
Rusia a publicat o listă a aplicațiilor locale care vor funcționa fără internet mobil. WhatsApp, Telegram și YouTube nu apar pe listă # Aktual24
Rusia a publicat, vineri, o listă cu aplicații locale, care vor continua să funcționeze pe durata închiderii internetului mobil ordonată deseori pentru a perturba atacurile ucrainene cu drone. Printre aplicațiile exceptate de la blocaj se numără servicii guvernamentale și magazine online, sistemul de plăți electronice Mir și mesageria MAX, susținută de statul rus. Întreruperile vor […]
23:20
Bolojan și-a adus un profesionist anticorupție în fruntea Corpului de Control al Prim-Ministrului. Cine este Crinel Nicu Grosu # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu. Guvernul a anunţat, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel […]
Acum 30 minute
23:00
Mai multe proteste sunt programate, sâmbătă, în toată Grecia, pentru a marca accidentul feroviar de la Tempe din 2023. Maria Karystianou, președinta Asociației victimelor dezastrului, a îndemnat cetățenii să „iasă în stradă, fără partide politice sau interese, doar pentru binele comun”, potrivit Kathimerini. Principalul miting este programat la ora 19:00 în Piața Syntagma din Atena, […]
Acum o oră
22:50
Republica Moldova, acord cu TikTok înainte de alegeri. Conturile cu vizualizări dubioase vor fi închise în timp record # Aktual24
Poliția din Republica Moldova a semnat un acord de colaborare cu platforma Tiktok pentru a bloca rapid conturile suspecte care înregistrează un număr anormal de vizualizări. Acestea vor putea fi blocate în maxim trei ore și nu în trei zile cum este în prezent, a precizat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Cernăuțeanu spune că Poliția […]
Acum 2 ore
22:20
Președintele Donald Trump plănuiește reinterpretarea unilaterală a unui tratat de control al armelor pentru a putea vinde drone militare avansate în străinătate # Aktual24
Președintele american Donald Trump plănuiește să reinterpreteze unilateral un tratat de control al armelor, vechi de 38 de ani, pentru a vinde drone militare sofisticate de tip „Reaper” și alte drone militare avansate în străinătate, potrivit unui oficial american și a patru persoane familiarizate cu planul. Potrivit unui raport exclusiv Reuters, noua interpretare ar debloca […]
22:10
Germania: Un adolescent de 17 ani, care a înjunghiat o profesoară, împușcat în timp ce era arestat # Aktual24
O profesoară de la o școală profesională din orașul german Essen a fost înjunghiată în stomac. Agresorul a ajuns și el la spital după ce a fost împușcat în timp ce era arestat. Autoritățile au declarat că profesoara a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență. Nu au fost furnizate detalii suplimentare despre starea ei, […]
21:50
Un iaht de lux în valoare de 1 milion de dolari s-a scufundat imediat după lansare la un șantier naval din Turcia # Aktual24
Un iaht de lux s-a răsturnat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă la un șantier naval din Turcia, forțând proprietarul și echipajul să sară în mare pentru a se salva. Incidentul a avut loc marți, la șantierul naval Med Yilmaz din Eregli, un oraș portuar la Marea Neagră din provincia […]
21:30
Google primește a treia amendă într-o săptămână: Comisia Europeană a amendat gigantul tehnologic cu aproape 3 miliarde de euro pentru încălcarea legilor concurenței # Aktual24
Comisia Europeană a amendat, vineri, Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței prin favorizarea propriilor servicii de publicitate digitală, marcând a patra astfel de sancțiune antitrust pentru companie. Comisia Europeană a ordonat, de asemenea, gigantului tehnologic american să pună capăt acestor practici și să ia măsuri pentru a opri „conflictele de interese” […]
Acum 4 ore
21:10
„Se pare că am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. Să aibă împreună un viitor lung și prosper”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social pe care a ilustrat-o cu poza liderilor celor trei țări. Trump pare să fi uitat că nu a avut sau nu a câștigat niciodată […]
