„Inițial am fost perplex”. Se pare că nucleul Pământului și-a schimbat direcția de rotație – studiu
Aktual24, 5 septembrie 2025 15:20
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Peking și de la Universitatea din California de Sud provoacă în prezent agitație: echipa internațională a descoperit că nucleul Pământului și-a inversat direcția de rotație în urmă cu câțiva ani – cel puțin din perspectiva noastră de pe suprafața Pământului. În studiul publicat în revista „Nature”, […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
15:40
Realitatea Plus, post campion la amenzi. CNA: ”Titluri manipulative, informaţii neverificate şi difuzarea de conţinut părtinitor”. România TV e pe locul doi # Aktual24
Realitatea Plus este cel mai sancţionat post de televiziune de către Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) în perioada 18 mai – 27 august, înregistrând amenzi totale în cuantum de 110.000 de lei. Peste 100 de ordine de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru 282 de materiale audiovizuale din spaţiul online, sancţiuni aplicate la şapte televiziuni […]
Acum 30 minute
15:20
„Inițial am fost perplex”. Se pare că nucleul Pământului și-a schimbat direcția de rotație – studiu # Aktual24
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Peking și de la Universitatea din California de Sud provoacă în prezent agitație: echipa internațională a descoperit că nucleul Pământului și-a inversat direcția de rotație în urmă cu câțiva ani – cel puțin din perspectiva noastră de pe suprafața Pământului. În studiul publicat în revista „Nature”, […]
Acum o oră
15:00
Scandal mare în REPER. Abia ales președinte, Berceanu demisionează și din funcție, și din partid # Aktual24
Octavian Berceanu anunţă, vineri, că se retrage din calitatea de membru Partidul REPER, de preşedinte al formaţiunii şi candidat la Primăria Capitalei. El a fost ales în această funcție abia șase zile în urmă. ”Mă retrag din acest partid, las filiala PNL Cluj să desemneze un candidat la preşedinţia REPER şi să câştige această poziţie, […]
14:50
OpenAI construiește o platformă de locuri de muncă bazată pe inteligență artificială (IA). Îngrijorare la LinkedIn, compania Microsoft # Aktual24
OpenAI a anunțat că dezvoltă o platformă de locuri de muncă bazată pe IA, ca parte a eforturilor mai ample de a extinde alfabetizarea în domeniul inteligenței artificiale, pe măsură ce compania își dezvoltă aplicațiile IA orientate către consumatori și companii. „Platforma de locuri de muncă OpenAI” a producătorului ChatGPT va utiliza IA pentru a […]
Acum 2 ore
14:40
SUA ar putea prelua rolul principal în monitorizarea zonei tampon a Ucrainei dacă se va încheia un acord de pace cu Rusia. Și Arabia Saudită și Bangladesh ar putea trimite trupe # Aktual24
Dacă se va încheia vreodată un acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în monitorizarea unei zone tampon extinse în interiorul Ucrainei, concepută ca o modalitate de a proteja țara de Rusia, potrivit a patru persoane familiarizate cu un plan pe care oficialii militari ai aliaților Ucrainei, inclusiv […]
14:10
Comisia Europeană își pregătește o reformă majoră pentru a-și spori eficiența: ”Revizuire majoră a organizării și operațiunilor” # Aktual24
Planurile de revizuire a ramurii executive a UE vor fi prezentate cel târziu până la începutul anului viitor, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, insistând asupra unei restructurări pentru a face funcția publică mai eficientă și mai rentabilă. Conform documentelor Comisiei Europene consultate de Politico, comisarul pentru buget, Piotr Serafin, este responsabil pentru o […]
Acum 4 ore
13:40
Semne rele. Trump redenumește Pentagonul în Departamentul de Război, denumire folosită de pe vremea lui George Washington până în 1949 # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat ca Departamentul Apărării să își schimbe numele în Departamentul de Război. El va semna vineri un ordin executiv prin care Departamentul Apărării va folosi noul nume ca titlu secundar, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, va fi cunoscut sub numele de Secretar de Război, relatează BBC. Pentagonul – care supraveghează […]
13:10
