Cum să scapi de grăsimea de la mâini? 5 trucuri pentru a face brațele să arate ferme și seducătoare
Click.ro, 6 septembrie 2025 00:10
Mâinile și brațele spun despre noi mai mult decât am putea crede. Ele dezvăluie vârsta, stilul de viață, nivelul de activitate fizică și chiar încrederea în sine.
• • •
Acum o oră
00:10
00:10
România a pierdut duelul de pregătire înainte de preliminariile CM2026.
Acum 2 ore
23:20
„Tricolorii” au avut o apariție „ștearsă” în meciul de pregătire.
23:10
Feli Donose a ajuns pe mâinile medicilor: „A trebuit să stau și să mă operez”. Ce mesaj le-a transmis fanilor de pe patul de spital # Click.ro
Feli Donose (39 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate. Cântăreața s-a prezentat ieri la spital, după ce a resimțit dureri puternice în zona abdominală, iar medicii au decis că situația ei necesită o intervenție chirurgicală.
Acum 4 ore
22:40
Cum a reușit Theo Rose să stăpânească pronunția cuvintelor în limba franceză: „Mi-am dat interesul”. Cântăreața a apelat la o persoană importantă # Click.ro
Theo Rose (28 de ani) a spus cum a reușit să stăpânească pronunția cuvintelor în limba franceză într-un timp scurt. Cântăreața a recunoscut că a apelat la ajutorul unei persoane importante, iar acum accentul ei sună impecabil.
Acum 6 ore
20:40
Drama mai puțin cunoscută din viața lui Céline Dion. Nepoata i-a murit în brațe, iar artista i-a dedicat o piesă celebră în semn de omagiu # Click.ro
Viața celebrei artiste Céline Dion a fost marcată de numeroase drame personale - de la boala cumplită care a determinat-o să își anuleze concertele, până la pierderea celor mai iubite persoane din viața ei, printre care și nepoata sa, care i-a murit în brațe…
19:30
Horoscop săptămâna 5-11 septembrie. Două zodii rămân blocate energetic din cauza Eclipsei de pe 7 septembrie. Un nativ norocos primește bani # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru săptămâna 5-11 septembrie.
19:30
Horoscop sâmbătă, 6 septembrie. Relația unui nativ atârnă de un fir de ață: e foarte posibil să-și piardă relația sau căsnicia! # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 6 septembrie.
19:20
Sfaturile ingenioase care pot reduce riscul de infarct! O expertă spune ce obiceiuri banale trebuie introduse în rutina zilnică # Click.ro
Siobhan Mclernon este o fostă asistentă medicală care acum predă la Universitatea South Bank din Londra și vorbește despre obiceiurile banale care pot reduce riscul de infarct.
19:10
Alexandru Ion, cel mai bine pregătit concurent din istoria Asia Express.
Acum 8 ore
18:50
Un român dispărut în Sicilia a fost găsit după 12 zile de căutări intense. Ce a mâncat în tot acest timp # Click.ro
Un caz de-a dreptul neobișnuit a pus în alertă autoritățile din Italia. Un român în vârstă de numai 47 de ani a dispărut fără urmă, iar după o mobilizare intensă de forțe, a fost găsit după 12 zile de căutări. Din fericire, bărbatul a fost găsit în viață și sănătatea lui nu este în pericol.
18:30
O companie aeriană frecventată de români schimbă total regulile legate de bagaje. Despre ce este vorba # Click.ro
Nenumărați români circulă cu avionul către destinații din întreaga lume, iar acum au primit o veste importantă de la operatorul aerian low-cost Ryanair.
18:30
De la Hollywood, direct la făcut de eugenii! Imagini de senzație cu celebrul Eric Roberts, cu boneta pe cap! „Vai, e frumos”, au țipat româncele! Video # Click.ro
Eric Roberts, în vizită de lucru la fabrica de eugenii de la Constanța.
17:50
Un proiect ambițios încearcă să scape Italia de mucurile de țigară. Ele vor fi recilate și folosite la jachete și jucării de pluș # Click.ro
Un proiect ambițios își propune să scape Italia de mucurile de țigară. Acestea ar urma să fie reciclate și transformate complet, urmând să fie utilizate în moduri complet neașteptate.