20:40
„Nici măcar Putin nu obiectează.” Zelenski atacă ironic poziția Ungariei cu privire la aderarea Ucrainei la UE # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, într-o situație în care nici măcar liderul rus Vladimir Putin nu obiectează cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, poziția „prietenilor Rusiei”, în special a Ungariei, cu privire la această problemă este ciudată. Volodimir Zelenski a declarat la o întâlnire cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, că […]
20:40
Dronele ucrainene au lovit în noaptea de 5 septembrie mai multe instalații petroliere din Rusia, inclusiv cea mai mare rafinărie Rosneft, la Riazan, precum și un depozit de țiței din Luhansk (teritoriu ucrainean ocupat), a anunțat comandantul forțelor ucrainene de drone, Robert „Madgyar” Brovdi. „Benzina în Rusia devine tot mai rară, iar gazul și petrolul […]
20:40
Timiș: Un tânăr a dat foc la o pompă de benzină, a incendiat un angajat și a amenințat că se aruncă de la etajul trei al unui bloc. A ajuns în arest # Aktual24
Un bărbat care a incendiat o pompă de alimentare a stației de carburant din orașul Făget, aruncând cu combustibil aprins asupra unui angajat care a intervenit să stingă flăcările, a urcat într-un bloc a sărit într-un balcon, amenințând că se aruncă în gol, este cercetat penal, a anunțat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. Incidentul […]
20:10
Un număr de 18 persoane au murit înecate în mare și 72 au fost salvate în acest sezon estival, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța. „Salvatorii au intervenit la 90 de cazuri de submersie. Datorită reacției rapide, 72 de persoane au fost salvate, însă, din nefericire, 18 vieți nu […]
20:00
Europa speră să recupereze teren în cursa inteligenței artificiale cu supercomputerul „exascale” Jupiter # Aktual24
Cel mai rapid supercomputer din Europa, Jupiter, va fi inaugurat vineri în Germania, operatorii săi sperând că va putea ajuta continentul în toate aspectele, de la cercetarea climatică până la recuperarea decalajului în cursa inteligenței artificiale. Având sediul la Centrul de Supercalcul Juelich din vestul Germaniei, acesta este primul supercomputer „exascale” din Europa – ceea […]
19:40
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus la Parlament o propunere legislativă care ar desființa, de facto, Pilonul II al sistemului de pensii. Mai precis, ar face-o voluntară, deși există deja un pilon voluntar, anume Pilonul III. Este exact aceeași „reformă” încercată de Liviu Dragnea și PSD în trecut. Dacă o asemenea lege ar […]
Acum 6 ore
19:10
Năstase se înfoaie în pene: ”Am stat la aceeasi masa cu seful statului major al armatei chineze” # Aktual24
Adrian Năstase continuă să se războiască cu cei care i-au criticat prezența la Beijing, în spatele dictatorilor Vladimir Putin și Kim Jong Un. ”Un oarecare pacalici a cerut sa se retraga statutul de utilitate publica Fundatiei Europene Titulescu pe motiv ca am aparut in aceeasi poza cu Putin. Banuiesc ca pacaliciul respectiv va cere, pentru […]
18:40
Primul fost ofițer SIE care acuză ”fosți colegi” SIE că se află în spatele ascensiunii lui Călin Georgescu: ”Aveau o înclinație viscerală în a spiona Occidentul” # Aktual24
Silvian Ionescu, fost ofițer SIR cu grad înalt, își acuză foști colegi că se află în spatele ascensiunii politice a lui Călin Georgescu. El spune că aceștia au făcut astfel jocurile forțelor adversare Occidentului. ”Acum 35 de ani am plecat din SIE dorindu-mi o viață normală, suspectand că unii colegi ai mei aveau o înclinație […]
18:30
Studiu NASA: Călătoriile în spațiu ar putea accelera îmbătrânirea biologică. „Spațiul este testul suprem de stres pentru corpul uman” # Aktual24
O călătorie în spațiu ar putea accelera îmbătrânirea biologică, conform unei noi cercetări care a urmărit modificările celulelor stem umane în timpul a patru misiuni în spațiu. Studiul, susținut de agenția spațială americană NASA, a descoperit că celulele sanguine trimise în spațiu și-au pierdut o parte din capacitatea de a produce celule noi sănătoase și […]