Medvedev amenință cu represalii la adresa UK din cauza confiscarea activelor rusești înghețate: „Hoții britanici au transferat bani rusești neonazistilor” # Aktual24
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat joi că Rusia ar putea riposta la adresa Regatului Unit pentru utilizarea câștigurile obținute din activele rusești înghețate pentru a sprijini efortul de război al Ucrainei, prin confiscarea activelor britanice din Rusia și Ucraina. Medvedev – care este apropiat de președintele rus Vladimir Putin – […]
13:10
Divorț: Piedone il lasă baltă pe Dan Voiculescu și ar urma să își înființeze propriul partid, suveranist cel mai probabil # Aktual24
Cristian Popescu Piedone părăsește conducerea PUSL, partidul înființat și controlat de mogulul Dan Voiculescu, urmând să își înființeze propriul partid, anunță surse politice citate de Gândul. Desprinderea survine într-un context tensionat pentru fostul primar al Sectoarelor 4 și 5. Suspendat din funcția de șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) din cauza unui dosar […]
12:30
O simulare pe computer realizată de specialiști dezvăluie cum vor arăta influencerițele în anul 2050, din cauza orelor petrecute pe telefonul mobil și a intervențiilor estetice # Aktual24
Potrivit unui studiu realizat de Casino.org, influencerița tipică din anul 2050 nu va arăta deloc așa cum ne-am obișnuit astăzi. Potrivit Daily Mail, specialiștii au creat un model vizual, numit Ava, care reflectă transformările fizice cauzate de ani întregi de viață în lumina reflectoarelor digitale, sub presiunea standardelor de frumusețe și a postării non-stop de […]
12:30
Putin amenință: trupele străine desfășurate în Ucraina înainte de semnarea oricărui acord de pace sunt „ținte legitime” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că orice trupe străine desfășurate în Ucraina înainte de semnarea unui acord de pace ar fi considerate „ținte legitime” de către forțele Moscovei. Comentariile lui Putin au venit la câteva ore după ce liderii europeni și-au reiterat angajamentul față de o potențială forță de menținere a păcii, relatează […]
11:50
Chinez arestat pentru că a criticat parada lui Xi Jinping: „A blasfemiat împotriva țării și a rănit sentimentele națiunii” # Aktual24
Poliția din China a reținut un bărbat pentru comentarii critice la adresa paradei militare a președintelui Xi Jinping, evidențiind intoleranța Partidului Comunist aflat la putere față de disidenți. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a făcut „declarații calomnioase și defăimătoare” online, a declarat joi seara poliția din Xiangyang, provincia Hubei, într-un comunicat citat de […]
Acum 6 ore
11:40
Fiul președintelui SUA, Eric Trump, a devenit miliardar din criptomonede, grație susținerii masive a acestui instrument financiar de către tatăl său # Aktual24
Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite, Eric Trump Sr., a devenit miliardar în această săptămână, în urma creșterii spectaculoase a valorii acțiunilor deținute în compania de minerit de criptomonede American Bitcoin. Potrivit agenției Reuters, Eric Trump deține 73 de milioane de acțiuni în companie, iar valoarea acestora a atins un vârf de 950 de milioane […]
11:30
Putin îi promite lui Zelenski că-i va garanta securitatea dacă vine în „orașul-erou Moscova”: ”Vă rugăm să veniți” # Aktual24
Vladimir Putin consideră Moscova „cel mai bun loc” pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Data viitoare, dacă cineva dorește cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru aceasta este capitala Rusiei, orașul-erou Moscova”, a declarat Putin la o sesiune plenară a Forumului Economic Estic (EEF), relatează […]
11:30
Polițist din Cluj reținut pentru agresiune și tâlhărie asupra unei tinere. El avea deja antecedente de violență # Aktual24
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, Marius Claudiu Rus, în vârstă de 43 de ani, a fost reținut după ce ar fi agresat fizic o tânără de 21 de ani și i-ar fi sustras bani. Ancheta arată că polițistul avea deja antecedente penale, dar a continuat să fie plătit de instituție ani […]
11:00