17:30
Filmul din 2024 care a cucerit publicul de pe Netflix. A ajuns deja în topul preferințelor din România # Click.ro
Este un film care s-a lansat la începutul anului trecut, însă care a redevenit foarte popular pe platforma Netflix în ultimele câteva zile.
Acum 12 ore
16:50
Taylor Swift a stabilit locația nunții. Își dorește o petrecere intimă, dar viitorul soț nu e de acord # Click.ro
Taylor Swift (35 de ani) și Travis Kelce (35 de ani) au decis unde va avea loc nunta lor. După logodna anunțată pe 26 august, cu fotografii romantice și un mesaj amuzant, artista, care deține o avere de 1,6 miliarde de dolari, și logodnicul ei au ales deja locația nunții.
16:30
Actrița și prezentatoarea TV albaneză Eva Murati (30 de ani) a făcut furori pe covorul roșu, la Festivalul de Film de la Veneția.
16:20
Stabilitatea financiară este o prioritate tot mai importantă într-un context economic aflat mereu în schimbare. Pentru a o atinge, este esențial să iei decizii inteligente care nu doar îți asigură confortul de zi cu zi, ci îți protejează și viitorul. Indiferent că este vorba despre economii, investi
16:10
Un buncăr subteran, construit pentru a supraviețui unui război nuclear, a fost scos la vânzare pentru suma impresionantă de 8,5 milioane de dolari.
16:00
Ce regrete au românii reveniți în țară din străinătate: „Nu ești asigurat din niciun punct de vedere” # Click.ro
De-a lungul anilor, nenumărați români au plecat dincolo de hotare în căutarea unui trai mai bun. Însă, multora dintre aceștia le este greu să reziste în fața dorului de casă, așa că încearcă să se întoarcă în țara natală.
15:50
„Un diagnostic precoce de adenom de prostată va face ca rezolvarea să fie mai simplă, mai ieftină şi cu o perspectivă mai bună pe termen lung“. Ce spune specialistul Marcian Manu # Click.ro
Chiar dacă simptomele pot fi trecute uşor cu vederea şi pacientul se obişnuieşte cu disconfortul, adenomul de prostată poate fi identificat din timp şi tratat minim invaziv, eliminând rapid simptomele care afectează grav calitatea vieţii.
15:50
Alimentul surpriză cu care turcoaicele curăță eficient petele de cafea de pe haine și covoare. Nu ai fi crezut că îl ai deja în frigider! # Click.ro
Un truc de curățenie transmis din generație în generație în gospodăriile turcești a început să capteze tot mai multă atenție și în afara granițelor. Potrivit mai multor gospodine din Turcia, un aliment comun din bucătărie s-a dovedit extrem de eficient în îndepărtarea petelor dificile de cafea.
15:50
Un nou gest rasist a avut loc la Cluj: o femeie a fost agresată verbal pe stradă doar pentru că vorbea la telefon în maghiară. Incidentul, petrecut în zona gării,
15:40
Oana Lis caută căruciorul perfect pentru a-l putea scoate din casă pe soțul ei, Viorel Lis! Cât costă acesta și ce presupune! „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni! Îi este dor de lucrurile simple, vrea să meargă la el la țară” # Click.ro
Viorel Lis (81 de ani) nu mai poate ieși din casă de când are mai multe probleme de sănătate iar vârsta pe care o are acum îi dă bătăi de cap.
15:40
Motivul pentru care telefonul mobil nu trebuie folosit în baie. Ce au descoperit specialiștii # Click.ro
Pentru cei mai mulți dintre noi, deja este ceva complet normal să ne luăm telefonul mobil cu noi atunci când mergem la toaletă. Cu toate acestea, deși poate părea a fi un obicei de-a dreptul banal, un studiu recent arată că acest lucru este mult mai periculos decât am crede!
15:40
Monitorul Oficial a publicat calendarul examenului de Bacalaureat 2026. Când vor începe elevii probele scrise # Click.ro
Monitorul Oficial a publicat calendarul examenului de Bacalaureat 2026. Elevii trebuie să știe că probele scrise vor începe din data de 29 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 7 iulie 2026.