18:30
Se pregătește un nou război: Maduro anunță mobilizarea sub arme a 8 milioane de venezueleni, se așteaptă la un atac din partea SUA # Aktual24
Președintele venezuelean Nicolás Maduro a anunțat o campanie de mobilizare la arme a peste 8 milioane de cetățeni, prezentând această inițiativă ca o reacție la nivel național împotriva presiunii crescânde din partea Statelor Unite. Apelul la arme, făcut la televiziunea de stat, vine în contextul în care președintele Donald Trump a extins operațiunile militare americane […]
17:40
Olt: Profesorii anunță ”boicot”. ”Recomandarea mea pentru părinți este să țină copiii acasă luni” # Aktual24
Cele mai multe dintre cadrele didactice din cadrul Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Olt au optat pentru boicotarea festivităților de deschidere a anului școlar, iar sindicaliștii recomandă părinților să nu trimită copiii luni la școală, a declarat vineri, pentru Agerpres, liderul SIP Olt, Ionel Barbu. Acesta a precizat că elevii și preșcolarii care vor merge la […]
17:30
AUR se rupe de Trump și sare în sprijinul Chinei. Oana Țoiu, acuzată de ”mitocănie neuzuală în lumea diplomatică” # Aktual24
Petrișor Peiu, unul dintre cei mai influenți lideri ai AUR, atacă dur poziția exprimată de ministra de Externe, Oana Țoiu, în legătură cu prezența în China a foștilor premieri Năstase și Dăncilă. Peiu susține că România ar fi transmis un mesaj prin care a condamnat China pentru atitudini asociate Rusiei, lucru pe care Peiu îl […]
Acum 8 ore
17:20
Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, au anunțat oficiali ai CCR. „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de presupus că acest Guvern va mai […]
17:20
Vladimir Putin vrea, teoretic, să se vadă cu Volodimir Zelenski. Doar cu o mică condiție. Ca președintele Ucrainei să vina la Moscova, adică exact capitala statului care îi invadează țara. Ce i s-ar putea întâmpla rău? Evgheni Prigojin, mercenarul care s-a întors împotriva lui Putin și apoi a primit garanții că nu va păți nimic, […]
16:40
Anunț cu impact mondial, Trump afirmă că Rusia a căzut sub controlul Chinei: ”Se pare că am pierdut India și Rusia” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri că ”am pierdut India și Rusia în favoarea celei mai profunde, întunecate Chine”. Declarația a fost făcută publică printr-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social. „Se pare că am pierdut India și Rusia în favoarea celei mai profunde, întunecate Chine. Să aibă împreună un viitor […]
16:30
Presshub: Cele trei fundații și asociații de utilitate publică legate de fostul premier Adrian Năstase # Aktual24
Scandalul provocat de participarea fostului premier Adrian Năstase la parada militară prin care China a marcat 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial a readus în discuție avantajele de care fostul demnitar încă beneficiază din partea statului român, deși a fost condamnat pentru fapte de corupție. Astfel, opinia publică și-a amintit […]
16:30
Argeș: Un mafiot italian, lăsat fără întreaga avere din România, a peirdut peste 2 milioane euro. Decizia definitivă a Înaltei Curți # Aktual24
Un episod cu iz de film mafiot s-a încheiat recent în România. Un mafiot din provincia Salerno, Italia, a pierdut definitiv întreaga avere pe care și-o investise timp de un deceniu în județul Argeș. Decizia a venit după ce judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au respins ultima cale de atac a lui […]
16:20
Mureș: Preot bătut de soțul unei enoriașe. Cum a fost descoperită relația dintre preot și femeie # Aktual24
Un incident violent a tulburat liniștea unui sat din județul Mureș, după ce un preot ortodox a fost bătut de soțul unei femei cu care ar fi avut o relație sentimentală. Cazul, petrecut în plină stradă, a șocat comunitatea și a atras deja măsuri atât din partea autorităților, cât și din partea Bisericii. Totul s-a […]