Le-a uitat numărul: Donald Trump le-a spus mogulilor din IT invitați la Casa Albă că a oprit „trei războaie” – cu o săptămână în urmă se lăudase că a oprit șapte # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a oferit o nouă versiune a afirmațiilor sale privind oprirea conflictelor internaționale, susținând joi seară că a pus capăt „la trei războaie”, fără a preciza însă care sunt acestea. Declarația a fost făcută în cadrul unei cine private la Casa Albă, unde au fost invitați mai mulți lideri din domeniul tehnologiei […]
10:40
„Geniul” de la Kremlin a găsit soluția: Putin afirmă că penuria de gaz din Rusia, cauzată de atacurile ucrainene, va fi rezolvată prin întoarcerea la cărbune: „Avem cărbune de ars pentru o mie de ani” # Aktual24
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut public că țara sa se confruntă cu o penurie de gaz în regiunea Extremului Orient, în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse. Declarația a fost făcută în cadrul Forumului Economic Estic de la Vladivostok și a fost citată de publicația Kyiv Independent. Potrivit lui Putin, cererea de […]
10:10
Transport mai rapid pentru carnea de tun: Rusia și Coreea de Nord vor construi „Podul Prieteniei”, peste râul Tumen # Aktual24
Rusia a început oficial construcția unui pod rutier peste râul Tumen, care va lega teritoriul rus de Coreea de Nord, într-un nou semnal al consolidării relațiilor bilaterale dintre cele două state izolate de comunitatea internațională. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment simbolic desfășurat simultan în orașele de frontieră Khasan (Rusia) și Rason (Coreea […]
Acum 8 ore
09:30
Viktor Orban, pe tobogan: Liderul opoziției, Péter Magyar, îl devansează, în cel mai recent sondaj, pe actualul premier, care a dus Ungaria pe ultimul loc în Uniunea Europeană # Aktual24
Péter Magyar, liderul formațiunii politice TISZA (Tisztelet és Szabadság – Respect și Libertate), este în prezent cel mai popular politician din Ungaria, potrivit unui sondaj realizat la finalul lunii august 2025 de Centrul de Cercetare 21. Potrivit sondajului, citat de portalul ungar 24.hu, 39% dintre respondenți consideră că Péter Magyar ar fi potrivit pentru o […]
09:00
Ce se întâmplă cu politicienii? 16 candidați la alegerile municipale din Germania au murit în ultimele zile, dar poliția susține că toate decesele au fost din cauze naturale # Aktual24
Înaintea alegerilor municipale din Renania de Nord-Westfalia, unul dintre cele mai populate landuri ale Germaniei, au fost înregistrate 16 decese ale candidaților politici. Aceste evenimente au stârnit inițial speculații și îngrijorări în spațiul public, dar autoritățile au confirmat că toate decesele au fost cauzate de afecțiuni naturale, infirmând astfel zvonurile privind posibile acte de violență […]
08:50
Administratorul interimar al NASA, Sean Duffy: „N-aș accepta nicidecum ca China să ajungă prima pe Lună până în 2030” # Aktual24
Sean Duffy, administratorul interimar al NASA și totodată secretarul american al Transporturilor, a transmis un mesaj clar și ferm în privința competiției spațiale cu China. În cadrul unui discurs adresat angajaților NASA și citat de Bloomberg, Duffy a spus că nu va accepta ca Beijingul să ajungă primul pe Lună în această cursă spațială a […]
08:30
Nicușor Dan, despre viața la Cotroceni: „Soția s-a obișnuit greu. Trebuie să anunți și când mergi la supermarket, să cumperi mălai” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit deschis, într-un interviu acordat postului Antena 1, despre cum s-a adaptat el și familia sa la noua viață de la Palatul Cotroceni. Aflat în primele 100 de zile de mandat, președintele a mărturisit că, deocamdată, nu a luat o decizie privind mutarea într-o locuință oficială, preferând să locuiască în […]
08:20
„Manevră extrem de provocatoare”: Două avioane militare venezuelene au survolat o navă americană în apele internaționale, a anunțat Pentagonul # Aktual24
Două aeronave militare venezuelene au survolat un vas al marinei americane aflat în apele internaționale din apropierea coastei Caraibelor, într-o manevră pe care Pentagonul a calificat-o drept „extrem de provocatoare”. Incidentul marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela, după ce americanii au efectuat un atac asupra unei ambarcațiuni suspectate că transporta […]
08:10
