09:00

Înaintea alegerilor municipale din Renania de Nord-Westfalia, unul dintre cele mai populate landuri ale Germaniei, au fost înregistrate 16 decese ale candidaților politici. Aceste evenimente au stârnit inițial speculații și îngrijorări în spațiul public, dar autoritățile au confirmat că toate decesele au fost cauzate de afecțiuni naturale, infirmând astfel zvonurile privind posibile acte de violență […]