„Inițial am fost perplex”. Se pare că nucleul Pământului și-a schimbat direcția de rotație – studiu

19:00

Un număr de 466 de angajaţi din primăriile din judeţul Dolj ar rămâne fără loc de muncă dacă posturile s-ar reduce cu 45%, aşa cum a propus premierul Ilie Bolojan. În judeţul Dolj, numărul maxim de posturi din primării şi Consiliului Judeţean Dolj care au fost aprobate conform legii este de 5.588, din care sunt […]