Cetățean polonez reținut în Belarus pentru spionaj: Ar fi avut asupra lui documente despre exercițiile militare ruso-belaruse Zapad-25 # Aktual24
Autoritățile din Belarus au reținut un cetățean polonez sub acuzația de spionaj. Incidentul ar fi avut loc în orașul Lepel, situat în estul țării, unde suspectul a fost arestat în timp ce deținea documente confidențiale referitoare la exercițiile militare comune belaruso-ruse planificate pentru luna septembrie. Potrivit relatărilor difuzate de canalul Belarus-1 și de agenția de […]
07:50
Ministrul Muncii, Florin Manole: „Bani de pensii sunt și vor fi, dacă vom face economii – și le vom face” # Aktual24
Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări joi seară că statul are fonduri suficiente pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului 2025, însă a recunoscut că vor fi necesare măsuri de economisire pentru a menține echilibrul bugetar. Declarația a fost făcută într-o intervenție la Antena 3, în contextul în care mai multe ministere au semnalat […]
Acum 12 ore
07:40
Compania rusă pentru energie nucleară Rosatom, gata să discute cu omologul său american despre combustibilul nuclear de la centrala Zaporojie # Aktual24
Directorul general al companiei ruse de energie nucleară Rosatom, Alexei Lihacev, a declarat vineri că firma este pregătită să poarte discuții cu compania americană Westinghouse privind situația combustibilului nuclear aflat la centrala de la Zaporojie, în Ucraina. Informația a fost transmisă de agenția rusă RIA Novosti și preluată de Reuters. Centrala nucleară de la Zaporojie, […]
07:20
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionați într-un sondaj au afirmat că își doresc demisia președintelui Emmanuel Macron. Conform sondajului efectuat de institutul Odoxa-Backbone pentru cotidianul conservator Le Figaro, 64% dintre respondenți au spus că doresc organizarea de alegeri prezidențiale anticipate și alegerea […]
07:10
Totul pentru Putin: Administrația Trump va reduce fondurile de securitate destinate armatelor statelor europene vecine cu Rusia # Aktual24
SUA vor elimina treptat programele de asistență pentru securitate destinate armatelor europene de-a lungul frontierei cu Rusia, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra continentului european să plătească mai mult pentru propria sa apărare. Potrivit Financial Times, războiul Rusiei cu Ucraina a amplificat îngrijorările în Europa cu privire la instabilitatea regională și posibilitatea […]
Acum 24 ore
23:10
Belgia a interzis intrarea pe teritoriul său a miniștrilor isaelieni extremiști Ben Gvir și Smotrich. Acum vrea să extindă interdicția în toate țările UE. Olanda și Norvegia le-au interzis deja accesul celor doi miniștri # Aktual24
După ce Belgia i-a declarat pe ministrul israelian extremist de Finanțe, Bezalel Smotrich, și pe ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, persoane non grate, Bruxelles-ul lucrează, de asemenea, pentru a extinde această interdicție în toate cele 29 de state europene membre ale Acordului Schengen, relatează Channel 12. Cadrul Schengen a abolit controalele la frontierele interne, […]
23:10
Armata israeliana controlează în prezent aproximativ 40% din orașul Gaza, în timp ce planurile de capturare completă a orașului continuă, a afirmat purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin, adăugând că forțele israeliene se apropie de controlarea a jumătate din teritoriu. Săptămâna trecută, Israelul a declarat orașul Gaza, aflat în nordul enclavei, […]
23:00
Ministrul israelian al Comunicațiilor amenință că va îngheța fondurile postului public de televiziune dacă acesta difuzează un film care prezintă atrocitățile IDF în timpul Războiului de Independență # Aktual24
Ministrul israelian al Comunicațiilor, Shlomo Karhi, a amenințat că va îngheța finanțarea postului public de radio și televiziune israelian Kan dacă acesta difuzează documentarul „1948 – Remember, Remember Not”, potrivit unor informații difuzate de Ynet. „Recenziile din presă indică faptul că filmul adoptă și promovează o narațiune falsă și antisemită, acuzând soldații IDF de comiterea […]
22:40