16:00
Spre granița cu România venea un roi de drone ale Rusiei. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon au fost ridicate în aer de aliații germani # Aktual24
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat joi zona din proximitatea frontierei cu Ucraina, după ce sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene la 36 mile marine NE de Sulina. Potrivit MApN, la scurt timp […]
15:40
Realitatea Plus, post campion la amenzi. CNA: ”Titluri manipulative, informaţii neverificate şi difuzarea de conţinut părtinitor”. România TV e pe locul doi # Aktual24
Realitatea Plus este cel mai sancţionat post de televiziune de către Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) în perioada 18 mai – 27 august, înregistrând amenzi totale în cuantum de 110.000 de lei. Peste 100 de ordine de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru 282 de materiale audiovizuale din spaţiul online, sancţiuni aplicate la şapte televiziuni […]
Acum 12 ore
15:20
„Inițial am fost perplex”. Se pare că nucleul Pământului și-a schimbat direcția de rotație – studiu # Aktual24
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Peking și de la Universitatea din California de Sud provoacă în prezent agitație: echipa internațională a descoperit că nucleul Pământului și-a inversat direcția de rotație în urmă cu câțiva ani – cel puțin din perspectiva noastră de pe suprafața Pământului. În studiul publicat în revista „Nature”, […]
15:00
Scandal mare în REPER. Abia ales președinte, Berceanu demisionează și din funcție, și din partid # Aktual24
Octavian Berceanu anunţă, vineri, că se retrage din calitatea de membru Partidul REPER, de preşedinte al formaţiunii şi candidat la Primăria Capitalei. El a fost ales în această funcție abia șase zile în urmă. ”Mă retrag din acest partid, las filiala PNL Cluj să desemneze un candidat la preşedinţia REPER şi să câştige această poziţie, […]
14:50
OpenAI construiește o platformă de locuri de muncă bazată pe inteligență artificială (IA). Îngrijorare la LinkedIn, compania Microsoft # Aktual24
OpenAI a anunțat că dezvoltă o platformă de locuri de muncă bazată pe IA, ca parte a eforturilor mai ample de a extinde alfabetizarea în domeniul inteligenței artificiale, pe măsură ce compania își dezvoltă aplicațiile IA orientate către consumatori și companii. „Platforma de locuri de muncă OpenAI” a producătorului ChatGPT va utiliza IA pentru a […]
14:40
SUA ar putea prelua rolul principal în monitorizarea zonei tampon a Ucrainei dacă se va încheia un acord de pace cu Rusia. Și Arabia Saudită și Bangladesh ar putea trimite trupe # Aktual24
Dacă se va încheia vreodată un acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în monitorizarea unei zone tampon extinse în interiorul Ucrainei, concepută ca o modalitate de a proteja țara de Rusia, potrivit a patru persoane familiarizate cu un plan pe care oficialii militari ai aliaților Ucrainei, inclusiv […]
14:10
Comisia Europeană își pregătește o reformă majoră pentru a-și spori eficiența: ”Revizuire majoră a organizării și operațiunilor” # Aktual24
Planurile de revizuire a ramurii executive a UE vor fi prezentate cel târziu până la începutul anului viitor, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, insistând asupra unei restructurări pentru a face funcția publică mai eficientă și mai rentabilă. Conform documentelor Comisiei Europene consultate de Politico, comisarul pentru buget, Piotr Serafin, este responsabil pentru o […]
13:40
Semne rele. Trump redenumește Pentagonul în Departamentul de Război, denumire folosită de pe vremea lui George Washington până în 1949 # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat ca Departamentul Apărării să își schimbe numele în Departamentul de Război. El va semna vineri un ordin executiv prin care Departamentul Apărării va folosi noul nume ca titlu secundar, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, va fi cunoscut sub numele de Secretar de Război, relatează BBC. Pentagonul – care supraveghează […]
