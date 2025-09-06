Trump și Zelenski au personalități similare. Genul de motivația care îi apropie pe cei doi lideri, analizată în The Hill
Adevarul.ro, 6 septembrie 2025 04:45
Președintele Donald Trumpa a acuzat vehement Beijingul, Moscova și Coreea de Nord că acționează concertat pentru subminarea intereselor americane la nivel global.
Acum 30 minute
05:15
Lovitură sub centură pentru învățământul agricol. Școlile care dau o șansă copiilor de la țară, în risc de a rămâne fără finanțare # Adevarul.ro
Măsurile de austeritate riscă să saboteze modernizarea învățământului agricol în România, urmând ca liceele agricole din țară să nu mai primească bani prin PNRR. În consecință, nu vor mai avea fonduri de dotări și nici posibilitatea de pregăti profesioniști la standarde moderne.
Acum o oră
04:45
Acum 2 ore
04:15
Ce trebuie să știți înainte de semnarea unui contract de telefonie, internet sau televiziune: fișa de sinteză este obligatorie # Adevarul.ro
Potrivit reglementărilor în vigoare, furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune au obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor, înainte de încheierea unui contract, o fișă de sinteză, un document rezumă cele mai importante informații despre serviciile oferite.
03:45
Scandalul fermelor-fantomă din Grecia. Cum au transformat politicienii subvențiile europene într-un mecanism de drenare a banilor publici # Adevarul.ro
Un nou scandal zguduie Grecia — și de data aceasta, e vorba nu doar despre corupție, ci despre o regie de proporții, menținută ani la rând de stat, cu complicitatea unor lideri politici de prim rang. Totul sub ochii Uniunii Europene.
Acum 4 ore
03:15
Descoperă 6 alimente pe care le mănânci greșit și cum să le transformi în superalimente. Află trucuri simple pentru a crește nutrienții și beneficiile pentru sănătatea ta.
02:45
Pacea din Ucraina, între supărarea lui Trump și summitul de la Beijing. Planul care ar urma să sperie Rusia # Adevarul.ro
Expertul în securitate europeană Iulia Joja explică cât de mult au influentat procesul de pace din Ucraina cele două mari evenimente ale săptămânii: summitul din China și întâlnirea de la Paris a Coaliției de Voință, terminată cu o discuție tensionată cu Donald Trump.
02:15
Chat Control: românii își strigă neputința. „Am trimis emailuri tuturor europarlamentarilor” # Adevarul.ro
Un român a decis să trimită personal emailuri tuturor europarlamentarilor din România pe tema Chat Control, controversata legislație europeană privind scanarea comunicațiilor private.
01:45
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi” # Adevarul.ro
Tot mai mulți turiști români relatează experiențe neprevăzute în resorturile din Egipt, legate de posibilitatea de a face baie în Marea Roșie. Deși agențiile de turism pun accent pe frumusețea apei și a recifelor de corali, realitatea de pe plaje poate să surprindă, uneori în mod neplăcut.
Acum 6 ore
01:15
Piața construcțiilor din România a ajuns la un record istoric, dar poate stagna în lipsa fondurilor europene și a scumpirilor # Adevarul.ro
Piața construcțiilor din România a ajuns la un record istoric, cu 460.000 de angajați și o creștere de 7% a volumului lucrărilor în primele cinci luni ale anului comparativ cu aceeași perioadă din 2024.
00:45
Cifrele verii. Mai puțini români pe litoral, interes mare pentru all inclusive. „Ne-am dori să ajungem la 10 milioane de turiști străini” # Adevarul.ro
Turismul românesc se află în impas, cifrele arătând o scădere a sosirilor de turiști români în primele două luni de vară și o ușoară creștere a interesului străinilor. Situația nu s-a redresat nici în august. Cifre în aceeași notă și la munte și în Delta Dunării, iar semnele de redresare lipsesc.
00:30
Trump semnează ordinul prin care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul Războiului: „Este o atitudine” # Adevarul.ro
Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie, un decret prezidențial prin care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul Războiului, o revenire la denumirea inițială a departamentului, utilizată între 1789 și 1947.