Pentru a doua oară într-o lună, meduzele au provocat perturbări majore la una dintre cele mai mari centrale nucleare din Franța. Meduzele au intrat în filtrele stației de pompare și ale centralei nucleare Paluel din Normandia, a declarat compania națională de energie franceză EDF, potrivit BBC. Incidentul a redus producția centralei cu 2,4 gigawați, iar […]
22:30
O persoană a murit și cel puțin alte șase au fost rănite, joi, într-un atac cu cuțitul într-o comunitate a Primelor Națiuni din provincia Manitoba, Canada, a anunțat Poliției Regale Canadiene Călare (RCMP). Suspectul a murit și el în atac. Incidentul a avut loc în Hollow Water First Nation, la aproximativ 200 km nord-est de […]
22:20
Accident de funicular la Lisabona: Raportul preliminar privind analiza epavei va fi emis vineri. Raportul poliției este așteptat în 45 de zile # Aktual24
Joi a fost zi de doliu național în Portugalia, după ce cel puțin 16 persoane au murit miercuri seara la Lisabona, în urma deraierii funicularului Gloria. Steagul Uniunii Europene a fost arborat în bernă la Parlamentul European și la Comisia Europeană din Bruxelles. Mai mulți lideri ai UE și-au exprimat condoleanțe pe rețelele de socializare. […]
22:00
Cel mai mare și mai rezistent aisberg din lume se sfărâmă în bucăți mai mici, până în punctul în care nu mai este cea mai mare bucată de gheață care plutește pe oceane. Este puțin probabil ca A23A să supraviețuiască până la sfârșitul lunii noiembrie și ar putea avea loc o prăbușire bruscă și spectaculoasă, […]
21:20
Concurs pe model parizian la Timișoara: Oamenii, invitați să își testeze cunoștințele de gramatică și ortografie la „Marea Dictare” # Aktual24
Timișorenii și nu numai își pot testa cunoștințele de limba română la „Marea Dictare”, un concurs inedit, organizat de Primăria Municipiului Timișoara și Casa de Cultură, care va avea loc duminică, 21 septembrie, în Piața Libertății. Evenimentul este inspirat de proiectul parizian „La Grande Dictée des Champs Élysées”, al scriitorului și criticului literar Bernard Pivot, […]
21:10
Producătorul rus de tancuri din seria T folosește sute de echipamente occidentale și străine, anunță serviciile secrete ucrainene # Aktual24
Direcția Principală de informații a Ucrainei a anunțat că a identificat recent sute de unități de echipamente fabricate în străinătate, utilizate de Rusia pentru a fabrica tancuri și vehicule blindate. Într-o declarație pe Telegram, Direcția Principală de Informații, sau GUR, a precizat că și-a actualizat lista de echipamente străine din producția militară a Rusiei pentru […]
21:10
Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului coifului de la Coțofenești nu vor fi urmăriți penal # Aktual24
Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului celor trei brățări dacice și a coifului de la Coțofenești, de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal, parchetul olandez considerând că rolul lor a fost prea mic pentru a fi urmăriți penal. „Deși i-au ajutat pe principalii suspecți cu acțiuni de sprijin, parchetul […]
20:30
Dan îi calmează pe suveraniști: ”România nu va trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operaţiunile de menţinere a păcii atunci când condiţii pentru pace vor fi îndeplinite. „Multe din ţările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeaşi decizie pe care o avem şi noi – de a nu trimite oameni în […]
20:30
O nouă reuniune a Coaliției de Voință – sau Coaliția Doritorilor – 35 de state care sprijină Ucraina, majoritatea europene, dar și cu țări precum SUA sau Turcia, a venit cu rezultate pozitive pentru guvernul de la Kiev. În primul rând cu asigurări că sprijinul va continua, atât în timpul acestui război cu Rusia, cât […]
20:30
Trump va decide în curând garanțiile de securitate pentru Ucraina cu scopul încheierii războiului # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat o convorbire telefonică cu președintele Volodimir Zelenski și cu lideri europeni pe 4 septembrie, la câteva ore după summitul „Coaliției celor dornici” de la Paris, unde oficialii au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. La conferința de presă care a urmat discuției, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat […]
20:20
Președintele Dan: „Magistraţii chiar au muncit mult, mult în anii ăştia. Nu cred că e sănătos să înjurăm magistrații” # Aktual24