13:10
Medvedev amenință cu represalii la adresa UK din cauza confiscarea activelor rusești înghețate: „Hoții britanici au transferat bani rusești neonazistilor” # Aktual24
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat joi că Rusia ar putea riposta la adresa Regatului Unit pentru utilizarea câștigurile obținute din activele rusești înghețate pentru a sprijini efortul de război al Ucrainei, prin confiscarea activelor britanice din Rusia și Ucraina. Medvedev – care este apropiat de președintele rus Vladimir Putin – […]
13:10
Divorț: Piedone il lasă baltă pe Dan Voiculescu și ar urma să își înființeze propriul partid, suveranist cel mai probabil # Aktual24
Cristian Popescu Piedone părăsește conducerea PUSL, partidul înființat și controlat de mogulul Dan Voiculescu, urmând să își înființeze propriul partid, anunță surse politice citate de Gândul. Desprinderea survine într-un context tensionat pentru fostul primar al Sectoarelor 4 și 5. Suspendat din funcția de șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) din cauza unui dosar […]
12:30
O simulare pe computer realizată de specialiști dezvăluie cum vor arăta influencerițele în anul 2050, din cauza orelor petrecute pe telefonul mobil și a intervențiilor estetice # Aktual24
Potrivit unui studiu realizat de Casino.org, influencerița tipică din anul 2050 nu va arăta deloc așa cum ne-am obișnuit astăzi. Potrivit Daily Mail, specialiștii au creat un model vizual, numit Ava, care reflectă transformările fizice cauzate de ani întregi de viață în lumina reflectoarelor digitale, sub presiunea standardelor de frumusețe și a postării non-stop de […]
12:30
Putin amenință: trupele străine desfășurate în Ucraina înainte de semnarea oricărui acord de pace sunt „ținte legitime” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că orice trupe străine desfășurate în Ucraina înainte de semnarea unui acord de pace ar fi considerate „ținte legitime” de către forțele Moscovei. Comentariile lui Putin au venit la câteva ore după ce liderii europeni și-au reiterat angajamentul față de o potențială forță de menținere a păcii, relatează […]
11:50
Chinez arestat pentru că a criticat parada lui Xi Jinping: „A blasfemiat împotriva țării și a rănit sentimentele națiunii” # Aktual24
Poliția din China a reținut un bărbat pentru comentarii critice la adresa paradei militare a președintelui Xi Jinping, evidențiind intoleranța Partidului Comunist aflat la putere față de disidenți. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a făcut „declarații calomnioase și defăimătoare” online, a declarat joi seara poliția din Xiangyang, provincia Hubei, într-un comunicat citat de […]
11:40
Fiul președintelui SUA, Eric Trump, a devenit miliardar din criptomonede, grație susținerii masive a acestui instrument financiar de către tatăl său # Aktual24
Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite, Eric Trump Sr., a devenit miliardar în această săptămână, în urma creșterii spectaculoase a valorii acțiunilor deținute în compania de minerit de criptomonede American Bitcoin. Potrivit agenției Reuters, Eric Trump deține 73 de milioane de acțiuni în companie, iar valoarea acestora a atins un vârf de 950 de milioane […]
11:30
Putin îi promite lui Zelenski că-i va garanta securitatea dacă vine în „orașul-erou Moscova”: ”Vă rugăm să veniți” # Aktual24
Vladimir Putin consideră Moscova „cel mai bun loc” pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Data viitoare, dacă cineva dorește cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru aceasta este capitala Rusiei, orașul-erou Moscova”, a declarat Putin la o sesiune plenară a Forumului Economic Estic (EEF), relatează […]
11:30
Polițist din Cluj reținut pentru agresiune și tâlhărie asupra unei tinere. El avea deja antecedente de violență # Aktual24