00:15
6 septembrie, ziua în care Carol al II-lea a cedat tronul fiului său Mihai, sub presiunea lui Antonescu # Adevarul.ro
La 6 septembrie 1940, regele Carol al II-lea a abdicat, iar tronul a revenit fiului său Mihai. Evenimentul a deschis calea dictaturii lui Ion Antonescu, decizie care a schimbat rolul României în Al Doilea Război Mondial.
00:15
REVISAL devine REGES Online de la 1 octombrie. Ce amenzi riscă firmele care nu se înrolează # Adevarul.ro
REVISAL devine REGES Online de la 1 octombrie, a anunțat vineri ministrul Muncii, Petre Manole, făcând apel către angajatori să se înroleze din timp în sistem.
00:00
Trump, reacție fulgerătoare la adresa UE după amenda de 3 miliarde de euro primită de Google: „Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a transmis vineri, 5 septembrie, o serie amenințări la adresa Uniunii Europene, după ce Uniunea Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității.
Acum 8 ore
23:30
„Nu putem fi indiferenți”. Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze campaniile rusești de dezinformare înaintea alegerilor din Moldova # Adevarul.ro
Doi senatori americani au trimis scrisori către Meta și Alphabet (compania mamă a Google), prin care le cer să ia măsuri urgente pentru a împiedica folosirea platformelor online în campanii de dezinformare și finanțare politică sprijinite de Rusia înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova.
23:30
Momente cumplite pentru naționala de tineret a Luxemburgului. 32 de fotbaliști s-au răsturnat cu autocarul: „Țipau, erau șocați” # Adevarul.ro
Autocarul se îndrepta de la stadion către hotelul echipei Luxemburgului, după antrenament.
23:15
Retragere surprinzătoare pentru Emma Răducanu. Decizia care i-a dezamăgit pe fanii britanici # Adevarul.ro
Sportiva în vârstă de 22 de ani dorește să petreacă mai mult timp pentru a se pregăti alături de antrenorul Francisco Roig.
22:45
Putin spune că „nu vede rostul” unei întâlniri cu Zelenski: „Chiar dacă ar exista voință politică, ceea ce mă îndoiesc, există dificultăți juridice și tehnice” # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 5 septembrie că „nu vede rostul” unei întâlniri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
22:30
Putin îi lasă pe ruși fără WhatsApp și YouTube. Kremlinul invocă măsuri pentru „asigurarea securităţii” # Adevarul.ro
Rusia a publicat vineri, 5 septembrie, o listă cu aplicații dezvoltate local care vor continua să funcționeze pe durata închiderii internetului mobil ordonată pentru a perturba atacurile ucrainene cu drone.
22:15
Accident crâncen cu cinci victime produs între o căruță și o autoutilitară, în județul Iași. Două dintre victime sunt în comă # Adevarul.ro
Cinci persoane au fost grav rănite într-un grav accident produs în comuna Scânteia, județul Iași, în urma impactului violent dintre o căruță și o autoutilitară. Două dintre victime se află în stare de inconștiență și sunt resuscitate de echipajele medicale.
22:00
Două dintr-o lovitură. O nouă clasă de profesională s-a desființat, cu trei zile înainte de începerea cursurilor, în județul Constanța # Adevarul.ro
Încă o clasă a IX-a din mediul rural a fost diminuată din planul de școlarizare în județul Constanța, pentru că nu s-a reușit atingerea numărului minim de elevi.
22:00
LIVETEXT / Carlos Alcaraz - Novak Djokovic (ora 21.00), supermeciul din semifinalele US Open # Adevarul.ro
Primul finalist de pe tabloul masculin de la US Open se stabilește vineri seară, de la ora 21.00 (Eurosport).
22:00
Zelenski, la întâlnirea cu premierul slovac Robert Fico: „Petrolul rusesc, la fel ca și gazul rusesc, nu are viitor” # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a anunțat, în urma unei întâlniri cu premierul Robert Fico, că Slovacia și-a reafirmat sprijinul pentru cursul Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană. El a avertizat că „petrolul rusesc, la fel ca și gazul rusesc, nu are viitor”.
22:00
Lucrările de pe bulevardul Kiseleff, finalizate „în timp record”. Declarațiile primarului interimar la Capitalei # Adevarul.ro
Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, anunță că echipele Primăriei Capitalei au terminat în timp record lucrările de pe bulevardul Kiseleff.