Curtea Constituţională va tranşa pensiile magistraţilor, spune preşedintele Nicuşor Dan, care subliniază că ei au muncit ‘mult, mult’ în aceşti ani. „Curtea Constituţională se va pronunţa, bineînţeles, eu nu pot să anticipez ce vor spune. Ce pot eu să spun, şi am avut discuţiile astea, este că în momentul în care Guvernul a venit cu […]
20:10
Președintele Chinei speră că premierul Slovaciei va ajuta China să își îmbunătățească relațiile cu UE # Aktual24
Liderul chinez Xi Jinping a lăudat Slovacia pentru „angajamentul” său față de prietenia cu China și și-a exprimat speranța că țara va continua să ajute Beijingul să își îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană. El a declarat acest lucru la o întâlnire cu prim-ministrul slovac Robert Fico, relatează agenția Reuters. „Comunitatea internațională are nevoie de unitate […]
19:40
Președintele Dan, primul interviu la un post TV de la alegeri: ”Partidele din coaliție își plătesc polițe. Nu vreau să amplific” – VIDEO # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a acordat, joi seară, un interviu postului Antena 1, în care a făcur precizări despre relația cu premierul Ilie Bolojan. ”Trebuie să apreciem la partide că au vrut să intre la guvernare. Cel mai uşor era să stea pe margine. În momentul acesta, coaliţia funcţionează. Discuţiile sunt bune. Avem o relaţie preşedinte-Guvern-Parlament […]
19:40
Economia Rusiei a stagnat efectiv în al doilea trimestru al anului 2025. „Al doilea trimestru poate fi considerat, în esență, o stagnare tehnică. Lunile iulie și august prezintă simptome destul de clare că ne apropiem de nivelurile zero”, a declarat directorul general al Sberbank din Rusia, Herman Gref, la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, […]
19:30
Președintele Dan, primul interviu la un post TV de la alegeri. Despre zvonurile privind tensiuni cu Bolojan: ”Ce spun oamenii între ei e mai puţin important. Ce contează este că coaliţia are 2 luni şi jumătate de funcţionare” – VIDEO # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a acordat, joi seară, un interviu postului Antena 1, în care a făcur precizări despre relația cu premierul Ilie Bolojan. ”Trebuie să apreciem la partide că au vrut să intre la guvernare. Cel mai uşor era să stea pe margine. În momentul acesta, coaliţia funcţionează. Discuţiile sunt bune. Avem o relaţie preşedinte-Guvern-Parlament […]
19:30
China și Rusia, care și-au înnoit jurămintele de prietenie și parteneriat cu ocazia summitului Organizației de la Shanghai, se prezintă ca mari parteneri. Și sunt parteneri. Doar că Rusia e de departe partenerul junior. Unul cu rol mai degrabă de aprovizionare, semănând cu o țară înapoiată, precum coloniile de altădată. Structura actuală seamănă cu o […]
19:00
Spaimă în Oltenia: 466 de angajaţi din primăriile din Dolj rămân fără loc de muncă dacă se aplică schema lui Bolojan # Aktual24
Un număr de 466 de angajaţi din primăriile din judeţul Dolj ar rămâne fără loc de muncă dacă posturile s-ar reduce cu 45%, aşa cum a propus premierul Ilie Bolojan. În judeţul Dolj, numărul maxim de posturi din primării şi Consiliului Judeţean Dolj care au fost aprobate conform legii este de 5.588, din care sunt […]
18:40
Surpriză majoră pentru Orban din partea lui Trump. Președintele SUA cere statelor UE să nu mai importe deloc petrol și gaze din Rusia pentru a nu mai ”finanța” mașinăria de război a Moscovei # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus joi liderilor europeni că Europa trebuie să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, care, potrivit lui, ajută Moscova să finanțeze războiul împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Trump s-a alăturat prin telefon ședintei liderilor UE din cadrul „Coaliția de Voință”, condusă de președintele francez […]
17:50
Joi, 4 septembrie 2025, litoralul românesc a oferit un spectacol natural ieșit din comun. Zeci de meduze în nuanțe de albastru și mov au fost surprinse în zona Agigea, imaginile devenind rapid virale pe rețelele sociale. Postările video și foto realizate de Pescăria lui Matei au adunat mii de reacții și distribuiri, surprinzând aglomerări spectaculoase […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.