15:00
Cum arată rochia de mireasă purtată de Oana Radu. Artista a făcut senzație într-un cadru de vis. FOTO # Click.ro
Oana Radu a spus din nou „da” în fața altarului, la un an după divorțul de Cătălin Dobrescu. Artista s-a căsătorit cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale, într-o ceremonie romantică desfășurată pe 4 septembrie 2025, în stațiunea Mamaia.
14:40
Ducesa de Kent, Katharine Lucy Mary Worsley, a decedat la vârsta de 92 de ani, în noaptea de 4 spre 5 septembrie 2025, la Palatul Kensington, înconjurată de familie. Anunțul a fost făcut de Palatul Buckingham
14:30
Cine este Șerban Balaban, bărbatul cu care Oana Radu s-a căsătorit. Cu ce se ocupă, de fapt și ce studii are # Click.ro
La un an de la divorțul cu scandal de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a refăcut viața alături de un nou partener. Artista s-a căsătorit civil cu Șerban Balaban, un tânăr de 26 de ani care i-a fost, până de curând, prieten și coleg de scenă.
14:30
Lady Gaga și-a anulat concertul din Miami cu doar câteva minute înainte de începerea show-ului: „Sper că mă puteți ierta”. Ce se întâmplă cu artista # Click.ro
Lady Gaga (39 de ani) le-a făcut o surpriză fanilor care așteptau să o vadă miercuri, 3 septembrie, într-un concert pe scena din Miami. Cu doar 45 de minute înainte de începere, artista i-a anunțat că nu mai poate susține show-ul de două ore și jumătate.
14:10
De la frică la entuziasm: Diana Pârvu te învață cum să învingi frica de a te face de rușine, atunci când vorbești în public sau în online # Click.ro
Acum 5 ani Diana Pârvu trăia un miracol, devenea mama unei fetițe mult dorite după ce o boală groaznică aproape că a dus-o la infertilitate.
14:10
O familie din România și-a mutat copiii la o școală din Barcelona. După doi ani: diferențele sunt enorme # Click.ro
Doi părinți români, Simona și Marius Călinescu, și-au mutat copiii la o școală din Barcelona, pentru ca aceștia să își poată urma pasiunile și curiozitățile, fără presiunea volumului mare de teme sau a examenelor pentru Evaluarea Națională.
13:40
Cristi Brancu s-a reîntors cu forțe noi la Prima TV după vacanța în Sardinia. Pe unde l-a plimbat Amalia Bellantoni pe cunoscutul prezentator TV # Click.ro
Cristi Brancu (52 de ani) și familia lui au avut cu adevărat o vară perfectă. S-au plimbat mult și au descoperit destinații noi.
13:40
La ce prețuri vinde Alina Pușcaș hainele din colecția ei? Cât costă cel mai scump obiect de îmbrăcăminte? „Dacă reușești să-ți permiți…” # Click.ro
Alina Pușcaș a fost admisă cu brio la Master, la Universitatea Națională din Arte București.
13:30
Cântăreața de la nunta Ellei Vișan cu Andrei Lemnaru rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat după finala „Insula Iubirii”: „Am fost anunțată că...” # Click.ro
Finala sezonului recent al emisiunii Insula iubirii a adus despărțirea neașteptată a cuplului Ella Vișan și Andrei Lemnaru. După trei săptămâni de testări alături de ispite, cei doi au decis că relația lor s-a încheiat, anulând astfel nunta programată pentru septembrie 2025.
13:30
O destinație grecească se impune tot mai clar pe harta turismului mondial, atrăgând vizitatori dincolo de sezonul estival. Publicații și platforme de profil îi recunosc autenticitatea, frumusețea și calitatea serviciilor.
13:30
Cine au fost marile iubiri ale lui Giorgio Armani: „El a fost cea mai importantă persoană pentru mine” # Click.ro
Unul dintre cele mai importante nume din lumea modei, Giorgio Armani, a murit pe data de 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. În urma sa a rămas un adevărat imperiu, dar și o viață personală despre care niciodată nu s-a vorbit prea mult în spațiul public.
13:10
Nemții au surprins neplăcut în calificările pentru Mondial.