21:45
Viceprimarul din Bihor, cercetat penal pentru concediu medical fals, apelează la noi falsuri pentru a scăpa # Adevarul.ro
Viceprimarul unei comune din Bihor, prins că și-a luat concediu medical ca să plece în vacanță alături de primar, încearcă să scape de dosarul penal cu ajutorul altor falsuri, comise chiar în Primărie.
Acum 12 ore
21:30
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului Ilie Bolojan. A lucrat la DGA și ANAF # Adevarul.ro
Ilie Bolojan l-a numit vineri, 5 septembrie, în funcția de șef al Corpului de Control al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu. Decizia de numire a fost publicată în Monitorul Oficial.
21:00
Hamas a publicat un videoclip cu ostaticii din orașul Gaza, în timp ce armata israeliană avansează. Netanyahu susține că este o „propagandă crudă” # Adevarul.ro
Hamas a publicat vineri, 5 septembrie, un videoclip cu doi ostatici israelieni capturați în octombrie 2023 în timpul unui festival de muzică din Israel, iar unul dintre ei a declarat că este ținut în orașul Gaza, unde armata israeliană a lansat o ofensivă majoră pentru a elimina gruparea militantă.
21:00
Ungaria respinge din nou aderarea Ucrainei la UE: „Nu ne interesează ce crede Moscova” # Adevarul.ro
Ungaria își menține opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, ignorând argumentele președintelui Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici măcar Rusia nu se opune acestei perspective.
20:45
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive” pe piața publicității online # Adevarul.ro
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive” pe piața publicității online. UE consideră că firma a încălcat regulile în materie de concurență prin favorizarea propriilor servicii de tehnologie publicitară, în detrimentul altor jucători din ecosistem. Google a
20:45
Momentul în care un bărbat „zboară” cu mașina peste șase benzi de autostradă, „ca un meteor” # Adevarul.ro
Un șofer de 70 de ani a pierdut controlul volanului și a „zburat” cu mașina peste șase benzi de autostradă, într-un incident spectaculos petrecut în Bay Shore, New York.
20:45
Proiectul AUR privind imnul și „Tatăl nostru” în școli a stârnit ample dezbateri. Ce spune fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei # Adevarul.ro
Una dintre primele reacții la proiectul de lege depus de AUR, ce prevede ca elevii și profesorii să intoneze imnul național și să rostească rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală, a venit de la Vasile Bănescu - fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.
20:15
Raid masiv la un celebru producător auto: aproape 500 de muncitori arestați de agenții administrației Trump # Adevarul.ro
Agenții federali americani au arestat vineri 475 de muncitori în urma unui raid de amploare, cea mai mare operațiune de acest fel realizată vreodată de Homeland Security Investigations.
20:00
Cine va moșteni averea legendarului designer Giorgio Armani. A construit un imperiu al luxului estimat la 12,1 miliarde de dolari # Adevarul.ro
Moartea celebrului designer italian Giorgio Armani a dat naștere la speculații cu privire la cine va moșteni averea sa estimată la 12,1 miliarde de dolari.
20:00
„Visurile de nemurire” ale lui Putin. Experții explică dacă este posibil să trăiești până la 150 de ani # Adevarul.ro
După ce Putin și Xi Jinping au vorbit despre extinderea vieții la 150 de ani, jurnaliștii i-au întrebat pe experți cât de realist este acest scenariu.
19:45
Elevii din Sibiu încep școala pe stadion. Părinții au respins relocarea într-o clădire neconformă # Adevarul.ro
Aproximativ 200 de elevi ai Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale” vor învăța pe Stadionul Municipal, după ce părinții și profesorii s-au opus mutării copiilor într-o clădire considerată neconformă.
19:45
În regiunea Herson, atcul cu drone de vineri, 5 septembrie, al forțelor ruse a curmat viața unui om care devenise, pentru comunitatea sa, mai mult decât un agricultor.
19:30
Noul an școlar vine cu program special pentru mijloacele de transport public și cu autobuze speciale pentru copii. Anunțul oficial făcut de CTP # Adevarul.ro
Numărul mijloacelor de transport în comun aflate în circulație se va suplimenta cu aproximativ 25%, incepand cu data de 8 septembrie, ca urmare a începerii anului școlar, într-un oraș important din România.