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, Marius Claudiu Rus, în vârstă de 43 de ani, a fost reținut după ce ar fi agresat fizic o tânără de 21 de ani și i-ar fi sustras bani. Ancheta arată că polițistul avea deja antecedente penale, dar a continuat să fie plătit de instituție ani […]
11:00
Le-a uitat numărul: Donald Trump le-a spus mogulilor din IT invitați la Casa Albă că a oprit „trei războaie” – cu o săptămână în urmă se lăudase că a oprit șapte # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a oferit o nouă versiune a afirmațiilor sale privind oprirea conflictelor internaționale, susținând joi seară că a pus capăt „la trei războaie”, fără a preciza însă care sunt acestea. Declarația a fost făcută în cadrul unei cine private la Casa Albă, unde au fost invitați mai mulți lideri din domeniul tehnologiei […]
10:40
„Geniul” de la Kremlin a găsit soluția: Putin afirmă că penuria de gaz din Rusia, cauzată de atacurile ucrainene, va fi rezolvată prin întoarcerea la cărbune: „Avem cărbune de ars pentru o mie de ani” # Aktual24
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut public că țara sa se confruntă cu o penurie de gaz în regiunea Extremului Orient, în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse. Declarația a fost făcută în cadrul Forumului Economic Estic de la Vladivostok și a fost citată de publicația Kyiv Independent. Potrivit lui Putin, cererea de […]
Acum 24 ore
10:10
Transport mai rapid pentru carnea de tun: Rusia și Coreea de Nord vor construi „Podul Prieteniei”, peste râul Tumen # Aktual24
Rusia a început oficial construcția unui pod rutier peste râul Tumen, care va lega teritoriul rus de Coreea de Nord, într-un nou semnal al consolidării relațiilor bilaterale dintre cele două state izolate de comunitatea internațională. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment simbolic desfășurat simultan în orașele de frontieră Khasan (Rusia) și Rason (Coreea […]
09:30
Viktor Orban, pe tobogan: Liderul opoziției, Péter Magyar, îl devansează, în cel mai recent sondaj, pe actualul premier, care a dus Ungaria pe ultimul loc în Uniunea Europeană # Aktual24
Péter Magyar, liderul formațiunii politice TISZA (Tisztelet és Szabadság – Respect și Libertate), este în prezent cel mai popular politician din Ungaria, potrivit unui sondaj realizat la finalul lunii august 2025 de Centrul de Cercetare 21. Potrivit sondajului, citat de portalul ungar 24.hu, 39% dintre respondenți consideră că Péter Magyar ar fi potrivit pentru o […]
09:00
Ce se întâmplă cu politicienii? 16 candidați la alegerile municipale din Germania au murit în ultimele zile, dar poliția susține că toate decesele au fost din cauze naturale # Aktual24
Înaintea alegerilor municipale din Renania de Nord-Westfalia, unul dintre cele mai populate landuri ale Germaniei, au fost înregistrate 16 decese ale candidaților politici. Aceste evenimente au stârnit inițial speculații și îngrijorări în spațiul public, dar autoritățile au confirmat că toate decesele au fost cauzate de afecțiuni naturale, infirmând astfel zvonurile privind posibile acte de violență […]
08:50
Administratorul interimar al NASA, Sean Duffy: „N-aș accepta nicidecum ca China să ajungă prima pe Lună până în 2030” # Aktual24
Sean Duffy, administratorul interimar al NASA și totodată secretarul american al Transporturilor, a transmis un mesaj clar și ferm în privința competiției spațiale cu China. În cadrul unui discurs adresat angajaților NASA și citat de Bloomberg, Duffy a spus că nu va accepta ca Beijingul să ajungă primul pe Lună în această cursă spațială a […]
08:30
Nicușor Dan, despre viața la Cotroceni: „Soția s-a obișnuit greu. Trebuie să anunți și când mergi la supermarket, să cumperi mălai” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit deschis, într-un interviu acordat postului Antena 1, despre cum s-a adaptat el și familia sa la noua viață de la Palatul Cotroceni. Aflat în primele 100 de zile de mandat, președintele a mărturisit că, deocamdată, nu a luat o decizie privind mutarea într-o locuință oficială, preferând să locuiască în […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.