13:00
Trucul genial care menține zacusca proaspătă luni întregi. Bonus: oferă și un plus de savoare preparatului # Click.ro
Zacusca este unul dintre deliciile toamnei pentru care multe gospodine se întrec în rețete care mai de care mai gustoase. La fel de importantă precum prepararea este și păstrarea acesteia cât mai mult timp, iar un simplu truc ajută în acest sens.
12:50
Orașul superb din Italia care trebuie vizitat în această toamnă! Nu mulți turiști îl cunosc, deși este poreclit „Mica Veneție” # Click.ro
Chiar dacă începem să înaintăm tot mai mult în luna septembrie, vremea rămâne caldă și plină de zile însorite, iar mulți oameni pleacă în vacanță în această perioadă din an.
12:30
Au voie elevii să își facă temele cu ChatGPT? Se consideră furt? Ministrul Educației: „Nu contează!” # Click.ro
Discuția despre rolul Inteligenței Artificiale în școli a ajuns oficial pe masa Ministerului Educației. Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat că elevii pot folosi ChatGPT la teme,
12:20
Ozana Barabancea, noi dezvăluiri despre dieta cu ajutorul căreia a slăbit peste 20 de kilograme. Ce alimente a exclus din meniu: „Adio, pe vecie!” # Click.ro
Ozana Barabancea (55 de ani), una dintre cele mai apreciate artiste ale României, a reușit să ajungă la silueta dorită printr-o strategie bine pusă la punct. Vedeta a oferit pe rețelele de socializare noi detalii despre dieta pe care a urmat-o și a dezvăluit ce alimente a exclus în totalitate.
12:20
Anamaria Prodan nu mai face nunta cu boxerul Ronald Gavril deocamdată.
12:10
Prezenți la petrecerea Viva Influencers, Brigitte și Florin Pastramă au acordat un interviu în exclusivitate pentru Click!
Acum 24 ore
11:40
Kate Middleton, suspectată că ar fi purtat perucă în cea mai recentă apariție publică. Stilistul Prințesei Diana a reacționat imediat: „Sunt șocat” # Click.ro
Kate Middleton (43 de ani) a devenit ținta comentariilor răutăcioase din mediul online. Cu ocazia celei mai recente ieșiri în public, fanii familiei regale britanice i-au criticat acesteia părul blond, plin de volum, iar unii chiar au suspectat-o că ar purta o perucă.
11:40
Cum prepară thailandezele chiftelele pentru un gust intens și o textură crocantă. Secretul neștiut de gospodinele românce # Click.ro
Chiftelele thailandeze, cunoscute pentru aroma lor bogată și crusta crocantă, au câștigat popularitate în întreaga lume, inclusiv în România. Însă puțini știu că gustul lor deosebit nu se datorează doar ingredientelor exotice, ci și unui secret de preparare specific bucătăriei asiatice.
11:40
Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție FIDELIS. Titluri de stat în lei şi euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 8,20% # Click.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi ediții a programului de titluri de stat FIDELIS, disponibilă începând de vineri, 5 septembrie, până pe 12 septembrie 2025.
11:30
Cu ce curăță bulgăroaicele petele dificile de pe covoare. Metoda tradițională care înlocuiește cu succes soluțiile chimice # Click.ro
În timp ce multe gospodine din România apelează la detergenți puternici sau soluții speciale din comerț pentru a curăța petele de pe covoare, femeile din Bulgaria folosesc o metodă veche, eficientă și 100% naturală, care s-a transmis din generație în generație.
11:20
Cine este bărbatul din show-biz care și-a operat urechile?! Îl concurează pe Borcea la intervenții estetice!“Le-am lipit! Eram ca un șoricel” # Click.ro
Stilistul Adrian Pescariu și-a operat, recent, și urechile.
11:20
Ce poți face cu doar doi cartofi și o cană de făină? Preparatul simplu și delicios care a cucerit TikTok-ul. VIDEO # Click.ro
Cine ar fi crezut că din doar doi cartofi și o cană de făină poate ieși o gustare atât de savuroasă? Această rețetă simplă demonstrează că uneori cele mai puține ingrediente aduc cele mai bune rezultate.