19:30
„Un oarecare păcălici”. Adrian Năstase îl ironizează pe Vlad Gheorghe, după ce acesta a cerut retragerea beneficiilor pentru fundația fostul premier # Adevarul.ro
Adrian Năstase îl atacă pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și îl numește „păcălici”, după ce acesta a cerut retragerea titlului „de utilitate publică” în cazul Fundatiei Europene Titulescu, fondată și condusă de fostul premier.
19:15
Mogulul criptomonedelor rusești a fost găsit mort într-o închisoare din India. Cunoștea secretele Kremlinului și era urmărit de Occident # Adevarul.ro
Administratorul bursei rusești de criptomonede Garantex, Alexei Beshchekov, a murit în circumstanțe misterioase cu doar câteva săptămâni înainte de extrădarea planificată în Statele Unite.
19:15
Crimă misterioasă la festivalul Burning Man: un bărbat rus, găsit mort în deșert. Tatăl victimei cere dreptate # Adevarul.ro
Un bărbat de 37 de ani, originar din Rusia, a fost găsit mort în zona de camping a festivalului Burning Man, în Deșertul Black Rock din Nevada, SUA.
19:00
SUA ar putea supraveghea o viitoare zonă tampon în Ucraina. Se discută despre implicarea unor trupe non-NATO # Adevarul.ro
Statele Unite iau în calcul asumarea unui rol central în monitorizarea unei eventuale zone tampon pe teritoriul ucrainean, în cazul în care s-ar ajunge la un acord de pace cu Rusia.
19:00
„Ne-am panicat groaznic”: Balenele ucigașe atacă tot mai multe bărci în Spania, smulgând cârme și lăsând echipaje blocate pe mare # Adevarul.ro
Balenene ucigașe a avariat mai multe ambarcațiuni în ultimele săptămâni, de-a lungul coastei spaniole, smulgând cârme și lăsând echipaje blocate pe mare.
19:00
Percheziții la Fetești. Doi bărbați au fost reținuți după ce au ars deșeuri în depozite neautorizate # Adevarul.ro
Autoritățile au reținut doi bărbați care au ars deşeuri în două depozite neautorizate, în municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. Ei sunt acuzați de încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului şi regimul deşeurilor.
18:30
Când ar putea pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată. Mesajul Ministrului Mediului # Adevarul.ro
Ministerul Mediului a organizat, vineri, o dezbatere publică privind iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată.
18:30
Arde o biserică din Suceava: flăcările au distrus turlelele lăcașului de cult și există pericol de propagare # Adevarul.ro
O biserică din județul Suceava a fost cuprinsă vineri, 4 septembrie, de un incendiu puternic. Focul a distrus turlele lăcașului de cult.
18:30
Sechestru uriaș pentru firma fantomă cu sediul într-un WC din București. Șeful ANAF: „Nu mai operează” # Adevarul.ro
Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a explicat situația firmei RICHRBT 1 SRL, compania-fantomă care a declarat o cifră de afaceri uriașă, dar care funcționa cu sediul social într-o toaletă publică din Capitală.
18:15
Româncă, proprietara unei clinici de înfrumusețare din Spania, a fost arestată pentru că făcea ilegal injectări cu botox și acid hialuronic # Adevarul.ro
O româncă, proprietara unei clinici de înfrumusețare din Spania, a fost arestată după ce a fost prinsă făcând ilegal injectări cu botox și acid hialuronic.
18:00
Federația de tenis pune tunurile pe jucătoarele care refuză naționala României: „Este o rușine” # Adevarul.ro
Plecarea lui Horia Tecău (40 de ani) n-a liniștit apele la FR Tenis.
17:45
Ce a pățit o femeie care a lăsat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket din Capitală. „Hai să ne civilizăm puțin!” # Adevarul.ro
O femeie care lăsat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket din Capitală a fost blocată de mașina unui șofer, revoltat de gestul acesteia.
17:45
Cum a ajuns o tânără de 23 de ani să fie condamnată la închisoare pe viață în Dubai: „A făcut o greșeală foarte prostească” # Adevarul.ro
O tânără britanică de 23 de ani a primit recent o sentință de închisoare pe viață în Dubai. Mama ei susține că fata a comis doar „o greșeală stupidă” și lansează un apel disperat pentru ajutor, atât financiar, cât și emoțional.
